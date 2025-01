(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

15 January 2025 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 14 January 2025 it had purchased a total of 308,080 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 190,240 117,840 - Highest price paid (per ordinary share) 369.20p 369.20p - Lowest price paid (per ordinary share) 357.80p 358.00p - Volume weighted average price paid (per ordinary share) 364.11p 364.04p -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 370,091,190 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 370,091,190.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 14/01/2025 16:27:41 GBp 69 366.80 XLON xeaNLu9ln3c 14/01/2025 16:27:41 GBp 161 366.80 XLON xeaNLu9ln3e 14/01/2025 16:27:41 GBp 309 366.80 XLON xeaNLu9ln3g 14/01/2025 16:27:41 GBp 74 366.80 XLON xeaNLu9ln3a 14/01/2025 16:27:41 GBp 1,840 366.60 XLON xeaNLu9ln3m 14/01/2025 16:27:41 GBp 611 366.80 BATE xeaNLu9ln3q 14/01/2025 16:27:41 GBp 272 366.60 BATE xeaNLu9ln3o 14/01/2025 16:27:41 GBp 101 367.00 XLON xeaNLu9ln3$ 14/01/2025 16:27:41 GBp 161 366.80 XLON xeaNLu9ln31 14/01/2025 16:27:41 GBp 309 366.80 XLON xeaNLu9ln33 14/01/2025 16:27:41 GBp 557 366.80 BATE xeaNLu9ln3B 14/01/2025 16:27:41 GBp 248 366.80 XLON xeaNLu9ln3N 14/01/2025 16:27:41 GBp 470 366.80 XLON xeaNLu9ln3P 14/01/2025 16:27:41 GBp 613 366.80 BATE xeaNLu9ln3V 14/01/2025 16:27:41 GBp 102 366.80 BATE xeaNLu9ln2X 14/01/2025 16:27:41 GBp 167 366.80 XLON xeaNLu9ln2l 14/01/2025 16:27:41 GBp 635 366.80 BATE xeaNLu9ln2o 14/01/2025 16:27:41 GBp 470 366.80 XLON xeaNLu9ln2n 14/01/2025 16:27:41 GBp 301 366.80 BATE xeaNLu9ln2R 14/01/2025 16:27:41 GBp 256 366.80 BATE xeaNLu9ln2T 14/01/2025 16:27:41 GBp 100 366.80 XLON xeaNLu9ln2U 14/01/2025 16:27:41 GBp 470 366.80 XLON xeaNLu9lnDW 14/01/2025 16:27:41 GBp 52 366.80 BATE xeaNLu9lnDe 14/01/2025 16:27:41 GBp 50 366.80 XLON xeaNLu9lnDo 14/01/2025 16:27:41 GBp 727 366.80 XLON xeaNLu9lnDq 14/01/2025 16:27:41 GBp 759 366.80 BATE xeaNLu9lnD4 14/01/2025 16:27:41 GBp 147 366.80 XLON xeaNLu9lnDJ 14/01/2025 16:27:41 GBp 807 366.80 XLON xeaNLu9lnDL 14/01/2025 16:27:41 GBp 82 366.80 XLON xeaNLu9lnDN 14/01/2025 16:27:41 GBp 470 366.80 XLON xeaNLu9lnDP 14/01/2025 16:27:40 GBp 36 366.80 XLON xeaNLu9lnCa 14/01/2025 16:27:40 GBp 309 366.80 XLON xeaNLu9lnCc 14/01/2025 16:27:40 GBp 1,488 366.80 XLON xeaNLu9lnCu 14/01/2025 16:23:09 GBp 954 366.40 BATE xeaNLu9lw@w 14/01/2025 16:23:09 GBp 417 366.40 BATE xeaNLu9lw@y 14/01/2025 16:23:09 GBp 2 366.40 BATE xeaNLu9lw@@ 14/01/2025 16:23:09 GBp 82 366.20 XLON xeaNLu9lw@Q 14/01/2025 16:19:33 GBp 900 366.20 XLON xeaNLu9lc@V 14/01/2025 16:19:33 GBp 987 366.20 BATE xeaNLu9lcvX 14/01/2025 16:19:33 GBp 131 366.40 XLON xeaNLu9lcv9 14/01/2025 16:19:33 GBp 58 366.40 XLON xeaNLu9lcvH 14/01/2025 16:19:33 GBp 1,040 366.40 XLON xeaNLu9lcvJ 14/01/2025 16:19:33 GBp 59 366.40 XLON xeaNLu9lcvL 14/01/2025 16:19:08 GBp 166 366.20 BATE xeaNLu9lcKM 14/01/2025 16:16:36 GBp 366 366.40 XLON xeaNLu9lbAh 14/01/2025 16:16:36 GBp 285 366.40 BATE xeaNLu9lbAj 14/01/2025 16:16:36 GBp 837 366.60 XLON xeaNLu9lbAt 14/01/2025 16:16:36 GBp 474 366.60 BATE xeaNLu9lbAu 14/01/2025 16:16:36 GBp 463 366.80 BATE xeaNLu9lbAy 14/01/2025 16:16:36 GBp 121 366.80 BATE xeaNLu9lbA1 14/01/2025 16:16:36 GBp 234 366.80 BATE xeaNLu9lbA3 14/01/2025 16:16:36 GBp 264 366.80 BATE xeaNLu9lbA5 14/01/2025 16:16:36 GBp 293 366.80 XLON xeaNLu9lbAH 14/01/2025 16:16:36 GBp 91 366.80 XLON xeaNLu9lbAN 14/01/2025 16:16:36 GBp 21 366.80 XLON xeaNLu9lbAP 14/01/2025 16:16:36 GBp 11 366.80 XLON xeaNLu9lbAR 14/01/2025 16:16:36 GBp 492 366.80 XLON xeaNLu9lbLd 14/01/2025 16:16:36 GBp 118 366.80 XLON xeaNLu9lbLX 14/01/2025 16:16:36 GBp 653 366.80 XLON xeaNLu9lbAV 14/01/2025 16:16:36 GBp 42 366.80 XLON xeaNLu9lbAJ 14/01/2025 16:15:37 GBp 158 366.80 XLON xeaNLu9lYM6 14/01/2025 16:15:37 GBp 42 366.80 XLON xeaNLu9lYMB 14/01/2025 16:13:55 GBp 22 366.80 BATE xeaNLu9lWL0 14/01/2025 16:13:55 GBp 322 366.80 BATE xeaNLu9lWL2 14/01/2025 16:13:55 GBp 300 366.80 BATE xeaNLu9lWL4 14/01/2025 16:13:55 GBp 300 366.80 BATE xeaNLu9lWL6 14/01/2025 16:13:55 GBp 267 366.80 XLON xeaNLu9lWLy 14/01/2025 16:13:55 GBp 764 366.80 XLON xeaNLu9lWL@ 14/01/2025 16:13:50 GBp 588 367.00 BATE xeaNLu9lWGP 14/01/2025 16:13:50 GBp 191 367.00 BATE xeaNLu9lWGR 14/01/2025 16:13:50 GBp 307 367.00 BATE xeaNLu9lWJc 14/01/2025 16:13:39 GBp 547 367.20 XLON xeaNLu9lXci 14/01/2025 16:13:39 GBp 222 367.20 XLON xeaNLu9lXck 14/01/2025 16:13:39 GBp 440 367.20 XLON xeaNLu9lXcm 14/01/2025 16:11:34 GBp 145 366.80 XLON xeaNLu9llv5 14/01/2025 16:11:34 GBp 300 366.80 XLON xeaNLu9llv7 14/01/2025 16:10:33 GBp 344 366.80 XLON xeaNLu9liSf 14/01/2025 16:10:33 GBp 344 366.80 XLON xeaNLu9liSh 14/01/2025 16:10:33 GBp 300 366.80 XLON xeaNLu9liSj 14/01/2025 16:10:33 GBp 555 366.80 BATE xeaNLu9liSl 14/01/2025 16:10:33 GBp 95 366.80 BATE xeaNLu9liSn 14/01/2025 16:10:32 GBp 300 366.80 XLON xeaNLu9liUw 14/01/2025 16:10:02 GBp 300 366.80 XLON xeaNLu9lj$7 14/01/2025 16:09:05 GBp 164 366.80 XLON xeaNLu9lg@h 14/01/2025 16:09:05 GBp 740 366.80 XLON xeaNLu9lg@j 14/01/2025 16:09:05 GBp 865 366.80 BATE xeaNLu9lg@l 14/01/2025 16:07:33 GBp 283 367.00 XLON xeaNLu9lhVk 14/01/2025 16:07:33 GBp 266 367.00 BATE xeaNLu9lhVo 14/01/2025 16:07:33 GBp 300 367.00 BATE xeaNLu9lhVq 14/01/2025 16:07:33 GBp 39 367.00 XLON xeaNLu9lhVm 14/01/2025 16:07:11 GBp 586 367.00 XLON xeaNLu9leke 14/01/2025 16:07:04 GBp 1,339 367.20 XLON xeaNLu9lep0 14/01/2025 16:07:04 GBp 599 367.20 BATE xeaNLu9lep2 14/01/2025 16:06:58 GBp 8 367.40 XLON xeaNLu9le4K 14/01/2025 16:06:58 GBp 150 367.40 XLON xeaNLu9le4M 14/01/2025 16:06:58 GBp 229 367.40 XLON xeaNLu9le4S 14/01/2025 16:05:08 GBp 179 366.00 BATE xeaNLu9lMp4 14/01/2025 16:04:09 GBp 252 366.00 XLON xeaNLu9lNoi 14/01/2025 16:04:09 GBp 236 366.00 BATE xeaNLu9lNok 14/01/2025 16:04:06 GBp 563 366.20 XLON xeaNLu9lN4X 14/01/2025 16:04:06 GBp 495 366.20 BATE xeaNLu9lN4Z 14/01/2025 16:03:55 GBp 133 366.40 XLON xeaNLu9lNIr 14/01/2025 16:03:55 GBp 684 366.40 XLON xeaNLu9lNIt 14/01/2025 16:03:55 GBp 300 366.40 XLON xeaNLu9lNIv 14/01/2025 16:03:55 GBp 169 366.40 XLON xeaNLu9lNIx 14/01/2025 16:03:55 GBp 655 366.40 BATE xeaNLu9lNIz 14/01/2025 16:03:49 GBp 271 366.60 XLON xeaNLu9lNVM 14/01/2025 16:03:49 GBp 137 366.60 XLON xeaNLu9lNVO 14/01/2025 16:01:06 GBp 189 366.40 XLON xeaNLu9lITD 14/01/2025 16:01:06 GBp 91 366.40 BATE xeaNLu9lITF 14/01/2025 16:01:02 GBp 774 366.40 XLON xeaNLu9lJbB 14/01/2025 16:00:56 GBp 13 366.40 BATE xeaNLu9lJYI 14/01/2025 16:00:55 GBp 22 366.40 BATE xeaNLu9lJjo 14/01/2025 16:00:54 GBp 14 366.40 BATE xeaNLu9lJil 14/01/2025 16:00:53 GBp 1 366.40 BATE xeaNLu9lJlJ 14/01/2025 16:00:53 GBp 137 366.40 BATE xeaNLu9lJkZ 14/01/2025 16:00:53 GBp 435 366.40 BATE xeaNLu9lJkq 14/01/2025 16:00:52 GBp 137 366.40 BATE xeaNLu9lJf1 14/01/2025 16:00:22 GBp 828 366.40 XLON xeaNLu9lJ2N 14/01/2025 16:00:22 GBp 161 366.40 BATE xeaNLu9lJ2P 14/01/2025 16:00:22 GBp 448 366.40 BATE xeaNLu9lJ2R 14/01/2025 16:00:22 GBp 197 366.40 BATE xeaNLu9lJ2T 14/01/2025 15:59:41 GBp 189 366.40 XLON xeaNLu9lG3P 14/01/2025 15:59:36 GBp 593 366.40 XLON xeaNLu9lGNP 14/01/2025 15:59:36 GBp 690 366.40 XLON xeaNLu9lGNR 14/01/2025 15:59:36 GBp 640 366.40 BATE xeaNLu9lGNS 14/01/2025 15:59:36 GBp 300 366.40 BATE xeaNLu9lGNU 14/01/2025 15:59:09 GBp 157 366.60 BATE xeaNLu9lHsM 14/01/2025 15:58:54 GBp 871 366.60 XLON xeaNLu9lH2D 14/01/2025 15:58:10 GBp 275 366.60 BATE xeaNLu9lUfV 14/01/2025 15:57:35 GBp 210 366.60 BATE xeaNLu9lUGU 14/01/2025 15:57:35 GBp 51 366.60 BATE xeaNLu9lUJV 14/01/2025 15:57:34 GBp 36 366.60 XLON xeaNLu9lUUa 14/01/2025 15:57:34 GBp 532 366.60 XLON xeaNLu9lUUY 14/01/2025 15:57:33 GBp 158 366.60 XLON xeaNLu9lUPp 14/01/2025 15:57:33 GBp 177 366.60 BATE xeaNLu9lUPv 14/01/2025 15:57:33 GBp 40 366.60 BATE xeaNLu9lUPx 14/01/2025 15:57:33 GBp 2 366.60 XLON xeaNLu9lUP0 14/01/2025 15:57:33 GBp 1,738 366.60 XLON xeaNLu9lUP2 14/01/2025 15:57:33 GBp 167 366.60 BATE xeaNLu9lUP7 14/01/2025 15:57:33 GBp 300 366.60 BATE xeaNLu9lUP9 14/01/2025 15:57:33 GBp 189 366.60 XLON xeaNLu9lUPE 14/01/2025 15:57:33 GBp 582 366.60 BATE xeaNLu9lUPG 14/01/2025 15:56:11 GBp 833 366.20 XLON xeaNLu9lSjf 14/01/2025 15:56:11 GBp 607 366.20 BATE xeaNLu9lSjh 14/01/2025 15:52:29 GBp 161 366.20 BATE xeaNLu9lOh1 14/01/2025 15:52:29 GBp 225 366.20 BATE xeaNLu9lOh3 14/01/2025 15:52:29 GBp 118 366.20 BATE xeaNLu9lOh5 14/01/2025 15:52:29 GBp 171 366.20 XLON xeaNLu9lOh8 14/01/2025 15:52:29 GBp 833 366.20 XLON xeaNLu9lOhF 14/01/2025 15:52:29 GBp 272 366.20 BATE xeaNLu9lOhH 14/01/2025 15:52:29 GBp 300 366.20 BATE xeaNLu9lOhJ 14/01/2025 15:52:00 GBp 794 366.40 XLON xeaNLu9lON@ 14/01/2025 15:52:00 GBp 39 366.40 XLON xeaNLu9lON0 14/01/2025 15:50:35 GBp 32 365.80 XLON xeaNLu9l63c 14/01/2025 15:50:35 GBp 86 365.80 XLON xeaNLu9l63e 14/01/2025 15:50:35 GBp 483 365.80 XLON xeaNLu9l631 14/01/2025 15:50:34 GBp 300 365.60 XLON xeaNLu9l62u 14/01/2025 15:50:13 GBp 518 365.40 BATE xeaNLu9l6PR 14/01/2025 15:50:13 GBp 289 365.40 XLON xeaNLu9l6R@ 14/01/2025 15:50:13 GBp 544 365.40 XLON xeaNLu9l6R0 14/01/2025 15:50:13 GBp 400 365.40 BATE xeaNLu9l6R2 14/01/2025 15:50:13 GBp 156 365.40 BATE xeaNLu9l6R4 14/01/2025 15:47:27 GBp 141 365.40 XLON xeaNLu9l2f@ 14/01/2025 15:46:29 GBp 73 365.40 XLON xeaNLu9l3ms 14/01/2025 15:46:29 GBp 157 365.40 XLON xeaNLu9l3mw 14/01/2025 15:46:08 GBp 181 365.40 XLON xeaNLu9l3FF 14/01/2025 15:46:08 GBp 207 365.40 XLON xeaNLu9l3FL 14/01/2025 15:45:36 GBp 105 365.40 XLON xeaNLu9l0zT 14/01/2025 15:45:36 GBp 46 365.40 XLON xeaNLu9l0zV 14/01/2025 15:45:31 GBp 31 365.40 XLON xeaNLu9l06e 14/01/2025 15:45:09 GBp 319 365.40 XLON xeaNLu9l0Pk 14/01/2025 15:45:09 GBp 526 365.40 XLON xeaNLu9l0Px 14/01/2025 15:45:09 GBp 831 365.40 BATE xeaNLu9l0P9 14/01/2025 15:45:09 GBp 833 365.40 XLON xeaNLu9l0P7 14/01/2025 15:43:08 GBp 534 365.40 BATE xeaNLu9lFnH 14/01/2025 15:43:08 GBp 294 365.40 BATE xeaNLu9lFnJ 14/01/2025 15:42:26 GBp 152 365.20 BATE xeaNLu9lCZw 14/01/2025 15:41:27 GBp 348 365.20 BATE xeaNLu9lDni 14/01/2025 15:41:27 GBp 176 365.20 BATE xeaNLu9lDnn 14/01/2025 15:40:39 GBp 170 365.20 BATE xeaNLu9lAhz 14/01/2025 15:40:39 GBp 24 365.20 BATE xeaNLu9lArH 14/01/2025 15:40:38 GBp 251 365.20 BATE xeaNLu9lAqL 14/01/2025 15:40:38 GBp 109 365.00 XLON xeaNLu9lAt@ 14/01/2025 15:40:38 GBp 1,617 365.20 BATE xeaNLu9lAt3 14/01/2025 15:40:38 GBp 51 365.20 BATE xeaNLu9lAt5 14/01/2025 15:40:38 GBp 300 365.20 BATE xeaNLu9lAtB 14/01/2025 15:40:38 GBp 742 365.20 BATE xeaNLu9lAtG 14/01/2025 15:40:38 GBp 742 365.20 BATE xeaNLu9lAmE 14/01/2025 15:40:17 GBp 3 365.20 BATE xeaNLu9lAHi 14/01/2025 15:40:17 GBp 232 365.20 BATE xeaNLu9lAHS 14/01/2025 15:40:16 GBp 744 365.20 BATE xeaNLu9lAG2 14/01/2025 15:40:16 GBp 751 365.20 BATE xeaNLu9lAGJ 14/01/2025 15:40:16 GBp 76 365.20 BATE xeaNLu9lAJf 14/01/2025 15:40:16 GBp 749 365.20 BATE xeaNLu9lAJ6 14/01/2025 15:40:16 GBp 178 365.20 BATE xeaNLu9lAJU 14/01/2025 15:40:16 GBp 212 365.20 BATE xeaNLu9lAIj 14/01/2025 15:40:16 GBp 551 365.20 BATE xeaNLu9lAIk 14/01/2025 15:40:16 GBp 5 365.20 BATE xeaNLu9lAIo 14/01/2025 15:40:16 GBp 795 365.00 XLON xeaNLu9lAI3 14/01/2025 15:40:16 GBp 584 365.00 XLON xeaNLu9lAI5 14/01/2025 15:40:16 GBp 694 365.00 BATE xeaNLu9lAI7 14/01/2025 15:38:39 GBp 700 365.40 XLON xeaNLu9l82t 14/01/2025 15:38:39 GBp 83 365.40 XLON xeaNLu9l82v 14/01/2025 15:38:39 GBp 73 365.40 XLON xeaNLu9l82x 14/01/2025 15:38:39 GBp 552 365.40 XLON xeaNLu9l82z 14/01/2025 15:38:39 GBp 999 365.40 XLON xeaNLu9l823 14/01/2025 15:38:39 GBp 552 365.40 XLON xeaNLu9l825 14/01/2025 15:38:39 GBp 300 365.40 XLON xeaNLu9l827 14/01/2025 15:38:39 GBp 553 365.40 XLON xeaNLu9l829 14/01/2025 15:38:39 GBp 3,000 365.40 XLON xeaNLu9l82B 14/01/2025 15:38:39 GBp 1,800 365.40 XLON xeaNLu9l82D 14/01/2025 15:38:39 GBp 73 365.40 XLON xeaNLu9l82F 14/01/2025 15:38:39 GBp 80 365.40 XLON xeaNLu9l82H 14/01/2025 15:38:39 GBp 114 365.40 XLON xeaNLu9l82J 14/01/2025 15:38:39 GBp 390 365.40 XLON xeaNLu9l82L 14/01/2025 15:38:39 GBp 59 365.20 XLON xeaNLu9l82V 14/01/2025 15:38:39 GBp 336 365.20 XLON xeaNLu9l8Dh 14/01/2025 15:38:38 GBp 483 365.00 XLON xeaNLu9l8FL 14/01/2025 15:38:38 GBp 669 365.00 BATE xeaNLu9l8FN 14/01/2025 15:38:38 GBp 324 365.00 XLON xeaNLu9l8FP 14/01/2025 15:29:21 GBp 82 365.00 BATE xeaNLu9e$36 14/01/2025 15:29:21 GBp 440 365.00 XLON xeaNLu9e$3E 14/01/2025 15:29:21 GBp 802 365.20 XLON xeaNLu9e$3L 14/01/2025 15:29:21 GBp 399 365.00 BATE xeaNLu9e$2c 14/01/2025 15:29:21 GBp 138 365.00 BATE xeaNLu9e$2Y 14/01/2025 15:29:21 GBp 822 365.00 XLON xeaNLu9e$2a 14/01/2025 15:25:46 GBp 165 365.20 XLON xeaNLu9expX 14/01/2025 15:25:45 GBp 61 365.20 XLON xeaNLu9expg 14/01/2025 15:25:45 GBp 511 365.20 XLON xeaNLu9expi 14/01/2025 15:25:44 GBp 245 365.00 XLON xeaNLu9expM 14/01/2025 15:25:44 GBp 223 365.00 XLON xeaNLu9expO 14/01/2025 15:25:44 GBp 1,200 365.00 XLON xeaNLu9expQ 14/01/2025 15:25:44 GBp 324 365.00 XLON xeaNLu9exoc 14/01/2025 15:25:44 GBp 509 365.00 XLON xeaNLu9exoe 14/01/2025 15:22:45 GBp 477 363.80 BATE xeaNLu9ecBW 14/01/2025 15:22:45 GBp 452 363.60 BATE xeaNLu9ecBz 14/01/2025 15:22:45 GBp 743 363.60 XLON xeaNLu9ecBx 14/01/2025 15:10:47 GBp 299 363.00 XLON xeaNLu9eM42 14/01/2025 15:10:47 GBp 1,117 363.20 XLON xeaNLu9eM4V 14/01/2025 15:10:47 GBp 204 363.20 BATE xeaNLu9eM7X 14/01/2025 15:10:47 GBp 134 363.20 BATE xeaNLu9eM7Z 14/01/2025 15:09:49 GBp 5 363.40 XLON xeaNLu9eNJx 14/01/2025 15:09:49 GBp 134 363.40 BATE xeaNLu9eNJz 14/01/2025 15:09:49 GBp 260 363.40 BATE xeaNLu9eNJ$ 14/01/2025 15:09:47 GBp 536 363.60 BATE xeaNLu9eNTd 14/01/2025 15:09:47 GBp 102 363.60 BATE xeaNLu9eNTf 14/01/2025 15:09:47 GBp 268 363.60 BATE xeaNLu9eNTh 14/01/2025 15:09:47 GBp 150 363.60 BATE xeaNLu9eNTn 14/01/2025 15:09:47 GBp 347 363.60 BATE xeaNLu9eNTx 14/01/2025 15:09:47 GBp 4 363.60 BATE xeaNLu9eNTz 14/01/2025 15:09:47 GBp 49 363.40 XLON xeaNLu9eNT0 14/01/2025 15:09:47 GBp 340 363.40 XLON xeaNLu9eNT2 14/01/2025 15:09:15 GBp 860 363.60 XLON xeaNLu9eKxU 14/01/2025 15:09:15 GBp 325 363.60 XLON xeaNLu9eKwg 14/01/2025 15:05:01 GBp 16 363.40 BATE xeaNLu9eUXw 14/01/2025 15:05:01 GBp 32 363.40 BATE xeaNLu9eUXy 14/01/2025 15:05:01 GBp 137 363.40 XLON xeaNLu9eUXu 14/01/2025 15:05:01 GBp 215 363.40 BATE xeaNLu9eUX@ 14/01/2025 15:05:01 GBp 411 363.40 XLON xeaNLu9eUXN 14/01/2025 15:05:01 GBp 174 363.60 XLON xeaNLu9eUXP 14/01/2025 15:05:01 GBp 300 363.60 XLON xeaNLu9eUXR 14/01/2025 15:05:01 GBp 600 363.60 XLON xeaNLu9eUXT 14/01/2025 15:05:01 GBp 143 363.60 XLON xeaNLu9eUXV 14/01/2025 15:05:01 GBp 23 363.60 BATE xeaNLu9eUWb 14/01/2025 15:05:01 GBp 280 363.60 BATE xeaNLu9eUWX 14/01/2025 15:05:01 GBp 300 363.60 BATE xeaNLu9eUWZ 14/01/2025 15:04:49 GBp 294 364.00 XLON xeaNLu9eU@U 14/01/2025 15:04:26 GBp 145 364.00 XLON xeaNLu9eUTm 14/01/2025 15:04:26 GBp 590 364.00 XLON xeaNLu9eUTu 14/01/2025 15:04:26 GBp 589 364.00 BATE xeaNLu9eUT@ 14/01/2025 15:04:26 GBp 300 364.00 XLON xeaNLu9eUT2 14/01/2025 15:04:26 GBp 50 364.00 BATE xeaNLu9eUSw 14/01/2025 15:04:26 GBp 553 364.00 BATE xeaNLu9eUSy 14/01/2025 15:02:07 GBp 175 363.20 BATE xeaNLu9eQZu 14/01/2025 15:02:07 GBp 92 363.20 BATE xeaNLu9eQZw 14/01/2025 15:01:52 GBp 102 363.20 BATE xeaNLu9eQuv 14/01/2025 15:01:52 GBp 249 363.20 BATE xeaNLu9eQu@ 14/01/2025 15:01:52 GBp 300 363.20 BATE xeaNLu9eQu0 14/01/2025 15:01:52 GBp 202 363.00 XLON xeaNLu9eQuK 14/01/2025 15:01:52 GBp 300 363.00 XLON xeaNLu9eQuM 14/01/2025 15:01:52 GBp 300 363.00 XLON xeaNLu9eQuO 14/01/2025 15:01:52 GBp 57 363.00 XLON xeaNLu9eQuS 14/01/2025 15:01:52 GBp 45 363.00 XLON xeaNLu9eQuU 14/01/2025 15:01:52 GBp 212 363.00 XLON xeaNLu9eQxc 14/01/2025 15:01:52 GBp 35 363.00 XLON xeaNLu9eQxW 14/01/2025 15:01:52 GBp 102 363.00 XLON xeaNLu9eQxY 14/01/2025 15:00:53 GBp 25 363.00 XLON xeaNLu9eRM$ 14/01/2025 15:00:53 GBp 209 363.00 XLON xeaNLu9eRMc 14/01/2025 15:00:53 GBp 32 363.00 XLON xeaNLu9eRMj 14/01/2025 15:00:53 GBp 21 363.00 XLON xeaNLu9eRMl 14/01/2025 15:00:53 GBp 57 363.00 XLON xeaNLu9eRMp 14/01/2025 15:00:53 GBp 31 363.00 XLON xeaNLu9eRMt 14/01/2025 15:00:53 GBp 126 363.00 XLON xeaNLu9eRMv 14/01/2025 14:59:08 GBp 1,074 363.00 XLON xeaNLu9e6Xf 14/01/2025 14:59:08 GBp 357 362.80 XLON xeaNLu9e6Xr 14/01/2025 14:59:08 GBp 357 362.80 XLON xeaNLu9e6Xt 14/01/2025 14:59:08 GBp 570 362.80 BATE xeaNLu9e6Xv 14/01/2025 14:57:41 GBp 75 363.00 XLON xeaNLu9e7I4 14/01/2025 14:57:41 GBp 75 363.00 XLON xeaNLu9e7I6 14/01/2025 14:57:41 GBp 494 363.00 XLON xeaNLu9e7I8 14/01/2025 14:57:41 GBp 615 363.00 BATE xeaNLu9e7IC 14/01/2025 14:56:13 GBp 61 363.00 BATE xeaNLu9e5ni 14/01/2025 14:56:13 GBp 102 363.00 BATE xeaNLu9e5nk 14/01/2025 14:56:13 GBp 290 363.00 BATE xeaNLu9e5nm 14/01/2025 14:56:06 GBp 88 363.20 XLON xeaNLu9e57B 14/01/2025 14:56:06 GBp 76 363.20 XLON xeaNLu9e57D 14/01/2025 14:56:06 GBp 299 363.20 XLON xeaNLu9e57J 14/01/2025 14:56:06 GBp 557 363.20 XLON xeaNLu9e57P 14/01/2025 14:56:06 GBp 71 363.20 XLON xeaNLu9e57R 14/01/2025 14:56:06 GBp 370 363.20 XLON xeaNLu9e57T 14/01/2025 14:56:06 GBp 534 363.20 XLON xeaNLu9e57V 14/01/2025 14:56:06 GBp 85 363.20 XLON xeaNLu9e56X 14/01/2025 14:56:06 GBp 79 363.00 XLON xeaNLu9e56d 14/01/2025 14:56:06 GBp 75 363.00 XLON xeaNLu9e56f 14/01/2025 14:56:06 GBp 650 363.00 XLON xeaNLu9e56h 14/01/2025 14:54:29 GBp 226 362.40 XLON xeaNLu9e3m4 14/01/2025 14:54:29 GBp 35 362.40 XLON xeaNLu9e3p5 14/01/2025 14:54:28 GBp 302 362.60 BATE xeaNLu9e3or 14/01/2025 14:54:28 GBp 509 362.60 BATE xeaNLu9e3ot 14/01/2025 14:54:28 GBp 102 362.60 BATE xeaNLu9e3ox 14/01/2025 14:54:28 GBp 63 362.60 BATE xeaNLu9e3oz 14/01/2025 14:54:28 GBp 277 362.20 BATE xeaNLu9e3oC 14/01/2025 14:54:28 GBp 275 362.60 BATE xeaNLu9e3oP 14/01/2025 14:54:28 GBp 648 362.40 XLON xeaNLu9e3zg 14/01/2025 14:54:28 GBp 223 362.40 BATE xeaNLu9e3zi 14/01/2025 14:54:28 GBp 175 362.40 BATE xeaNLu9e3zk 14/01/2025 14:51:31 GBp 401 362.00 BATE xeaNLu9eFY4 14/01/2025 14:51:31 GBp 644 362.00 XLON xeaNLu9eFY2 14/01/2025 14:48:17 GBp 833 362.00 XLON xeaNLu9eBy4 14/01/2025 14:48:17 GBp 281 362.00 XLON xeaNLu9eByJ 14/01/2025 14:48:17 GBp 411 362.00 BATE xeaNLu9eByL 14/01/2025 14:48:13 GBp 215 362.20 XLON xeaNLu9eB5a 14/01/2025 14:48:13 GBp 628 362.60 XLON xeaNLu9eB57 14/01/2025 14:48:13 GBp 79 362.40 XLON xeaNLu9eB59 14/01/2025 14:48:13 GBp 749 362.60 BATE xeaNLu9eB4X 14/01/2025 14:48:13 GBp 120 362.60 BATE xeaNLu9eB4Z 14/01/2025 14:48:13 GBp 435 362.60 BATE xeaNLu9eB4b 14/01/2025 14:48:13 GBp 362 362.60 BATE xeaNLu9eB4d 14/01/2025 14:48:13 GBp 24 362.60 BATE xeaNLu9eB4f 14/01/2025 14:48:13 GBp 321 362.20 XLON xeaNLu9eB4m 14/01/2025 14:48:13 GBp 321 362.20 XLON xeaNLu9eB4o 14/01/2025 14:48:13 GBp 246 362.20 BATE xeaNLu9eB4q 14/01/2025 14:48:13 GBp 157 362.20 BATE xeaNLu9eB4s 14/01/2025 14:47:04 GBp 248 362.60 XLON xeaNLu9e9vP 14/01/2025 14:47:04 GBp 31 362.60 XLON xeaNLu9e9vR 14/01/2025 14:47:04 GBp 395 362.60 XLON xeaNLu9e9vV 14/01/2025 14:47:04 GBp 64 362.60 XLON xeaNLu9e9us 14/01/2025 14:47:04 GBp 75 362.60 XLON xeaNLu9e9uy 14/01/2025 14:47:04 GBp 75 362.60 XLON xeaNLu9e9u@ 14/01/2025 14:47:04 GBp 142 362.40 XLON xeaNLu9e9u9 14/01/2025 14:47:04 GBp 142 362.40 XLON xeaNLu9e9uB 14/01/2025 14:47:04 GBp 394 362.40 XLON xeaNLu9e9uD 14/01/2025 14:47:04 GBp 388 362.40 BATE xeaNLu9e9uF 14/01/2025 14:41:15 GBp 252 362.00 BATE xeaNLu9fm8D 14/01/2025 14:41:14 GBp 305 362.20 XLON xeaNLu9fmBh 14/01/2025 14:41:14 GBp 305 362.20 BATE xeaNLu9fmBj 14/01/2025 14:41:01 GBp 292 362.20 BATE xeaNLu9fnZ5 14/01/2025 14:41:00 GBp 984 362.60 BATE xeaNLu9fnjH 14/01/2025 14:41:00 GBp 419 362.40 BATE xeaNLu9fnid 14/01/2025 14:41:00 GBp 698 362.40 XLON xeaNLu9fnif 14/01/2025 14:41:00 GBp 983 362.40 XLON xeaNLu9fniI 14/01/2025 14:41:00 GBp 122 362.40 BATE xeaNLu9fniK 14/01/2025 14:41:00 GBp 300 362.40 BATE xeaNLu9fniM 14/01/2025 14:40:10 GBp 83 363.00 XLON xeaNLu9f@ZX 14/01/2025 14:40:10 GBp 80 363.00 XLON xeaNLu9f@WT 14/01/2025 14:40:10 GBp 285 363.00 XLON xeaNLu9f@WV 14/01/2025 14:40:10 GBp 22 363.00 XLON xeaNLu9f@ZZ 14/01/2025 14:40:10 GBp 104 362.80 XLON xeaNLu9f@Zj 14/01/2025 14:40:10 GBp 37 362.80 XLON xeaNLu9f@Zn 14/01/2025 14:40:10 GBp 256 362.80 XLON xeaNLu9f@Zv 14/01/2025 14:40:10 GBp 237 362.80 XLON xeaNLu9f@ZJ 14/01/2025 14:36:32 GBp 184 361.80 XLON xeaNLu9fwy$ 14/01/2025 14:36:23 GBp 242 361.80 BATE xeaNLu9fw6N 14/01/2025 14:36:22 GBp 289 362.00 BATE xeaNLu9fw0k 14/01/2025 14:36:22 GBp 300 362.40 BATE xeaNLu9fw03 14/01/2025 14:36:22 GBp 399 362.40 BATE xeaNLu9fw05 14/01/2025 14:36:22 GBp 306 362.00 XLON xeaNLu9fw0I 14/01/2025 14:36:22 GBp 268 362.00 BATE xeaNLu9fw0O 14/01/2025 14:36:22 GBp 380 362.40 BATE xeaNLu9fw0S 14/01/2025 14:36:22 GBp 290 362.40 BATE xeaNLu9fw0U 14/01/2025 14:36:22 GBp 102 362.40 BATE xeaNLu9fw3W 14/01/2025 14:36:22 GBp 1 362.40 BATE xeaNLu9fw3Y 14/01/2025 14:36:22 GBp 20 362.00 BATE xeaNLu9fw3h 14/01/2025 14:36:22 GBp 701 362.20 XLON xeaNLu9fw3j 14/01/2025 14:36:22 GBp 4 362.20 BATE xeaNLu9fw3l 14/01/2025 14:36:18 GBp 156 362.80 XLON xeaNLu9fwEb 14/01/2025 14:36:18 GBp 476 362.80 XLON xeaNLu9fwEd 14/01/2025 14:36:18 GBp 638 362.60 XLON xeaNLu9fwEf 14/01/2025 14:35:19 GBp 246 362.80 XLON xeaNLu9fxTa 14/01/2025 14:35:19 GBp 44 362.60 XLON xeaNLu9fxTe 14/01/2025 14:35:19 GBp 48 362.60 XLON xeaNLu9fxTg 14/01/2025 14:35:19 GBp 144 362.60 XLON xeaNLu9fxTk 14/01/2025 14:35:19 GBp 296 362.60 XLON xeaNLu9fxTo 14/01/2025 14:34:05 GBp 165 362.80 XLON xeaNLu9fv@i 14/01/2025 14:34:05 GBp 342 362.80 XLON xeaNLu9fv@k 14/01/2025 14:34:05 GBp 606 362.80 XLON xeaNLu9fv@v 14/01/2025 14:32:52 GBp 534 362.20 XLON xeaNLu9fcG0 14/01/2025 14:32:47 GBp 332 361.80 XLON xeaNLu9fcUo 14/01/2025 14:32:47 GBp 522 361.80 XLON xeaNLu9fcUu 14/01/2025 14:32:47 GBp 287 361.60 BATE xeaNLu9fcU@ 14/01/2025 14:32:47 GBp 84 361.60 BATE xeaNLu9fcU0 14/01/2025 14:30:16 GBp 609 360.00 XLON xeaNLu9fbVP 14/01/2025 14:30:16 GBp 300 360.00 XLON xeaNLu9fbVR 14/01/2025 14:30:16 GBp 176 360.00 BATE xeaNLu9fbVT 14/01/2025 14:30:16 GBp 353 360.00 BATE xeaNLu9fbVV 14/01/2025 14:29:26 GBp 146 360.20 XLON xeaNLu9fYHP 14/01/2025 14:29:26 GBp 259 360.20 XLON xeaNLu9fYHR 14/01/2025 14:28:33 GBp 388 359.60 BATE xeaNLu9fZ3@ 14/01/2025 14:28:12 GBp 969 359.80 BATE xeaNLu9fZNQ 14/01/2025 14:28:12 GBp 316 359.80 XLON xeaNLu9fZMW 14/01/2025 14:28:12 GBp 205 359.80 XLON xeaNLu9fZMY 14/01/2025 14:28:12 GBp 99 359.80 XLON xeaNLu9fZHa 14/01/2025 14:28:12 GBp 42 359.80 XLON xeaNLu9fZHY 14/01/2025 14:28:12 GBp 609 359.20 XLON xeaNLu9fZHJ 14/01/2025 14:28:12 GBp 382 359.20 BATE xeaNLu9fZHL 14/01/2025 14:21:41 GBp 522 359.00 BATE xeaNLu9fjl@ 14/01/2025 14:21:41 GBp 176 359.00 XLON xeaNLu9fjlu 14/01/2025 14:21:41 GBp 39 359.00 BATE xeaNLu9fjlw 14/01/2025 14:21:41 GBp 39 359.00 BATE xeaNLu9fjly 14/01/2025 14:21:36 GBp 580 359.40 BATE xeaNLu9fjrr 14/01/2025 14:21:36 GBp 189 359.20 XLON xeaNLu9fjrn 14/01/2025 14:21:36 GBp 818 359.40 BATE xeaNLu9fjr5 14/01/2025 14:21:36 GBp 139 359.40 BATE xeaNLu9fjrI 14/01/2025 14:21:36 GBp 338 359.40 BATE xeaNLu9fjrN 14/01/2025 14:21:36 GBp 1 359.40 BATE xeaNLu9fjrR 14/01/2025 14:21:36 GBp 102 359.20 BATE xeaNLu9fjqk 14/01/2025 14:21:36 GBp 300 359.20 BATE xeaNLu9fjqm 14/01/2025 14:21:36 GBp 499 359.20 XLON xeaNLu9fjqg 14/01/2025 14:21:36 GBp 112 359.20 XLON xeaNLu9fjqi 14/01/2025 14:21:33 GBp 170 359.60 XLON xeaNLu9fjmd 14/01/2025 14:21:33 GBp 38 359.60 XLON xeaNLu9fjmf 14/01/2025 14:21:33 GBp 348 359.60 XLON xeaNLu9fjmh 14/01/2025 14:21:33 GBp 244 359.60 XLON xeaNLu9fjmj 14/01/2025 14:21:33 GBp 80 359.60 XLON xeaNLu9fjml 14/01/2025 14:21:33 GBp 77 359.60 XLON xeaNLu9fjmn 14/01/2025 14:21:33 GBp 38 359.60 XLON xeaNLu9fjmp 14/01/2025 14:21:33 GBp 11 359.60 XLON xeaNLu9fjmr 14/01/2025 14:21:33 GBp 35 359.60 XLON xeaNLu9fjmt 14/01/2025 14:21:33 GBp 32 359.60 XLON xeaNLu9fjmz 14/01/2025 14:19:35 GBp 122 359.60 XLON xeaNLu9fgPd 14/01/2025 14:19:35 GBp 41 359.60 XLON xeaNLu9fgPf 14/01/2025 14:19:35 GBp 183 359.60 XLON xeaNLu9fgPh 14/01/2025 14:19:35 GBp 38 359.60 XLON xeaNLu9fgPj 14/01/2025 14:19:35 GBp 253 359.60 XLON xeaNLu9fgPn 14/01/2025 14:19:35 GBp 108 359.60 XLON xeaNLu9fgPr 14/01/2025 14:15:40 GBp 195 359.20 XLON xeaNLu9fMal 14/01/2025 14:15:40 GBp 791 359.20 XLON xeaNLu9fMan 14/01/2025 14:13:43 GBp 575 359.40 XLON xeaNLu9fN9D 14/01/2025 14:13:43 GBp 405 359.60 XLON xeaNLu9fN9F 14/01/2025 14:13:43 GBp 240 359.40 XLON xeaNLu9fN9G 14/01/2025 14:13:43 GBp 85 359.40 XLON xeaNLu9fN9I 14/01/2025 14:13:43 GBp 83 359.40 XLON xeaNLu9fN9K 14/01/2025 14:13:42 GBp 236 359.20 XLON xeaNLu9fN8k 14/01/2025 14:13:42 GBp 96 359.20 BATE xeaNLu9fN8m 14/01/2025 14:13:42 GBp 139 359.20 BATE xeaNLu9fN8o 14/01/2025 14:13:42 GBp 575 359.40 XLON xeaNLu9fN8q 14/01/2025 14:13:42 GBp 336 359.40 BATE xeaNLu9fN8s 14/01/2025 14:10:07 GBp 175 359.60 XLON xeaNLu9fIGI 14/01/2025 14:10:07 GBp 38 359.60 XLON xeaNLu9fIGR 14/01/2025 14:10:07 GBp 35 359.60 XLON xeaNLu9fIGV 14/01/2025 14:08:46 GBp 145 359.40 XLON xeaNLu9fGiv 14/01/2025 14:08:12 GBp 350 359.40 BATE xeaNLu9fG1S 14/01/2025 14:05:53 GBp 157 359.20 XLON xeaNLu9fUrX 14/01/2025 14:05:53 GBp 266 359.20 XLON xeaNLu9fUrZ 14/01/2025 14:05:53 GBp 187 359.20 XLON xeaNLu9fUgV 14/01/2025 14:05:53 GBp 409 359.20 BATE xeaNLu9fUr@ 14/01/2025 14:05:53 GBp 123 359.20 BATE xeaNLu9fUr0 14/01/2025 14:05:53 GBp 542 359.20 XLON xeaNLu9fUr2 14/01/2025 14:05:05 GBp 54 359.20 BATE xeaNLu9fUT3 14/01/2025 14:05:05 GBp 118 359.20 BATE xeaNLu9fUTE 14/01/2025 14:04:06 GBp 164 359.20 BATE xeaNLu9fV9Q 14/01/2025 14:03:51 GBp 232 359.20 XLON xeaNLu9fVVi 14/01/2025 14:03:51 GBp 250 359.20 XLON xeaNLu9fVVk 14/01/2025 14:03:51 GBp 217 359.20 XLON xeaNLu9fVVr 14/01/2025 14:02:08 GBp 633 359.40 BATE xeaNLu9fT$W 14/01/2025 13:59:11 GBp 432 359.40 BATE xeaNLu9fOhk 14/01/2025 13:59:11 GBp 57 359.40 BATE xeaNLu9fOhc 14/01/2025 13:59:11 GBp 236 359.40 BATE xeaNLu9fOhe 14/01/2025 13:59:11 GBp 144 359.40 BATE xeaNLu9fOhg 14/01/2025 13:59:11 GBp 117 359.20 XLON xeaNLu9fOhD 14/01/2025 13:59:11 GBp 333 359.40 BATE xeaNLu9fOhL 14/01/2025 13:59:11 GBp 234 359.20 BATE xeaNLu9fOhJ 14/01/2025 13:59:11 GBp 495 359.40 XLON xeaNLu9fOhH 14/01/2025 13:59:11 GBp 228 359.20 XLON xeaNLu9fOhF 14/01/2025 13:58:49 GBp 649 359.60 BATE xeaNLu9fO7m 14/01/2025 13:58:49 GBp 99 359.60 BATE xeaNLu9fO7o 14/01/2025 13:58:49 GBp 333 359.60 BATE xeaNLu9fO7u 14/01/2025 13:58:49 GBp 712 359.80 XLON xeaNLu9fO74 14/01/2025 13:58:49 GBp 512 359.60 XLON xeaNLu9fO7C 14/01/2025 13:58:49 GBp 333 359.60 BATE xeaNLu9fO7E 14/01/2025 13:55:00 GBp 379 359.80 XLON xeaNLu9f7@J 14/01/2025 13:55:00 GBp 222 359.80 XLON xeaNLu9f7@L 14/01/2025 13:55:00 GBp 250 359.80 XLON xeaNLu9f7@N 14/01/2025 13:53:05 GBp 567 359.80 XLON xeaNLu9f4JE 14/01/2025 13:53:05 GBp 640 359.80 XLON xeaNLu9f4JG 14/01/2025 13:53:05 GBp 197 360.00 XLON xeaNLu9f4Sv 14/01/2025 13:53:05 GBp 70 360.00 XLON xeaNLu9f4Sx 14/01/2025 13:53:05 GBp 233 360.00 XLON xeaNLu9f4Sz 14/01/2025 13:53:03 GBp 82 359.80 XLON xeaNLu9f4OY 14/01/2025 13:53:03 GBp 59 359.80 XLON xeaNLu9f4O3 14/01/2025 13:53:03 GBp 153 359.80 XLON xeaNLu9f4OO 14/01/2025 13:53:03 GBp 64 359.80 XLON xeaNLu9f4OQ 14/01/2025 13:45:32 GBp 702 359.00 XLON xeaNLu9fED2 14/01/2025 13:45:32 GBp 325 359.00 BATE xeaNLu9fED4 14/01/2025 13:40:38 GBp 297 357.80 XLON xeaNLu9fAF7 14/01/2025 13:40:38 GBp 681 358.00 XLON xeaNLu9fAFB 14/01/2025 13:40:38 GBp 444 358.00 BATE xeaNLu9fAFD 14/01/2025 13:36:51 GBp 100 358.00 BATE xeaNLu9f9NG 14/01/2025 13:36:51 GBp 100 358.00 BATE xeaNLu9f9NI 14/01/2025 13:36:51 GBp 178 358.00 XLON xeaNLu9f9NE 14/01/2025 13:36:30 GBp 189 358.20 XLON xeaNLu9gsWy 14/01/2025 13:35:55 GBp 123 358.20 XLON xeaNLu9gs1G 14/01/2025 13:35:55 GBp 161 358.20 BATE xeaNLu9gs1I 14/01/2025 13:34:54 GBp 124 358.80 XLON xeaNLu9gtzj 14/01/2025 13:34:51 GBp 189 359.20 XLON xeaNLu9gtyU 14/01/2025 13:34:48 GBp 215 359.40 BATE xeaNLu9gtv$ 14/01/2025 13:34:48 GBp 240 359.40 XLON xeaNLu9gtvx 14/01/2025 13:34:48 GBp 148 359.20 BATE xeaNLu9gtvz 14/01/2025 13:32:59 GBp 10 360.40 XLON xeaNLu9grrA 14/01/2025 13:32:59 GBp 167 360.40 XLON xeaNLu9grrC 14/01/2025 13:32:59 GBp 188 360.20 XLON xeaNLu9grrJ 14/01/2025 13:32:59 GBp 313 360.40 XLON xeaNLu9grrT 14/01/2025 13:32:59 GBp 715 360.60 XLON xeaNLu9grrV 14/01/2025 13:32:59 GBp 228 360.40 BATE xeaNLu9grqX 14/01/2025 13:32:59 GBp 330 360.60 BATE xeaNLu9grqZ 14/01/2025 13:30:38 GBp 33 360.60 XLON xeaNLu9gpNP 14/01/2025 13:30:38 GBp 33 360.60 XLON xeaNLu9gpNR 14/01/2025 13:30:38 GBp 282 360.60 XLON xeaNLu9gpNT 14/01/2025 13:30:01 GBp 143 359.80 BATE xeaNLu9gnrg 14/01/2025 13:30:01 GBp 209 359.80 BATE xeaNLu9gnrk 14/01/2025 13:28:08 GBp 171 360.00 BATE xeaNLu9g@MU 14/01/2025 13:27:25 GBp 13 360.80 XLON xeaNLu9g$oT 14/01/2025 13:27:25 GBp 54 360.80 XLON xeaNLu9g$oV 14/01/2025 13:27:21 GBp 367 361.00 XLON xeaNLu9g$@n 14/01/2025 13:27:21 GBp 172 361.00 BATE xeaNLu9g$@p 14/01/2025 13:27:21 GBp 249 361.20 XLON xeaNLu9g$@w 14/01/2025 13:27:21 GBp 120 361.20 XLON xeaNLu9g$@y 14/01/2025 13:27:21 GBp 125 361.20 BATE xeaNLu9g$@@ 14/01/2025 13:27:21 GBp 125 361.20 BATE xeaNLu9g$@0 14/01/2025 13:26:37 GBp 251 361.40 XLON xeaNLu9gybn 14/01/2025 13:26:37 GBp 594 361.40 XLON xeaNLu9gybp 14/01/2025 13:26:37 GBp 410 361.40 BATE xeaNLu9gybr 14/01/2025 13:22:49 GBp 617 361.60 XLON xeaNLu9gw0D 14/01/2025 13:22:49 GBp 199 361.60 BATE xeaNLu9gw0F 14/01/2025 13:22:49 GBp 136 361.60 BATE xeaNLu9gw0H 14/01/2025 13:21:25 GBp 193 361.60 BATE xeaNLu9gx2C 14/01/2025 13:20:35 GBp 311 361.60 XLON xeaNLu9guoS 14/01/2025 13:18:01 GBp 112 361.60 BATE xeaNLu9gc5l 14/01/2025 13:18:00 GBp 6 361.60 BATE xeaNLu9gc4b 14/01/2025 13:18:00 GBp 45 361.60 BATE xeaNLu9gc4j 14/01/2025 13:17:59 GBp 245 361.60 XLON xeaNLu9gc71 14/01/2025 13:17:59 GBp 92 361.60 XLON xeaNLu9gc73 14/01/2025 13:17:59 GBp 1 361.60 BATE xeaNLu9gc75 14/01/2025 13:17:59 GBp 2 361.60 BATE xeaNLu9gc7P 14/01/2025 13:17:59 GBp 69 361.80 XLON xeaNLu9gc7T 14/01/2025 13:17:59 GBp 20 361.80 XLON xeaNLu9gc7V 14/01/2025 13:17:59 GBp 241 361.80 BATE xeaNLu9gc6d 14/01/2025 13:17:59 GBp 2 361.80 XLON xeaNLu9gc6X 14/01/2025 13:17:59 GBp 45 361.80 XLON xeaNLu9gc6Z 14/01/2025 13:17:59 GBp 58 361.80 XLON xeaNLu9gc6b 14/01/2025 13:17:59 GBp 345 361.80 XLON xeaNLu9gc6i 14/01/2025 13:17:59 GBp 215 361.80 XLON xeaNLu9gc6m 14/01/2025 13:17:59 GBp 482 361.80 XLON xeaNLu9gc63 14/01/2025 13:17:59 GBp 528 361.80 BATE xeaNLu9gc65 14/01/2025 13:13:17 GBp 224 361.60 XLON xeaNLu9gYjC 14/01/2025 13:13:14 GBp 74 361.60 XLON xeaNLu9gYl9 14/01/2025 13:13:12 GBp 110 361.80 XLON xeaNLu9gYeP 14/01/2025 13:13:12 GBp 127 361.80 XLON xeaNLu9gYeR 14/01/2025 13:13:11 GBp 189 362.20 XLON xeaNLu9gYhx 14/01/2025 13:13:11 GBp 309 362.00 XLON xeaNLu9gYhJ 14/01/2025 13:13:11 GBp 205 362.00 BATE xeaNLu9gYhL 14/01/2025 13:13:11 GBp 169 362.00 BATE xeaNLu9gYhN 14/01/2025 13:13:11 GBp 252 362.20 XLON xeaNLu9gYhP 14/01/2025 13:13:11 GBp 252 362.20 XLON xeaNLu9gYhR 14/01/2025 13:13:11 GBp 345 362.20 BATE xeaNLu9gYhT 14/01/2025 13:13:11 GBp 190 362.20 BATE xeaNLu9gYhV 14/01/2025 13:07:49 GBp 437 362.40 XLON xeaNLu9gk@5 14/01/2025 13:07:49 GBp 320 362.40 BATE xeaNLu9gk@7 14/01/2025 13:07:49 GBp 286 362.40 BATE xeaNLu9gk@F 14/01/2025 13:06:49 GBp 469 362.60 BATE xeaNLu9glfQ 14/01/2025 13:06:49 GBp 697 362.60 XLON xeaNLu9glfU 14/01/2025 13:06:49 GBp 311 362.60 XLON xeaNLu9glel 14/01/2025 13:06:04 GBp 134 363.00 XLON xeaNLu9glJS 14/01/2025 13:06:04 GBp 85 363.00 XLON xeaNLu9glJU 14/01/2025 13:06:04 GBp 141 363.00 XLON xeaNLu9glIc 14/01/2025 13:06:04 GBp 450 362.80 XLON xeaNLu9glIi 14/01/2025 13:02:04 GBp 105 361.80 BATE xeaNLu9ggCR 14/01/2025 13:02:04 GBp 105 361.80 BATE xeaNLu9ggCT 14/01/2025 13:02:04 GBp 338 361.80 XLON xeaNLu9ggCK 14/01/2025 13:02:04 GBp 171 361.80 XLON xeaNLu9ggCM 14/01/2025 13:02:04 GBp 461 362.00 XLON xeaNLu9ggFh 14/01/2025 13:02:04 GBp 255 362.00 BATE xeaNLu9ggFj 14/01/2025 13:01:00 GBp 427 362.00 BATE xeaNLu9gh35 14/01/2025 12:56:00 GBp 21 362.00 XLON xeaNLu9gN9O 14/01/2025 12:56:00 GBp 87 362.00 XLON xeaNLu9gN8X 14/01/2025 12:56:00 GBp 143 362.20 BATE xeaNLu9gN81 14/01/2025 12:56:00 GBp 143 362.20 BATE xeaNLu9gN83 14/01/2025 12:56:00 GBp 103 362.20 XLON xeaNLu9gN8z 14/01/2025 12:56:00 GBp 349 362.20 XLON xeaNLu9gN8$ 14/01/2025 12:56:00 GBp 39 362.40 XLON xeaNLu9gNBb 14/01/2025 12:56:00 GBp 220 362.40 XLON xeaNLu9gNBd 14/01/2025 12:56:00 GBp 2 362.40 XLON xeaNLu9gN8R 14/01/2025 12:56:00 GBp 128 362.40 XLON xeaNLu9gN8V 14/01/2025 12:55:04 GBp 100 362.20 BATE xeaNLu9gK1J 14/01/2025 12:55:04 GBp 200 362.40 XLON xeaNLu9gK1L 14/01/2025 12:55:04 GBp 200 362.40 XLON xeaNLu9gK1N 14/01/2025 12:55:04 GBp 365 362.40 BATE xeaNLu9gK1P 14/01/2025 12:51:26 GBp 264 362.40 XLON xeaNLu9gJWb 14/01/2025 12:51:07 GBp 62 362.40 XLON xeaNLu9gJgI 14/01/2025 12:51:05 GBp 189 362.60 XLON xeaNLu9gJpH 14/01/2025 12:51:05 GBp 189 362.60 BATE xeaNLu9gJpJ 14/01/2025 12:50:02 GBp 10 362.80 XLON xeaNLu9gJQw 14/01/2025 12:50:02 GBp 275 362.80 XLON xeaNLu9gJQy 14/01/2025 12:50:01 GBp 334 362.60 BATE xeaNLu9gGao 14/01/2025 12:50:01 GBp 38 362.60 XLON xeaNLu9gGaA 14/01/2025 12:49:48 GBp 200 362.40 BATE xeaNLu9gGl2 14/01/2025 12:49:43 GBp 21 362.40 XLON xeaNLu9gGfm 14/01/2025 12:48:44 GBp 178 362.60 XLON xeaNLu9gGGf 14/01/2025 12:48:44 GBp 68 362.60 XLON xeaNLu9gGGu 14/01/2025 12:48:44 GBp 73 362.60 XLON xeaNLu9gGGw 14/01/2025 12:48:44 GBp 752 362.60 XLON xeaNLu9gGG3 14/01/2025 12:48:44 GBp 501 362.60 XLON xeaNLu9gGG5 14/01/2025 12:48:44 GBp 1,849 362.60 BATE xeaNLu9gGGB 14/01/2025 12:48:44 GBp 362 362.60 BATE xeaNLu9gGGD 14/01/2025 12:48:44 GBp 102 362.60 BATE xeaNLu9gGGF 14/01/2025 12:48:44 GBp 398 362.40 XLON xeaNLu9gGGI 14/01/2025 12:48:44 GBp 333 362.40 BATE xeaNLu9gGGK 14/01/2025 12:48:44 GBp 412 362.60 XLON xeaNLu9gGGR 14/01/2025 12:36:02 GBp 340 361.60 XLON xeaNLu9gOtI 14/01/2025 12:36:02 GBp 340 361.60 XLON xeaNLu9gOtK 14/01/2025 12:36:02 GBp 150 361.60 BATE xeaNLu9gOtM 14/01/2025 12:36:02 GBp 150 361.60 BATE xeaNLu9gOtO 14/01/2025 12:36:02 GBp 33 361.60 BATE xeaNLu9gOtQ 14/01/2025 12:33:23 GBp 231 362.00 XLON xeaNLu9gP8f 14/01/2025 12:33:23 GBp 325 362.00 XLON xeaNLu9gP8h 14/01/2025 12:33:23 GBp 175 362.00 XLON xeaNLu9gP8j 14/01/2025 12:30:51 GBp 769 362.00 XLON xeaNLu9g7ri 14/01/2025 12:24:27 GBp 185 360.80 XLON xeaNLu9g28f 14/01/2025 12:24:27 GBp 270 361.00 XLON xeaNLu9g28g 14/01/2025 12:24:27 GBp 356 361.00 XLON xeaNLu9g28s 14/01/2025 12:24:27 GBp 225 361.00 BATE xeaNLu9g28u 14/01/2025 12:22:32 GBp 513 361.00 XLON xeaNLu9g3Ms 14/01/2025 12:22:32 GBp 80 361.00 XLON xeaNLu9g3M$ 14/01/2025 12:22:32 GBp 200 361.00 XLON xeaNLu9g3M1 14/01/2025 12:22:32 GBp 105 361.00 BATE xeaNLu9g3M3 14/01/2025 12:22:30 GBp 180 361.00 BATE xeaNLu9g3MC 14/01/2025 12:22:30 GBp 400 361.20 XLON xeaNLu9g3ME 14/01/2025 12:22:30 GBp 410 361.20 BATE xeaNLu9g3MG 14/01/2025 12:22:18 GBp 402 361.40 XLON xeaNLu9g3SX 14/01/2025 12:22:18 GBp 460 361.40 BATE xeaNLu9g3SZ 14/01/2025 12:21:08 GBp 140 361.40 XLON xeaNLu9g00D 14/01/2025 12:15:07 GBp 159 361.40 XLON xeaNLu9gFAO 14/01/2025 12:15:04 GBp 164 361.40 XLON xeaNLu9gFGi 14/01/2025 12:15:04 GBp 273 361.60 XLON xeaNLu9gFGq 14/01/2025 12:15:04 GBp 106 361.60 BATE xeaNLu9gFGs 14/01/2025 12:15:04 GBp 106 361.60 BATE xeaNLu9gFGu 14/01/2025 12:15:04 GBp 394 361.80 XLON xeaNLu9gFGw 14/01/2025 12:15:04 GBp 43 361.80 BATE xeaNLu9gFGy 14/01/2025 12:15:04 GBp 312 361.80 BATE xeaNLu9gFG@ 14/01/2025 12:14:57 GBp 141 362.60 XLON xeaNLu9gFPG 14/01/2025 12:14:57 GBp 748 362.60 XLON xeaNLu9gFPM 14/01/2025 12:14:57 GBp 588 362.80 XLON xeaNLu9gFPS 14/01/2025 12:14:57 GBp 255 362.80 XLON xeaNLu9gFPU 14/01/2025 12:14:57 GBp 44 362.80 XLON xeaNLu9gFOW 14/01/2025 12:14:56 GBp 102 362.40 BATE xeaNLu9gFOx 14/01/2025 12:14:56 GBp 290 362.40 BATE xeaNLu9gFOz 14/01/2025 12:14:56 GBp 600 362.40 BATE xeaNLu9gFOv 14/01/2025 12:14:56 GBp 423 362.40 BATE xeaNLu9gFO3 14/01/2025 12:07:45 GBp 367 361.20 XLON xeaNLu9gBAK 14/01/2025 12:02:40 GBp 141 361.20 BATE xeaNLu9hs7G 14/01/2025 12:02:40 GBp 206 361.40 BATE xeaNLu9hs7I 14/01/2025 12:02:02 GBp 285 361.60 BATE xeaNLu9htYg 14/01/2025 12:02:02 GBp 300 361.60 XLON xeaNLu9htYk 14/01/2025 12:02:02 GBp 178 361.60 BATE xeaNLu9htYm 14/01/2025 12:02:02 GBp 442 361.80 XLON xeaNLu9htY$ 14/01/2025 12:02:02 GBp 453 361.80 BATE xeaNLu9htY1 14/01/2025 12:00:30 GBp 264 361.80 BATE xeaNLu9htN7 14/01/2025 12:00:18 GBp 404 361.80 XLON xeaNLu9htJo 14/01/2025 12:00:18 GBp 69 361.80 BATE xeaNLu9htJq 14/01/2025 12:00:15 GBp 909 362.20 XLON xeaNLu9htJU 14/01/2025 12:00:15 GBp 312 362.00 XLON xeaNLu9htIf 14/01/2025 12:00:15 GBp 43 362.00 XLON xeaNLu9htIh 14/01/2025 12:00:15 GBp 33 362.00 BATE xeaNLu9htIj 14/01/2025 12:00:15 GBp 300 362.00 BATE xeaNLu9htIl 14/01/2025 11:55:14 GBp 311 362.00 XLON xeaNLu9how5 14/01/2025 11:55:14 GBp 234 362.00 BATE xeaNLu9how7 14/01/2025 11:55:14 GBp 265 362.00 XLON xeaNLu9howG 14/01/2025 11:55:14 GBp 141 362.20 BATE xeaNLu9howL 14/01/2025 11:55:14 GBp 4,995 362.20 XLON xeaNLu9howV 14/01/2025 11:55:14 GBp 711 362.20 XLON xeaNLu9ho5X 14/01/2025 11:55:14 GBp 369 362.20 XLON xeaNLu9ho5k 14/01/2025 11:55:14 GBp 333 362.20 BATE xeaNLu9ho5m 14/01/2025 11:54:38 GBp 22 362.20 XLON xeaNLu9hoTa 14/01/2025 11:45:31 GBp 219 361.80 BATE xeaNLu9h$Uo 14/01/2025 11:45:31 GBp 243 361.80 XLON xeaNLu9h$Um 14/01/2025 11:45:31 GBp 21 361.80 BATE xeaNLu9h$Uq 14/01/2025 11:44:35 GBp 58 361.80 XLON xeaNLu9hy@E 14/01/2025 11:44:35 GBp 75 362.00 XLON xeaNLu9hy@L 14/01/2025 11:44:35 GBp 75 362.00 XLON xeaNLu9hy@N 14/01/2025 11:44:35 GBp 200 362.00 BATE xeaNLu9hy@P 14/01/2025 11:44:35 GBp 200 362.00 BATE xeaNLu9hy@R 14/01/2025 11:44:35 GBp 183 362.00 XLON xeaNLu9hy@T 14/01/2025 11:44:35 GBp 1,590 362.40 BATE xeaNLu9hyvm 14/01/2025 11:44:35 GBp 386 362.40 BATE xeaNLu9hyvo 14/01/2025 11:44:35 GBp 333 362.20 XLON xeaNLu9hyvu 14/01/2025 11:44:35 GBp 333 362.20 BATE xeaNLu9hyvw 14/01/2025 11:40:44 GBp 224 362.20 XLON xeaNLu9hwvc 14/01/2025 11:36:36 GBp 41 362.20 XLON xeaNLu9hu2Y 14/01/2025 11:36:36 GBp 43 362.20 XLON xeaNLu9hu2a 14/01/2025 11:36:36 GBp 54 362.20 XLON xeaNLu9hu2v 14/01/2025 11:36:36 GBp 290 362.20 XLON xeaNLu9hu2z 14/01/2025 11:36:36 GBp 112 362.20 XLON xeaNLu9hu2$ 14/01/2025 11:33:21 GBp 251 361.00 BATE xeaNLu9hcye 14/01/2025 11:26:41 GBp 234 360.80 BATE xeaNLu9hbIp 14/01/2025 11:26:41 GBp 333 360.80 XLON xeaNLu9hbIr 14/01/2025 11:26:41 GBp 333 361.00 BATE xeaNLu9hbIt 14/01/2025 11:26:41 GBp 333 361.00 XLON xeaNLu9hbID 14/01/2025 11:26:41 GBp 333 361.00 BATE xeaNLu9hbIF 14/01/2025 11:23:45 GBp 42 361.00 BATE xeaNLu9hZpP 14/01/2025 11:15:29 GBp 343 361.20 XLON xeaNLu9hl3Y 14/01/2025 11:15:19 GBp 149 361.20 XLON xeaNLu9hl8Y 14/01/2025 11:15:19 GBp 207 361.20 BATE xeaNLu9hl8a 14/01/2025 11:15:19 GBp 220 361.40 BATE xeaNLu9hl8c 14/01/2025 11:15:08 GBp 234 361.40 XLON xeaNLu9hlN$ 14/01/2025 11:15:08 GBp 233 361.40 BATE xeaNLu9hlN1 14/01/2025 11:15:08 GBp 333 361.60 XLON xeaNLu9hlNJ 14/01/2025 11:15:08 GBp 28 361.60 BATE xeaNLu9hlNL 14/01/2025 11:15:08 GBp 300 361.60 BATE xeaNLu9hlNN 14/01/2025 11:15:08 GBp 125 361.60 BATE xeaNLu9hlNP 14/01/2025 11:08:10 GBp 258 361.40 XLON xeaNLu9hhFU 14/01/2025 11:08:10 GBp 372 361.60 XLON xeaNLu9hhEn 14/01/2025 11:08:10 GBp 174 361.60 BATE xeaNLu9hhEp 14/01/2025 11:08:10 GBp 517 361.80 XLON xeaNLu9hhEy 14/01/2025 11:08:10 GBp 76 361.80 BATE xeaNLu9hhE@ 14/01/2025 11:08:10 GBp 300 361.80 BATE xeaNLu9hhE0 14/01/2025 11:06:02 GBp 411 362.00 XLON xeaNLu9hePu 14/01/2025 11:06:02 GBp 404 362.00 BATE xeaNLu9hePw 14/01/2025 11:00:46 GBp 178 362.40 XLON xeaNLu9hKWQ 14/01/2025 11:00:46 GBp 273 362.40 XLON xeaNLu9hKZX 14/01/2025 11:00:46 GBp 147 362.40 BATE xeaNLu9hKZZ 14/01/2025 11:00:03 GBp 391 362.60 XLON xeaNLu9hK1P 14/01/2025 11:00:03 GBp 301 362.60 BATE xeaNLu9hK1R 14/01/2025 10:57:13 GBp 171 362.60 BATE xeaNLu9hIyv 14/01/2025 10:57:09 GBp 169 362.80 XLON xeaNLu9hI@J 14/01/2025 10:57:09 GBp 108 362.80 XLON xeaNLu9hI@L 14/01/2025 10:57:09 GBp 247 362.80 BATE xeaNLu9hI@N 14/01/2025 10:57:08 GBp 211 363.20 BATE xeaNLu9hIvY 14/01/2025 10:57:08 GBp 345 363.00 XLON xeaNLu9hIvf 14/01/2025 10:57:08 GBp 248 363.00 BATE xeaNLu9hIvh 14/01/2025 10:57:08 GBp 248 363.00 BATE xeaNLu9hIvj 14/01/2025 10:57:08 GBp 756 363.20 XLON xeaNLu9hIvl 14/01/2025 10:56:40 GBp 287 363.20 BATE xeaNLu9hIB9 14/01/2025 10:54:01 GBp 25 363.00 XLON xeaNLu9hG$C 14/01/2025 10:54:01 GBp 1,200 363.00 XLON xeaNLu9hG$E 14/01/2025 10:54:01 GBp 346 363.00 XLON xeaNLu9hG$L 14/01/2025 10:54:01 GBp 333 363.00 BATE xeaNLu9hG$N 14/01/2025 10:48:59 GBp 270 362.80 XLON xeaNLu9hVwE 14/01/2025 10:47:20 GBp 64 362.80 XLON xeaNLu9hS7l 14/01/2025 10:47:20 GBp 12 362.80 XLON xeaNLu9hS7n 14/01/2025 10:47:20 GBp 339 362.80 XLON xeaNLu9hS7x 14/01/2025 10:47:20 GBp 357 362.80 BATE xeaNLu9hS7z 14/01/2025 10:44:43 GBp 165 362.80 XLON xeaNLu9hQcl 14/01/2025 10:44:43 GBp 168 362.80 XLON xeaNLu9hQcn 14/01/2025 10:44:43 GBp 399 362.80 BATE xeaNLu9hQcq 14/01/2025 10:44:43 GBp 60 362.80 BATE xeaNLu9hQcs 14/01/2025 10:44:43 GBp 20 362.80 XLON xeaNLu9hQc$ 14/01/2025 10:39:19 GBp 270 362.80 XLON xeaNLu9hPJf 14/01/2025 10:39:19 GBp 194 363.00 XLON xeaNLu9hPJh 14/01/2025 10:39:19 GBp 194 363.00 XLON xeaNLu9hPJj 14/01/2025 10:39:19 GBp 6 363.00 BATE xeaNLu9hPJl 14/01/2025 10:39:19 GBp 295 363.00 BATE xeaNLu9hPJn 14/01/2025 10:36:28 GBp 46 363.20 BATE xeaNLu9h4lA 14/01/2025 10:36:28 GBp 115 363.20 BATE xeaNLu9h4lC 14/01/2025 10:36:28 GBp 313 363.40 XLON xeaNLu9h4lG 14/01/2025 10:36:28 GBp 232 363.40 BATE xeaNLu9h4lI 14/01/2025 10:36:28 GBp 47 363.60 BATE xeaNLu9h4ka 14/01/2025 10:36:28 GBp 47 363.60 BATE xeaNLu9h4kc 14/01/2025 10:36:28 GBp 300 363.60 BATE xeaNLu9h4ke 14/01/2025 10:36:28 GBp 450 363.60 XLON xeaNLu9h4kY 14/01/2025 10:34:02 GBp 213 363.80 XLON xeaNLu9h5Ex 14/01/2025 10:34:02 GBp 552 363.80 BATE xeaNLu9h5Ez 14/01/2025 10:33:41 GBp 423 363.80 XLON xeaNLu9h5TM 14/01/2025 10:31:32 GBp 322 363.80 XLON xeaNLu9h3rk 14/01/2025 10:31:27 GBp 523 364.00 XLON xeaNLu9h3ng 14/01/2025 10:31:27 GBp 21 364.00 XLON xeaNLu9h3ni 14/01/2025 10:27:06 GBp 237 364.00 BATE xeaNLu9hEzB 14/01/2025 10:27:06 GBp 281 364.00 XLON xeaNLu9hEzJ 14/01/2025 10:27:06 GBp 276 364.00 BATE xeaNLu9hEzL 14/01/2025 10:26:32 GBp 404 364.00 XLON xeaNLu9hENC 14/01/2025 10:25:36 GBp 114 364.00 BATE xeaNLu9hF@d 14/01/2025 10:25:36 GBp 500 364.00 XLON xeaNLu9hF@i 14/01/2025 10:25:36 GBp 157 364.20 XLON xeaNLu9hFv5 14/01/2025 10:25:36 GBp 22 364.20 XLON xeaNLu9hFv7 14/01/2025 10:25:36 GBp 433 364.20 BATE xeaNLu9hFv9 14/01/2025 10:25:36 GBp 154 364.20 XLON xeaNLu9hFvB 14/01/2025 10:20:34 GBp 96 364.60 XLON xeaNLu9hBho 14/01/2025 10:20:34 GBp 73 364.60 XLON xeaNLu9hBhq 14/01/2025 10:20:04 GBp 244 364.60 XLON xeaNLu9hB4E 14/01/2025 10:20:04 GBp 197 364.60 BATE xeaNLu9hB4G 14/01/2025 10:20:04 GBp 444 364.80 XLON xeaNLu9hB4Q 14/01/2025 10:20:04 GBp 295 364.80 BATE xeaNLu9hB4S 14/01/2025 10:16:44 GBp 48 365.20 BATE xeaNLu9h9KA 14/01/2025 10:16:42 GBp 70 365.20 BATE xeaNLu9h9NQ 14/01/2025 10:16:42 GBp 362 365.40 XLON xeaNLu9h9MZ 14/01/2025 10:16:42 GBp 284 365.40 BATE xeaNLu9h9Mb 14/01/2025 10:16:42 GBp 481 365.60 XLON xeaNLu9h9Md 14/01/2025 10:16:42 GBp 38 365.60 XLON xeaNLu9h9Mf 14/01/2025 10:16:42 GBp 205 365.60 BATE xeaNLu9h9Mh 14/01/2025 10:16:42 GBp 205 365.60 BATE xeaNLu9h9Mj 14/01/2025 10:15:30 GBp 569 365.60 XLON xeaNLu9as2w 14/01/2025 10:15:30 GBp 1,096 365.60 XLON xeaNLu9as20 14/01/2025 10:15:27 GBp 166 365.40 XLON xeaNLu9asDa 14/01/2025 10:15:27 GBp 458 365.20 BATE xeaNLu9asD@ 14/01/2025 10:15:06 GBp 308 365.20 XLON xeaNLu9asHg 14/01/2025 10:15:06 GBp 184 365.20 XLON xeaNLu9asHo 14/01/2025 10:15:06 GBp 225 365.20 XLON xeaNLu9asHq 14/01/2025 10:15:06 GBp 167 365.20 XLON xeaNLu9asHs 14/01/2025 10:15:06 GBp 109 365.20 XLON xeaNLu9asHu 14/01/2025 10:15:06 GBp 182 365.20 BATE xeaNLu9asH4 14/01/2025 10:15:06 GBp 102 365.20 BATE xeaNLu9asH6 14/01/2025 10:12:09 GBp 51 364.80 BATE xeaNLu9aqGe 14/01/2025 10:10:04 GBp 159 365.20 BATE xeaNLu9aolg 14/01/2025 10:10:04 GBp 300 365.20 BATE xeaNLu9aoli 14/01/2025 10:10:04 GBp 102 365.20 BATE xeaNLu9aolk 14/01/2025 10:10:04 GBp 10 365.20 BATE xeaNLu9aolm 14/01/2025 10:08:44 GBp 8 365.00 XLON xeaNLu9aoRW 14/01/2025 10:08:44 GBp 300 365.20 BATE xeaNLu9aoRf 14/01/2025 10:08:44 GBp 102 365.20 BATE xeaNLu9aoRh 14/01/2025 10:08:44 GBp 552 365.00 XLON xeaNLu9aoRn 14/01/2025 10:08:44 GBp 8 365.00 XLON xeaNLu9aoRp 14/01/2025 10:08:44 GBp 176 365.00 XLON xeaNLu9aoRC 14/01/2025 10:08:44 GBp 208 365.00 XLON xeaNLu9aoRE 14/01/2025 10:08:44 GBp 98 365.00 XLON xeaNLu9aoR8 14/01/2025 10:08:44 GBp 88 365.00 XLON xeaNLu9aoRA 14/01/2025 10:08:44 GBp 333 364.80 XLON xeaNLu9aoRM 14/01/2025 10:08:44 GBp 300 364.80 BATE xeaNLu9aoRQ 14/01/2025 10:08:44 GBp 41 364.80 BATE xeaNLu9aoRO 14/01/2025 10:05:29 GBp 99 364.80 BATE xeaNLu9anbg 14/01/2025 10:00:29 GBp 290 364.80 BATE xeaNLu9aywe 14/01/2025 10:00:29 GBp 333 365.00 XLON xeaNLu9ayws 14/01/2025 10:00:07 GBp 312 364.80 XLON xeaNLu9ayLv 14/01/2025 09:59:16 GBp 226 364.60 BATE xeaNLu9azpn 14/01/2025 09:59:16 GBp 315 364.60 BATE xeaNLu9azpr 14/01/2025 09:59:15 GBp 67 364.60 BATE xeaNLu9azps 14/01/2025 09:52:39 GBp 68 365.00 XLON xeaNLu9avw9 14/01/2025 09:52:39 GBp 73 365.00 XLON xeaNLu9avwB 14/01/2025 09:52:39 GBp 130 365.00 BATE xeaNLu9avwD 14/01/2025 09:52:39 GBp 232 365.00 BATE xeaNLu9avwF 14/01/2025 09:52:39 GBp 48 365.20 BATE xeaNLu9avwN 14/01/2025 09:52:39 GBp 186 365.20 BATE xeaNLu9avwP 14/01/2025 09:52:39 GBp 246 365.20 XLON xeaNLu9avwQ 14/01/2025 09:52:39 GBp 284 365.40 XLON xeaNLu9av5d 14/01/2025 09:52:39 GBp 71 365.40 XLON xeaNLu9av5f 14/01/2025 09:52:39 GBp 333 365.40 BATE xeaNLu9av5h 14/01/2025 09:49:47 GBp 163 364.60 XLON xeaNLu9adFr 14/01/2025 09:49:47 GBp 264 364.60 BATE xeaNLu9adFt 14/01/2025 09:49:47 GBp 265 364.60 XLON xeaNLu9adF8 14/01/2025 09:49:47 GBp 333 364.60 BATE xeaNLu9adFA 14/01/2025 09:48:47 GBp 114 365.00 BATE xeaNLu9aaoJ 14/01/2025 09:48:42 GBp 553 365.00 BATE xeaNLu9aa$U 14/01/2025 09:48:42 GBp 106 364.80 BATE xeaNLu9aa@W 14/01/2025 09:48:34 GBp 102 365.00 BATE xeaNLu9aa4t 14/01/2025 09:48:19 GBp 359 364.60 XLON xeaNLu9aa8P 14/01/2025 09:48:19 GBp 33 364.80 BATE xeaNLu9aa8R 14/01/2025 09:48:19 GBp 300 364.80 BATE xeaNLu9aa8T 14/01/2025 09:48:19 GBp 517 364.80 XLON xeaNLu9aa8V 14/01/2025 09:47:01 GBp 389 365.20 XLON xeaNLu9ab0V 14/01/2025 09:47:01 GBp 16 365.20 XLON xeaNLu9ab3X 14/01/2025 09:47:01 GBp 157 365.20 XLON xeaNLu9ab3Z 14/01/2025 09:47:01 GBp 823 365.00 XLON xeaNLu9ab3h 14/01/2025 09:47:01 GBp 32 365.00 XLON xeaNLu9ab3j 14/01/2025 09:47:01 GBp 49 365.00 XLON xeaNLu9ab3y 14/01/2025 09:47:01 GBp 120 365.00 XLON xeaNLu9ab3@ 14/01/2025 09:47:01 GBp 1,200 365.00 XLON xeaNLu9ab32 14/01/2025 09:47:01 GBp 217 364.80 XLON xeaNLu9ab3C 14/01/2025 09:47:01 GBp 116 364.80 XLON xeaNLu9ab3E 14/01/2025 09:47:01 GBp 355 364.80 BATE xeaNLu9ab3G 14/01/2025 09:42:06 GBp 333 365.00 XLON xeaNLu9aWM6 14/01/2025 09:39:04 GBp 19 365.20 XLON xeaNLu9akGu 14/01/2025 09:39:03 GBp 8 365.00 XLON xeaNLu9akG1 14/01/2025 09:39:03 GBp 489 365.00 XLON xeaNLu9akG3 14/01/2025 09:31:41 GBp 354 364.60 XLON xeaNLu9aejD 14/01/2025 09:31:41 GBp 352 364.60 XLON xeaNLu9aejF 14/01/2025 09:31:41 GBp 71 364.60 XLON xeaNLu9aejH 14/01/2025 09:31:41 GBp 305 364.60 BATE xeaNLu9aejQ 14/01/2025 09:31:41 GBp 1 364.60 BATE xeaNLu9aejV 14/01/2025 09:31:41 GBp 234 364.40 XLON xeaNLu9aeiY 14/01/2025 09:31:41 GBp 53 364.40 BATE xeaNLu9aeia 14/01/2025 09:31:41 GBp 300 364.40 BATE xeaNLu9aeic 14/01/2025 09:31:41 GBp 181 364.60 XLON xeaNLu9aeig 14/01/2025 09:31:41 GBp 152 364.60 XLON xeaNLu9aeii 14/01/2025 09:31:41 GBp 505 364.60 BATE xeaNLu9aeik 14/01/2025 09:25:42 GBp 57 365.40 XLON xeaNLu9aLcW 14/01/2025 09:25:42 GBp 5 365.40 XLON xeaNLu9aLcY 14/01/2025 09:25:42 GBp 92 365.40 XLON xeaNLu9aLce 14/01/2025 09:25:42 GBp 320 365.40 BATE xeaNLu9aLcg 14/01/2025 09:25:42 GBp 257 365.60 XLON xeaNLu9aLcn 14/01/2025 09:25:42 GBp 226 365.60 BATE xeaNLu9aLcp 14/01/2025 09:25:42 GBp 57 365.60 BATE xeaNLu9aLcr 14/01/2025 09:25:35 GBp 589 365.80 XLON xeaNLu9aLjc 14/01/2025 09:25:35 GBp 156 365.80 BATE xeaNLu9aLje 14/01/2025 09:25:35 GBp 251 365.80 BATE xeaNLu9aLjg 14/01/2025 09:24:35 GBp 50 366.40 XLON xeaNLu9aLGb 14/01/2025 09:24:35 GBp 244 366.40 XLON xeaNLu9aLGd 14/01/2025 09:24:35 GBp 72 366.40 XLON xeaNLu9aLGf 14/01/2025 09:22:37 GBp 172 366.40 XLON xeaNLu9aJZ8 14/01/2025 09:22:37 GBp 23 366.40 XLON xeaNLu9aJZA 14/01/2025 09:22:37 GBp 498 366.40 XLON xeaNLu9aJZC 14/01/2025 09:18:06 GBp 93 366.40 BATE xeaNLu9aHCJ 14/01/2025 09:18:06 GBp 93 366.40 BATE xeaNLu9aHCN 14/01/2025 09:18:06 GBp 335 366.40 XLON xeaNLu9aHCL 14/01/2025 09:16:47 GBp 50 366.20 BATE xeaNLu9aU@G 14/01/2025 09:16:47 GBp 50 366.20 BATE xeaNLu9aU@I 14/01/2025 09:16:47 GBp 75 366.20 BATE xeaNLu9aU@K 14/01/2025 09:16:44 GBp 152 366.40 XLON xeaNLu9aUxv 14/01/2025 09:16:44 GBp 97 366.40 XLON xeaNLu9aUxx 14/01/2025 09:16:44 GBp 249 366.40 BATE xeaNLu9aUxz 14/01/2025 09:16:42 GBp 292 366.60 XLON xeaNLu9aUwW 14/01/2025 09:16:42 GBp 359 366.60 BATE xeaNLu9aUwY 14/01/2025 09:14:56 GBp 181 366.80 BATE xeaNLu9aV7A 14/01/2025 09:14:56 GBp 58 366.80 BATE xeaNLu9aV7C 14/01/2025 09:14:55 GBp 234 367.00 BATE xeaNLu9aV7M 14/01/2025 09:14:55 GBp 316 367.20 XLON xeaNLu9aV6X 14/01/2025 09:14:55 GBp 333 367.20 BATE xeaNLu9aV6Z 14/01/2025 09:14:29 GBp 2 367.40 XLON xeaNLu9aVA2 14/01/2025 09:14:29 GBp 256 367.40 XLON xeaNLu9aVAA 14/01/2025 09:14:29 GBp 84 367.40 XLON xeaNLu9aVAC 14/01/2025 09:14:29 GBp 364 367.40 XLON xeaNLu9aVAJ 14/01/2025 09:14:29 GBp 152 367.40 XLON xeaNLu9aVAL 14/01/2025 09:10:54 GBp 189 366.80 XLON xeaNLu9aQbl 14/01/2025 09:10:54 GBp 365 366.80 XLON xeaNLu9aQbr 14/01/2025 09:10:54 GBp 343 366.80 BATE xeaNLu9aQbs 14/01/2025 09:10:50 GBp 38 367.40 XLON xeaNLu9aQdk 14/01/2025 09:10:50 GBp 552 367.40 XLON xeaNLu9aQdm 14/01/2025 09:07:17 GBp 311 366.80 BATE xeaNLu9aO$g 14/01/2025 09:07:17 GBp 205 367.00 XLON xeaNLu9aO$r 14/01/2025 09:07:17 GBp 310 367.00 XLON xeaNLu9aO$u 14/01/2025 09:07:17 GBp 322 367.00 BATE xeaNLu9aO$w 14/01/2025 09:06:09 GBp 377 367.00 XLON xeaNLu9aPji 14/01/2025 09:06:06 GBp 434 367.20 BATE xeaNLu9aPkf 14/01/2025 09:06:06 GBp 202 367.20 BATE xeaNLu9aPkh 14/01/2025 09:06:06 GBp 38 367.20 XLON xeaNLu9aPkm 14/01/2025 09:06:06 GBp 224 367.20 XLON xeaNLu9aPko 14/01/2025 09:06:06 GBp 85 367.20 XLON xeaNLu9aPkq 14/01/2025 09:06:06 GBp 176 367.20 XLON xeaNLu9aPks 14/01/2025 09:06:06 GBp 335 367.20 XLON xeaNLu9aPku 14/01/2025 09:06:06 GBp 75 367.20 XLON xeaNLu9aPkw 14/01/2025 09:06:06 GBp 63 367.20 XLON xeaNLu9aPky 14/01/2025 09:06:06 GBp 27 367.20 XLON xeaNLu9aPk@ 14/01/2025 09:06:06 GBp 176 367.20 XLON xeaNLu9aPk0 14/01/2025 09:01:30 GBp 501 366.40 XLON xeaNLu9a4@v 14/01/2025 09:01:30 GBp 100 366.40 BATE xeaNLu9a4@x 14/01/2025 09:01:30 GBp 93 366.40 BATE xeaNLu9a4@z 14/01/2025 08:58:19 GBp 262 367.00 XLON xeaNLu9a2$p 14/01/2025 08:58:19 GBp 166 367.00 BATE xeaNLu9a2$u 14/01/2025 08:58:00 GBp 298 367.00 XLON xeaNLu9a20B 14/01/2025 08:57:00 GBp 151 367.20 BATE xeaNLu9a3hh 14/01/2025 08:57:00 GBp 115 367.00 XLON xeaNLu9a3hs 14/01/2025 08:57:00 GBp 146 367.00 XLON xeaNLu9a3hu 14/01/2025 08:57:00 GBp 31 367.00 XLON xeaNLu9a3hw 14/01/2025 08:57:00 GBp 166 367.00 BATE xeaNLu9a3hy 14/01/2025 08:57:00 GBp 324 367.20 XLON xeaNLu9a3h0 14/01/2025 08:57:00 GBp 96 367.20 XLON xeaNLu9a3h2 14/01/2025 08:57:00 GBp 241 367.20 BATE xeaNLu9a3h4 14/01/2025 08:55:34 GBp 148 367.20 BATE xeaNLu9a0cY 14/01/2025 08:55:34 GBp 246 367.20 XLON xeaNLu9a0cn 14/01/2025 08:55:30 GBp 212 367.20 BATE xeaNLu9a0XS 14/01/2025 08:52:44 GBp 226 367.00 XLON xeaNLu9a1vx 14/01/2025 08:52:04 GBp 32 367.20 XLON xeaNLu9a1KR 14/01/2025 08:52:04 GBp 255 367.20 XLON xeaNLu9a1KT 14/01/2025 08:52:04 GBp 168 367.20 BATE xeaNLu9a1KV 14/01/2025 08:50:26 GBp 139 367.40 XLON xeaNLu9aE84 14/01/2025 08:50:21 GBp 50 367.40 XLON xeaNLu9aELQ 14/01/2025 08:50:21 GBp 44 367.60 XLON xeaNLu9aEKW 14/01/2025 08:50:21 GBp 216 367.60 XLON xeaNLu9aEKY 14/01/2025 08:50:21 GBp 239 367.60 BATE xeaNLu9aEKa 14/01/2025 08:50:18 GBp 322 367.80 XLON xeaNLu9aEMg 14/01/2025 08:50:18 GBp 52 367.80 XLON xeaNLu9aEMi 14/01/2025 08:50:18 GBp 166 367.80 BATE xeaNLu9aEMk 14/01/2025 08:50:18 GBp 382 367.80 BATE xeaNLu9aEMm 14/01/2025 08:50:10 GBp 271 368.00 BATE xeaNLu9aEP2 14/01/2025 08:48:10 GBp 300 367.80 XLON xeaNLu9aCZ@ 14/01/2025 08:48:10 GBp 9 367.80 XLON xeaNLu9aCZ0 14/01/2025 08:48:10 GBp 472 367.80 BATE xeaNLu9aCZ2 14/01/2025 08:48:10 GBp 179 367.80 XLON xeaNLu9aCZy 14/01/2025 08:47:14 GBp 420 367.40 XLON xeaNLu9aCFO 14/01/2025 08:45:15 GBp 189 367.40 XLON xeaNLu9aDEn 14/01/2025 08:45:15 GBp 8 367.40 BATE xeaNLu9aDEp 14/01/2025 08:45:15 GBp 133 367.40 BATE xeaNLu9aDEt 14/01/2025 08:45:15 GBp 249 367.40 BATE xeaNLu9aDEz 14/01/2025 08:44:18 GBp 510 367.20 XLON xeaNLu9aAjv 14/01/2025 08:43:17 GBp 120 367.60 XLON xeaNLu9aAB$ 14/01/2025 08:43:17 GBp 55 367.60 XLON xeaNLu9aAB1 14/01/2025 08:43:17 GBp 225 367.60 XLON xeaNLu9aABt 14/01/2025 08:43:17 GBp 226 367.60 XLON xeaNLu9aABv 14/01/2025 08:43:17 GBp 29 367.60 XLON xeaNLu9aABx 14/01/2025 08:38:36 GBp 336 366.80 XLON xeaNLu9a9kb 14/01/2025 08:38:36 GBp 11 366.80 BATE xeaNLu9a9kf 14/01/2025 08:38:36 GBp 11 366.80 BATE xeaNLu9a9kh 14/01/2025 08:38:36 GBp 163 366.80 BATE xeaNLu9a9kj 14/01/2025 08:37:24 GBp 40 367.00 XLON xeaNLu9a9R6 14/01/2025 08:37:24 GBp 149 367.00 XLON xeaNLu9a9R8 14/01/2025 08:37:24 GBp 141 367.00 BATE xeaNLu9a9RA 14/01/2025 08:37:15 GBp 164 367.20 BATE xeaNLu9bsZ@ 14/01/2025 08:37:15 GBp 1 367.20 XLON xeaNLu9bsZw 14/01/2025 08:37:15 GBp 265 367.20 XLON xeaNLu9bsZy 14/01/2025 08:35:28 GBp 122 367.60 XLON xeaNLu9btci 14/01/2025 08:35:28 GBp 84 367.60 XLON xeaNLu9btck 14/01/2025 08:35:28 GBp 144 367.60 BATE xeaNLu9btcm 14/01/2025 08:35:28 GBp 297 367.80 XLON xeaNLu9btco 14/01/2025 08:35:28 GBp 210 367.80 BATE xeaNLu9btcq 14/01/2025 08:35:24 GBp 4 367.80 BATE xeaNLu9btZ8 14/01/2025 08:35:24 GBp 350 367.80 XLON xeaNLu9btZA 14/01/2025 08:35:24 GBp 300 367.80 BATE xeaNLu9btZE 14/01/2025 08:34:13 GBp 252 367.80 BATE xeaNLu9bt9R 14/01/2025 08:34:09 GBp 501 367.80 XLON xeaNLu9btAo 14/01/2025 08:34:08 GBp 2 367.80 BATE xeaNLu9btAB 14/01/2025 08:33:28 GBp 63 367.60 BATE xeaNLu9bqX@ 14/01/2025 08:33:22 GBp 58 367.60 BATE xeaNLu9bqYb 14/01/2025 08:33:22 GBp 200 367.40 XLON xeaNLu9bqY0 14/01/2025 08:33:20 GBp 90 367.40 XLON xeaNLu9bqYL 14/01/2025 08:30:10 GBp 212 367.20 XLON xeaNLu9boXQ 14/01/2025 08:30:08 GBp 22 367.20 XLON xeaNLu9boZn 14/01/2025 08:30:08 GBp 306 367.40 XLON xeaNLu9boZs 14/01/2025 08:30:08 GBp 86 367.40 BATE xeaNLu9boZu 14/01/2025 08:30:08 GBp 123 367.40 BATE xeaNLu9boZw 14/01/2025 08:28:22 GBp 189 367.60 XLON xeaNLu9bplu 14/01/2025 08:28:22 GBp 283 367.80 XLON xeaNLu9bpl0 14/01/2025 08:28:22 GBp 209 367.80 BATE xeaNLu9bpl2 14/01/2025 08:28:21 GBp 121 368.00 XLON xeaNLu9bpk0 14/01/2025 08:28:21 GBp 110 368.00 XLON xeaNLu9bpk2 14/01/2025 08:28:21 GBp 231 368.00 BATE xeaNLu9bpk4 14/01/2025 08:26:55 GBp 206 368.00 BATE xeaNLu9bmWt 14/01/2025 08:26:55 GBp 43 368.00 BATE xeaNLu9bmWx 14/01/2025 08:26:45 GBp 183 368.00 XLON xeaNLu9bmic 14/01/2025 08:26:45 GBp 6 368.00 XLON xeaNLu9bmie 14/01/2025 08:26:01 GBp 393 368.00 BATE xeaNLu9bm3C 14/01/2025 08:26:01 GBp 335 368.00 XLON xeaNLu9bm3H 14/01/2025 08:26:01 GBp 75 368.00 XLON xeaNLu9bm3I 14/01/2025 08:22:17 GBp 186 368.20 XLON xeaNLu9b@NW 14/01/2025 08:22:17 GBp 129 368.20 BATE xeaNLu9b@NY 14/01/2025 08:22:17 GBp 288 368.20 XLON xeaNLu9b@Nf 14/01/2025 08:22:17 GBp 245 368.20 BATE xeaNLu9b@Nh 14/01/2025 08:22:17 GBp 370 368.40 XLON xeaNLu9b@Nj 14/01/2025 08:22:17 GBp 536 368.40 BATE xeaNLu9b@Nl 14/01/2025 08:21:41 GBp 15 368.60 XLON xeaNLu9b$Wb 14/01/2025 08:21:41 GBp 287 368.60 XLON xeaNLu9b$Wd 14/01/2025 08:21:41 GBp 105 368.60 XLON xeaNLu9b$Wf 14/01/2025 08:21:41 GBp 30 368.60 XLON xeaNLu9b$Wh 14/01/2025 08:21:41 GBp 99 368.40 XLON xeaNLu9b$Wj 14/01/2025 08:21:41 GBp 54 368.40 XLON xeaNLu9b$Wl 14/01/2025 08:21:41 GBp 124 368.40 XLON xeaNLu9b$Wn 14/01/2025 08:21:01 GBp 405 368.20 XLON xeaNLu9b$v9 14/01/2025 08:21:01 GBp 151 368.20 XLON xeaNLu9b$vP 14/01/2025 08:21:01 GBp 31 368.20 XLON xeaNLu9b$uZ 14/01/2025 08:21:01 GBp 115 368.20 XLON xeaNLu9b$ub 14/01/2025 08:21:01 GBp 189 368.00 XLON xeaNLu9b$ue 14/01/2025 08:21:01 GBp 515 368.20 XLON xeaNLu9b$uk 14/01/2025 08:17:59 GBp 249 367.20 XLON xeaNLu9bzf5 14/01/2025 08:17:59 GBp 355 367.40 BATE xeaNLu9bzfH 14/01/2025 08:17:59 GBp 333 367.40 XLON xeaNLu9bzfJ 14/01/2025 08:17:56 GBp 182 367.60 BATE xeaNLu9bzeo 14/01/2025 08:17:41 GBp 236 368.00 BATE xeaNLu9bzse 14/01/2025 08:17:40 GBp 286 368.00 BATE xeaNLu9bzsB 14/01/2025 08:17:35 GBp 333 367.60 XLON xeaNLu9bzpg 14/01/2025 08:17:35 GBp 333 367.60 BATE xeaNLu9bzpi 14/01/2025 08:11:14 GBp 31 366.60 XLON xeaNLu9bvLD 14/01/2025 08:11:14 GBp 115 366.60 BATE xeaNLu9bvLF 14/01/2025 08:11:14 GBp 196 366.60 BATE xeaNLu9bvLH 14/01/2025 08:11:14 GBp 81 366.60 BATE xeaNLu9bvLJ 14/01/2025 08:11:14 GBp 550 366.60 XLON xeaNLu9bvLN 14/01/2025 08:11:12 GBp 193 367.20 XLON xeaNLu9bvGm 14/01/2025 08:11:12 GBp 885 367.20 BATE xeaNLu9bvGv 14/01/2025 08:08:34 GBp 143 366.60 XLON xeaNLu9bdM6 14/01/2025 08:08:34 GBp 210 366.80 XLON xeaNLu9bdMD 14/01/2025 08:07:54 GBp 505 366.40 XLON xeaNLu9bazt 14/01/2025 08:07:54 GBp 276 367.60 XLON xeaNLu9baz@ 14/01/2025 08:07:54 GBp 256 367.20 XLON xeaNLu9baz4 14/01/2025 08:07:54 GBp 60 367.20 XLON xeaNLu9baz6 14/01/2025 08:07:54 GBp 356 367.20 XLON xeaNLu9bazC 14/01/2025 08:07:54 GBp 188 367.20 BATE xeaNLu9bazI 14/01/2025 08:07:54 GBp 234 367.20 XLON xeaNLu9bazV 14/01/2025 08:07:54 GBp 333 367.40 XLON xeaNLu9bayW 14/01/2025 08:07:54 GBp 234 367.20 XLON xeaNLu9bayj 14/01/2025 08:07:54 GBp 333 367.40 XLON xeaNLu9bayn 14/01/2025 08:07:54 GBp 234 367.20 BATE xeaNLu9bayr 14/01/2025 08:07:54 GBp 333 367.40 BATE xeaNLu9bayt 14/01/2025 08:02:08 GBp 104 368.40 XLON xeaNLu9bXL6 14/01/2025 08:02:08 GBp 228 368.80 XLON xeaNLu9bXLP 14/01/2025 08:02:08 GBp 503 369.20 XLON xeaNLu9bXLR 14/01/2025 08:02:08 GBp 490 369.00 XLON xeaNLu9bXLT 14/01/2025 08:02:08 GBp 688 369.20 XLON xeaNLu9bXLV 14/01/2025 08:02:08 GBp 428 369.00 BATE xeaNLu9bXKh 14/01/2025 08:02:08 GBp 1,042 369.20 BATE xeaNLu9bXKj 14/01/2025 08:02:08 GBp 198 368.80 BATE xeaNLu9bXKX