Tuesday, 05 December 2023 10:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفاة المنتجة السينمائية ناهد فريد شوقي

12/5/2023 2:29:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غيب الموت، الثلاثاء، المنتجة السينمائية المصرية الشهيرة ناهد فريد شوقي، نجلة الفنان المصري الراحل فريد شوقي من زوجته الفنانة الراحلة هدى سلطان، عن عمر ناهز 72 عاما.
وأعلنت الفنانة آية سماحة زوجة نجل المنتجة رحيلها عبر تغريدة لها على مواقع التواصل، وفق ما نشر على موقع "العربية. نت".
وناهد فريد شوقي من مواليد العام 1950، وهي أخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.
كان ابنها فريد المرشدي من زوجها الأول قد تزوج من الفنانة سوسن بدر ثم تزوج ثانيا من الفنانة داليا البحيري وأنجب منها ابنته "قسمت" ولقي مصرعه في حادث سيارة منذ سنوات، كما لها ابنة أخرى فنانة وهي ناهد السباعي من زوجها المخرج مدحت السباعي.
قدمت المنتجة الراحلة عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم "هيستريا" الذي قام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي، وعملت مشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التلفزيونية.

MENAFN05122023000072011014ID1107540654

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث