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أبوعبيدة: دمرنا 62 آلية خلال الأيام 4 وقتلنا 9 جنود

11/18/2023 4:17:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، الجمعة، انه تم تدمير و إعطاب 62 آلية خلال الأيام الأربعة الأخيرة.

وأضاف أبو عبيدة انه تم تدمير شقة كانت تتحصن بها قوات خاصة في بيت حانون.

وأكد انه تم قتل 9 جنود إسرائيليين ودمرنا عربتين عسكريتين ودمرنا شقة تحصن فيها جنود العدو وقتلنا من كانوا فيها.

وقال أبو عبيدة، "مجاهدونا في الميدان يلاحقون قوات العدو وآلياته من شارع إلى شارع".
وأضاف "أعددنا أنفسنا لدفاع طويل وكل وقت يقضيه الاحتلال في غزة يفاقم خسائره".
وبين ان الاحتلال يواصل انتهاكاته ويمارس جرائمه على الأطفال الخدج والمدنيين.
وأشار اننا نجبر قوات الاحتلال على التراجع في عديد المحاور.
وشدد ان ما يبحث عنه نتنياهو في مجمع الشفاء أمر مثير للسخرية.
واضاف ان دخول قوات العدو إلى مجمع الشفاء الطبي فضيحة للمنظومة الدولية.
وأكد أبوعبيدة "نقول لجمهور العدو إن جنودكم القتلى في الميدان ستصلكم أخبارهم عاجلا أو آجلا".

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