قصور الثقافة تقدم ورش ثقافية وفنية للأطفال وطلاب المدارس في السيدة زينب

(MENAFN
- Youm7) قدم قصر ثقافة 25 يناير، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمدارس حي السيدة زينب وعابدين، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وشهدت مدرسة داود باشا يوما ثقافيا فنيا، تضمن
ورشة لعمل مجسمات بورق الكانسون، وورشة أخرى لعمل أشكال مزخرفة وزهور بورق الفوم.
وفي مدرسة زين العابدين الابتدائية عقدت ورشة ثقافية لتوعية التلاميذ للحفاظ على البيئة من التلوث وأضراره على صحة الإنسان وكيفية تجنب السلوكيات الخاطئة.
كما نفذت مجلة حائط سجل عليها التلاميذ السلوكيات الإيجابية التي يجب اتباعها للحفاظ على البيئة بعنوان "احم بيئتك من التلوث البيئي"، كما قدمت ورشة فنية "حلي من الخرز"، وورشة أخرى لمجسمات من الفوم الملون.
جاءت الفعاليات ضمن أنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، وبرامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وفي سياق عدة أنشطة وبرامج تقدمها هيئة قصور الثقافة لتلاميذ المدارس ضمن بروتوكول التعاون مع التربية والتعليم، واستمرارا للاحتفال بعيد الطفولة.
جانب من الفعاليات
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