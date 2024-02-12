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استشهاد الصحفية الفلسطينية آلاء الهمص في قصف الاحتلال على رفح

2/12/2024 7:07:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهدت الصحفية الفلسطينية آلاء الهمص متأثرة بجراحها، إثر قصف إسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 67 شهيدا نقلوا للمستشفيات بعد مجزرة الاحتلال في مدينة رفح، وإن عملية انتشال الضحايا ما زالت مستمرة.

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