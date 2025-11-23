Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Baku Hosts U4 Judo League Finals With 485 Young Athletes Competing

2025-11-23 09:04:46
(MENAFN- AzerNews) The league tournament for judokas under the age of 14, held in Baku, has concluded.

According to the Azerbaijan Judo Federation, cited by Azernews, the final day of competition at the Absheron Olympic Sports Complex saw medal winners determined in nine additional weight categories.

Boys

42 kg

Ali Gurbanli (Baku City School No. 13 IOEUGIM PHŞ)

Ayhan Musazade (Baku City School No. 13 IOEUGIM PHŞ)

Raul Huseynli (Baku City School No. 10 UGIM PHŞ), Sultan Hajiyev (Guneshli Club)

50 kg

Imran Salahov (Baku City School No. 2 RIOEUGIM PHŞ)

Nicat Aliyev (Baku City School No. 2 RIOEUGIM PHŞ)

Maharram Bayramli (Sumgayit City School No. 1 IOEUGISM), Eldar Khalilov (Goranboy OSK)

60 kg

Kenan Ismayilov (Sumgayit City School No. 1 IOEUGISM)

Ismayil Shukurli (Nakhchivan UGIM)

Fakhri Yusifov (Baku City School No. 8 IOEUGIM PHŞ), Ayxan Huseynov (MES Sports Club)

73 kg

Yusif Agakishiyev (RKIM)

Nihat Mammadov (Baku City School No. 13 IOEUGIM PHŞ)

Karim Mammadov (Ramana IM), Ibrahim Aliyev (Guneshli Club)

+73 kg

Bakhish Ahmadov (Baku City School No. 13 IOEUGIM PHŞ)

Tofiq Cumayev (Zaqatala UGIM)

Rasul Gasimov (ACF), Mikhail Tarusov (Kanokan-TT Club)

Girls

40 kg

Zeynab Isgandarli (Sumgayit City School No. 2 UGISM)

Fatimeyizahrahanim Mammadzade (Baku City School No. 10 UGIM PHŞ)

Nargiz Farzaliyeva (Ismayilli RKIM), Nuray Hasanli (Baku City School No. 10 UGIM PHŞ)

48 kg

Malak Valiyeva (Qadiroglu Club)

Aysel Ismayilova (Baku City School No. 13 IOEUGIM PHŞ)

Ilknur Rahimli (Sumgayit IOEUGIM), Fidan Heydarova (ACF)

57 kg

Sunay Macidova (Baku City School No. 13 IOEUGIM PHŞ)

Afsana Salmanli (Army Sports Club)

Aysun Orucova (Kanokan-TT Club), Zehra Madatzade (Yevlakh)

70 kg

Aytac Rustamova (Goranboy UGIM)

Zeynab Mehti (Turan Club)

Esnad Ilyasova (Lokomotiv Club)

At the conclusion of the event, the athletes' ranking list was compiled. The two-day competition brought together 485 young judokas-392 boys and 93 girls-from 88 clubs and sports societies.

AzerNews

