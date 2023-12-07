قصور الثقافة تقدم ورش ثقافية وفنية للأطفال وطلاب المدارس في السيدة زينب

MENAFN - Youm7) قدم قصر ثقافة 25 يناير، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمدارس حي السيدة زينب وعابدين، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وشهدت مدرسة داود باشا يوما ثقافيا فنيا، تضمنورشة لعمل مجسمات بورق الكانسون، وورشة أخرى لعمل أشكال مزخرفة وزهور بورق الفوم.

وفي مدرسة زين العابدين الابتدائية عقدت ورشة ثقافية لتوعية التلاميذ للحفاظ على البيئة من التلوث وأضراره على صحة الإنسان وكيفية تجنب السلوكيات الخاطئة.

كما نفذت مجلة حائط سجل عليها التلاميذ السلوكيات الإيجابية التي يجب اتباعها للحفاظ على البيئة بعنوان "احم بيئتك من التلوث البيئي"، كما قدمت ورشة فنية "حلي من الخرز"، وورشة أخرى لمجسمات من الفوم الملون.

جاءت الفعاليات ضمن أنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، وبرامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وفي سياق عدة أنشطة وبرامج تقدمها هيئة قصور الثقافة لتلاميذ المدارس ضمن بروتوكول التعاون مع التربية والتعليم، واستمرارا للاحتفال بعيد الطفولة.

جانب من الفعاليات



