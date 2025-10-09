Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport

OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares


2025-10-09 02:01:22
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
09 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 08 October 2025 it had purchased a total of 74,524 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 74,524 - -
Highest price paid (per ordinary share) 561.00p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 555.00p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 557.64p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 359,821,673 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 359,821,673.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
08-10-2025 16:25:50 GBp 245 556.50 XLON xeaNkwsA6AQ
08-10-2025 16:25:30 GBp 234 556.50 XLON xeaNkwsA7hP
08-10-2025 16:25:21 GBp 96 556.50 XLON xeaNkwsA7@B
08-10-2025 16:24:50 GBp 559 556.50 XLON xeaNkwsA4W@
08-10-2025 16:20:03 GBp 1,860 556.00 XLON xeaNkwsAFxN
08-10-2025 16:19:54 GBp 262 556.50 XLON xeaNkwsAFNL
08-10-2025 16:19:54 GBp 38 556.50 XLON xeaNkwsAFNN
08-10-2025 16:19:02 GBp 246 556.50 XLON xeaNkwsADhO
08-10-2025 16:19:02 GBp 53 556.50 XLON xeaNkwsADhQ
08-10-2025 16:18:10 GBp 250 556.50 XLON xeaNkwsAAD9
08-10-2025 16:18:10 GBp 42 556.50 XLON xeaNkwsAADB
08-10-2025 16:17:18 GBp 237 556.50 XLON xeaNkwsA8dd
08-10-2025 16:11:26 GBp 2,230 556.50 XLON xeaNkwsBmMR
08-10-2025 16:11:26 GBp 27 556.50 XLON xeaNkwsBmMU
08-10-2025 16:11:23 GBp 199 556.50 XLON xeaNkwsBmSK
08-10-2025 16:11:23 GBp 1,359 556.50 XLON xeaNkwsBmSU
08-10-2025 16:03:26 GBp 246 556.00 XLON xeaNkwsBdbU
08-10-2025 16:02:34 GBp 244 556.00 XLON xeaNkwsBaWt
08-10-2025 16:01:42 GBp 238 556.00 XLON xeaNkwsBbjH
08-10-2025 16:01:10 GBp 240 556.00 XLON xeaNkwsBbM6
08-10-2025 15:59:58 GBp 246 556.00 XLON xeaNkwsBZJO
08-10-2025 15:59:06 GBp 216 556.00 XLON xeaNkwsBWOR
08-10-2025 15:59:06 GBp 14 556.00 XLON xeaNkwsBWOT
08-10-2025 15:59:06 GBp 8 556.00 XLON xeaNkwsBWOV
08-10-2025 15:58:14 GBp 212 556.00 XLON xeaNkwsBkWj
08-10-2025 15:57:22 GBp 65 556.00 XLON xeaNkwsBlhx
08-10-2025 15:57:22 GBp 157 556.00 XLON xeaNkwsBlhz
08-10-2025 15:56:30 GBp 207 556.00 XLON xeaNkwsBixs
08-10-2025 15:55:38 GBp 200 556.00 XLON xeaNkwsBj1x
08-10-2025 15:54:46 GBp 318 556.00 XLON xeaNkwsBhbc
08-10-2025 15:43:31 GBp 237 556.00 XLON xeaNkwsBQR$
08-10-2025 15:43:31 GBp 500 556.00 XLON xeaNkwsBQR1
08-10-2025 15:43:08 GBp 34 556.00 XLON xeaNkwsBRmy
08-10-2025 15:38:59 GBp 374 556.00 XLON xeaNkwsB5vd
08-10-2025 15:38:15 GBp 847 556.00 XLON xeaNkwsB2q@
08-10-2025 15:38:07 GBp 598 556.50 XLON xeaNkwsB2$G
08-10-2025 15:38:07 GBp 1,085 556.50 XLON xeaNkwsB2$I
08-10-2025 15:33:06 GBp 293 557.00 XLON xeaNkwsBAoH
08-10-2025 15:24:52 GBp 278 556.50 XLON xeaNkws4yX9
08-10-2025 15:24:48 GBp 773 556.50 XLON xeaNkws4yiL
08-10-2025 15:19:07 GBp 467 556.50 XLON xeaNkws4bw3
08-10-2025 15:19:07 GBp 1,128 557.00 XLON xeaNkws4bwN
08-10-2025 15:11:59 GBp 744 557.50 XLON xeaNkws4eND
08-10-2025 15:10:16 GBp 647 557.50 XLON xeaNkws4Nae
08-10-2025 15:04:56 GBp 345 556.50 XLON xeaNkws4UBL
08-10-2025 15:02:11 GBp 316 556.00 XLON xeaNkws4Q91
08-10-2025 15:02:00 GBp 453 556.50 XLON xeaNkws4Rkl
08-10-2025 14:58:00 GBp 250 557.00 XLON xeaNkws4562
08-10-2025 14:57:01 GBp 348 557.00 XLON xeaNkws42Rp
08-10-2025 14:56:55 GBp 552 557.00 XLON xeaNkws43jk
08-10-2025 14:56:44 GBp 1,601 557.50 XLON xeaNkws43mi
08-10-2025 14:56:42 GBp 178 558.00 XLON xeaNkws43yl
08-10-2025 14:56:42 GBp 77 558.00 XLON xeaNkws43yn
08-10-2025 14:55:24 GBp 20 558.00 XLON xeaNkws41y@
08-10-2025 14:55:24 GBp 36 558.00 XLON xeaNkws41y0
08-10-2025 14:55:24 GBp 190 558.00 XLON xeaNkws41yy
08-10-2025 14:42:56 GBp 196 558.00 XLON xeaNkws5@@A
08-10-2025 14:42:55 GBp 309 558.50 XLON xeaNkws5@@M
08-10-2025 14:42:55 GBp 612 558.50 XLON xeaNkws5@@S
08-10-2025 14:40:10 GBp 735 559.00 XLON xeaNkws5zLG
08-10-2025 14:36:50 GBp 718 559.50 XLON xeaNkws5v9V
08-10-2025 14:36:33 GBp 53 560.50 XLON xeaNkws5cZe
08-10-2025 14:36:33 GBp 143 560.50 XLON xeaNkws5cZg
08-10-2025 14:36:33 GBp 700 560.50 XLON xeaNkws5cZi
08-10-2025 14:36:33 GBp 900 560.00 XLON xeaNkws5cZp
08-10-2025 14:28:16 GBp 103 560.50 XLON xeaNkws5jRo
08-10-2025 14:28:16 GBp 108 560.50 XLON xeaNkws5jRq
08-10-2025 14:28:16 GBp 45 560.50 XLON xeaNkws5jRs
08-10-2025 14:28:16 GBp 965 560.00 XLON xeaNkws5jR$
08-10-2025 14:28:16 GBp 127 560.00 XLON xeaNkws5jRz
08-10-2025 14:17:25 GBp 459 560.50 XLON xeaNkws5GRD
08-10-2025 14:17:25 GBp 53 560.50 XLON xeaNkws5GRF
08-10-2025 14:17:25 GBp 363 560.50 XLON xeaNkws5GRH
08-10-2025 14:11:32 GBp 894 561.00 XLON xeaNkws5Q3S
08-10-2025 14:04:32 GBp 837 561.00 XLON xeaNkws55di
08-10-2025 13:55:10 GBp 430 558.50 XLON xeaNkws5Daj
08-10-2025 13:51:16 GBp 713 558.00 XLON xeaNkws586H
08-10-2025 13:51:16 GBp 455 559.50 XLON xeaNkws586R
08-10-2025 13:51:16 GBp 363 559.00 XLON xeaNkws586T
08-10-2025 13:51:16 GBp 36 559.00 XLON xeaNkws586V
08-10-2025 13:51:16 GBp 507 559.00 XLON xeaNkws581X
08-10-2025 13:51:16 GBp 471 558.50 XLON xeaNkws581e
08-10-2025 13:51:16 GBp 672 559.00 XLON xeaNkws581g
08-10-2025 13:32:38 GBp 221 559.00 XLON xeaNkws6vkK
08-10-2025 13:32:10 GBp 250 559.00 XLON xeaNkws6v6X
08-10-2025 13:32:10 GBp 270 559.00 XLON xeaNkws6v6Z
08-10-2025 13:32:10 GBp 733 559.00 XLON xeaNkws6v7R
08-10-2025 13:32:10 GBp 533 559.00 XLON xeaNkws6v7T
08-10-2025 13:32:10 GBp 48 559.00 XLON xeaNkws6v7V
08-10-2025 13:32:10 GBp 700 558.50 XLON xeaNkws6v6b
08-10-2025 13:32:10 GBp 368 558.50 XLON xeaNkws6v6h
08-10-2025 13:11:27 GBp 105 557.50 XLON xeaNkws6M4f
08-10-2025 13:11:27 GBp 425 557.50 XLON xeaNkws6M4h
08-10-2025 12:43:25 GBp 500 558.00 XLON xeaNkws60cW
08-10-2025 12:43:25 GBp 30 558.00 XLON xeaNkws60dU
08-10-2025 12:43:25 GBp 625 558.50 XLON xeaNkws60cY
08-10-2025 12:27:16 GBp 8 558.00 XLON xeaNkws7s0e
08-10-2025 12:22:44 GBp 218 558.00 XLON xeaNkws7r7c
08-10-2025 12:20:35 GBp 214 558.00 XLON xeaNkws7oNH
08-10-2025 12:19:01 GBp 264 558.00 XLON xeaNkws7pUE
08-10-2025 12:18:27 GBp 387 558.50 XLON xeaNkws7mgI
08-10-2025 12:16:09 GBp 606 559.00 XLON xeaNkws7nGm
08-10-2025 12:16:09 GBp 700 560.00 XLON xeaNkws7nJb
08-10-2025 12:16:09 GBp 493 560.00 XLON xeaNkws7nJd
08-10-2025 12:16:09 GBp 527 560.00 XLON xeaNkws7nJZ
08-10-2025 12:16:09 GBp 572 559.50 XLON xeaNkws7nJk
08-10-2025 12:04:31 GBp 242 560.50 XLON xeaNkws7cTl
08-10-2025 12:04:31 GBp 58 560.50 XLON xeaNkws7cTn
08-10-2025 12:04:31 GBp 2 560.00 XLON xeaNkws7cTs
08-10-2025 12:00:20 GBp 212 560.50 XLON xeaNkws7Ymg
08-10-2025 12:00:20 GBp 199 560.50 XLON xeaNkws7Ym2
08-10-2025 11:55:53 GBp 310 560.50 XLON xeaNkws7kt$
08-10-2025 11:55:50 GBp 199 560.50 XLON xeaNkws7kns
08-10-2025 11:55:50 GBp 1,822 560.50 XLON xeaNkws7knT
08-10-2025 11:35:10 GBp 577 558.50 XLON xeaNkws7UnX
08-10-2025 11:31:27 GBp 43 558.50 XLON xeaNkws7TrW
08-10-2025 11:31:27 GBp 173 558.50 XLON xeaNkws7TrY
08-10-2025 11:31:27 GBp 4,855 558.50 XLON xeaNkws7TgS
08-10-2025 11:31:27 GBp 465 558.50 XLON xeaNkws7TgU
08-10-2025 11:31:27 GBp 241 558.50 XLON xeaNkws7Tra
08-10-2025 11:31:27 GBp 566 558.00 XLON xeaNkws7Trh
08-10-2025 11:00:20 GBp 170 557.50 XLON xeaNkws0roI
08-10-2025 11:00:20 GBp 177 557.50 XLON xeaNkws0roK
08-10-2025 11:00:20 GBp 700 557.50 XLON xeaNkws0roM
08-10-2025 11:00:20 GBp 327 557.00 XLON xeaNkws0rzf
08-10-2025 11:00:20 GBp 471 557.50 XLON xeaNkws0rzh
08-10-2025 10:42:29 GBp 215 557.00 XLON xeaNkws0dO5
08-10-2025 10:42:29 GBp 258 557.00 XLON xeaNkws0dO7
08-10-2025 10:27:32 GBp 72 557.50 XLON xeaNkws0eg6
08-10-2025 10:27:32 GBp 417 557.50 XLON xeaNkws0eg8
08-10-2025 10:27:32 GBp 13 557.50 XLON xeaNkws0egA
08-10-2025 10:27:32 GBp 177 557.50 XLON xeaNkws0egC
08-10-2025 10:27:32 GBp 700 557.50 XLON xeaNkws0egE
08-10-2025 10:27:32 GBp 382 557.50 XLON xeaNkws0egI
08-10-2025 10:27:32 GBp 513 557.00 XLON xeaNkws0egR
08-10-2025 10:00:13 GBp 305 557.50 XLON xeaNkws028u
08-10-2025 09:56:42 GBp 519 556.00 XLON xeaNkws0EaH
08-10-2025 09:52:28 GBp 206 556.00 XLON xeaNkws0AeW
08-10-2025 09:50:52 GBp 230 556.00 XLON xeaNkws0B9M
08-10-2025 09:50:37 GBp 144 556.00 XLON xeaNkws0BGc
08-10-2025 09:50:37 GBp 55 556.00 XLON xeaNkws0BGe
08-10-2025 09:49:32 GBp 371 556.00 XLON xeaNkws08Si
08-10-2025 09:42:27 GBp 130 555.50 XLON xeaNkws1oRp
08-10-2025 09:42:27 GBp 281 555.50 XLON xeaNkws1oRr
08-10-2025 09:42:27 GBp 209 555.50 XLON xeaNkws1oRt
08-10-2025 09:42:00 GBp 876 555.00 XLON xeaNkws1pvb
08-10-2025 09:42:00 GBp 471 555.00 XLON xeaNkws1pvj
08-10-2025 09:22:34 GBp 606 555.50 XLON xeaNkws1Ycq
08-10-2025 09:15:40 GBp 406 555.50 XLON xeaNkws1kGN
08-10-2025 09:15:05 GBp 581 556.00 XLON xeaNkws1ln0
08-10-2025 09:10:38 GBp 633 556.50 XLON xeaNkws1hrp
08-10-2025 09:10:32 GBp 223 557.00 XLON xeaNkws1hsH
08-10-2025 09:10:32 GBp 36 557.00 XLON xeaNkws1hsJ
08-10-2025 09:10:32 GBp 700 557.00 XLON xeaNkws1hsL
08-10-2025 09:10:32 GBp 471 557.00 XLON xeaNkws1hsV
08-10-2025 09:00:47 GBp 341 557.00 XLON xeaNkws1GhO
08-10-2025 08:50:59 GBp 798 555.00 XLON xeaNkws1P6I
08-10-2025 08:50:56 GBp 930 556.00 XLON xeaNkws1P2h
08-10-2025 08:50:56 GBp 943 556.00 XLON xeaNkws1P2n
08-10-2025 08:50:56 GBp 210 556.00 XLON xeaNkws1P2p
08-10-2025 08:50:56 GBp 255 556.00 XLON xeaNkws1P2r
08-10-2025 08:50:56 GBp 102 556.00 XLON xeaNkws1P2t
08-10-2025 08:50:56 GBp 453 556.00 XLON xeaNkws1P2v
08-10-2025 08:50:56 GBp 247 556.00 XLON xeaNkws1P27
08-10-2025 08:50:56 GBp 471 555.50 XLON xeaNkws1P2F
08-10-2025 08:26:59 GBp 67 556.00 XLON xeaNkws2mnx
08-10-2025 08:26:59 GBp 306 556.00 XLON xeaNkws2mnz
08-10-2025 08:21:12 GBp 494 556.00 XLON xeaNkws2z2O
08-10-2025 08:21:00 GBp 500 556.50 XLON xeaNkws2zPS
08-10-2025 08:21:00 GBp 471 556.50 XLON xeaNkws2zOr
08-10-2025 08:15:21 GBp 314 557.00 XLON xeaNkws2dzQ
08-10-2025 08:15:21 GBp 45 557.00 XLON xeaNkws2dzS
08-10-2025 08:13:23 GBp 200 557.00 XLON xeaNkws2bj$
08-10-2025 08:13:23 GBp 71 557.00 XLON xeaNkws2bjz
08-10-2025 08:10:26 GBp 133 557.50 XLON xeaNkws2Ztu
08-10-2025 08:10:26 GBp 401 557.50 XLON xeaNkws2Ztw
08-10-2025 08:08:28 GBp 199 557.50 XLON xeaNkws2WGQ
08-10-2025 08:04:32 GBp 86 558.00 XLON xeaNkws2lJN
08-10-2025 08:04:32 GBp 795 558.00 XLON xeaNkws2lJP

MENAFN09102025004107003653ID1110171240

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

More Story

Search