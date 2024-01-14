"محظوظ سبت الملايين" يقدم أحدث مليونيراته

(MENAFN
- Ewings) 12 يناير 2024، دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة "إي وينجز" القائمة بالعمليات التشغيلية لـ "محظوظ"، عن قصص نجاح ملهمة خلال مؤتمر صحافي عقد لتقديم المليونيرين الجديدين اللذين تقاسما الجائزة الكبرى البالغة 20 مليون درهم في السحوبات الأخيرة، والتي أقيمت مساء السبت الموافق 30 ديسمبر 2023، كما تم خلال المؤتمر استعراض آخر مستجدات أعمال الشركة.
وبخصوص تعليق العمليات المؤقت الذي بدأ في الأول من يناير 2024 امتثالاً لتوجيهات الجهات التنظيمية على مستوى القطاع، أكدت سوزان قزي، رئيسة الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية للشركات في "إي وينجز"، أن عملية التقديم للحصول على ترخيص السحب الوطني قد اكتملت في الأسبوع الأول من شهر يناير 2024، وأن الجهات التنظيمية تُجري في الوقت الراهن عملية شاملة لاختيار أفضل مقدم طلب للحصول على ترخيص السحب الوطني.
وقالت قزي: "قمنا في الأول من يناير 2024 بإيقاف مبيعاتنا امتثالاً لتوجيهات الجهات التنظيمية بما يتماشى مع قيم النزاهة والشفافية التي نتسم بها، والأهم من ذلك كوننا نقدر ونثمن عالياً جهود المنظمين نحو خلق بيئة ألعاب تجارية منظمة ومسؤولة في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن متفائلون بشأن الحصول على ترخيص السحب الوطني، ويُعزى ذلك لعدة أسباب أهمها أن "إي وينجز" تتمتع بسجل حافل في تغيير حياة الناس للأفضل من خلال أداء "محظوظ" على مدار السنوات الثلاث الماضية، لا سيما المتمثل بتقديم 66 مليونيراً وتوزيع أكثر من 500 مليون درهم إلى أكثر من مليوني فائز من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى جهودنا الدؤوبة في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، والتي امتدت لتلمس حياة ما يزيد على 10 آلاف شخص. كما يمكننا الاستفادة من قاعدة عملائنا العريضة الحالية والبنية التحتية النموذجية التي تتمتع بها الشركة، فضلاً عن فريق خبرائنا الدوليين الذين يتمتعون بأكثر من 127 سنة مجتمعة من الخبرة من الأسواق المتقدمة وشبكة شركائنا الحالية لبدء العمليات الجديدة فوراً بمجرد الحصول على الضوء الأخضر".
كانت السحوبات التي تحمل الرقم 161 والأخير لعام 2023 قد شهدت فوز 236,979 مشاركاً بجوائز نقدية بلغت قيمتها الإجمالية 24,052,185 درهماً، بما في ذلك 100 فائز توجوا بجوائز سحوبات القرعة المضمونة، ومليونيرين جديدين تقاسما الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20 مليون درهم، وهما زنوبيا من الهند وسيرغي من أوكرانيا، واللذان استهلا عام 2024 بمبلغ 10 ملايين درهم أضيفت إلى حسابات كل منهما المصرفية.
كانت سعادة زنوبيا، التي تبلغ من العمر 67 عاماً، والتي تتخذ من دبي موطناً لها منذ 33 عاماً، غامرة عندما علمت بفوزها بجائزتها التي تبلغ قيمتها 10 ملايين درهم في تلك الليلة المفصلية في حياتها من شهر ديسمبر. حيث تلقت المديرة السابقة في إحدى المجموعات التجارية الكبرى في دولة الإمارات رسالة بريد إلكتروني من فريق "محظوظ زفت لها خبر الفوز في اليوم الأخير من العام. وتخطط الأم لابن وابنة والجدة لحفيدين مشاركة ثروتها مع عائلتها. اعتادت زنوبيا المشاركة في "محظوظ" منذ عام 2021، وقد جاءت اللحظة التي أتت فيها مثابرتها أكلها في 30 ديسمبر 2023.
أما الفائز الثاني بالجائزة الكبرى فهو سيرغي البالغ من العمر 33 عاماً، والذي يعمل مديراً للعمليات في إحدى شركات الانشاءات في دبي، والذي اكتشف الأخبار السعيدة أثناء متابعته للبث المباشر للسحب ليلة السبت الموافق 30 ديسمبر. يقيم سيرغي أوكراني الجنسية في دولة الإمارات منذ عقد من الزمن، وهو المعيل الرئيسي لأسرته في موطنه، وقد كان يتابع السحب بمفرده عندما أدرك فوزه بالجائزة الكبرى لتختلط في داخله مشاعر الدهشة والسعادة وعدم التصديق في نفس الوقت. يخطط المليونير الجديد الآن لتخصيص جزء من مبلغ الجائزة لمساعدة والديه وأفراد أسرته الآخرين في أوكرانيا
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