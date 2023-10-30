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سرطان اللسان.. الأسباب والأعراض

10/30/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- وفقا للبروفيسور ألكسندر سيرياكوف اختصاصي الأورام، فإن حالات سرطان اللسان هي 0.45 بالمائة من مجمل حالات الإصابة بالأورام الخبيثة، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
ويشير البروفيسور إلى أن سرطان اللسان والرقبة أكثر انتشارا من بين الأورام الخبيثة التي تتطور في منطقة الرأس، وأن سرطان اللسان يصيب عادة "الرجال" الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، ولكن يمكن أن يصيب المرض أيضا النساء والشباب.
ويقول: "لم يحدد السبب الدقيق وراء تحول الخلايا الظهارية في اللسان إلى ورم خبيث إلى الآن. ولكن تحت تأثير بعض المحفزات المرضية، تتغير الخلايا السليمة، ويفقد الجسم السيطرة عليها، وتتطور إلى خبيثة".
ومن بين العوامل الرئيسية التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان اللسان؛ التدخين ومص ومضغ مختلف أشكال منتجات التبوغ، وتعاطي الكحول، والإصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري (خاصة النوعين 16 و18)، والأضرار الكيميائية والحرارية للغشاء المخاطي للسان، وتسوس مع تدمير الأسنان، والاحتكاك بأطقم الأسنان وغير ذلك. كما تنسب لها أيضا الاستعداد الوراثي والإصابة بأمراض مثل الصدفية والتنسج الأحمر والتقرحات المزمنة والتشققات وغير ذلك.
ويقول: "ظاهريا، يبدو الورم مثل قرح وعقد، ولويحات الورم الحليمي لا تشفى فترة طويلة، ويزداد حجمها تدريجيا وتنزف، وعندما تتفكك وتصاب بالعدوى، تنبعث من الفم رائحة كريهة. ومع نمو الورم، يظهر الألم ويزداد إفراز اللعاب".
ووفقا له، لتشخيص سرطان اللسان، يجب إجراء فحص تجويف الفم، والفحص الخلوي و/أو النسيجي لخزعة الورم والغدد الليمفاوية المشبوهة في الرقبة، والموجات فوق الصوتية، والتصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب للأنسجة الرخوة في الرأس والرقبة لتقييم الورم الموضعي. والانتشار الموضعي للورم، وإذا لزم الأمر، التصوير المقطعي المحوسب للصدر وتجويف البطن أو التصوير المقطعي المحوسب للجسم كله لاستبعاد انتشار المرض إلى مكان آخر.
ووفقا له، استنادا إلى مرحلة تطور المرض، تستخدم في العلاج: العمليات الجراحية، العلاج الشعاعي والكيميائي وفي حالات النقائل البعيدة- العلاج الكيميائي الجهازي، العلاج المستهدف والمناعي.
وللوقاية من المرض، يجب الحد من تأثير عوامل الخطر المذكورة، والأهم هو مراجعة طبيب الأسنان بصورة دورية.

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