Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport

Transaction In Own Shares


2025-09-18 02:01:19
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
18 September 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 17 September 2025 it had purchased a total of 121,750 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 121,750 - -
Highest price paid (per ordinary share) 544.00p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 539.00p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 543.05p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 360,745,606 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 360,745,606.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
17-09-2025 16:28:51 GBp 134 544.00 XLON xeaNg85h9f3
17-09-2025 16:28:51 GBp 536 544.00 XLON xeaNg85h9f8
17-09-2025 16:28:51 GBp 2,548 544.00 XLON xeaNg85h9fG
17-09-2025 16:28:51 GBp 200 544.00 XLON xeaNg85h9fL
17-09-2025 16:28:51 GBp 800 544.00 XLON xeaNg85h9fQ
17-09-2025 16:28:38 GBp 102 544.00 XLON xeaNg85h9vM
17-09-2025 16:28:38 GBp 404 544.00 XLON xeaNg85h9vU
17-09-2025 16:28:36 GBp 102 544.00 XLON xeaNg85h951
17-09-2025 16:28:36 GBp 404 544.00 XLON xeaNg85h95H
17-09-2025 16:28:34 GBp 102 544.00 XLON xeaNg85h92u
17-09-2025 16:28:34 GBp 404 544.00 XLON xeaNg85h92F
17-09-2025 16:28:31 GBp 102 544.00 XLON xeaNg85h99c
17-09-2025 16:28:31 GBp 404 544.00 XLON xeaNg85h99v
17-09-2025 16:28:30 GBp 1 544.00 XLON xeaNg85h9A4
17-09-2025 16:28:30 GBp 506 544.00 XLON xeaNg85h9A6
17-09-2025 16:28:30 GBp 73 544.00 XLON xeaNg85h9AG
17-09-2025 16:28:30 GBp 762 544.00 XLON xeaNg85h9AL
17-09-2025 16:28:30 GBp 1,238 544.00 XLON xeaNg85h9Ly
17-09-2025 16:28:30 GBp 506 544.00 XLON xeaNg85h9L3
17-09-2025 16:28:30 GBp 1,000 544.00 XLON xeaNg85h9L5
17-09-2025 16:28:30 GBp 4 544.00 XLON xeaNg85h9L7
17-09-2025 16:28:30 GBp 996 544.00 XLON xeaNg85h9Nv
17-09-2025 16:28:30 GBp 71 544.00 XLON xeaNg85h9Nz
17-09-2025 16:26:35 GBp 288 543.50 XLON xeaNg85aqke
17-09-2025 16:26:17 GBp 4 543.50 XLON xeaNg85aqw@
17-09-2025 16:25:06 GBp 11 543.50 XLON xeaNg85arU0
17-09-2025 16:24:04 GBp 240 543.50 XLON xeaNg85apCw
17-09-2025 16:24:04 GBp 31 543.50 XLON xeaNg85apCy
17-09-2025 16:24:00 GBp 265 543.50 XLON xeaNg85apAb
17-09-2025 16:23:59 GBp 84 543.50 XLON xeaNg85apLN
17-09-2025 16:23:59 GBp 121 543.50 XLON xeaNg85apLP
17-09-2025 16:23:58 GBp 573 543.50 XLON xeaNg85apKg
17-09-2025 16:22:49 GBp 408 543.50 XLON xeaNg85ano7
17-09-2025 16:22:49 GBp 628 543.50 XLON xeaNg85ano9
17-09-2025 16:22:49 GBp 421 543.50 XLON xeaNg85anoB
17-09-2025 16:22:49 GBp 50 543.50 XLON xeaNg85anoD
17-09-2025 16:22:49 GBp 429 543.50 XLON xeaNg85anoT
17-09-2025 16:22:05 GBp 841 543.50 XLON xeaNg85a@vg
17-09-2025 16:22:05 GBp 1,721 543.50 XLON xeaNg85a@vO
17-09-2025 16:22:05 GBp 385 543.50 XLON xeaNg85a@uK
17-09-2025 16:22:05 GBp 274 543.50 XLON xeaNg85a@uM
17-09-2025 16:22:05 GBp 213 543.50 XLON xeaNg85a@wI
17-09-2025 16:21:50 GBp 991 543.50 XLON xeaNg85a@M1
17-09-2025 16:21:50 GBp 992 543.50 XLON xeaNg85a@M3
17-09-2025 16:21:50 GBp 12 543.50 XLON xeaNg85a@M5
17-09-2025 16:20:15 GBp 209 543.50 XLON xeaNg85ayE4
17-09-2025 16:20:15 GBp 12 543.50 XLON xeaNg85ayE6
17-09-2025 16:20:15 GBp 6 543.50 XLON xeaNg85ayE8
17-09-2025 16:20:05 GBp 1,212 543.50 XLON xeaNg85ayPX
17-09-2025 16:15:37 GBp 360 543.50 XLON xeaNg85ac8R
17-09-2025 16:15:33 GBp 434 543.50 XLON xeaNg85acGY
17-09-2025 16:15:33 GBp 869 543.50 XLON xeaNg85acGe
17-09-2025 16:15:33 GBp 724 543.50 XLON xeaNg85acGk
17-09-2025 16:15:33 GBp 412 543.50 XLON xeaNg85acGm
17-09-2025 16:15:33 GBp 246 543.50 XLON xeaNg85acGo
17-09-2025 16:15:33 GBp 130 543.50 XLON xeaNg85acGq
17-09-2025 16:15:33 GBp 423 543.50 XLON xeaNg85acGs
17-09-2025 16:15:33 GBp 63 543.50 XLON xeaNg85acG5
17-09-2025 16:15:33 GBp 141 543.50 XLON xeaNg85acG7
17-09-2025 16:15:33 GBp 64 543.50 XLON xeaNg85acG9
17-09-2025 16:15:33 GBp 1,212 543.00 XLON xeaNg85acGF
17-09-2025 16:10:42 GBp 292 543.50 XLON xeaNg85aWbe
17-09-2025 16:10:42 GBp 250 543.50 XLON xeaNg85aWbg
17-09-2025 16:10:42 GBp 225 543.50 XLON xeaNg85aWbi
17-09-2025 16:10:42 GBp 470 543.50 XLON xeaNg85aWbk
17-09-2025 16:09:54 GBp 427 543.50 XLON xeaNg85aXX@
17-09-2025 16:09:54 GBp 430 543.50 XLON xeaNg85aXXP
17-09-2025 16:09:54 GBp 428 543.50 XLON xeaNg85aXWW
17-09-2025 16:09:54 GBp 433 543.50 XLON xeaNg85aXWc
17-09-2025 16:09:54 GBp 409 543.50 XLON xeaNg85aXWi
17-09-2025 16:09:54 GBp 420 543.50 XLON xeaNg85aXWu
17-09-2025 16:09:54 GBp 267 543.50 XLON xeaNg85aXW@
17-09-2025 16:09:54 GBp 271 543.50 XLON xeaNg85aXZb
17-09-2025 16:09:54 GBp 2 543.50 XLON xeaNg85aXZd
17-09-2025 16:09:54 GBp 4 543.50 XLON xeaNg85aXZf
17-09-2025 16:09:30 GBp 447 543.00 XLON xeaNg85aX6@
17-09-2025 16:05:43 GBp 1,679 542.50 XLON xeaNg85ajGB
17-09-2025 16:04:19 GBp 1,926 542.50 XLON xeaNg85ah$d
17-09-2025 16:02:50 GBp 82 543.00 XLON xeaNg85afXg
17-09-2025 16:02:50 GBp 804 543.00 XLON xeaNg85afXi
17-09-2025 16:02:50 GBp 824 543.00 XLON xeaNg85afXk
17-09-2025 16:02:50 GBp 293 543.00 XLON xeaNg85afXm
17-09-2025 16:01:51 GBp 177 543.00 XLON xeaNg85aMiE
17-09-2025 16:01:51 GBp 96 543.00 XLON xeaNg85aMiG
17-09-2025 16:01:26 GBp 22 543.00 XLON xeaNg85aM1L
17-09-2025 16:01:26 GBp 412 543.00 XLON xeaNg85aM1N
17-09-2025 16:01:26 GBp 144 543.00 XLON xeaNg85aM1P
17-09-2025 16:01:26 GBp 1 543.00 XLON xeaNg85aM1R
17-09-2025 16:01:26 GBp 77 543.00 XLON xeaNg85aM1T
17-09-2025 16:01:06 GBp 94 543.00 XLON xeaNg85aNc@
17-09-2025 16:01:06 GBp 250 543.00 XLON xeaNg85aNcw
17-09-2025 16:01:06 GBp 64 543.00 XLON xeaNg85aNcy
17-09-2025 16:00:37 GBp 19 543.50 XLON xeaNg85aNFX
17-09-2025 16:00:37 GBp 470 543.50 XLON xeaNg85aNFZ
17-09-2025 16:00:37 GBp 840 543.50 XLON xeaNg85aNFg
17-09-2025 16:00:37 GBp 577 543.50 XLON xeaNg85aNFp
17-09-2025 16:00:37 GBp 353 543.50 XLON xeaNg85aNFz
17-09-2025 16:00:37 GBp 451 543.50 XLON xeaNg85aNF5
17-09-2025 16:00:37 GBp 490 543.50 XLON xeaNg85aNF7
17-09-2025 16:00:37 GBp 479 543.50 XLON xeaNg85aNFI
17-09-2025 16:00:37 GBp 101 543.50 XLON xeaNg85aNFK
17-09-2025 16:00:37 GBp 866 543.50 XLON xeaNg85aNFM
17-09-2025 16:00:37 GBp 86 543.50 XLON xeaNg85aNFO
17-09-2025 15:56:21 GBp 116 543.00 XLON xeaNg85aGye
17-09-2025 15:56:21 GBp 149 543.00 XLON xeaNg85aGyg
17-09-2025 15:56:20 GBp 101 543.00 XLON xeaNg85aG$A
17-09-2025 15:56:20 GBp 751 543.00 XLON xeaNg85aG$C
17-09-2025 15:56:00 GBp 14 542.50 XLON xeaNg85aGMW
17-09-2025 15:56:00 GBp 41 542.50 XLON xeaNg85aGMY
17-09-2025 15:54:49 GBp 14 542.50 XLON xeaNg85aUZT
17-09-2025 15:54:49 GBp 14 542.50 XLON xeaNg85aUZV
17-09-2025 15:54:42 GBp 14 542.50 XLON xeaNg85aUh8
17-09-2025 15:54:42 GBp 19 542.50 XLON xeaNg85aUhA
17-09-2025 15:54:19 GBp 461 543.00 XLON xeaNg85aU0b
17-09-2025 15:54:19 GBp 35 542.50 XLON xeaNg85aU0e
17-09-2025 15:54:19 GBp 129 542.50 XLON xeaNg85aU0g
17-09-2025 15:53:14 GBp 892 542.50 XLON xeaNg85aVBI
17-09-2025 15:53:14 GBp 2,061 542.50 XLON xeaNg85aVA1
17-09-2025 15:53:14 GBp 15 543.00 XLON xeaNg85aVAw
17-09-2025 15:53:14 GBp 494 543.00 XLON xeaNg85aVAy
17-09-2025 15:53:14 GBp 261 543.00 XLON xeaNg85aVLd
17-09-2025 15:53:14 GBp 287 543.00 XLON xeaNg85aVLf
17-09-2025 15:53:14 GBp 444 543.00 XLON xeaNg85aVLh
17-09-2025 15:53:14 GBp 487 543.00 XLON xeaNg85aVLj
17-09-2025 15:53:14 GBp 227 543.00 XLON xeaNg85aVLb
17-09-2025 15:53:14 GBp 58 542.50 XLON xeaNg85aVL5
17-09-2025 15:53:14 GBp 133 542.50 XLON xeaNg85aVL7
17-09-2025 15:53:14 GBp 193 542.50 XLON xeaNg85aVL9
17-09-2025 15:53:14 GBp 232 543.00 XLON xeaNg85aVLD
17-09-2025 15:50:49 GBp 270 543.00 XLON xeaNg85aQo7
17-09-2025 15:49:03 GBp 1,071 543.00 XLON xeaNg85aOop
17-09-2025 15:46:49 GBp 452 543.50 XLON xeaNg85a7Zc
17-09-2025 15:46:49 GBp 128 543.50 XLON xeaNg85a7Ze
17-09-2025 15:46:49 GBp 353 543.50 XLON xeaNg85a7Zg
17-09-2025 15:46:49 GBp 68 543.50 XLON xeaNg85a7Zi
17-09-2025 15:46:49 GBp 11 543.50 XLON xeaNg85a7Zk
17-09-2025 15:46:49 GBp 53 543.50 XLON xeaNg85a7Zm
17-09-2025 15:46:49 GBp 250 543.50 XLON xeaNg85a7Zo
17-09-2025 15:46:49 GBp 762 543.50 XLON xeaNg85a7Zq
17-09-2025 15:46:49 GBp 176 543.50 XLON xeaNg85a7Zs
17-09-2025 15:46:49 GBp 337 543.50 XLON xeaNg85a7Z5
17-09-2025 15:46:49 GBp 1,212 543.00 XLON xeaNg85a7ZB
17-09-2025 15:43:12 GBp 262 543.50 XLON xeaNg85a3Nn
17-09-2025 15:40:12 GBp 1,081 543.50 XLON xeaNg85aF@x
17-09-2025 15:35:30 GBp 1,942 544.00 XLON xeaNg85a9wN
17-09-2025 14:31:39 GBp 7 544.00 XLON xeaNg85cwae
17-09-2025 14:31:39 GBp 693 544.00 XLON xeaNg85cwag
17-09-2025 14:30:55 GBp 376 543.50 XLON xeaNg85cxYp
17-09-2025 14:20:01 GBp 1,212 544.00 XLON xeaNg85cX0d
17-09-2025 14:14:00 GBp 428 543.50 XLON xeaNg85chfi
17-09-2025 14:14:00 GBp 1,864 543.50 XLON xeaNg85chfk
17-09-2025 14:11:26 GBp 201 544.00 XLON xeaNg85cf$G
17-09-2025 14:11:26 GBp 191 544.00 XLON xeaNg85cf$I
17-09-2025 14:11:26 GBp 89 544.00 XLON xeaNg85cf$K
17-09-2025 14:11:26 GBp 74 544.00 XLON xeaNg85cf$M
17-09-2025 14:11:26 GBp 208 544.00 XLON xeaNg85cf$O
17-09-2025 14:11:26 GBp 191 544.00 XLON xeaNg85cf$Q
17-09-2025 14:11:26 GBp 513 544.00 XLON xeaNg85cf$S
17-09-2025 14:11:26 GBp 402 544.00 XLON xeaNg85cf$U
17-09-2025 14:11:26 GBp 423 544.00 XLON xeaNg85cf@a
17-09-2025 14:11:26 GBp 191 544.00 XLON xeaNg85cf@c
17-09-2025 14:11:26 GBp 120 544.00 XLON xeaNg85cf@e
17-09-2025 14:11:26 GBp 175 544.00 XLON xeaNg85cf@k
17-09-2025 14:11:26 GBp 420 544.00 XLON xeaNg85cf@m
17-09-2025 14:11:26 GBp 494 544.00 XLON xeaNg85cf@o
17-09-2025 14:11:26 GBp 56 544.00 XLON xeaNg85cf@q
17-09-2025 14:11:26 GBp 273 544.00 XLON xeaNg85cf@z
17-09-2025 14:11:26 GBp 290 544.00 XLON xeaNg85cf@$
17-09-2025 14:11:26 GBp 458 544.00 XLON xeaNg85cf@1
17-09-2025 14:11:26 GBp 191 544.00 XLON xeaNg85cf@3
17-09-2025 14:11:26 GBp 1,212 543.50 XLON xeaNg85cf@9
17-09-2025 14:09:21 GBp 1,212 544.00 XLON xeaNg85cNxX
17-09-2025 13:42:30 GBp 188 543.50 XLON xeaNg85cEX3
17-09-2025 13:42:30 GBp 479 543.50 XLON xeaNg85cEX5
17-09-2025 13:42:30 GBp 418 543.50 XLON xeaNg85cEX7
17-09-2025 13:42:30 GBp 1,313 543.00 XLON xeaNg85cEXA
17-09-2025 13:42:00 GBp 303 543.50 XLON xeaNg85cEy9
17-09-2025 13:42:00 GBp 205 543.50 XLON xeaNg85cEyL
17-09-2025 13:42:00 GBp 860 543.50 XLON xeaNg85cEyR
17-09-2025 13:42:00 GBp 352 543.50 XLON xeaNg85cEyT
17-09-2025 13:31:58 GBp 1,212 544.00 XLON xeaNg85c9R5
17-09-2025 13:16:39 GBp 68 543.50 XLON xeaNg85dzS2
17-09-2025 13:14:10 GBp 205 544.00 XLON xeaNg85du1D
17-09-2025 13:14:10 GBp 159 543.50 XLON xeaNg85du1G
17-09-2025 13:14:10 GBp 923 543.50 XLON xeaNg85du1I
17-09-2025 13:13:39 GBp 344 544.00 XLON xeaNg85dvla
17-09-2025 13:13:39 GBp 124 544.00 XLON xeaNg85dvlY
17-09-2025 13:13:39 GBp 1,184 544.00 XLON xeaNg85dvlh
17-09-2025 13:13:39 GBp 28 544.00 XLON xeaNg85dvlj
17-09-2025 11:55:56 GBp 14 544.00 XLON xeaNg85WtSD
17-09-2025 11:08:50 GBp 338 544.00 XLON xeaNg85WMa$
17-09-2025 11:08:50 GBp 576 544.00 XLON xeaNg85WMaz
17-09-2025 11:08:50 GBp 850 544.00 XLON xeaNg85WMa5
17-09-2025 10:58:56 GBp 716 544.00 XLON xeaNg85WG$u
17-09-2025 10:32:40 GBp 205 543.50 XLON xeaNg85W0yf
17-09-2025 10:31:52 GBp 346 543.00 XLON xeaNg85W0Ik
17-09-2025 10:31:46 GBp 220 544.00 XLON xeaNg85W0Ob
17-09-2025 10:31:46 GBp 871 543.50 XLON xeaNg85W0Om
17-09-2025 10:31:46 GBp 90 543.50 XLON xeaNg85W0O5
17-09-2025 10:31:46 GBp 701 543.50 XLON xeaNg85W0O7
17-09-2025 10:26:09 GBp 253 544.00 XLON xeaNg85WCGt
17-09-2025 10:26:09 GBp 249 544.00 XLON xeaNg85WCG1
17-09-2025 10:26:08 GBp 612 544.00 XLON xeaNg85WCJC
17-09-2025 10:26:08 GBp 576 544.00 XLON xeaNg85WCJT
17-09-2025 10:26:08 GBp 253 544.00 XLON xeaNg85WCJV
17-09-2025 10:26:08 GBp 153 544.00 XLON xeaNg85WCIb
17-09-2025 10:26:08 GBp 238 544.00 XLON xeaNg85WCId
17-09-2025 10:19:01 GBp 766 543.50 XLON xeaNg85Xskr
17-09-2025 10:15:00 GBp 707 544.00 XLON xeaNg85Xrse
17-09-2025 10:15:00 GBp 23 544.00 XLON xeaNg85Xrsg
17-09-2025 10:15:00 GBp 39 544.00 XLON xeaNg85Xrsi
17-09-2025 10:15:00 GBp 162 544.00 XLON xeaNg85Xrsk
17-09-2025 10:15:00 GBp 250 544.00 XLON xeaNg85Xrsm
17-09-2025 10:15:00 GBp 547 544.00 XLON xeaNg85Xrso
17-09-2025 10:15:00 GBp 482 544.00 XLON xeaNg85Xrsq
17-09-2025 10:15:00 GBp 787 543.50 XLON xeaNg85Xrsz
17-09-2025 10:10:54 GBp 199 543.00 XLON xeaNg85Xm@5
17-09-2025 10:00:24 GBp 662 543.50 XLON xeaNg85Xx1a
17-09-2025 09:43:34 GBp 82 542.50 XLON xeaNg85XiKJ
17-09-2025 09:43:34 GBp 398 542.50 XLON xeaNg85XiKL
17-09-2025 09:43:34 GBp 226 542.50 XLON xeaNg85XiKN
17-09-2025 09:43:34 GBp 8 542.50 XLON xeaNg85XiKP
17-09-2025 09:43:26 GBp 2,017 542.50 XLON xeaNg85XiV3
17-09-2025 09:43:26 GBp 154 542.50 XLON xeaNg85XiV5
17-09-2025 09:43:26 GBp 56 542.50 XLON xeaNg85XiVA
17-09-2025 09:43:26 GBp 700 542.50 XLON xeaNg85XiVC
17-09-2025 09:31:43 GBp 612 542.50 XLON xeaNg85XIe$
17-09-2025 09:31:43 GBp 1,205 542.50 XLON xeaNg85XIev
17-09-2025 09:31:43 GBp 203 542.50 XLON xeaNg85XIex
17-09-2025 09:31:43 GBp 5,500 542.50 XLON xeaNg85XIez
17-09-2025 09:31:43 GBp 756 542.50 XLON xeaNg85XIhX
17-09-2025 09:16:36 GBp 610 540.50 XLON xeaNg85XRVt
17-09-2025 09:16:12 GBp 591 541.00 XLON xeaNg85XOjG
17-09-2025 09:01:35 GBp 5 539.50 XLON xeaNg85XEfv
17-09-2025 08:52:44 GBp 66 539.50 XLON xeaNg85XB6k
17-09-2025 08:52:44 GBp 700 539.50 XLON xeaNg85XB6m
17-09-2025 08:46:35 GBp 478 539.00 XLON xeaNg85Ys9S
17-09-2025 08:45:23 GBp 793 539.50 XLON xeaNg85Ytr2
17-09-2025 08:42:30 GBp 752 539.50 XLON xeaNg85YqKO
17-09-2025 08:42:18 GBp 91 540.00 XLON xeaNg85YqU@
17-09-2025 08:42:18 GBp 270 540.00 XLON xeaNg85YqUy
17-09-2025 08:39:40 GBp 115 540.00 XLON xeaNg85YoxY
17-09-2025 08:39:40 GBp 700 540.00 XLON xeaNg85Yoxa
17-09-2025 08:39:40 GBp 248 540.00 XLON xeaNg85Yoxf
17-09-2025 08:39:40 GBp 485 539.50 XLON xeaNg85Yoxk
17-09-2025 08:36:20 GBp 237 541.00 XLON xeaNg85YmYm
17-09-2025 08:36:20 GBp 184 541.00 XLON xeaNg85YmYu
17-09-2025 08:36:20 GBp 280 541.00 XLON xeaNg85YmYw
17-09-2025 08:36:20 GBp 181 541.00 XLON xeaNg85YmYy
17-09-2025 08:36:20 GBp 494 541.00 XLON xeaNg85YmY1
17-09-2025 08:36:20 GBp 337 540.50 XLON xeaNg85YmYD
17-09-2025 08:36:20 GBp 485 541.00 XLON xeaNg85YmYF
17-09-2025 08:26:31 GBp 1,305 540.50 XLON xeaNg85YzvV
17-09-2025 08:26:31 GBp 8 540.00 XLON xeaNg85YzuY
17-09-2025 08:20:18 GBp 254 540.50 XLON xeaNg85Yu@q
17-09-2025 08:20:17 GBp 106 542.00 XLON xeaNg85Yu@L
17-09-2025 08:20:17 GBp 199 541.50 XLON xeaNg85Yu@N
17-09-2025 08:20:17 GBp 700 541.50 XLON xeaNg85Yu@P
17-09-2025 08:20:17 GBp 337 541.00 XLON xeaNg85YuvW
17-09-2025 08:20:17 GBp 485 541.50 XLON xeaNg85YuvY
17-09-2025 08:16:28 GBp 1,725 542.50 XLON xeaNg85Ydq8
17-09-2025 08:16:28 GBp 337 542.00 XLON xeaNg85YdqI
17-09-2025 08:16:28 GBp 485 542.50 XLON xeaNg85YdqK
17-09-2025 08:11:19 GBp 562 543.00 XLON xeaNg85YY5P
17-09-2025 08:11:19 GBp 272 542.50 XLON xeaNg85YY5S
17-09-2025 08:11:19 GBp 213 542.50 XLON xeaNg85YY5U
17-09-2025 08:09:56 GBp 131 542.00 XLON xeaNg85YZm8
17-09-2025 08:09:56 GBp 667 542.00 XLON xeaNg85YZmA
17-09-2025 08:06:37 GBp 254 541.50 XLON xeaNg85YWOP
17-09-2025 08:06:37 GBp 294 541.50 XLON xeaNg85YWOR
17-09-2025 08:06:37 GBp 471 541.50 XLON xeaNg85YWOV
17-09-2025 08:06:37 GBp 485 541.00 XLON xeaNg85YWRa
17-09-2025 08:02:29 GBp 807 541.50 XLON xeaNg85YlSb

MENAFN18092025004107003653ID1110077849

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

More Story

Search