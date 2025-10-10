Joseph Morales
University Diversity Officer, Associate Professor of Ethnic Studies,
California State University, Chico
Joseph Morales, Ph.D., serves as University Diversity Officer and Associate Professor of Ethnic Studies at California State University, Chico. He earned his doctorate in Ethnic Studies from the University of California, Berkeley, and his research explores equity in higher education, race and religion, and Chicana/o/x knowledge and culture. His public scholarship includes The Chronicle of Higher Education article“Hispanic-Serving Institutions Must Be Defended” (2025).Experience
2023–present
University Diversity Officer, California State University, Chico
2023–present
Associate Professor of Ethnic Studies, California State University, Chico
2016–2022
Associate Director for Strategic Initiatives and Partnerships, University of California, Irvine
2014–2015
Chancellor's ADVANCE Postdoctoral Fellow, University of California, Irvine
2013–2014
Visiting Assistant Professor, University of California, Irvine
University of California, Berkeley, Ph.D., Ethnic Studies
University of California, Berkeley, M.A., Ethnic Studies
University of Chicago, A.M., Divinity
University of California, Santa Barbara, B.A., Spanish and Religious Studies
Allan Hancock College, Transfer preparation (community college coursework prior to UC transfer)
2026
Using Ethnic Studies to Create an Inclusive Classroom: A Framework for Teaching 9/11 and Its Aftermaths, MLA Options for Teaching series
2025
Hispanic-Serving Institutions Must Be Defended, The Chronicle of Higher Education
2024
Trump's Anti-Immigrant Agenda Impacts Us All, Like It or Not, LA Progressive
2022
"Walking like Christ" through the Long Chicano/a/x Movement, Chiricú Journal
2017
My Nana's Undocumented Life, Latino Rebels
2016
Why LC Should Drop“Illegal Aliens” (on replacing the“I-Word”), Library Journal
