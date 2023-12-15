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جيف بيزوس يكشف أسباب مغادرته رئاسة أمازون

12/15/2023 2:29:31 PM
(MENAFN- Youm7) فى حلقة حديثة من برنامج "Lex Fridman Podcast" كشف جيف بيزوس ، الملياردير مؤسس شركة أمازون، عن الدوافع وراء قراره التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي لعملاق التجارة الإلكترونية قبل عامين، وأشار بيزوس إلى التزامه العميق بمشروعه لاستكشاف الفضاء، Blue Origin، باعتباره المحرك الأساسي للتخلي عن دوره في أمازون، وفقا لتقرير indiatoday.



تأسست شركة أمازون عام 1994، وازدهرت تحت قيادة بيزوس، ومع ذلك فقد شعر بأنه مضطر إلى إعادة توجيه انتباهه إلى Blue Origin، مشددًا على الحاجة إلى شعور متجدد بالإلحاح في تحقيق الأهداف الطموحة لشركة الصواريخ.



وأوضح بيزوس أن التوفيق بين المسؤوليات في كل من أمازون وبلو أوريجين كان سيكون هائلاً، نظراً للطبيعة الديناميكية سريعة التطور لاستكشاف الفضاء.



وقال بيزوس "باعتبارى الرئيس التنفيذي لشركة مساهمة عامة، فسوف يحظى هذا الأمر باهتمامي الكامل، وهذه هي الطريقة التي أفكر بها في الأشياء"، وأكد بيزوس على أهمية إعطاء الأولوية لواجباته فى أمازون خلال فترة عمله.



ومنذ مغادرته أمازون، انغمس بيزوس في تعقيدات Blue Origin، واصفًا التجربة بأنها مكثفة ولكنها مُرضية، واعترف بالتفاني الاستثنائي المطلوب، مؤكدا أنه "لم يعمل بجدية أكبر من قبل"، مع الاعتراف بصراحة التحديات العرضية التي تصاحب مثل هذا الالتزام.



وتأسست شركة Blue Origin في عام 2000 على يد بيزوس، وهي تتنافس في صناعة الفضاء بصورة شديدة التنافسية جنبًا إلى جنب مع منافسين بارزين مثل شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك وشركة Virgin Galactic التابعة لريتشارد برانسون، وتفتخر الشركة بتطوير ثلاث مركبات فضائية: نيو شيبرد، ونيو جلين، وبلو مون.



على الرغم من مشاركة بيزوس العملية، واجهت شركة Blue Origin انتكاسات عندما تعرض صاروخ New Shepard لفشل في منتصف الرحلة في سبتمبر 2022.



ومع ذلك، أعلنت الشركة مؤخرًا عن خطط لإعادة إطلاق صاروخ New Shepard إلى الفضاء الأسبوع المقبل، مما يدل على عودة الظهور بعد حل المشكلات الفنية التي أدت إلى توقفه المبكر.



اعتبارًا من إعداد التقرير، لم يصدر ممثلو Blue Origin وAmazon تعليقات رسمية بخصوص تصريحات بيزوس، ومع ذلك، فإن التزام بيزوس باستكشاف الفضاء يؤكد المنافسة المستمرة والتقدم التكنولوجي في قطاع الفضاء التجاري.














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