Upcoming Meeting Dates - December 8, 2025
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|AIP Realty Trust %
|November 14, 2025
|December 15, 2025
|S
|B.E.S.T. Venture Opp Fund Inc.
|January 7, 2025
|February 27, 2025
|AG
|Bravada Gold Corporation
|December 15, 2025
|January 27, 2025
|AG
|Brixton Metals Corporation
|December 24, 2025
|February 4, 2025
|AS
|Cannibble Foodtech Ltd
|December 22, 2025
|January 21, 2025
|AS
|Deepmarkit Corp.
|December 23, 2025
|February 10, 2025
|AS
|Equity Metals Corporation
|December 15, 2025
|January 28, 2025
|AG
|Fife Capital Corp.
|December 24, 2025
|January 29, 2025
|AGS
|Goldhills Holding Ltd.
|December 2, 2025
|January 8, 2025
|AG
|Hawkeye Gold & Diamond Inc
|December 24, 2025
|January 30, 2025
|AG
|Honey Badger Silver Inc.
|December 22, 2025
|January 26, 2025
|AGS
|Jemtec Inc.
|December 22, 2025
|January 29, 2025
|AG
|Latin Metals Inc.
|December 8, 2025
|January 14, 2025
|S
|Legacy Lithium Corp.
|December 8, 2025
|January 16, 2025
|AG
|Midland Exploration Inc.
|December 24, 2025
|February 12, 2025
|A
|NEURAL THERAPEUTICS INC.
|December 23, 2025
|February 9, 2025
|AS
|OLYMPIA FINANCIAL GROUP INC
|December 4, 2025
|January 6, 2025
|S
|PSYENCE GROUP INC.
|December 23, 2025
|January 30, 2025
|AS
|Rektron Group Inc. *
|December 23, 2025
|February 2, 2025
|AS
|Royal Road Minerals Ltd.
|December 22, 2025
|January 30, 2025
|AGS
|SPC Nickel Corp.
|December 22, 2025
|February 10, 2025
|AS
|SPOD Lithium Corp.
|December 22, 2025
|January 29, 2025
|AGS
|Sekur Private Data Ltd.
|December 2, 2025
|January 8, 2025
|A
|Sunshine Oilsands Ltd.
|December 12, 2025
|January 12, 2025
|S
|TRIGON METALS INC *
|December 1, 2025
|January 29, 2025
|AS
|Thunderbird Entmt Grp Inc.
|December 12, 2025
|January 12, 2025
|S
|Trubar Inc.
|December 1, 2025
|January 13, 2025
|S
|VVC Exploration Corporation
|January 2, 2025
|February 19, 2025
|AGS
|Varvara Development Group Ltd.
|December 5, 2025
|January 7, 2025
|AG
|Visionary Metals Corp. *
|December 9, 2025
|January 15, 2025
|AGS
|Vortex Energy Corp.
|December 16, 2025
|January 20, 2025
|AG
|Waraba Gold Limited %
|December 3, 2025
|January 9, 2025
|AS
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting
