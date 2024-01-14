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فريدريك العاشر ملكاً للدنمارك بعد تنحي والدته

1/14/2024 8:01:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتلى ملك الدنمارك فريدريك العاشر العرش، أمس، خلفاً لوالدته الملكة مارغريت الثانية التي تنازلت رسمياً عن العرش بعد 52 عاماً من الحكم، بينما تجمعت حشود كبيرة في العاصمة لمشاهدة الحدث التاريخي.

وفاجأت الملكة مارغريت (83 عاماً) البلاد عشية رأس السنة بقرارها هذا، لتصبح أول من يتخلى عن عرش الدنمارك منذ ما يقرب من 900 عام. وقال القصر الملكي إن التنصيب أصبح رسمياً بمجرد توقيع الملكة مارغريت على وثيقة تنازلها عن العرش خلال اجتماع لمجلس الدولة في البرلمان.

والدنمارك لديها واحد من أقدم الأنظمة الملكية في العالم ولا تقيم مراسم تتويج. وحضر الاجتماع ممثلو الحكومة والملكة مارغريت وفريدريك (55 عاماً) وزوجته ماري (51 عاماً)، التي أصبحت الآن الملكة، وابنهما الأكبر كريستيان (18 عاماً) الوريث الجديد للعرش.

وفي ظل درجات حرارة قريبة من التجمد، توافد عشرات الآلاف من جميع أنحاء الدنمارك على العاصمة لمشاهدة الحدث؛ ما يشير إلى الشعبية الهائلة التي تتمتع بها العائلة المالكة.

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