MENAFN - The Rio Times) São Paulo's Saturday lineup spans 90s pagode at a major hall, Jorge Ben Jor's sambalanço at Espaço Unimed, Hernán Cattáneo's open-air Sunsetstrip, and a free multi-stage MIMO program downtown.



Top Picks Samba 90 Graus – Tokio Marine Hall (Vila Cruzeiro) Why: Chrigor (Exaltasamba), Netinho de Paula (Negritude Jr.) & Márcio Art (Art Popular) revive 90s pagode in a big room.Jorge Ben Jor – Espaço Unimed (Barra Funda) Why: Sambalanço legend blends samba, maracatu, funk and rock for a hit-packed set.Sunsetstrip (Hernán Cattáneo) – Hangar Campo de Marte (Santana) Why: Day-into-night progressive house marathon outdoors, with BLANCAh and BRVNOV supporting.MIMO Festival (free) – Vale do Anhangabaú & Teatro Cultura Artística (Centro) Why: Free, multi-stage program across Centro; at Vale do Anhangabaú: Pedro D-Lita Selecta (16:30), Votia (17:30), Delgrès (19:00), Bixiga 70 (20:30), Annie & the Caldwells (22:00); project“Ibéria” at 20:00 in the theatre.Also Notable

Event details can change - always check official ticketing before heading out.

São Paulo Nightlife Guide for Saturday, September 20, 2025