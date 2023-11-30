رئيس النواب: الأردن سيبقى مدافعا عن الحق الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن الأردن سيبقى مدافعا عن الحق الفلسطيني، مؤمنا بحل الدولتين بوصفه الضمانة لحق الأشقاء بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال الصفدي خلال رعايته اليوم الخميس، حملة "مناهضة العنف ووقف الحرب على النساء والأطفال في غزة"، التي يطلقها مجلس النواب بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، "نلتقي اليوم، وجرح الأمة في فلسطين ما زال ينزف، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، والكلمات لا تصف بشاعة ما يقوم به الكيان المحتل من مجازر بحق النساء والأطفال والشيوخ، وما يقصفه من مستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس، حيث مارس هذا الكيان، إرهاباً حقيقياً وسط صمت المجتمع الدولي، ما يجعلنا اليوم أمام مراجعة لكل مفاهيم حقوق الإنسان والقانون الدولي والتي باتت كما يؤكد جلالة الملك عبد الله الثاني، تتوقف عند الأديان والأعراق".

وأشار بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة وعدد من النواب، إلى أن الأردن سيبقى يقدم العون للأشقاء الفلسطينيين استمراراً لما قدمه من واجب الضمير، حيث كان جلالة الملك منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم، يتحدث بصوت الحق، ويُعبر عن وجدان وضمير الإنسانية، بالدعوة لوقف الحرب، وإيصال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة لقطاع غزة، وهو ما تجلى بإشراف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على إرسال مستشفى ميداني ثانٍ للقطاع، ليسطر نشامى الجيش العربي أروع صور الفداء بالاستمرار بواجبهم رغم القصف والدمار، مثلما قام صقور سلاح الجو بعمليات إنزال جوي حملت إغاثات طبية عاجلة.

وأضاف، كما قدم جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مضامين مهمة في توضيح الصورة الحقيقة أمام المُجتمع الدولي، لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم حرب، وكنا في الأردن قيادة ونوابا وأعيانا وحكومة وإعلاماً وأحزاباً وشعباً في جبهة واحدة مساندة للأشقاء.

وتابع القول بحضور عدد من مؤسسات المجتمع المدني وحقوقيين وإعلاميين، "نراهن على دور بعض المنظمات بحقوق الأطفال والنساء في تأدية واجبها الإنساني والأخلاقي، مطالبا ممثلي هذه المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الأردن، بالتحرك ضد ما يحدث من قتل وتشريد وتنكيل ومجازر بصورة غير إنسانية لا تجيزها الشرائع السماوية ولا تنسجم مع حقوق المدنيين والأبرياء في الحروب.

من جهتها، قالت مساعد رئيس مجلس النواب ميادة شريم، إن الحكومات الغربية ووسائل إعلامها، تمارس ازدواجية فاضحة في المعايير، وانحيازها للاحتلال الإسرائيلي انحيازا كليا وواضحا، مؤكدة أن الاهتمام بحقوق المرأة والطفل في فلسطين وحمايتهم ووقف الحرب عليهم، هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بالهيئات الدولية والمؤسسات المنبثقة عنها بما في ذلك حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة".

من جهته، قال رئيس لجنة فلسطين النيابية فراس العجارمة إن 70 بالمئة من الشهداء غالبيتهم من النساء والأطفال والرضع، منتقداً غياب المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وحماية المرأة والطفل عن الإجرام الذي تتعرض له غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

ولفت إلى جهود جلالة الملك لوقف الحرب على غزة وعدم اتساع رقعة العنف، كما تطرق لجهود الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد وإشرافه على إرسال مستشفى ميداني ثان لغزة.

بدورها، قالت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات أسماء الرواحنة، إن استهداف النساء والأطفال وتعرضهم للإبادة في غزة هو دليل على وحشية الاحتلال الإسرائيلي، مستهجنة غياب المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان عما يجري بالقطاع .

من جهته، قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية عبدالله ابو زيد، إن القمع لا يولد إلا الغضب والشرارة وهذا ما أكده جلالة الملك في عدة لقاءات ومؤتمرات دولية، مشددا على رفض الأردن لخطة الكيان بتهجير أهل غزة قسرا.

واكد رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية إسماعيل المشاقبة، أهمية الجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف الحرب الهمجية على غزة واستهداف النساء والأطفال والرجال، منتقدا غياب المنظمات الحقوقية عن ما يجري في غزة رغم المشاهد القاسية وحرب الإبادة التي تتعرض لها.

وتخلل إطلاق الحملة عرض "سكتش مسرحي" بعنوان "غزة الصمود" وحوار حي وعاطفي بعنوان "من أنا ومن أنتم" تعرب خلاله سيدة في غزة بيأس عن ازدواجية تطبيق المعايير والقوانين الدولية بين الدول، كما تجسد الإعلامية غيداء أبو شهاد دور سيدة غزاوية تتحدث بواقعها وتطالب بتطبيق المعايير الدولية بعدالة".

--(بترا)

م خ/م ف/اح

30/11/2023 15:10:22