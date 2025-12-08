Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Upcoming Meeting Dates - December 8, 2025


2025-12-08 02:05:26
(MENAFN- Newsfile Corp) Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - December 8, 2025) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.

Company Name Record Date Meeting Date Type
AIP Realty Trust % November 14, 2025 December 15, 2025 S
B.E.S.T. Venture Opp Fund Inc. January 7, 2025 February 27, 2025 AG
Bravada Gold Corporation December 15, 2025 January 27, 2025 AG
Brixton Metals Corporation December 24, 2025 February 4, 2025 AS
Cannibble Foodtech Ltd December 22, 2025 January 21, 2025 AS
Deepmarkit Corp. December 23, 2025 February 10, 2025 AS
Equity Metals Corporation December 15, 2025 January 28, 2025 AG
Fife Capital Corp. December 24, 2025 January 29, 2025 AGS
Goldhills Holding Ltd. December 2, 2025 January 8, 2025 AG
Hawkeye Gold & Diamond Inc December 24, 2025 January 30, 2025 AG
Honey Badger Silver Inc. December 22, 2025 January 26, 2025 AGS
Jemtec Inc. December 22, 2025 January 29, 2025 AG
Latin Metals Inc. December 8, 2025 January 14, 2025 S
Legacy Lithium Corp. December 8, 2025 January 16, 2025 AG
Midland Exploration Inc. December 24, 2025 February 12, 2025 A
NEURAL THERAPEUTICS INC. December 23, 2025 February 9, 2025 AS
OLYMPIA FINANCIAL GROUP INC December 4, 2025 January 6, 2025 S
PSYENCE GROUP INC. December 23, 2025 January 30, 2025 AS
Rektron Group Inc. * December 23, 2025 February 2, 2025 AS
Royal Road Minerals Ltd. December 22, 2025 January 30, 2025 AGS
SPC Nickel Corp. December 22, 2025 February 10, 2025 AS
SPOD Lithium Corp. December 22, 2025 January 29, 2025 AGS
Sekur Private Data Ltd. December 2, 2025 January 8, 2025 A
Sunshine Oilsands Ltd. December 12, 2025 January 12, 2025 S
TRIGON METALS INC * December 1, 2025 January 29, 2025 AS
Thunderbird Entmt Grp Inc. December 12, 2025 January 12, 2025 S
Trubar Inc. December 1, 2025 January 13, 2025 S
VVC Exploration Corporation January 2, 2025 February 19, 2025 AGS
Varvara Development Group Ltd. December 5, 2025 January 7, 2025 AG
Visionary Metals Corp. * December 9, 2025 January 15, 2025 AGS
Vortex Energy Corp. December 16, 2025 January 20, 2025 AG
Waraba Gold Limited % December 3, 2025 January 9, 2025 AS

Legend:

* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting

Type of Meeting

A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting

