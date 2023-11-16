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أصداء على مقالة جلالة الملك حول حل الدولتين

11/16/2023 5:08:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. شهاب المكاحلة







في مقالة رأي نشرتها صحيفة الـ "واشنطن بوست" في 14 نوفمبر 2023، طالب جلالة الملك عبدالله العالم الالتزام بالمعايير الإنسانية قبل الوصول الى نقطة الانهيار الأخلاقي للجميع، وهي إشارة إلى الدول الكبرى من أجل الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها السافر على المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
الرسالة الثانية التي حملتها مقالة الملك عبدالله الثاني تتمثل في حق الشعب الفلسطيني والإسرائيلي بحياة كريمة وبمجتمع آمن، مؤكدا وقوف الأردن الى جانب الفلسطينيين في العيش مثلهم مثل باقي شعوب المنطقة بأمن وسلام في دولة مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة.
ففي عالم تسوده الصراعات والانقسامات، ظهر جلالة الملك عبد الله الثاني كصوت العقل والأمل بدعوته مجددا إلى حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين ليس فقط لأهمية ذلك من الناحية الجيوسياسية، بل لان ذلك يعد انتصارا لإنسانيتنا المشتركة كونه يتجاوز تعقيدات السياسة الإقليمية، ويؤكد على القيمة العالمية للعدالة، والتعايش، والرخاء المشترك. ولا يعتبر الملك عبدالله هذا الحل ضرورة سياسية فحسب، بل يعتبره ضرورة أخلاقية تعكس تطلعات الناس في جميع أنحاء العالم.
وتتردد أصداء كلمات الملك على مستوى العالم وهو يرسم رؤية يصبح فيها حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي رمزا لقدرة الإنسانية على التغلب على العداوات العميقة الجذور. إن الدعوة إلى حل الدولتين هي بارقة أمل في عالم غالبا ما تلقي فيه الانقسامات بظلالها على القرارات الدولية خاصة تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وتمثل دعوة الملك عبدالله إلى حل الدولتين شهادة على القيادة الحكيمة إذ يظهر الالتزام بمستقبل تعطي فيه الدول الأولوية للحوار على الخلاف، والتعاطف على العداوة. ومن خلال التأكيد على الإنسانية المشتركة في هذا الصراع، يطالب الملك القادة في جميع أنحاء العالم للتفكير فيما هو أبعد من المصالح المباشرة والنظر في الصالح العام للإنسانية جمعاء.
فحل الدولتين يتماشى مع الفهم بأن الأمن المستدام للإسرائيليين والحياة الكريمة للفلسطينيين مترابطان وهذا أمر أكده جلالته في أكثر من مناسبة: الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي لا يمكن أن يزدهرا إلا من خلال التعاون والتعايش.
ومن خلال تأطير حل الدولتين باعتباره انتصارا لإنسانيتنا المشتركة، يتحدى الملك عبدالله بشكل غير مباشر قوى التطرف والكراهية. فوفق أراء عدد من صناع القرار في واشنطن فإن الملك عبدالله يعتبر شخصية عالمية مؤثرة وتأتي كلماته بمثابة جرس إنذار للجميع للاطلاع بواجباتهم الإنسانية بغض النظر عن انتماءاتهم الجيوسياسية، للعب دور حاسم في تشكيل عالم يكون لانتصار الإنسانية المشتركة الأسبقية على الخلافات السياسي ولقطع الطرق على قوى التطرف.
خطاب الأردن وجلالته عقلانيان لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي الذي تحول في العقدين الماضيين الى صراع إسرائيلي فلسطيني. فالطريق إلى حل الدولتين محفوف بالتحديات، ولكن رؤية الملك عبدالله هي بمثابة المنارة لبناء جسور الثقة بين الشعوب لأنها تختصر إجراءات بناء الثقة لإنهاء الصراع الذي امتد لأكثر من 75 عاما، وفق ما يقوله صناع السياسة الأميركيين.

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