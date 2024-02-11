الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يحظر إدخال الأجهزة الطبية لمستشفيات غزة

(MENAFN
- Youm7) قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حظر إدخال الأجهزة الطبية للمستشفيات بقطاع غزة، متابعا: "الاحتلال دمر أجهزة طبية داخل مستشفى الأمل واعتدى على طاقمه قبل أن يعتقل 9 أشخاص"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني: "لا صحة إطلاقا لإدخال الاحتلال أجهزة طبية إلى مستشفى الأمل بخان يونس جنوب قطاع غزة".
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 67 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.
MENAFN11022024000132011024ID1107837633
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.