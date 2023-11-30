نصائح مهمة لتجديد مطبخك.. لو بتفكرى ومش عارفة تبدأى منين؟

MENAFN - Youm7) يعتبر المطبخ من الغرف المهمة فى المنزل والركن الذى يخص الرجال والنساء العاشقين للطهى، ويمكن أن نلاحظ أن الكثيرين يفضلون تجديده تماشيًا مع الموضة، وخلال السطور التالية نستعرض أبرز الخطوات التى يمكن اتباعها لتجديد المطبخ بطرق غيرمكلفة مادياً ومناسبة للميزانية وفقًا لما جاء في موقع thespruce.





تحديث خزائن المطبخ بدلاً من استبدالها

تعتبر خزائن المطبخ من قطع الأثاث المهمة وغالية الثمن والتى يعتبر استبدالها مكلفا مادياً، لذا قومى بتحديث الخزانة بخطوات صديقة للبيئة والميزانية من خلال تجديد الأرفف على سبيل المثال.





طلاء الخزائن

يعد طلاء خزائن المطبخ طريقة كلاسيكية لتحديثها، يمكن أن تستغرق عملية الصنفرة والتجهيز والطلاء وقتًا طويلاً اعتمادًا على عدد الخزانات المتوفرة لديك، لكن الأمر بسيط بما فيه الكفاية حتى يتمكن المبتدئون من تحقيق نتائج جيدة.





تغيير المقابض

بالإضافة إلى تشطيب الخزانة، فكر فى تحديث الأجهزة فى عن طريق تغيير المقابض واستبدالها بالمقابض الحديثة التى تعطى شكلا جديدا وحديثا.





الأرفف

بدلاً من شراء خزانات جديدة، فكر فى تركيب بعض الأرفف المفتوحة والتى تساعد على تهوية الخزانة.





إصلاح الأجهزة الكهربائية

إصلاح أدوات المطبخ والأجهزة الكهربائية من الأمور المهمة التى يمكن إجراؤها بين الحين والآخر لضمان إنهاء العديد من الأطعمة.





حافظ على نفس تخطيط المطبخ القديم

عند التغيير يمكن أن يختلف شكل المطبخ بشكل كبير ويتغير جذرياً بشكل ملحوظ، على سبيل المثال، يتطلب نقل السباكة للحوض أوغسالة الأطباق أو الثلاجة استئجار سباكين يتعين عليهم عمل ثقوب فى جدرانك لتشغيل أنابيب جديدة، ما يعنى تكلفة إضافية للمواد بالإضافة إلى العمالة، لذا يجب الحفاظ على شكل المطبخ القديم.

تجديد المطبخ