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التجارة تنظيم رسوم أسعار شركات تعليم القيادة قريبا

11/20/2023 11:36:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أكدت مصادر لـ «الأنباء» أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة بإدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تسعى لإصدار قرار وزاري ينظم أسعار رسوم ساعات تدريب القيادة لدى شركات تعليم السيارات في الكويت، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لتعليم القيادة في محافظة حولي.
وأضافت المصادر ان «التجارة» تسعى لإصدار هذا القرار الوزاري بعد وجود تفاوت كبير بين الأسعار التي تحددها شركات تعليم القيادة التي تقدم هذه الخدمة للجمهور مما جعل الوزارة تعتزم إصدار هذا القرار الذي سينظم ويحدد أسعار ساعات تعليم السيارات، مشيرة إلى ان القرار سوف يشمل سيارات التعليم الخاصة والسيارات العامة والإنشائية وكذلك الدراجات الآلية.
وكشفت المصادر عن اجتماع عقد الأحد 19 نوفمبر جمع كل من مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها فيصل الأنصاري ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة ومن وزارة الداخلية، العميد حمود الروضان مدير الإدارة العامة لتعليم القيادة بمحافظة حولي والعقيد محمد دليهي الهاجري رئيس قسم مدارس ومكاتب التعليم والنقيب سعد الرشيدي ضابط إدارة التعليم، مشيرة إلى انه سيتم رفع تقرير مفصل بهذا الشأن لمسؤولي وزارة التجارة والصناعة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك تمهيدا لإصدار قرار وزاري ينظم ويحدد أسعار ساعات تعليم القيادة الذي ارتفاع بشكل كبير وملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت المصادر ان بعض الشركات تقدم هذه الخدمة بسيارات فارهة أو غالية وأن القرار سينظم سوق سيارات تعليم القيادة.

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