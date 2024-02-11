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الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يحظر إدخال الأجهزة الطبية لمستشفيات غزة

2/11/2024 4:27:35 AM
(MENAFN- Youm7) قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حظر إدخال الأجهزة الطبية للمستشفيات بقطاع غزة، متابعا: "الاحتلال دمر أجهزة طبية داخل مستشفى الأمل واعتدى على طاقمه قبل أن يعتقل 9 أشخاص"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني: "لا صحة إطلاقا لإدخال الاحتلال أجهزة طبية إلى مستشفى الأمل بخان يونس جنوب قطاع غزة".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 67 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.









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