$def_Meta
Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport
Joseph Morales

Joseph Morales


2025-10-10 10:07:18
(MENAFN- The Conversation)
  • University Diversity Officer, Associate Professor of Ethnic Studies, California State University, Chico
Profile Articles Activity

Joseph Morales, Ph.D., serves as University Diversity Officer and Associate Professor of Ethnic Studies at California State University, Chico. He earned his doctorate in Ethnic Studies from the University of California, Berkeley, and his research explores equity in higher education, race and religion, and Chicana/o/x knowledge and culture. His public scholarship includes The Chronicle of Higher Education article“Hispanic-Serving Institutions Must Be Defended” (2025).

Experience
  • 2023–present University Diversity Officer, California State University, Chico
  • 2023–present Associate Professor of Ethnic Studies, California State University, Chico
  • 2016–2022 Associate Director for Strategic Initiatives and Partnerships, University of California, Irvine
  • 2014–2015 Chancellor's ADVANCE Postdoctoral Fellow, University of California, Irvine
  • 2013–2014 Visiting Assistant Professor, University of California, Irvine
Education
  • University of California, Berkeley, Ph.D., Ethnic Studies
  • University of California, Berkeley, M.A., Ethnic Studies
  • University of Chicago, A.M., Divinity
  • University of California, Santa Barbara, B.A., Spanish and Religious Studies
  • Allan Hancock College, Transfer preparation (community college coursework prior to UC transfer)
Publications
  • 2026 Using Ethnic Studies to Create an Inclusive Classroom: A Framework for Teaching 9/11 and Its Aftermaths, MLA Options for Teaching series
  • 2025 Hispanic-Serving Institutions Must Be Defended, The Chronicle of Higher Education
  • 2024 Trump's Anti-Immigrant Agenda Impacts Us All, Like It or Not, LA Progressive
  • 2022 "Walking like Christ" through the Long Chicano/a/x Movement, Chiricú Journal
  • 2017 My Nana's Undocumented Life, Latino Rebels
  • 2016 Why LC Should Drop“Illegal Aliens” (on replacing the“I-Word”), Library Journal

The Conversation

MENAFN10102025000199003603ID1110178651

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

Search