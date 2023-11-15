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قطر تسعى لاتفاق تبادل الإفراج عن أسرى وهدنة بين حماس وإسرائيل

11/15/2023 7:12:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الدوحة‭/‬القاهرة‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬تم‭ ‬إطلاعه‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬مفاوضات‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬وسطاء‭ ‬قطريين‭ ‬حاولوا‭ ‬أمس‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬يشمل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬من‭ ‬المحتجزين‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مقابل‭ ‬إعلان‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭. ‬

وأضاف‭ ‬المسؤول‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تجري‭ ‬مناقشته‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬سيشهد‭ ‬أيضا‭ ‬إفراج‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬من‭ ‬سجونها‭ ‬وزيادة‭ ‬كميات‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬بدخولها‭ ‬الى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وإذا‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬فسيشكل‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬إفراج‭ ‬عن‭ ‬محتجزين‭ ‬لدى‭ ‬حماس‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬نفذت‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬إن‭ ‬حماس‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬المبادئ‭ ‬العامة‭ ‬للاتفاق‭ ‬لكن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لم‭ ‬توافق‭ ‬بعد‭ ‬ومازالت‭ ‬تتفاوض‭ ‬على‭ ‬التفاصيل‭. ‬

ولم‭ ‬يعرف‭ ‬بعد‭ ‬عدد‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬ستطلق‭ ‬إسرائيل‭ ‬سراحهم‭ ‬من‭ ‬سجونها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تتم‭ ‬مناقشته‭.‬

وتغير‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬نطاق‭ ‬المفاوضات‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬لكن‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬تتركز‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬50‭ ‬محتجزا‭ ‬مدنيا‭ ‬مقابل‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬لثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬وأن‭ ‬حماس‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬الخطوط‭ ‬العريضة‭ ‬للاتفاق‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬أمر‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬قبل‭. ‬

ولدى‭ ‬قطر‭ ‬خط‭ ‬اتصال‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬وساعدت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬لفترات‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬مرات‭ ‬سابقة‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬القتال‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭. ‬

وسيتطلب‭ ‬تنفيذ‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬تسليم‭ ‬قائمة‭ ‬كاملة‭ ‬بباقي‭ ‬المحتجزين‭ ‬الأحياء‭ ‬لديها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬إن‭ ‬مسألة‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬جميع‭ ‬المحتجزين‭ ‬ليست‭ ‬موضع‭ ‬نقاش‭ ‬حاليا‭. ‬

ولم‭ ‬يرد‭ ‬تعليق‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭. ‬ورفض‭ ‬مسؤولون‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬تقديم‭ ‬تعليق‭ ‬مفصل‭ ‬على‭ ‬مفاوضات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالمحتجزين‭ ‬وأرجعوا‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬رغبتهم‭ ‬في‭ ‬تقويض‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬أو‭ ‬إذكاء‭ ‬تقارير‭ ‬يعتبرونها‭ ‬‮«‬حربا‭ ‬نفسية‮»‬‭ ‬من‭ ‬مسلحين‭ ‬فلسطينيين‭. ‬

وأحجمت‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬والمكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحماس‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬عن‭ ‬التعليق‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بيني‭ ‬جانتس‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬إذا‭ ‬تطلب‭ ‬الأمر‭ ‬منا‭ ‬وقفا‭ ‬مؤقتا‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعادة‭ ‬رهائننا‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬وقف‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬والحرب‭ ‬لحين‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافنا‮»‬‭.‬

وعندما‭ ‬طلب‭ ‬الصحفيون‭ ‬منه‭ ‬تفاصيل‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬يمنع‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬أحجم‭ ‬جانتس‭ ‬عن‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭. ‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إن‭ ‬المحادثات‭ ‬تركزت‭ ‬على‭ ‬إفراج‭ ‬حماس‭ ‬عن‭ ‬15‭ ‬محتجزا‭ ‬ووقف‭ ‬مؤقت‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭. ‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬إن‭ ‬أمنيان‭ ‬مصريان‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬موافقة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬هدنة‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وإن‭ ‬إسرائيل‭ ‬أظهرت‭ ‬ترددا‭ ‬في‭ ‬الالتزام‭ ‬بأي‭ ‬اتفاق‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقا‭ ‬لكنها‭ ‬بدت‭ ‬أقرب‭ ‬لذلك‭ ‬بحلول‭ ‬الثلاثاء‭. ‬

وقالت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إنها‭ ‬أبلغت‭ ‬مفاوضين‭ ‬قطريين‭ ‬باستعدادها‭ ‬للإفراج‭ ‬عما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬70‭ ‬امرأة‭ ‬وطفلا‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬هدنة‭ ‬لمدة‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭.‬

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