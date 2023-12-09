توفر لقاطنيها تجربة فريدة للعيش في واحة من الهدوء والسكينة..السرايا العقارية تبدأ في تسليم شقق ((ذا فيوز))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
304 شقق في 9 طوابق سكنية و5 أبراج ضخمة ومواقف للسيارات تستوعب أكثـر من 400 سيارة
حظي مشروع «ذا فيوز»، ومنذ تدشينه، باهتمام لافت من قبل العملاء، لا سيما وأن مراحل العمل في هذا المشروع المرموق قد اكتملت مؤخراً، وقد تم الانتهاء من شراء/تأجير حوالي80 % من الوحدات للعملاء الذين يستمتعون حالياً بمرافقهما الفخمة في موقع متميز بجزر أمواج. وعلى الرغم من الحركة الاستيعابية والاهتمام اللافت بالمشروع، إلا أنه لا تزال هنالك عدد من الشقق المتاحة أمام العملاء.
مساحات متميزة وموقع خلاب
يتمتع مشروع «ذا فيوز» في جزر أمواج – الذي يَعَدُ بتجربة فاخرة وفريدة لقاطنيه - بإطلالة بانورامية رائعة على مياه البحر وبزاوية 360 درجة. اكتشف الفخامة المطلقة في أبهى صورها عبر مساحات سكنية فخمة حول منطقة مركزية تضم مجموعة واسعة من وسائل الراحة العصرية في واحدة من أكثر الوجهات السكنية هدوءاً وفخامة في المملكة.
هندسة معمارية معاصرة... ومساحات سكنية غير مسبوقة
يجسد مشروع «ذا فيوز» بجزر أمواج الفخامة في كل تفاصيله من حيث التصميم الفريد والمعاصر؛ فهنالك 304 شقق في تسعة طوابق سكنية وخمسة أبراج ضخمة، مع كلوب هاوس ومواقف للسيارات على ثلاثة طوابق يمكنها استيعاب أكثر من 400 سيارة. هذا وقد تم تخطيط المنطقة المركزية بحيث تضم مرافق متخصصة ومتميزة ما يمنحك لحظات نابضة بالحياة والفخامة المترفة في كل لحظة.
وسائل راحة غير مسبوقة
يحتوي الكلوب هاوس على وسائل راحة فريدة مثل بركة السباحة للأطفال والكبار، وصالة حديثة للألعاب الرياضية حديثة مجهزة بالكامل مع ساونا وبخار، وغرف خلع الملابس، ومقصورات استحمام منفصلة للرجال والنساء، أما الطابق الإضافي فهو مخصص للألعاب، كما يضم الطابق العلوي بيرجولا تطل على بركة السباحة والمنطقة المركزية. وتضم المنطقة المركزية الفريدة مسطحا مائيا وحدائق مشذبة بعناية ومسارا دائريا لممارسة رياضة الركض/المشي ومناطق للجلوس/الاستراحة مع مقاعد مكسوة بالجرانيت ومدرج للفعاليات. وهنالك أيضاً منطقة مخصصة للشواء العائلي، ومنطقة هادئة مخصصة للتأمل، والأهم من ذلك كله، بركة سباحة خارجية مع جاكوزي.
كما أضفنا مسبحا جديدا حصريا للأطفال لخلق تجربة فريدة لجميع أفراد الأسرة في مشروع «ذا فيوز»
بجزر أمواج.
5 مداخل للأبراج
وقاعات استقبال فخمة
تفتح الأبراج الخمسة على مداخل وقاعات استقبال خاصة بها، وقد تم تصميمها بتشطيبات رائعة، كما أن الوصول مؤمن من خلال أنظمة التحكم في الوصول الأكثر تقدمًا، بما في ذلك الأمن على مدار الساعة من أجل سلامة السكان.
تصميمات داخلية رائعة
يضم مشروع «ذا فيوز» بجزر أمواج 252 شقة بغرفتي نوم و52 شقة بغرفة نوم واحدة مع خزائن مدمجة ووسائل راحة متطورة أخرى، وبإجمالي 304 شقق توفر مساحات معيشة مريحة وفق أحدث المستويات العالمية وباستخدام مواد عالية الجودة مستوردة من جميع أنحاء العالم. وتضم كل شقة شرفة مع منفذ عبر غرفة المعيشة وغرف النوم والممر، كما تتميز غرف النوم بمساحاتها الواسعة والتجهيز الفخم والجيد.
كما تم تجهيز الشقق بمطابخ نموذجية حديثة تضم خزائن مجهزة ومنصات عالية الجودة وكل الأجهزة المنزلية الحديثة.
اكسسوارات فائقة الجودة
لا تتوقع سوى الأفضل في مشروع «ذا فيوز»، سواء تعلق الأمر بالتركيبات أو الاكسسوارات؛ حيث تأتي كل الحمامات بديكورات تضفي إحساساً بالاتساع والرحابة، وجميعها مجهزة بسخانات مياه وفقاً لأرفع مستويات الجودة.
وبالإضافة إلى كل ما سبق، تخضع جميع المناطق المشتركة في المشروع للمراقبة الأمنية على مدار الساعة يومياً، فيما زودت كل الشقق بمقابس للهاتف والإنترنت ودش مركزي ومفاتيح ذكية للأضواء، فضلاً عن غرفة منفصلة للمساعدة المنزلية ومنطقة مخصصة لغسل الملابس.
إطلالة رائعة على مياه
البحر اللازوردية الهادئة
تُعد جزر أمواج الوجهة الأكثر سحراً وجمالاً في مملكة البحرين؛ إذ تنعم بجمال الطبيعة والهدوء، لا سيما وأنها تتمتع بتخطيط جيد مع كثير من المساحات المفتوحة، فضلاً عن كونها واحدة من أكثر المواقع احتراماً للمساحات السكنية والتجارية والتسوق والترفيهية، وهي محاطة بالبحر مع ممرات مائية وبحيرات متقاطعة، لتعيد تعريف مفهوم الواجهة البحرية والعيش بطريقة نشطة ونابضة بالحياة.
«ذا فيوز» في جزر أمواج مقدمة لك من شركة السرايا العقارية ذ.م.م، المطور العقاري الأكثر شهرة وخبرة في مملكة البحرين، وهي شركة رائدة توفر حلولاً مبتكرة في مجال بناء مساحات معيشة فائقة الحداثة عبر مواقع تغير من نمط حياة شاغليها، لا سيما وأنها تؤمن بأهمية المساهمة في تحويل أحلام المشترين إلى حقيقة وواقع، عبر إنشاء مشاريع سكنية بارزة في جميع أنحاء البحرين، تتسم جميعها بالأناقة والرفاهية والراحة ووسائل الراحة عالمية المستوى.
وبهذه المناسبة صرح رضا مختار المدير العام لشركة السرايا العقارية «بأن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في بناء أو شراء المنازل وبأسعار مناسبة، إذ نتوقع أن تشهد أسعار العقارات في المستقبل ارتفاعاً تماشياً مع الطلب الحالي المتفائل على العقارات، ولذلك فالآن هو الوقت المثالي لمن يرغبون في الاستثمار في العقار».
تاريخ عريق
بصفتها شركة رائدة في تطوير وإدارة العقارات السكنية والتجارية والصناعية الضخمة منذ إنشائها في عام 1999، تقدم السرايا العقارية مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك شراء الأراضي وتطويرها وبيعها، فضلاً عن بناء مشاريع عقارية تلبي احتياجات المواطنين البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمغتربين المقيمين في المنطقة. وتشمل مشاريع السرايا العقارية الفاخرة المقامة على الواجهة البحرية لجزر أمواج مدينة المرسى العائمة ومينا 7 ولاجونا ولوفت وفندق ومنتجع دراجون ومجمع أوركا ومرسى مانشنز، على سبيل المثال لا الحصر.
كما تقوم شركة السرايا العقارية بإنشاء عدد من المشاريع الجديدة وتشمل مجمعا سكنيا بمنطقة القرية ومشروع «بورتو»
وغيرها من مشاريع أخرى قيد التخطيط حالياً.
المشاريع المستقبلية
تعمل شركة السرايا العقارية على مجموعة من المشاريع الضخمة في مملكة البحرين مثل مشروع فلل القريّة الذي يتكوّن من 26 فيلا حديثة مؤلفة من 3 طوابق بمختلف الأحجام لتتناسب مع متطلبات العائلات المختلفة. كما تتراوح مساحة الأرض من (160 إلى 429 مترا مربعا) بينما مساحة البناء
بين (275 إلى 445 مترا مربعا). يقع المشروع على الطريق العام لمنطقة القريّة في مملكة البحرين وتتميز المنطقة بالمناظر الخضراء الغنية وهي على مقربة من المدارس والصالات الرياضية والمستشفيات والمجمعات التجارية. وقد وصل المشروع إلى المرحلة النهائية وقريبا سيطرح للبيع. ومن أبرز المشاريع التي نود ذكرها إطلاق مشروع «بورتو» بشكل سفينة الكروز في جزر أمواج. هذا المشروع المميز والفاخر من ديكور وموقع مطل على البحر سيشكل مركز جذب واستقطاب للعديد من الزوار ومرتادي الشاطئ ومحبي الرفاهية. يقع بـ«بورتو»
في جزر أمواج مقابل المدينة العائمة «المرسى» المسماة بـ«بندقية البحرين». كما سيقدم المشروع لقاطنيه جميع عوامل الراحة والجمال والرقي والرونق.
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