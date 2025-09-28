Weekly Review Of Azerbaijan's Currency Market
|
Official exchange rate of the manat against the dollar
|
September 15
|
1.7
|
September 22
|
1.7
|
September 16
|
1.7
|
September 23
|
1.7
|
September 17
|
1.7
|
September 24
|
1.7
|
September 18
|
1.7
|
September 25
|
1.7
|
September 19
|
1.7
|
September 26
|
1.7
|
Average price per week
|
1.7
|
Average price per week
|
1.7
Over the week, the official exchange rate of the manat against the euro fell by 0.0087 manat. The weighted average exchange rate decreased by 0.00594 manat to 1.99792 manat per euro.
|
Official exchange rate of the manat against the euro
|
September 15
|
1.9949
|
September 22
|
1.9942
|
September 16
|
2.0021
|
September 23
|
2.0054
|
September 17
|
2.0154
|
September 24
|
2.0066
|
September 18
|
2.0052
|
September 25
|
1.9979
|
September 19
|
2.0017
|
September 26
|
1.9855
|
Average price per week
|
2,00386
|
Average price per week
|
1,99792
This week, the official exchange rate of the manat against 100 Russian rubles decreased by 0.0125 manat. The weighted average exchange rate fell by 0.01008 manat, amounting to 2.03224 manat per 100 rubles.
|
Official exchange rate of the manat against the Russian ruble
|
September 15
|
2.0391
|
September 22
|
2.0372
|
September 16
|
2.0531
|
September 23
|
2.0300
|
September 17
|
2.0430
|
September 24
|
2.0352
|
September 18
|
2.0331
|
September 25
|
2.0341
|
September 19
|
2.0433
|
September 26
|
2.0247
|
Average price per week
|
2,04232
|
Average price per week
|
2,03224
This week, the official exchange rate of the manat against the Turkish lira decreased by 0.0002 manat. The weighted average exchange rate fell by 0.0001 manat, amounting to 0.04102 manat per one lira.
|
Official exchange rate of the manat against the Turkish lira
|
September 15
|
0.0411
|
September 22
|
0.0411
|
September 16
|
0.0411
|
September 23
|
0.0411
|
September 17
|
0.0412
|
September 24
|
0.0410
|
September 18
|
0.0411
|
September 25
|
0.0410
|
September 19
|
0.0411
|
September 26
|
0.0409
|
Average price per week
|
0.04112
|
Average price per week
|
0.04102
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
Most popular stories
Market Research
- Tradesta Becomes The First Perpetuals Exchange To Launch Equities On Avalanche
- Nigel Farage To Headline At UK's Flagship Web3 Conference Zebu Live 2025
- Dexari Unveils $1M Cash Prize Trading Competition
- Nebeus Overfunds Equity Crowdfunding Campaign With €3.6M Raised, Reflecting Growing Demand For Regulated Cryptofinance Solutions
- “Farewell To Westphalia” Explores Blockchain As A Model For Post-Nation-State Governance
- Digital Gold ($GOLD) Officially Launches On Solana, Hits $1.8M Market Cap On Day One
CommentsNo comment