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من أكشن 2022 إلى ترفيه 2023.. هكذا اختلف مزاج جمهور السينما العالمية

12/29/2023 4:19:33 AM
(MENAFN- Youm7) يبدو أن مزاج جمهور السينما العالمية تغير من 2022 إلى 2023، فالعام الماضى كان بداية عودة الجمهور بشكل طبيعي للسينما من جديد بعد ابتعادهم عنها بسبب وباء كورونا الذي اجتاح العالم منذ نهاية 2019، وكان المزاج العام حسب الإيرادات متجهاً للأكشن، ففى حصاد إيرادات السينما العالمية لعام 2022 احتل المركز الأول بقائمة الأفلام الـ10 الأعلى إيرادًا حول العالم فيلم الأكشن
Top Gun: Maverick، وحقق إيرادات وصلت لأكثر من مليار و488 مليون دولار فى دور العرض المختلفة حول العالم، وذلك منذ طرح العمل يوم 27 مايو من نفس العام بدور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم
Top Gun: Maverick
تدور أحداثه بعد قضاء البطل لأكثر من ثلاثين عامًا في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم فى الرتبة التى ستضعه فى مكانة مختلفة كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفًا بتدريب كتيبة من خريجى
Top Gun
للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل.

وبالإضافة لبطل الفيلم توم كروز يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.



ولم تمر سنوات طويلة، فبعد ذلك الحصاد بعام واحد وتحديدًا بالذهاب إلى حصاد إيرادات 2023، نجد أن المركز الأول بقائمة الأفلام الـ 10 الأعلى إيرادًا حول العالم، ذهب للنسخة الحية من فيلم الدمية الأشهر Barbie والذي يعد من أقوي أفلام الترفية، حيث حقق إيرادات وصلت إلى 1,441,820,453 مليار دولار بدور العرض المختلفة حول العالم، وذلك منذ طرح العمل يوم 20 يوليو الماضى بدور العرض المختلفة حول العالم.

وتدور أحداث فيلم
Barbie
فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.









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