استشهاد الصحفية الفلسطينية آلاء الهمص في قصف الاحتلال على رفح

استشهاد الصحفية الفلسطينية آلاء الهمص في قصف الاحتلال على رفح
التاريخ
2/12/2024 7:07:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهدت الصحفية الفلسطينية آلاء الهمص متأثرة بجراحها، إثر قصف إسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وقالت وزارة الصحة في غزة إن 67 شهيدا نقلوا للمستشفيات بعد مجزرة الاحتلال في مدينة رفح، وإن عملية انتشال الضحايا ما زالت مستمرة.
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