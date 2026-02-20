+966: Meninjau Lebih Dekat Warisan Tamadun Dan Budaya Kerajaan Arab Saudi

MENAFN - EIN Presswire) EINPresswire / -- Konoz, salah satu inisiatif Kementerian Media Saudi di Kerajaan Arab Saudi, telah melancarkan siri dokumentari "+966", yang meneroka pelbagai topik yang mencerminkan warisan tamadun dan kemanusiaan Arab Saudi. Siri ini selaras dengan objektif inisiatif untuk mendedahkan kisah-kisah yang belum terungkap dari Arab Saudi dan membentangkannya sebagai bahagian penting dalam sejarah manusia global.



Tajuk "+966" merujuk kepada kod panggilan antarabangsa Kerajaan-pengenal pasti yang berfungsi sebagai penanda nasional yang tersendiri, membezakan Arab Saudi dan menjadikannya dikenali serta-merta. Dalam setiap episod, siri ini menangani subjek yang diminati warga Saudi, yang terikat rapat dengan identiti dan budaya mereka, seperti media sosial, sejarah nyanyian di Kerajaan, dan bahasa Arab.



Setiap topik dibentangkan dalam konteks sejarah tempatan dan global, menggunakan arkib akhbar, televisyen, dan sinematik. Siri ini juga menggabungkan elemen visual yang menarik, termasuk infografik dan teknik reka bentuk grafik, untuk mencipta imej ekspresif dan meningkatkan penyampaian maklumat. Episod kini disiarkan di Saluran Saudi, Saluran Kebudayaan, dan SBC, serta tersedia di Shahid, STC TV, dan Saudia Airlines.



Inisiatif Konoz terletak di bawah Program Pembangunan Keupayaan Manusia dalam Wawasan Saudi 2030, dan bertujuan untuk merakam kekayaan budaya dan pencapaian tamadun Kerajaan, serta kisah kejayaan warga Saudi dalam pelbagai bidang, melalui dokumentari, filem pendek, dan karya animasi.



Dokumentari terbitan Konoz termasuk“The Destination,”“Station 7,”“Hard Phase,”“Seagull of Arabia,”“Ala Hadden Sawa,”“What Do Saudis Eat,”“Saudi Atlas,” dan“Horizon,” sebagai tambahan kepada filem pendek“Raee Al-Ajrab” dan“Safraa's Night.” Inisiatif ini telah menyertai pelbagai festival antarabangsa dan telah menerima deretan anugerah global.