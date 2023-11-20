التجارة تنظيم رسوم أسعار شركات تعليم القيادة قريبا

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أكدت مصادر لـ «الأنباء» أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة بإدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تسعى لإصدار قرار وزاري ينظم أسعار رسوم ساعات تدريب القيادة لدى شركات تعليم السيارات في الكويت، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لتعليم القيادة في محافظة حولي.
وأضافت المصادر ان «التجارة» تسعى لإصدار هذا القرار الوزاري بعد وجود تفاوت كبير بين الأسعار التي تحددها شركات تعليم القيادة التي تقدم هذه الخدمة للجمهور مما جعل الوزارة تعتزم إصدار هذا القرار الذي سينظم ويحدد أسعار ساعات تعليم السيارات، مشيرة إلى ان القرار سوف يشمل سيارات التعليم الخاصة والسيارات العامة والإنشائية وكذلك الدراجات الآلية.
وكشفت المصادر عن اجتماع عقد الأحد 19 نوفمبر جمع كل من مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها فيصل الأنصاري ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة ومن وزارة الداخلية، العميد حمود الروضان مدير الإدارة العامة لتعليم القيادة بمحافظة حولي والعقيد محمد دليهي الهاجري رئيس قسم مدارس ومكاتب التعليم والنقيب سعد الرشيدي ضابط إدارة التعليم، مشيرة إلى انه سيتم رفع تقرير مفصل بهذا الشأن لمسؤولي وزارة التجارة والصناعة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك تمهيدا لإصدار قرار وزاري ينظم ويحدد أسعار ساعات تعليم القيادة الذي ارتفاع بشكل كبير وملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت المصادر ان بعض الشركات تقدم هذه الخدمة بسيارات فارهة أو غالية وأن القرار سينظم سوق سيارات تعليم القيادة.
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