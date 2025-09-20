Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
São Paulo Nightlife Guide For Saturday, September 20, 2025


2025-09-20 07:00:23
(MENAFN- The Rio Times) São Paulo's Saturday lineup spans 90s pagode at a major hall, Jorge Ben Jor's sambalanço at Espaço Unimed, Hernán Cattáneo's open-air Sunsetstrip, and a free multi-stage MIMO program downtown.

Top Picks Samba 90 Graus – Tokio Marine Hall (Vila Cruzeiro) Why: Chrigor (Exaltasamba), Netinho de Paula (Negritude Jr.) & Márcio Art (Art Popular) revive 90s pagode in a big room.
  • Time: 21:00 (doors ~20:00)
  • Tickets: Ticketmaster
  • Address: R. Luís Seraphico Jr., 979 – Vila Cruzeiro
Jorge Ben Jor – Espaço Unimed (Barra Funda) Why: Sambalanço legend blends samba, maracatu, funk and rock for a hit-packed set.
  • Time: Doors 20:00, show 22:00
  • Tickets: Ticket360
  • Address: R. Tagipuru, 795 – Barra Funda
Sunsetstrip (Hernán Cattáneo) – Hangar Campo de Marte (Santana) Why: Day-into-night progressive house marathon outdoors, with BLANCAh and BRVNOV supporting.
  • Time: Starts 14:00
  • Tickets/Info: WeGoOut
  • Address: Av. Olavo Fontoura, 650 – Santana
MIMO Festival (free) – Vale do Anhangabaú & Teatro Cultura Artística (Centro) Why: Free, multi-stage program across Centro; at Vale do Anhangabaú: Pedro D-Lita Selecta (16:30), Votia (17:30), Delgrès (19:00), Bixiga 70 (20:30), Annie & the Caldwells (22:00); project“Ibéria” at 20:00 in the theatre.
  • Time: 16:30–22:00 blocks at Vale; 20:00 at Cultura Artística
  • Guide: Rolling Stone · Lineups: Mapa dos Festivais
  • Addresses: Vale do Anhangabaú (Centro) & R. Nestor Pestana, 196 – Consolação
Also Notable
  • Emmanuel Jal (international) – Le Club São Paulo, 23:30. Info/Tickets aggregator: Shazam .

Event details can change - always check official ticketing before heading out.

