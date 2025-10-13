Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport

Upcoming Meeting Dates - October 13, 2025


2025-10-13 02:04:38
(MENAFN- Newsfile Corp) Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - October 13, 2025) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates announced this week for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.

Company Name Record Date Meeting Date Type
37 Capital Inc. October 31, 2025 December 5, 2025 AG
Adelayde Exploration Inc. November 3, 2025 December 18, 2025 AG
Aether Catalyst Solutions, Inc October 3, 2025 November 12, 2025 A
Anortech Inc. October 28, 2025 December 2, 2025 AG
Archon Minerals Limited * September 25, 2025 November 21, 2025 AG
Avanti Helium Corp. October 22, 2025 November 21, 2025 AG
Axe2 Acquisitions Inc October 29, 2025 December 3, 2025 AS
BOARDWALKTECH SOFTWARE CORP * October 10, 2025 November 24, 2025 AS
Belgravia Hartford Capital Inc * September 22, 2025 November 21, 2025 AG
Besra Gold Inc. November 4, 2025 December 15, 2025 AGS
CLEAN SEED CAPITAL GROUP LTD October 2, 2025 November 20, 2025 A
COMPASS VENTURE INC. October 31, 2025 December 18, 2025 AG
Canadian Gold Corp. October 30, 2025 December 5, 2025 S
Cathedra Bitcoin Inc. October 27, 2025 December 12, 2025 AG
Celestial Acquisition Corp. October 30, 2025 December 5, 2025 AS
Clean Energy Transition Inc. October 31, 2025 December 17, 2025 AS
Coast Copper Corp. October 29, 2025 December 10, 2025 AG
Colonial Coal Int'l Corp. October 31, 2025 December 10, 2025 AG
Copaur Minerals Inc. November 5, 2025 December 19, 2025 AGS
DIGI POWER X INC October 27, 2025 December 11, 2025 AS
Data Watts Partners Inc. * September 29, 2025 November 5, 2025 A
Decade Resources Ltd November 17, 2025 December 18, 2025 AG
Decibel Cannabis Company Inc. October 28, 2025 December 11, 2025 AS
Defence Therapeutics Inc. October 31, 2025 December 10, 2025 AG
Dye & Durham Limited November 7, 2025 December 16, 2025 AGS
Earthworks Industries Inc. October 31, 2025 December 10, 2025 AGS
Emergent Metals Corp. October 27, 2025 December 11, 2025 A
Engold Mines Ltd. October 31, 2025 December 5, 2025 AG
FOREMOST CLEAN ENERGY LTD. October 31, 2025 December 16, 2025 A
Falco Resources Ltd. October 27, 2025 December 15, 2025 AGS
First And Goal Capital Corp. October 20, 2025 November 24, 2025 AS
First Canadian Graphite Inc. October 27, 2025 December 9, 2025 AGS
Galway Metals Inc. October 29, 2025 December 8, 2025 AGS
Getchell Gold Corp. October 28, 2025 December 10, 2025 A
Gold'n Futures Mineral Corp. * September 19, 2025 November 18, 2025 AS
Great Pacific Gold Corp. October 20, 2025 November 27, 2025 S
HAW CAPITAL 2 CORP * October 21, 2025 November 25, 2025 AS
Hanna Capital Corp. October 28, 2025 December 4, 2025 AS
Hayasa Metals Inc. October 15, 2025 November 21, 2025 AG
High Tide Resources Corp. October 27, 2025 December 11, 2025 AS
Highland Copper Company Inc. November 3, 2025 December 11, 2025 AG
Jackpot Digital Inc. October 29, 2025 December 11, 2025 AGS
Jade Power Trust October 31, 2025 December 8, 2025 AS
Kalma Capital Corp. October 28, 2025 December 2, 2025 A
Kermode Resources Ltd. October 28, 2025 December 10, 2025 S
Lycos Energy Inc. October 8, 2025 November 13, 2025 S
MASON RESOURCES INC. October 27, 2025 December 16, 2025 AS
Mawson Finland Limited October 29, 2025 December 4, 2025 S
Metallic Minerals Corp. October 27, 2025 December 11, 2025 A
Monaghan Capital Fund Ltd. November 3, 2025 December 11, 2025 AG
Montero Mining and Exploration October 29, 2025 December 10, 2025 AS
Nation Gold Corp. October 17, 2025 November 27, 2025 A
Noble Plains Uranium Corp. October 28, 2025 December 11, 2025 AG
Northern Uranium Corp. October 30, 2025 December 4, 2025 AS
Open Text Corporation October 28, 2025 December 9, 2025 AG
Orestone Mining Corp November 3, 2025 December 11, 2025 AG
Pan American Energy Corp. October 21, 2025 December 9, 2025 AG
Perseverance Metals Inc October 31, 2025 December 5, 2025 AG
Phenom Resources Corp. October 28, 2025 December 11, 2025 AG
Quetzal Copper Corp.* October 6, 2025 November 17, 2025 AS
ROK Resources Inc. October 29, 2025 December 10, 2025 AS
Railtown Capital Corp. October 8, 2025 November 12, 2025 AS
RecycLiCo Battery Materials In October 28, 2025 December 16, 2025 A
Red Metal Resources Ltd. October 29, 2025 December 3, 2025 AG
Reocito Capital Inc October 20, 2025 November 25, 2025 AS
Richards Packaging Income Fund October 27, 2025 December 11, 2025 S
Scope Technologies Corp. October 31, 2025 December 8, 2025 A
Sirios Resources Inc. October 27, 2025 December 11, 2025 AG
South Star Battery Metals Corp October 7, 2025 November 17, 2025 AGS
Southern Cross Gold Consolidated Ltd. * October 10, 2025 November 17, 2025 AS
St. Davids Capital Inc. * October 6, 2025 November 24, 2025 S
Stillwater Critical Minerals Corp. October 27, 2025 December 11, 2025 A
Strikepoint Gold Inc October 29, 2025 December 9, 2025 AGS
Teako Minerals Corp. October 28, 2025 December 3, 2025 A
Teck Resources Limited October 20, 2025 December 9, 2025 S
Telo Genomics Corp. October 31, 2025 December 10, 2025 AG
Terreno Resources Corp. October 31, 2025 December 5, 2025 AGS
Totally Hip Technologies Inc. October 23, 2025 November 27, 2025 AS
Treviso Capital Corp. October 31, 2025 December 5, 2025 AG
Vulcan Minerals Inc. October 31, 2025 December 5, 2025 AG
Ynvisible Interactive Inc October 30, 2025 December 11, 2025 AG
Yo Eleven Gaming Inc. November 3, 2025 December 16, 2025 AG
dentalcorp Holdings Ltd. October 31, 2025 December 4, 2025 S
infinitii ai inc. * October 16, 2025 November 20, 2025 AGS

Legend:

* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting

Type of Meeting

A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting

For more information, please visit




To view the source version of this press release, please visit

MENAFN13102025004218003983ID1110186468

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

More Story

Search