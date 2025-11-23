Weekly Review Of Azerbaijan's Precious Metals Market
|
Gold ounce value change
|
November 10
|
-
|
November 17
|
6,932 manat ($4,077)
|
November 11
|
-
|
November 18
|
6,820 manat ($4,011)
|
November 12
|
6,988 manat ($4,110)
|
November 19
|
6,927 manat ($4,074)
|
November 13
|
7,155 manat ($4,208)
|
November 20
|
6,927 manat ($4,074)
|
November 14
|
7,145 manat ($4,202)
|
November 21
|
6,888 manat ($4,051)
|
Average weekly rate
|
7,096 manat ($4,173)
|
Average weekly rate
|
6,899 manat ($4,057)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan declined by 1.91 manat ($1.12), or 2.2 percent. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 85.8 manat ($50.4), down 3.76 manat ($2.21), or 4.2 percent, more than last week's figure.
|
Silver ounce value change
|
November 10
|
-
|
November 17
|
86.4 manat ($50.8)
|
November 11
|
-
|
November 18
|
84.3 manat ($49.5)
|
November 12
|
86.8 manat ($51)
|
November 19
|
86.5 manat ($50.8)
|
November 13
|
91.7 manat ($53.9)
|
November 20
|
87.2 manat ($51.2)
|
November 14
|
90.1 manat ($53)
|
November 21
|
84.5 manat ($49.7)
|
Average weekly rate
|
89.5 manat ($52.6)
|
Average weekly rate
|
85.8 manat ($50.4)
The price of an ounce of platinum in Azerbaijan decreased by 77.2 manat ($45.4), or 2.9 percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum fell to 2,614 manat ($1,537), down 108.7 manat ($63.9), or 4 percent, compared to last week's figure.
|
Platinum ounce value change
|
November 10
|
-
|
November 17
|
2,644 manat ($1,555)
|
November 11
|
-
|
November 18
|
2,588 manat ($1,522)
|
November 12
|
2,693 manat ($1,583)
|
November 19
|
2,616 manat ($1,538)
|
November 13
|
2,754 manat ($1,619)
|
November 20
|
2,654 manat ($1,561)
|
November 14
|
2,721 manat ($1,600)
|
November 21
|
2,567 manat ($1,509)
|
Average weekly rate
|
2,723 manat ($1,601)
|
Average weekly rate
|
2,614 manat ($1,537)
During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan fell by 81.5 manat ($47.9), or 3.4 percent. The weighted average price of an ounce of palladium stood at 2,366 manat ($1,391), which is 109.1 manat ($64.1), or 4.4 percent, less compared to last week.
|
Palladium ounce value change
|
November 10
|
-
|
November 17
|
2,400 manat ($1,411)
|
November 11
|
-
|
November 18
|
2,336 manat ($1,374)
|
November 12
|
2,439 manat ($1,434)
|
November 19
|
2,396 manat ($1,409)
|
November 13
|
2,524 manat ($1,484)
|
November 20
|
2,379 manat ($1,399)
|
November 14
|
2,462 manat ($1,448)
|
November 21
|
2,318 manat ($1,363)
|
Average weekly rate
|
2,475 manat ($1,455)
|
Average weekly rate
|
2,366 manat ($1,391)
To note, Azerbaijan observed November 10 and 11 as non-working days in honor of the nation's Victory Day.
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
CommentsNo comment