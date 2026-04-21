Constellium Enters Multi-Year Agreement With Airbus For The Supply Of Aluminum Alloy Extrusions

(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) PARIS, April 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Constellium SE (NYSE: CSTM) announced today that it has entered a multi-year agreement with Airbus for the supply of aluminum alloy extrusions, reinforcing our role as a trusted supplier of advanced aluminum solutions for Airbus' programs and strengthening our long-term partnership.
Under this agreement, Constellium will supply Airbus with a wide range of extrusions manufactured using advanced aluminum alloys, and Constellium's aluminum-lithium solution, Airware®. The scope includes bars, and a range of small and large extrusions, engineered to meet stringent quality requirements and optimized strength-to-weight performance, supporting demanding aircraft structural applications.
“This agreement reflects Airbus' trust in our advanced aluminum products and solutions, and in our quality performance, industrial reliability and consistent supply continuity to support long-term aerospace programs,” said Philippe Hoffmann, President of Constellium's Aerospace and Transportation business unit.“We are committed to continue to grow our outstanding relationship with Airbus, leveraging our comprehensive product portfolio, proprietary solutions, unique manufacturing capabilities, and recycling expertise.”
Constellium will supply Airbus from its facilities in Issoire and Montreuil-Juigné, France.
Constellium is a leading supplier in the aircraft, defense, and space markets. With a broad portfolio of high-performance aluminum products, including its aluminum-lithium solution Airware®, Constellium offers proven industrial and recycling capabilities, as well as cutting-edge technologies to meet the most demanding aerospace applications.
About Constellium
Constellium (NYSE: CSTM) is a global sector leader that develops innovative, value-added aluminum products for a broad scope of markets and applications, including aerospace, packaging and automotive. Constellium generated $8.4 billion of revenue in 2025.
