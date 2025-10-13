Upcoming Meeting Dates - October 13, 2025
|37 Capital Inc.
|October 31, 2025
|December 5, 2025
|AG
|Adelayde Exploration Inc.
|November 3, 2025
|December 18, 2025
|AG
|Aether Catalyst Solutions, Inc
|October 3, 2025
|November 12, 2025
|A
|Anortech Inc.
|October 28, 2025
|December 2, 2025
|AG
|Archon Minerals Limited *
|September 25, 2025
|November 21, 2025
|AG
|Avanti Helium Corp.
|October 22, 2025
|November 21, 2025
|AG
|Axe2 Acquisitions Inc
|October 29, 2025
|December 3, 2025
|AS
|BOARDWALKTECH SOFTWARE CORP *
|October 10, 2025
|November 24, 2025
|AS
|Belgravia Hartford Capital Inc *
|September 22, 2025
|November 21, 2025
|AG
|Besra Gold Inc.
|November 4, 2025
|December 15, 2025
|AGS
|CLEAN SEED CAPITAL GROUP LTD
|October 2, 2025
|November 20, 2025
|A
|COMPASS VENTURE INC.
|October 31, 2025
|December 18, 2025
|AG
|Canadian Gold Corp.
|October 30, 2025
|December 5, 2025
|S
|Cathedra Bitcoin Inc.
|October 27, 2025
|December 12, 2025
|AG
|Celestial Acquisition Corp.
|October 30, 2025
|December 5, 2025
|AS
|Clean Energy Transition Inc.
|October 31, 2025
|December 17, 2025
|AS
|Coast Copper Corp.
|October 29, 2025
|December 10, 2025
|AG
|Colonial Coal Int'l Corp.
|October 31, 2025
|December 10, 2025
|AG
|Copaur Minerals Inc.
|November 5, 2025
|December 19, 2025
|AGS
|DIGI POWER X INC
|October 27, 2025
|December 11, 2025
|AS
|Data Watts Partners Inc. *
|September 29, 2025
|November 5, 2025
|A
|Decade Resources Ltd
|November 17, 2025
|December 18, 2025
|AG
|Decibel Cannabis Company Inc.
|October 28, 2025
|December 11, 2025
|AS
|Defence Therapeutics Inc.
|October 31, 2025
|December 10, 2025
|AG
|Dye & Durham Limited
|November 7, 2025
|December 16, 2025
|AGS
|Earthworks Industries Inc.
|October 31, 2025
|December 10, 2025
|AGS
|Emergent Metals Corp.
|October 27, 2025
|December 11, 2025
|A
|Engold Mines Ltd.
|October 31, 2025
|December 5, 2025
|AG
|FOREMOST CLEAN ENERGY LTD.
|October 31, 2025
|December 16, 2025
|A
|Falco Resources Ltd.
|October 27, 2025
|December 15, 2025
|AGS
|First And Goal Capital Corp.
|October 20, 2025
|November 24, 2025
|AS
|First Canadian Graphite Inc.
|October 27, 2025
|December 9, 2025
|AGS
|Galway Metals Inc.
|October 29, 2025
|December 8, 2025
|AGS
|Getchell Gold Corp.
|October 28, 2025
|December 10, 2025
|A
|Gold'n Futures Mineral Corp. *
|September 19, 2025
|November 18, 2025
|AS
|Great Pacific Gold Corp.
|October 20, 2025
|November 27, 2025
|S
|HAW CAPITAL 2 CORP *
|October 21, 2025
|November 25, 2025
|AS
|Hanna Capital Corp.
|October 28, 2025
|December 4, 2025
|AS
|Hayasa Metals Inc.
|October 15, 2025
|November 21, 2025
|AG
|High Tide Resources Corp.
|October 27, 2025
|December 11, 2025
|AS
|Highland Copper Company Inc.
|November 3, 2025
|December 11, 2025
|AG
|Jackpot Digital Inc.
|October 29, 2025
|December 11, 2025
|AGS
|Jade Power Trust
|October 31, 2025
|December 8, 2025
|AS
|Kalma Capital Corp.
|October 28, 2025
|December 2, 2025
|A
|Kermode Resources Ltd.
|October 28, 2025
|December 10, 2025
|S
|Lycos Energy Inc.
|October 8, 2025
|November 13, 2025
|S
|MASON RESOURCES INC.
|October 27, 2025
|December 16, 2025
|AS
|Mawson Finland Limited
|October 29, 2025
|December 4, 2025
|S
|Metallic Minerals Corp.
|October 27, 2025
|December 11, 2025
|A
|Monaghan Capital Fund Ltd.
|November 3, 2025
|December 11, 2025
|AG
|Montero Mining and Exploration
|October 29, 2025
|December 10, 2025
|AS
|Nation Gold Corp.
|October 17, 2025
|November 27, 2025
|A
|Noble Plains Uranium Corp.
|October 28, 2025
|December 11, 2025
|AG
|Northern Uranium Corp.
|October 30, 2025
|December 4, 2025
|AS
|Open Text Corporation
|October 28, 2025
|December 9, 2025
|AG
|Orestone Mining Corp
|November 3, 2025
|December 11, 2025
|AG
|Pan American Energy Corp.
|October 21, 2025
|December 9, 2025
|AG
|Perseverance Metals Inc
|October 31, 2025
|December 5, 2025
|AG
|Phenom Resources Corp.
|October 28, 2025
|December 11, 2025
|AG
|Quetzal Copper Corp.*
|October 6, 2025
|November 17, 2025
|AS
|ROK Resources Inc.
|October 29, 2025
|December 10, 2025
|AS
|Railtown Capital Corp.
|October 8, 2025
|November 12, 2025
|AS
|RecycLiCo Battery Materials In
|October 28, 2025
|December 16, 2025
|A
|Red Metal Resources Ltd.
|October 29, 2025
|December 3, 2025
|AG
|Reocito Capital Inc
|October 20, 2025
|November 25, 2025
|AS
|Richards Packaging Income Fund
|October 27, 2025
|December 11, 2025
|S
|Scope Technologies Corp.
|October 31, 2025
|December 8, 2025
|A
|Sirios Resources Inc.
|October 27, 2025
|December 11, 2025
|AG
|South Star Battery Metals Corp
|October 7, 2025
|November 17, 2025
|AGS
|Southern Cross Gold Consolidated Ltd. *
|October 10, 2025
|November 17, 2025
|AS
|St. Davids Capital Inc. *
|October 6, 2025
|November 24, 2025
|S
|Stillwater Critical Minerals Corp.
|October 27, 2025
|December 11, 2025
|A
|Strikepoint Gold Inc
|October 29, 2025
|December 9, 2025
|AGS
|Teako Minerals Corp.
|October 28, 2025
|December 3, 2025
|A
|Teck Resources Limited
|October 20, 2025
|December 9, 2025
|S
|Telo Genomics Corp.
|October 31, 2025
|December 10, 2025
|AG
|Terreno Resources Corp.
|October 31, 2025
|December 5, 2025
|AGS
|Totally Hip Technologies Inc.
|October 23, 2025
|November 27, 2025
|AS
|Treviso Capital Corp.
|October 31, 2025
|December 5, 2025
|AG
|Vulcan Minerals Inc.
|October 31, 2025
|December 5, 2025
|AG
|Ynvisible Interactive Inc
|October 30, 2025
|December 11, 2025
|AG
|Yo Eleven Gaming Inc.
|November 3, 2025
|December 16, 2025
|AG
|dentalcorp Holdings Ltd.
|October 31, 2025
|December 4, 2025
|S
|infinitii ai inc. *
|October 16, 2025
|November 20, 2025
|AGS
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting
