في افتتاحية العام الجديد من الجولات الشهرية..100لاعب ولاعبة في «تحدي صقور المستقبل» للغولف

استضاف اتحاد الإمارات للغولف، 100 لاعب ولاعبة، في افتتاحية العام الجديد من الجولات الشهرية في «تحدي صقور المستقبل»، والتي أقيمت أول من أمس، على مسار الحفر ذات معدل الثلاث ضربات في نادي الإمارات للغولف بدبي.

وجاءت الجولة الشهرية في افتتاحية عام 2024، الأكثر تنوعاً في الموسم الثاني لـ «تحدي صقور المستقبل»، في ظل تواجد 13 من المستويات المختلفة، طالت المراحل السنية من الناشئين والناشئات وصولاً للرجال والسيدات، وأقيمت بنظامي «الكروس» و«الصافي».

كما تخلل الجولة الافتتاحية، دورات تدريبية لمنتسبي الموسم الثاني من «تحدي صقور المستقبل»، الهادفة عبر جولاتها الشهرية، إلى تعزيز جهود اتحاد اللعبة، في مواصلة اكتشاف المواهب الناشئة من الشريحة العمرية بين 4 و16 عاماً.

وسجلت منافسات الرجال لفئة «الصافي» المقامة بنظام «ستراتفورد» العالمي، فوز رضا حسان بالمركز الأول، بإجمالي 44 نقطة، فيما ذهب المركز الأول في منافسات «الكروس» لصالح ديفيد بندلتون ناش بإجمالي 72 ضربة، وفي فئة «الماسترز رجال» للفئة العمرية التي تخطت حاجز 50 عاماً، فاز بالمركز الأول بمنافسات «الصافي» كونستانتين زوبالاس برصيد 40 نقطة.

وعلى صعيد منافسات السيدات، انتزعت اللاعبة علياء القبيسي المركز الأول في منافسات «الصافي» 36 نقطة، وفازت بالمركز الأول في منافسات «الكروس» هانا ألين بإجمالي 73 ضربة.



وفي منافسات الناشئين، احتل جورج ناش المركز الأول في فئة «الصافي» برصيد 44 نقطة.

وعلى صعيد المنافسات التنشيطية، نال اللاعب لويجي جاليزيا لقب أقرب كرة للحفرة، وحققها عند الحفرة 12، فيما ذهب لقب المنافسة ذاتها للسيدات لصالح علياء القبيسي، وذهب لقب أطول ضربة في منافسات الرجال لصالح ريان برنس، وحققها عند مسار الحفرة رقم 3، ولتتوج انتصار ريش بلقب المنافسة ذاتها وإنما لفئة السيدات وجاءت عند مسار الحفرة رقم 11.

وواصل اتحاد الغولف التنوع في جولاته «تحدي صقور المستقبل»، وفي مسار الحفر الثلاث لفئة الفتيات فازت باللقب اللاعبة لطيفة كلبت، وانتزعت زيزيت أحمد منافسات مسار الحفر الست، وتتوج اللاعبة أريا جانجوي بلقب منافسات الحفر التسع.

وفي منافسات الذكور، حصد اللاعب سعيد المشرخ لقب منافسات مسار الحفر الثلاث، ويتوج عيسى بن رضا بمنافسات مسار الحفر الست، ويحسم دانيال ربنوسن منافسات الحفر التسع.

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