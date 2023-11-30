نصائح مهمة لتجديد مطبخك.. لو بتفكرى ومش عارفة تبدأى منين؟

(MENAFN
- Youm7) يعتبر المطبخ من الغرف المهمة فى المنزل والركن الذى يخص الرجال والنساء العاشقين للطهى، ويمكن أن نلاحظ أن الكثيرين يفضلون تجديده تماشيًا مع الموضة، وخلال السطور التالية نستعرض أبرز الخطوات التى يمكن اتباعها لتجديد المطبخ بطرق غيرمكلفة مادياً ومناسبة للميزانية وفقًا لما جاء في موقع thespruce.
تحديث خزائن المطبخ بدلاً من استبدالها
تعتبر خزائن المطبخ من قطع الأثاث المهمة وغالية الثمن والتى يعتبر استبدالها مكلفا مادياً، لذا قومى بتحديث الخزانة بخطوات صديقة للبيئة والميزانية من خلال تجديد الأرفف على سبيل المثال.
طلاء الخزائن
يعد طلاء خزائن المطبخ طريقة كلاسيكية لتحديثها، يمكن أن تستغرق عملية الصنفرة والتجهيز والطلاء وقتًا طويلاً اعتمادًا على عدد الخزانات المتوفرة لديك، لكن الأمر بسيط بما فيه الكفاية حتى يتمكن المبتدئون من تحقيق نتائج جيدة.
تغيير المقابض
بالإضافة إلى تشطيب الخزانة، فكر فى تحديث الأجهزة فى عن طريق تغيير المقابض واستبدالها بالمقابض الحديثة التى تعطى شكلا جديدا وحديثا.
الأرفف
بدلاً من شراء خزانات جديدة، فكر فى تركيب بعض الأرفف المفتوحة والتى تساعد على تهوية الخزانة.
إصلاح الأجهزة الكهربائية
إصلاح أدوات المطبخ والأجهزة الكهربائية من الأمور المهمة التى يمكن إجراؤها بين الحين والآخر لضمان إنهاء العديد من الأطعمة.
حافظ على نفس تخطيط المطبخ القديم
عند التغيير يمكن أن يختلف شكل المطبخ بشكل كبير ويتغير جذرياً بشكل ملحوظ، على سبيل المثال، يتطلب نقل السباكة للحوض أوغسالة الأطباق أو الثلاجة استئجار سباكين يتعين عليهم عمل ثقوب فى جدرانك لتشغيل أنابيب جديدة، ما يعنى تكلفة إضافية للمواد بالإضافة إلى العمالة، لذا يجب الحفاظ على شكل المطبخ القديم.
تجديد المطبخ
MENAFN30112023000132011024ID1107517667
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.