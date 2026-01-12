Peptide Therapeutics Market Trends And Global Forecasts To 2040 - Investments Exceeding $7 Billion From Public And Private Sectors Reflect Burgeoning Interest And Potential Returns
|Report Attribute
|Details
|No. of Pages
|250
|Forecast Period
|2025-2035
|Estimated Market Value (USD) in 2025
|$84.2 Billion
|Forecasted Market Value (USD) by 2035
|$162.4 Billion
|Compound Annual Growth Rate
|6.8%
|Regions Covered
|Global
A selection of companies mentioned in this report includes, but is not limited to:
- 13therapeutics 7 Med Health Ventures 9 Meters Biopharma Abbott Abingworth Acorn Bioventures ACT Capital Management Adage Capital Management Adams Street Partners Advanced Accelerator Applications Aileron Therapeutics AJU IB Investment Akashi Therapeutics Alexion Pharmaceuticals Allysta Pharmaceuticals Alphabet venture arm Altimmune Amgen Amolyt Pharma Ampio Pharmaceuticals Amyndas Pharmaceuticals Andera Partners Angiochem Anji Pharmaceuticals AOP Orphan Pharmaceuticals Apellis Pharmaceuticals Apeptico APIM Therapeutics Apitope Aquestive Therapeutics Arch Biopartners ARCH Venture Partners Arix Bioscience Asahi Kasei AsclepiX Therapeutics Astellas Pharma AstraZeneca Atlas Venture Atox Bio Aurinia Pharmaceuticals Avilex Pharma Avion Pharmaceuticals Barer & Son Capital Bayer Becker Belfius Bergens forskningsstiftelse Beth Israel Deaconess Medical Center Better Ventures Bicycle Therapeutics Biogenosis Bioglan BioLineRx Biolingus Biomarck Pharmaceuticals BioMarin Pharmaceutical Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) BiomedInvest BioMedPartners Bios Partners Biosciences Research & Commercialization Center BioSkin BL&H Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim Venture Fund Boryung Pharmaceutical Bossa Ventures Boston Therapeutics Bpifrance Brightlands Life Sciences Ventures Bristol Myers Squibb Buttonwood BVF Partners Cambridge Innovation Capital (CIC) Canaccord Genuity CanBas Cancer Research UK Capital Community Angels Cara Therapeutics CARB-X (Combating Antibiotic Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator) Cardiorentis Carmot Therapeutics Catalent Cathay Venture Celgene Cellastra Cend Therapeutics Chiasma Pharma Chondropeptix Chrysalis BioTherapeutics Clinical Research Center for Hair and Skin Clinuvel Pharmaceuticals CohBar Cold Spring Harbor Laboratory Constant Therapeutics Contura Cormorant Asset Management CureDM Curonz Cutanea Life Sciences Cystic Fibrosis Foundation Therapeutics Cytovation Dana-Farber/Boston Children's Cancer and Blood Disorders Center Deerfield Management Diabetology Diapin Therapeutics E&Investment Eczacibasi Elan Pharmaceuticals Eli Lilly Endo Ventures Entera Bio Enteris BioPharma Epidarex Capital Epimede Eshelman Ventures Esperance Pharmaceuticals European Commission F2 Capital F4 Pharma Fannin Partners Ferring Pharmaceuticals First In Ventures FirstString Research Follicum Foresite Capital Founders Fund Fountain Healthcare Partners F-Prime Capital Partners Frontier Biotechnologies FUJIFILM Toyama Chemical Genentech Genervon Biopharmaceuticals GeneScience Genus Oncology GF Ventures Gila Therapeutics GlaxoSmithKline GlioCure GlycoNet Google Ventures Government of Canada Government of Quebec Grand Oaks Capital G-tree BNT GYRUS Pharma HBG Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft HealthCare Royalty Partners (HCR) Healthlink Capital Hercules Capital Hestia Investments HighTide Therapeutics Hillhouse Capital Group Horizon Technology Finance Horizons Ventures iBio ILC Therapeutics Imcyse ImmuPharma InCube Ventures InFocus Capital Partners InnoBio 2 Innovate UK Inotrem Integra Holdings Inter-American Development Bank (IDB) InterK Peptide Therapeutics Intervest Invest Michigan Investinor Invus Ipsen Issar Pharmaceuticals Janssen Biotech Janssen Pharmaceuticals JDRF Jennison Associates Johnson & Johnson Kairos Ventures Kaitai Capital Kalos Therapeutics KeyBioscience Knoll Capital Management KPC Pharmaceuticals Kreos Capital KU Leuven Kurma Partners L1 Capital Global Opportunities Master Fund La Jolla Pharmaceutical Lanstead Capital Lassogen Lincoln Park Capital Fund Lind Global Macro Fund LipimetiX Development Live Like Bella Foundation Longevity Biotech Longwood Fund Lonza LRM Funds LSP Lundbeckfonden Ventures Madryn Asset Management Maven Investment Partners Maxim Group MEDARVA Foundation MedImmune Mediolanum Farmaceutici Megapharm MElkin Pharmaceuticals Merck Merck Sharp & Dohme (MSD) MeSCue-Janusys Michigan Capital Network Venture Fund III Mitsubishi Tanabe Pharma Morningside Ventures MPM Capital Nan Fung Technology's Pivotal Beta Nanomerics National Cancer Institute (NCI) National Eye Institute (NEI) National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) National Institute of Allergy and Infectious Diseases National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR) National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) National Institutes of Health (NIH) National Multiple Sclerosis Society National Research Council Canada Neuro-Bio NeuroRx New Enterprise Associates NextPharma NoNO Noshaq NovaCell Technology Novartis Novartis Venture Fund Novo Nordisk Novo Ventures NV Industriebank LIOF Oncology Pharma Oncopeptides ONL Therapeutics Onyx Therapeutics OPKO Health Oramed Pharmaceuticals OrbiMed Otsuka Pharmaceutical Ovoca Bio Oxalo Therapeutics Oxurion PAION Palatin Technologies Park West Asset Management Partners Innovation Fund PEP-Therapy PeptiDream Peptilogics Peptron Perceptive Xontogeny Venture Fund Pfizer Pfizer Venture Investments Pharma Research Products PharmaMar Pharmstandard International Piedmont Capital Partners PIN Pharma Ping An Ventures Pint Pharma Playground Global PMV Polyphor Pontifax Praxis Pharmaceutical Presight Capital Priavoid proDERM ProLynx ProMore Pharma ProNeurogen Protagonist Therapeutics Protagenic Therapeutics Proteimax PSQ Capital Pulmotect Qilu Pharmaceutical Quaker Partners Quantum Leap Healthcare Collaborative (QLHC) Quartesian Radius Health Rani Therapeutics Rapha Capital Management RegeneRx Biopharmaceuticals ReGenTree ReumaNederland Rhythm Pharmaceuticals Riesner Verwaltungs Roche Rock Springs Capital Management Salem Partners Salix Pharmaceuticals Sanofi Sanofi-Aventis Santhera Pharmaceuticals Sapience Therapeutics Sarsia Seed Satter Medical Technology Partners SciClone Pharmaceuticals Scios (Acquired by Johnson & Johnson) Seachaid Pharmaceuticals Sectoral Asset Management Serpin Pharma Seventure Partners SFJ Pharmaceuticals Shanghai Fosun Pharmaceutical Shire SIRS Therapeutics Societe Federale de Participations et d'Investissement (SFPI) Societe Regionale d'Investissement de Wallonie (SRIW) Sofinnova Ventures Soligenix Sophos Capital Soricimed Biopharma Specialised Therapeutics SR One Stealth BioTherapeutics SV Health Investors Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) SYNG Pharmaceuticals TaiAn Technologies Takeda Tarsa Therapeutics TearSolutions Technomark Life Sciences TEDCO Televenture (Funded through NIK III) Texas A&M University Health Science Center The Column Group The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust University of Bath The University of Chicago Innovation Fund The University of Texas MD Anderson Cancer Center TheraSource Theratechnologies Third Rock Ventures Topas Therapeutics Tsingyuan Ventures TTY Biopharm TwoToBiotech UCB Pharma University of Freiburg University of Missouri Research Reactor (MURR) University of St Andrews US Department of Defense UVA Seed Fund ValiRx Vault Pharma Vaxeal venBio Global Strategic Fund Ventac Partners VentureHealth Vertex Ventures Vesalius Biocapital Viatem Vifor Pharma Vinnova Virtus Inspire Ventures Vivo Capital VTC Innovation Fund Wales Life Sciences Fund West Midlands Academic Health Science Network (WMAHSN) WuXi AppTec Wyvern Xigen YuYang D&U Zealand Pharma Zucara Therapeutics
