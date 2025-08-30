Economic Calendar: Key Market Events For The Week From August 25 To August 29, 2025
(MENAFN- The Rio Times) Prepare for a dynamic week with the Economic Calendar highlighting critical market events from August 25 to August 29, 2025. Stay vigilant to seize opportunities in a market shaped by global economic indicators, with Brazil and Mexico featured prominently, alongside key events in other countries. Monday includes Brazil's BCB Focus Market Readout and FGV Consumer Confidence, Mexico's Current Account data, Japan's Coincident and Leading Indicators, Canada's Corporate Profits, Germany's Ifo Business Climate Index, U.S. New Home Sales, and Singapore's CPI. Tuesday covers Brazil's Mid-Month CPI and Current Account, Japan's BoJ Core CPI, Canada's Manufacturing Sales, U.S. Durable Goods Orders and CB Consumer Confidence, and Australia's RBA Meeting Minutes. Midweek, Wednesday features Brazil's Bank Lending and Foreign Exchange Flows, Mexico's Trade Balance, Germany's GfK Consumer Climate, Canada's Wholesale Sales, U.S. Crude Oil Inventories, and South Africa's PPI. Thursday highlights Brazil's IGP-M Inflation Index, Unemployment Rate, and CAGED Net Payroll Jobs, Mexico's Unemployment Rate, Switzerland's GDP, Canada's GDP data, U.S. GDP and Core PCE Prices, and the Eurozone's M3 Money Supply. Friday wraps up with Brazil's Budget Balance and CFTC BRL speculative net positions, Mexico's CFTC MXN speculative net positions, Germany's CPI and Retail Sales, Canada's Budget Balance, U.S. Personal Income and Spending, and Japan's Retail Sales and Unemployment Rate. Monday, August 25, 2025 All Day Holiday: United Kingdom - Bank Holiday Brazil 07:00 AM EST (08:00 AM BRT) FGV Consumer Confidence (Aug) (Cons: -, Prev: 86.7) 07:25 AM EST (08:25 AM BRT) BCB Focus Market Readout (Cons: -, Prev: -) Mexico 11:00 AM EST (12:00 PM BRT) Current Account (USD) (Q2) (Cons: -, Prev: -7613M) 11:00 AM EST (12:00 PM BRT) Current Account % of GDP (Q2) (Cons: -, Prev: -1.80%) United States 08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Building Permits (Jul) (Cons: 1.354M, Prev: 1.393M) 10:00 AM EST (11:00 AM BRT) New Home Sales (Jul) (Cons: 635K, Prev: 627K) 03:15 PM EST (04:15 PM BRT) Fed Logan Speaks 07:15 PM EST (08:15 PM BRT) FOMC Member Williams Speaks Canada 08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Corporate Profits (QoQ) (Cons: -, Prev: 2.7%) Eurozone 04:00 AM EST (05:00 AM BRT) German Ifo Business Climate Index (Aug) (Cons: 88.7, Prev: 88.6) Japan 01:00 AM EST (02:00 AM BRT) Coincident Indicator (MoM) (Jun) (Cons: 0.8%, Prev: 0.0%) 01:00 AM EST (02:00 AM BRT) Leading Index (MoM) (Jun) (Cons: 1.3%, Prev: 0.6%) 01:00 AM EST (02:00 AM BRT) Leading Index (Jun) (Cons: 106.1, Prev: 104.8) Singapore 01 zugest:00 AM EST (02:00 AM BRT) CPI (YoY) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.8%) Tuesday, August 26, 2025 Brazil 07:30 AM EST (08:30 AM BRT) Current Account (USD) (Jul) (Cons: -, Prev: -5.13B) 07:30 AM EST (08:30 AM BRT) Foreign Direct Investment (USD) (Jul) (Cons: -, Prev: 2.81B) 08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Mid-Month CPI (MoM) (Aug) (Cons: -, Prev: 0.33%) 08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Mid-Month CPI (YoY) (Aug) (Cons: -, Prev: 5.30%) Mexico No major events scheduled United States 08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Core Durable Goods Orders (MoM) (Jul) (Cons: 0.3%, Prev: 0.2%) 08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Durable Goods Orders (MoM) (Jul) (Cons: -4.0%, Prev: -9.4%) 10:00 AM EST (11:00 AM BRT) CB Consumer Confidence (Aug) (Cons: 96.3, Prev: 97.2) 11:30 AM EST (12:30 PM BRT) Atlanta Fed GDPNow (Q3) (Cons: 2.3%, Prev: 2.3%) Canada 09:00 AM EST (10:00 AM BRT) Manufacturing Sales (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.3%) 02:30 PM EST (03:30 PM BRT) BoC Gov Macklem Speaks Japan 01:00 AM EST (02:00 AM BRT) BoJ Core CPI (YoY) (Cons: 2.4%, Prev: 2.3%) Australia 09:30 PM EST (10:30 PM BRT) RBA Meeting Minutes (Cons: -, Prev: -) Wednesday, August 27, 2025 All Day Holiday: India - Ganesh Chaturthi Brazil 07:30 AM EST (08:30 AM BRT) Bank Lending (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.5%) 01:30 PM EST (02:30 PM BRT) Foreign Exchange Flows (Cons: -, Prev: 0.031B) Mexico 08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Trade Balance (Jul) (Cons: -, Prev: 0.514B) 08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Trade Balance (USD) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.595B) United States 10:30 AM EST (11:30 AM BRT) Crude Oil Inventories (Cons: -, Prev: -6.014M) 11:45 AM EST (12:45 PM BRT) FOMC Member Barkin Speaks Canada 08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Wholesale Sales (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.7%) Eurozone 02:00 AM EST (03:00 AM BRT) GfK German Consumer Climate (Sep) (Cons: -21.3, Prev: -21.5) South Africa 05:30 AM EST (06:30 AM BRT) PPI (YoY) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.6%) South Korea 09:00 PM EST (10:00 PM BRT) Interest Rate Decision (Aug) (Cons: -, Prev: 2.50%) Thursday, August 28, 2025 Brazil 07:00 AM EST (08:00 AM BRT) IGP-M Inflation Index (MoM) (Aug) (Cons: -, Prev: -0.77%) 08:00 AM EST (09:00 AM BRT) BCB National Monetary Council Meeting (Cons: -, Prev: -) 08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Unemployment Rate (Jul) (Cons: -, Prev: 5.8%) 01:30 PM EST (02:30 PM BRT) CAGED Net Payroll Jobs (Jul) (Cons: -, Prev: 166.62K) Mexico 08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Unemployment Rate (Jul) (Cons: -, Prev: 2.60%) 08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Unemployment Rate n.s.a. (Jul) (Cons: -, Prev: 2.70%) United States 08:30 AM EST (09:30 AM BRT) GDP (QoQ) (Q2) (Cons: 3.0%, Prev: -0.5%) 08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Core PCE Prices (Q2) (Cons: 2.50%, Prev: 3.50%) 04:00 PM EST (05:00 PM BRT) Fed Waller Speaks Canada 08:30 AM EST (09:30 AM BRT) GDP (MoM) (Jun) (Cons: 0.1%, Prev: -0.1%) 08:30 AM EST (09:30 AM BRT) GDP (QoQ) (Q2) (Cons: -, Prev: 0.5%) Eurozone 04:00 AM EST (05:00 AM BRT) M3 Money Supply (YoY) (Jul) (Cons: 3.5%, Prev: 3.3%) 07:30 AM EST (08:30 AM BRT) ECB Publishes Account of Monetary Policy Meeting (Cons: -, Prev: -) Switzerland 03:00 AM EST (04:00 AM BRT) GDP (QoQ) (Q2) (Cons: 0.1%, Prev: 0.5%) Friday, August 29, 2025 Brazil 07:30 AM EST (08:30 AM BRT) Net Debt-to-GDP Ratio (Jul) (Cons: -, Prev: 62.9%) 07:30 AM EST (08:30 AM BRT) Budget Balance (Jul) (Cons: -, Prev: -108.107B) 07:30 AM EST (08:30 AM BRT) Budget Surplus (Jul) (Cons: -, Prev: -47.091B) 07:30 AM EST (08:30 AM BRT) Gross Debt-to-GDP Ratio (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 76.6%) 03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC BRL Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: 30.4K) Mexico 03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC MXN Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: 64.5K) United States 08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Personal Income (MoM) (Jul) (Cons: 0.4%, Prev: 0.3%) 08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Personal Spending (MoM) (Jul) (Cons: 0.5%, Prev: 0.3%) 08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Core PCE Price Index (MoM) (Jul) (Cons: 0.3%, Prev: 0.3%) 10:00 AM EST (11:00 AM BRT) Michigan Consumer Sentiment (Aug) (Cons: 58.6, Prev: 61.7) Canada 11:00 AM EST (12:00 PM BRT) Budget Balance (Jun) (Cons: -, Prev: -0.23B) Eurozone 02:00 AM EST (03:00 AM BRT) German Retail Sales (MoM) (Jul) (Cons: -0.2%, Prev: 1.0%) 08:00 AM EST (09:00 AM BRT) German CPI (YoY) (Aug) (Cons: 2.1%, Prev: 2.0%) Japan 07:50 PM EST (08:50 PM BRT) Retail Sales (YoY) (Jul) (Cons: 1.6%, Prev: 2.0%) 07:30 PM EST (08:30 PM BRT) Unemployment Rate (Jul) (Cons: 2.5%, Prev: 2.5%)
