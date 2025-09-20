São Paulo Nightlife Guide for Saturday, September 20, 2025

São Paulo Nightlife Guide For Saturday, September 20, 2025
(MENAFN- The Rio Times) São Paulo's Saturday lineup spans 90s pagode at a major hall, Jorge Ben Jor's sambalanço at Espaço Unimed, Hernán Cattáneo's open-air Sunsetstrip, and a free multi-stage MIMO program downtown. Top Picks Samba 90 Graus – Tokio Marine Hall (Vila Cruzeiro) Why: Chrigor (Exaltasamba), Netinho de Paula (Negritude Jr.) & Márcio Art (Art Popular) revive 90s pagode in a big room.
-
Time: 21:00 (doors ~20:00)
Tickets: Ticketmaster
Address: R. Luís Seraphico Jr., 979 – Vila Cruzeiro
-
Time: Doors 20:00, show 22:00
Tickets: Ticket360
Address: R. Tagipuru, 795 – Barra Funda
-
Time: Starts 14:00
Tickets/Info: WeGoOut
Address: Av. Olavo Fontoura, 650 – Santana
-
Time: 16:30–22:00 blocks at Vale; 20:00 at Cultura Artística
Guide: Rolling Stone · Lineups: Mapa dos Festivais
Addresses: Vale do Anhangabaú (Centro) & R. Nestor Pestana, 196 – Consolação
-
Emmanuel Jal (international) – Le Club São Paulo, 23:30. Info/Tickets aggregator: Shazam .
Event details can change - always check official ticketing before heading out.
