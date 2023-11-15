من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم القسام؟

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة

هيئة التحرير - (ذا بالستاين كرونيكل) 2/11/2023



أبو عبيدة هو المتحدث العسكري لكتائب القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس. وبقدرته على الإفلات من حدود اللغة وحدود الجماهير المستهدفة، ارتفع أبو عبيدة في الأهمية ليمثل جيلًا جديدًا من القادة الفلسطينيين والعرب.

* * *

على مر السنين، وتحديدًا منذ العام 2006، أصبح "أبو عبيدة" شخصية أيقونية بالنسبة للفلسطينيين، ثم في نهاية المطاف في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.

وبالحكم من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والتغطية الإعلامية خارج هذه المناطق، يبدو أن صورة "أبو عبيدة" تطورت لتمثل شيئًا أكبر بكثير من مجرد فلسطين وضواحيها المباشرة. بكلمات أخرى، أصبح أبو عبيدة الآن ظاهرة عالمية.



أبو عبيدة المزيف

حتى تستفيد من قوة العلامة التجارية، صنعت إسرائيل العديد من الادعاءات حول هويته، وأعطته وجهًا واسمًا، وادعت في كثير من الأحيان أنها قصفت منزله بشكل متكرر -في الأعوام 2008، و2012، و2014، ومرة أخرى، في الحرب الجارية والمستمرة على غزة.



وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية، نقلاً عن أجهزة المخابرات الإسرائيلية، إن "أبو عبيدة" ينحدر من قرية نعليا، وهي إحدى القرى الفلسطينية العديدة التي احتلتها إسرائيل ودمرتها في العام 1948 عندما تأسست على أنقاض فلسطين التاريخية.



وفي تموز (يوليو) من العام 2014، زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "أبو عبيدة" حصل على درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية في غزة، وذهبت بعيدًا إلى حد تحديد عنوان أطروحته، بل في الحقيقة موضوع رسالته للدكتوراه أيضًا.



هدى وأبو عبيدة

في الحقيقة، لا نعرف أي شيء عن أبي عبيدة. وخلافاً لمحمد ضيف؛ القائد العام لكتائب القسام، لا تتوفر حتى صور مبكرة لأبي عبيدة.



وبالقدر نفسه من الصحة، لا يبدو أن الرجل مهتم بالسعي إلى الشهرة أو التقدير بما يتجاوز دوره الحالي كمتحدث باسم واحدة من أقوى مجموعات المقاومة الفلسطينية في التاريخ -إن لم تكن أقواها على الإطلاق.



ظهر أبو عبيدة للمرة الأولى في العام 2006. وفي ذلك الحين، تحدث ببلاغة وحسم، وبنبرة عاطفية ميزت كل تصريحاته خلال الأعوام السبعة عشر الماضية.



وكان أول بيان أصدره أبو عبيدة هو إعلان مسؤولية "كتائب القسام" عن عملية عسكرية نُفذت شرق مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وقد أسفرت تلك العملية عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين، وأدت إلى أسر جلعاد شاليط. والباقي تاريخ.



وجاءت تلك العملية كرد مباشر على غارة إسرائيلية استهدفت عائلة أبو غالية الفلسطينية أثناء نزهة على شاطئ بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

وأظهرت لقطات مأساوية من المجزرة الفتاة الصغيرة هدى؛ الناجية الوحيدة من الهجوم الإسرائيلي، وهي تصرخ باسم والديها بينما كانوا جميعًا مستلقين بلا حراك على رمال الشاطئ.



ووقعت المجزرة في 9 حزيران (يونيو) 2006، وظهرت رسالة أبو عبيدة الأولى في 25 من الشهر نفسه، كما لو أنها جاءت ردا على كرب هدى.

ومنذ ذلك اليوم، بدأ الفلسطينيون، والعرب في نهاية المطاف، والعديد من الناس حول العالم، في ربط صوت أبو عبيدة بقوة وصمود المقاومة الفلسطينية.



قائد من نوع مختلف

خلافاً لخطب الزعماء العرب، عندما يلقي أبو عبيدة رسائله المختصرة ودقيقة الصياغة، فإن ملايين العرب يستمعون إليه، ويستمعون بعناية.



والشيء الآخر الذي يجعل رسائل أبي عبيدة فعالة للغاية هو أنه نادرًا ما يبدو وكأنه يكذب أو يضلل. وإضافة إلى ذلك، فإن جمهوره المستهدف عالمي: "شعبنا الصامد"، "أمتنا العربية والإسلامية"، وبالقدر نفسه من الأهمية، "شعوب العالم الحرة".



بقدرته على الإفلات من حدود اللغة وحدود الجماهير المستهدفة، ارتفع أبو عبيدة في أهميته ليمثل جيلًا جديدًا من القادة الفلسطينيين والعرب، جيل غالبًا ما يقف جنبًا إلى جنب ليُقارن مع أولئك الذين يعتبرون أذنابًا لواشنطن وحلفائها الغربيين.



*نشر هذا الملف الموجز تحت عنوان: Who is Abu Obeida, Al-Qassam's Famous Military Spokesman –

PROFILE

اقرأ المزيد في ترجمات:

هل يمكن تدمير "حماس"؟