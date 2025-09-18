Quikvalu AI Launches Business Intelligence Platform With Free Global Access During Promotion Period
QuikValuTM AI Launches Revolutionary Business Intelligence Platform with Free Global Access During Production Demo Phase
Broadway, NY, USA; Kuala Lumpur and Batu Pahat, Malaysia; London, Britain; Clyde, NSW, Australia
September 18 and 19, 2025
Proprietary AI-Powered Analysis Engine Delivers Enterprise-Grade Market, Competitive, and Investment Intelligence in Under 90 Seconds
The Software SuiteTM, led by founder A.J. Hakimi, LLB (Hons) Wolverhampton, CLP (Hons) LPQB, CMSA CFI Vancouver, today announced the global production launch of QuikValuTM AI, a breakthrough artificial intelligence platform that democratizes premium business intelligence analysis previously available only to Fortune 500 companies.
Immediate Market Access Without Barriers
During the production test demonstration phase, QuikValuTM AI is providing unrestricted global access to its proprietary business intelligence engine at no cost, enabling entrepreneurs, startups, and established businesses worldwide to access sophisticated market opportunity assessments, competitive intelligence analysis, and investment evaluations within 60-90 seconds.
Technology Innovation at Scale
QuikValuTM AI leverages advanced Google Gemini AI integration combined with proprietary analytical frameworks developed specifically for business intelligence applications. The platform processes complex business scenarios and delivers comprehensive reports in multiple formats including professional HTML documentation and PDF exports suitable for stakeholder presentations and investor communications.
Three Core Intelligence Modules
The platform launches with three specialized analysis engines:
- Market Opportunity Assessment: Total Addressable Market (TAM) sizing, growth projections, competitive landscape mapping, and strategic entry recommendations
- Competitive Intelligence Analysis: Market positioning evaluation, competitor strength/weakness matrices, strategic gap identification, and differentiation opportunity mapping
- Investment & Financial Analysis: Risk-adjusted return modeling, financial projection frameworks, due diligence guidance, and investment thesis validation
Enterprise-Quality Standards
Each analysis incorporates methodologies typically employed by leading management consulting firms, delivering structured insights that include numerical scoring systems, strategic recommendations, and actionable implementation frameworks. Reports are generated with professional formatting standards suitable for executive review and external stakeholder distribution.
Global Accessibility Focus
"We designed QuikValuTM AI to eliminate the traditional barriers that prevent small and medium enterprises from accessing world-class business intelligence," stated A.J. Hakimi, Founder and CEIO and Chief AI Architect. "By providing immediate, cost-free access during our production demonstration phase, we're enabling global entrepreneurship with tools previously exclusive to large corporations with substantial consulting budgets."
Technical Architecture
The platform operates on modern serverless infrastructure through our cloud hosting provider's global content delivery network, ensuring consistent performance across international markets. The AI processing engine maintains strict data privacy protocols, with user inputs processed in real-time without persistent storage, addressing enterprise security requirements.
Production Demonstration Objectives
The current free access phase serves multiple strategic purposes: validating AI model performance across diverse business scenarios, gathering user experience feedback for platform optimization, and demonstrating value proposition to potential enterprise clients considering premium implementations.
Market Timing and Opportunity
The launch addresses the growing demand for accessible business intelligence tools in an increasingly competitive global marketplace. Traditional consulting engagements requiring weeks or months for delivery are being replaced by AI-powered solutions capable of providing immediate strategic insights.
Future Commercialization Framework
Following the production demonstration phase, QuikValuTM AI will implement a premium service model positioned at $4.99 per analysis, representing significant cost efficiency compared to traditional consulting alternatives while maintaining analysis quality and depth.
About The Software SuiteTM
The Software SuiteTM develops proprietary artificial intelligence applications for business intelligence and strategic analysis. Founded by A.J. Hakimi, who brings extensive legal and financial market expertise, the company focuses on democratizing enterprise-grade analytical capabilities for global business communities.
About A.J. Hakimi
A.J. Hakimi holds LLB (Hons) from University of Wolverhampton, Certificate in Legal Practice (Hons) from Legal Profession Qualifying Board, and Capital Markets & Securities Analyst (CMSA) certification from Corporate Finance Institute Vancouver. His multidisciplinary background in law, finance, and technology drives QuikValuTM AI's sophisticated analytical framework development.
Availability and Access
QuikValuTM AI is immediately available globally at with no registration requirements during the production demonstration phase. The platform supports international users across multiple time zones with 24/7 availability.
Forward-Looking Statements
This press release contains forward-looking statements regarding the company's business strategy, market opportunity, and technology development plans. Actual results may vary based on market conditions, competitive factors, and technology evolution.
---
*Media Contact:*
A.J. Hakimi
Founder and Chief Executive Investor Officer
The Software SuiteTM and Chief AI Architect, QuikValuTM
Email: ...
Website:
Technical Information:
Platform:
Demo Access: Immediate, no registration required
Report Formats: HTML, PDF, Print-optimized
Analysis Time: 60-90 seconds
Global Availability: 24/7
QuikValuTM is a trademark of The Software SuiteTM and A.J. Hakimi. All other copyrights and trademarks are property of A.J. Hakimi.
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
Most popular stories
Market Research
- 1Inch Unlocks Access To Tokenized Rwas Via Swap API
- Financewire And Tipranks Partner To Redefine Financial News Distribution
- Ethereum-Based Defi Crypto Mutuum Finance (MUTM) Raises Over $16 Million With More Than 720M Tokens Sold
- Kintsu Launches Shype On Hyperliquid
- BILLY 'The Mascot Of BASE' Is Now Trading Live On BASE Chain
- Kucoin Partners With Golf Icon Adam Scott As Global Brand Ambassador
CommentsNo comment