(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

31 December 2024 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 30 December 2024 it had purchased a total of 109,454 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 109,454 - - Highest price paid (per ordinary share) 396.80p - - Lowest price paid (per ordinary share) 392.80p - - Volume weighted average price paid (per ordinary share) 395.45p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 372,036,338 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 372,036,338.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 30/12/2024 16:26:30 GBp 605 396.80 XLON xeaNIDJ258w 30/12/2024 16:22:22 GBp 91 396.60 XLON xeaNIDJ23Sd 30/12/2024 16:22:22 GBp 102 396.60 XLON xeaNIDJ23Sf 30/12/2024 16:21:29 GBp 33 396.40 XLON xeaNIDJ20$F 30/12/2024 16:21:29 GBp 394 396.40 XLON xeaNIDJ20$H 30/12/2024 16:21:29 GBp 156 396.40 XLON xeaNIDJ20$J 30/12/2024 16:21:29 GBp 821 396.20 XLON xeaNIDJ20$P 30/12/2024 16:20:25 GBp 821 396.40 XLON xeaNIDJ21cr 30/12/2024 16:19:42 GBp 371 396.40 XLON xeaNIDJ214v 30/12/2024 16:18:20 GBp 808 396.40 XLON xeaNIDJ2EkE 30/12/2024 16:18:18 GBp 218 396.60 XLON xeaNIDJ2Ef$ 30/12/2024 16:18:18 GBp 200 396.60 XLON xeaNIDJ2Ef5 30/12/2024 16:18:18 GBp 106 396.60 XLON xeaNIDJ2Ef7 30/12/2024 16:15:15 GBp 214 396.40 XLON xeaNIDJ2FDF 30/12/2024 16:15:07 GBp 359 396.40 XLON xeaNIDJ2FEd 30/12/2024 16:15:06 GBp 259 396.60 XLON xeaNIDJ2FEB 30/12/2024 16:15:06 GBp 135 396.60 XLON xeaNIDJ2FED 30/12/2024 16:15:06 GBp 79 396.60 XLON xeaNIDJ2FEF 30/12/2024 16:15:06 GBp 69 396.60 XLON xeaNIDJ2FEH 30/12/2024 16:15:05 GBp 432 396.60 XLON xeaNIDJ2FAe 30/12/2024 16:14:39 GBp 37 396.60 XLON xeaNIDJ2FSd 30/12/2024 16:14:39 GBp 400 396.60 XLON xeaNIDJ2FSf 30/12/2024 16:14:39 GBp 61 396.60 XLON xeaNIDJ2FSh 30/12/2024 16:14:39 GBp 31 396.60 XLON xeaNIDJ2FSl 30/12/2024 16:14:39 GBp 108 396.60 XLON xeaNIDJ2FSn 30/12/2024 16:14:39 GBp 600 396.60 XLON xeaNIDJ2FSp 30/12/2024 16:14:39 GBp 73 396.60 XLON xeaNIDJ2FSr 30/12/2024 16:14:39 GBp 174 396.60 XLON xeaNIDJ2FSt 30/12/2024 16:14:39 GBp 821 396.40 XLON xeaNIDJ2FSw 30/12/2024 16:09:20 GBp 3 396.60 XLON xeaNIDJ2AVi 30/12/2024 16:09:20 GBp 277 396.60 XLON xeaNIDJ2AVk 30/12/2024 16:09:20 GBp 2,375 396.60 XLON xeaNIDJ2AVy 30/12/2024 16:09:20 GBp 248 396.60 XLON xeaNIDJ2AV@ 30/12/2024 16:09:20 GBp 544 396.60 XLON xeaNIDJ2AV0 30/12/2024 16:09:20 GBp 544 396.60 XLON xeaNIDJ2AV2 30/12/2024 16:09:20 GBp 202 396.60 XLON xeaNIDJ2AV4 30/12/2024 16:09:20 GBp 70 396.60 XLON xeaNIDJ2AV6 30/12/2024 16:09:20 GBp 63 396.60 XLON xeaNIDJ2AV8 30/12/2024 16:09:20 GBp 277 396.60 XLON xeaNIDJ2AVL 30/12/2024 16:09:20 GBp 200 396.60 XLON xeaNIDJ2AUd 30/12/2024 16:09:20 GBp 200 396.60 XLON xeaNIDJ2AUf 30/12/2024 16:09:20 GBp 200 396.60 XLON xeaNIDJ2AUh 30/12/2024 16:09:20 GBp 544 396.60 XLON xeaNIDJ2AUj 30/12/2024 16:09:20 GBp 600 396.60 XLON xeaNIDJ2AUl 30/12/2024 16:09:20 GBp 200 396.60 XLON xeaNIDJ2AUn 30/12/2024 16:09:20 GBp 1,600 396.60 XLON xeaNIDJ2AUp 30/12/2024 16:09:20 GBp 544 396.60 XLON xeaNIDJ2AUr 30/12/2024 16:09:20 GBp 187 396.60 XLON xeaNIDJ2AUt 30/12/2024 16:09:20 GBp 200 396.60 XLON xeaNIDJ2AUv 30/12/2024 16:09:20 GBp 200 396.60 XLON xeaNIDJ2AUx 30/12/2024 16:09:20 GBp 200 396.60 XLON xeaNIDJ2AUz 30/12/2024 16:09:20 GBp 545 396.60 XLON xeaNIDJ2AU$ 30/12/2024 16:09:20 GBp 600 396.60 XLON xeaNIDJ2AU1 30/12/2024 16:09:20 GBp 1,100 396.60 XLON xeaNIDJ2AU3 30/12/2024 16:09:06 GBp 600 396.40 XLON xeaNIDJ2Bb0 30/12/2024 16:09:06 GBp 279 396.40 XLON xeaNIDJ2Bbw 30/12/2024 16:09:06 GBp 978 396.40 XLON xeaNIDJ2Bby 30/12/2024 16:09:06 GBp 354 396.60 XLON xeaNIDJ2BbH 30/12/2024 16:09:06 GBp 279 396.60 XLON xeaNIDJ2BbJ 30/12/2024 16:09:06 GBp 516 396.60 XLON xeaNIDJ2BbL 30/12/2024 16:09:06 GBp 336 396.60 XLON xeaNIDJ2Baa 30/12/2024 16:09:06 GBp 544 396.60 XLON xeaNIDJ2Bac 30/12/2024 16:09:06 GBp 279 396.60 XLON xeaNIDJ2Bae 30/12/2024 16:09:06 GBp 353 396.60 XLON xeaNIDJ2BaY 30/12/2024 16:09:06 GBp 281 396.60 XLON xeaNIDJ2BaP 30/12/2024 16:09:06 GBp 310 396.60 XLON xeaNIDJ2BaR 30/12/2024 16:09:06 GBp 114 396.60 XLON xeaNIDJ2BaT 30/12/2024 16:05:29 GBp 62 396.00 XLON xeaNIDJ29dx 30/12/2024 16:05:29 GBp 60 396.00 XLON xeaNIDJ29dz 30/12/2024 16:05:29 GBp 35 396.00 XLON xeaNIDJ29d$ 30/12/2024 16:05:29 GBp 600 396.00 XLON xeaNIDJ29d1 30/12/2024 16:05:29 GBp 600 396.00 XLON xeaNIDJ29d3 30/12/2024 16:05:29 GBp 821 395.80 XLON xeaNIDJ29d6 30/12/2024 16:05:20 GBp 233 396.00 XLON xeaNIDJ29jH 30/12/2024 16:05:20 GBp 588 396.00 XLON xeaNIDJ29jJ 30/12/2024 16:03:44 GBp 186 396.20 XLON xeaNIDJ3sbv 30/12/2024 16:01:52 GBp 56 395.80 XLON xeaNIDJ3tcd 30/12/2024 16:01:52 GBp 214 395.80 XLON xeaNIDJ3tcj 30/12/2024 16:01:51 GBp 55 395.80 XLON xeaNIDJ3tcu 30/12/2024 16:01:51 GBp 215 395.80 XLON xeaNIDJ3tcK 30/12/2024 16:01:51 GBp 57 395.80 XLON xeaNIDJ3tcS 30/12/2024 16:01:51 GBp 213 395.80 XLON xeaNIDJ3tXY 30/12/2024 16:01:50 GBp 49 395.80 XLON xeaNIDJ3tXB 30/12/2024 16:01:50 GBp 221 395.80 XLON xeaNIDJ3tXH 30/12/2024 16:01:50 GBp 58 395.80 XLON xeaNIDJ3tXS 30/12/2024 16:01:50 GBp 212 395.80 XLON xeaNIDJ3tWY 30/12/2024 16:01:50 GBp 48 395.80 XLON xeaNIDJ3tWk 30/12/2024 16:01:49 GBp 222 395.80 XLON xeaNIDJ3tWz 30/12/2024 16:01:49 GBp 60 395.80 XLON xeaNIDJ3tWB 30/12/2024 16:01:49 GBp 250 395.80 XLON xeaNIDJ3tWJ 30/12/2024 16:01:48 GBp 51 395.80 XLON xeaNIDJ3tZB 30/12/2024 16:01:48 GBp 14 395.80 XLON xeaNIDJ3tZD 30/12/2024 16:01:48 GBp 256 395.80 XLON xeaNIDJ3tYa 30/12/2024 16:01:48 GBp 256 395.80 XLON xeaNIDJ3tYm 30/12/2024 16:01:48 GBp 54 395.80 XLON xeaNIDJ3tYB 30/12/2024 16:01:48 GBp 225 395.80 XLON xeaNIDJ3tYJ 30/12/2024 16:01:46 GBp 60 395.80 XLON xeaNIDJ3tju 30/12/2024 16:01:46 GBp 270 395.80 XLON xeaNIDJ3tj7 30/12/2024 16:01:45 GBp 45 395.80 XLON xeaNIDJ3tjI 30/12/2024 16:01:45 GBp 179 395.80 XLON xeaNIDJ3tik 30/12/2024 16:01:45 GBp 114 395.80 XLON xeaNIDJ3tiq 30/12/2024 16:01:45 GBp 1,470 395.80 XLON xeaNIDJ3ti1 30/12/2024 16:01:45 GBp 76 395.80 XLON xeaNIDJ3ti7 30/12/2024 16:01:36 GBp 217 395.80 XLON xeaNIDJ3tes 30/12/2024 16:01:36 GBp 57 395.80 XLON xeaNIDJ3te$ 30/12/2024 16:01:36 GBp 212 395.80 XLON xeaNIDJ3te8 30/12/2024 16:01:36 GBp 52 395.80 XLON xeaNIDJ3teI 30/12/2024 16:01:35 GBp 217 395.80 XLON xeaNIDJ3thl 30/12/2024 16:01:35 GBp 58 395.80 XLON xeaNIDJ3trd 30/12/2024 16:01:35 GBp 211 395.80 XLON xeaNIDJ3trU 30/12/2024 16:01:35 GBp 80 395.80 XLON xeaNIDJ3tqi 30/12/2024 16:01:34 GBp 57 395.80 XLON xeaNIDJ3tqo 30/12/2024 16:01:34 GBp 269 395.80 XLON xeaNIDJ3tqq 30/12/2024 16:01:34 GBp 106 395.80 XLON xeaNIDJ3tqw 30/12/2024 16:01:34 GBp 124 395.80 XLON xeaNIDJ3tq7 30/12/2024 16:01:34 GBp 269 395.80 XLON xeaNIDJ3tq9 30/12/2024 16:01:34 GBp 102 395.80 XLON xeaNIDJ3tqL 30/12/2024 16:01:34 GBp 126 395.80 XLON xeaNIDJ3tqR 30/12/2024 16:01:34 GBp 269 395.80 XLON xeaNIDJ3tqT 30/12/2024 16:01:33 GBp 52 395.80 XLON xeaNIDJ3ttZ 30/12/2024 16:01:33 GBp 173 395.80 XLON xeaNIDJ3tty 30/12/2024 16:01:33 GBp 48 395.80 XLON xeaNIDJ3tt@ 30/12/2024 16:01:33 GBp 220 395.80 XLON xeaNIDJ3ttG 30/12/2024 16:01:32 GBp 87 395.80 XLON xeaNIDJ3tsh 30/12/2024 16:01:32 GBp 133 395.80 XLON xeaNIDJ3tsv 30/12/2024 16:01:32 GBp 269 395.80 XLON xeaNIDJ3tsx 30/12/2024 16:01:32 GBp 106 395.80 XLON xeaNIDJ3ts1 30/12/2024 16:01:32 GBp 121 395.80 XLON xeaNIDJ3ts7 30/12/2024 16:01:32 GBp 269 395.80 XLON xeaNIDJ3ts9 30/12/2024 16:01:32 GBp 231 395.80 XLON xeaNIDJ3tsF 30/12/2024 16:01:32 GBp 269 395.80 XLON xeaNIDJ3tsH 30/12/2024 16:01:32 GBp 104 395.80 XLON xeaNIDJ3tsM 30/12/2024 16:01:32 GBp 52 395.80 XLON xeaNIDJ3tsO 30/12/2024 16:01:31 GBp 217 395.80 XLON xeaNIDJ3tsU 30/12/2024 16:01:31 GBp 55 395.80 XLON xeaNIDJ3tni 30/12/2024 16:01:31 GBp 214 395.80 XLON xeaNIDJ3tn@ 30/12/2024 16:01:31 GBp 51 395.80 XLON xeaNIDJ3tn8 30/12/2024 16:01:31 GBp 218 395.80 XLON xeaNIDJ3tnK 30/12/2024 16:01:30 GBp 56 395.80 XLON xeaNIDJ3tmh 30/12/2024 16:01:30 GBp 213 395.80 XLON xeaNIDJ3tmn 30/12/2024 16:01:30 GBp 123 395.80 XLON xeaNIDJ3tmt 30/12/2024 16:01:30 GBp 52 395.80 XLON xeaNIDJ3tm2 30/12/2024 16:01:30 GBp 217 395.80 XLON xeaNIDJ3tmK 30/12/2024 16:01:29 GBp 2 395.80 XLON xeaNIDJ3tpo 30/12/2024 16:01:29 GBp 57 395.80 XLON xeaNIDJ3tpq 30/12/2024 16:01:29 GBp 212 395.80 XLON xeaNIDJ3tp2 30/12/2024 16:01:29 GBp 69 395.80 XLON xeaNIDJ3tpK 30/12/2024 16:01:28 GBp 52 395.80 XLON xeaNIDJ3toZ 30/12/2024 16:01:28 GBp 212 395.80 XLON xeaNIDJ3tof 30/12/2024 16:01:27 GBp 264 395.80 XLON xeaNIDJ3tow 30/12/2024 16:01:27 GBp 1 395.80 XLON xeaNIDJ3to0 30/12/2024 16:01:27 GBp 53 395.60 XLON xeaNIDJ3toE 30/12/2024 16:01:27 GBp 211 395.60 XLON xeaNIDJ3toQ 30/12/2024 16:01:26 GBp 48 395.60 XLON xeaNIDJ3tzY 30/12/2024 16:01:26 GBp 216 395.60 XLON xeaNIDJ3tzh 30/12/2024 16:01:26 GBp 52 395.60 XLON xeaNIDJ3tzo 30/12/2024 16:01:26 GBp 212 395.60 XLON xeaNIDJ3tzw 30/12/2024 16:01:26 GBp 216 395.60 XLON xeaNIDJ3tzI 30/12/2024 16:01:26 GBp 264 395.60 XLON xeaNIDJ3tzO 30/12/2024 16:01:26 GBp 264 395.60 XLON xeaNIDJ3tyX 30/12/2024 16:01:26 GBp 264 395.60 XLON xeaNIDJ3tyo 30/12/2024 16:01:25 GBp 264 395.60 XLON xeaNIDJ3tyy 30/12/2024 16:01:25 GBp 264 395.60 XLON xeaNIDJ3ty2 30/12/2024 16:01:25 GBp 264 395.60 XLON xeaNIDJ3ty8 30/12/2024 16:01:25 GBp 264 395.60 XLON xeaNIDJ3tyE 30/12/2024 16:01:25 GBp 264 395.60 XLON xeaNIDJ3tyK 30/12/2024 16:01:25 GBp 264 395.60 XLON xeaNIDJ3tyQ 30/12/2024 16:01:25 GBp 264 395.60 XLON xeaNIDJ3t$W 30/12/2024 16:01:25 GBp 264 395.60 XLON xeaNIDJ3t$c 30/12/2024 16:01:25 GBp 264 395.60 XLON xeaNIDJ3t$i 30/12/2024 16:01:25 GBp 264 395.60 XLON xeaNIDJ3t$t 30/12/2024 16:01:24 GBp 2 395.60 XLON xeaNIDJ3t$1 30/12/2024 16:01:24 GBp 206 395.60 XLON xeaNIDJ3t$7 30/12/2024 16:01:24 GBp 80 395.60 XLON xeaNIDJ3t$9 30/12/2024 16:01:24 GBp 264 395.60 XLON xeaNIDJ3t$B 30/12/2024 16:01:24 GBp 283 395.60 XLON xeaNIDJ3t$D 30/12/2024 16:01:24 GBp 283 395.60 XLON xeaNIDJ3t$F 30/12/2024 16:01:24 GBp 223 395.60 XLON xeaNIDJ3t$L 30/12/2024 16:01:24 GBp 493 395.60 XLON xeaNIDJ3t$N 30/12/2024 16:01:24 GBp 600 395.60 XLON xeaNIDJ3t$P 30/12/2024 16:01:24 GBp 261 395.60 XLON xeaNIDJ3t$R 30/12/2024 16:01:24 GBp 264 395.60 XLON xeaNIDJ3t$T 30/12/2024 16:01:24 GBp 853 395.60 XLON xeaNIDJ3t@e 30/12/2024 16:01:24 GBp 264 395.60 XLON xeaNIDJ3t@g 30/12/2024 15:56:55 GBp 155 395.40 XLON xeaNIDJ3r8H 30/12/2024 15:56:55 GBp 151 395.40 XLON xeaNIDJ3r8N 30/12/2024 15:56:55 GBp 20 395.40 XLON xeaNIDJ3r8P 30/12/2024 15:56:54 GBp 185 395.40 XLON xeaNIDJ3rBa 30/12/2024 15:56:54 GBp 149 395.40 XLON xeaNIDJ3rBW 30/12/2024 15:56:54 GBp 544 395.40 XLON xeaNIDJ3rBY 30/12/2024 15:56:54 GBp 78 395.40 XLON xeaNIDJ3rBg 30/12/2024 15:56:54 GBp 192 395.40 XLON xeaNIDJ3rBi 30/12/2024 15:56:54 GBp 169 395.40 XLON xeaNIDJ3rBk 30/12/2024 15:56:54 GBp 28 395.40 XLON xeaNIDJ3rBq 30/12/2024 15:56:54 GBp 544 395.40 XLON xeaNIDJ3rBs 30/12/2024 15:56:54 GBp 169 395.40 XLON xeaNIDJ3rBu 30/12/2024 15:56:54 GBp 64 395.40 XLON xeaNIDJ3rB9 30/12/2024 15:56:54 GBp 24 395.40 XLON xeaNIDJ3rBB 30/12/2024 15:56:54 GBp 340 395.40 XLON xeaNIDJ3rBD 30/12/2024 15:56:54 GBp 169 395.40 XLON xeaNIDJ3rBF 30/12/2024 15:13:57 GBp 512 394.60 XLON xeaNIDJ3gYW 30/12/2024 15:10:23 GBp 130 395.00 XLON xeaNIDJ3eiQ 30/12/2024 15:10:23 GBp 5 395.00 XLON xeaNIDJ3elo 30/12/2024 15:10:23 GBp 73 395.00 XLON xeaNIDJ3elq 30/12/2024 15:10:23 GBp 71 395.00 XLON xeaNIDJ3els 30/12/2024 15:10:23 GBp 135 394.80 XLON xeaNIDJ3elu 30/12/2024 15:10:23 GBp 652 394.80 XLON xeaNIDJ3el$ 30/12/2024 15:00:04 GBp 4 394.60 XLON xeaNIDJ3I8z 30/12/2024 15:00:03 GBp 403 394.60 XLON xeaNIDJ3IBh 30/12/2024 15:00:03 GBp 410 394.60 XLON xeaNIDJ3IAX 30/12/2024 15:00:03 GBp 14 394.60 XLON xeaNIDJ3IL3 30/12/2024 15:00:03 GBp 3 394.60 XLON xeaNIDJ3ILA 30/12/2024 15:00:03 GBp 110 394.60 XLON xeaNIDJ3ILC 30/12/2024 15:00:03 GBp 95 394.60 XLON xeaNIDJ3ILE 30/12/2024 15:00:03 GBp 50 394.40 XLON xeaNIDJ3ILK 30/12/2024 15:00:03 GBp 62 394.40 XLON xeaNIDJ3ILQ 30/12/2024 15:00:03 GBp 67 394.40 XLON xeaNIDJ3ILV 30/12/2024 15:00:03 GBp 180 394.40 XLON xeaNIDJ3IKb 30/12/2024 15:00:03 GBp 211 394.40 XLON xeaNIDJ3IKX 30/12/2024 15:00:03 GBp 63 394.40 XLON xeaNIDJ3IKZ 30/12/2024 15:00:03 GBp 606 394.20 XLON xeaNIDJ3IKh 30/12/2024 14:50:12 GBp 562 394.40 XLON xeaNIDJ3Tb@ 30/12/2024 14:49:19 GBp 51 394.60 XLON xeaNIDJ3T2Z 30/12/2024 14:49:19 GBp 49 394.60 XLON xeaNIDJ3T2f 30/12/2024 14:49:19 GBp 173 394.60 XLON xeaNIDJ3T2h 30/12/2024 14:49:19 GBp 57 394.60 XLON xeaNIDJ3T2j 30/12/2024 14:49:16 GBp 200 394.60 XLON xeaNIDJ3TC6 30/12/2024 14:49:16 GBp 400 394.60 XLON xeaNIDJ3TC8 30/12/2024 14:49:16 GBp 1,200 394.60 XLON xeaNIDJ3TCA 30/12/2024 14:49:16 GBp 400 394.60 XLON xeaNIDJ3TCC 30/12/2024 14:49:16 GBp 77 394.60 XLON xeaNIDJ3TCK 30/12/2024 14:49:16 GBp 1,200 394.60 XLON xeaNIDJ3TCG 30/12/2024 14:49:16 GBp 600 394.60 XLON xeaNIDJ3TCI 30/12/2024 14:49:16 GBp 152 394.40 XLON xeaNIDJ3TCV 30/12/2024 14:49:15 GBp 254 394.60 XLON xeaNIDJ3TFc 30/12/2024 14:48:56 GBp 186 394.80 XLON xeaNIDJ3TVi 30/12/2024 14:39:34 GBp 111 394.80 XLON xeaNIDJ372S 30/12/2024 14:39:34 GBp 189 394.80 XLON xeaNIDJ372U 30/12/2024 14:39:34 GBp 241 394.80 XLON xeaNIDJ37DW 30/12/2024 14:31:56 GBp 59 394.80 XLON xeaNIDJ30Si 30/12/2024 14:30:23 GBp 586 394.80 XLON xeaNIDJ3Eb4 30/12/2024 14:30:23 GBp 102 394.80 XLON xeaNIDJ3Eb6 30/12/2024 14:30:04 GBp 619 395.00 XLON xeaNIDJ3Erm 30/12/2024 14:28:59 GBp 117 395.20 XLON xeaNIDJ3EIM 30/12/2024 14:28:59 GBp 459 395.20 XLON xeaNIDJ3EIO 30/12/2024 13:54:29 GBp 84 393.60 XLON xeaNIDJy$W9 30/12/2024 13:54:29 GBp 558 393.60 XLON xeaNIDJy$WF 30/12/2024 13:54:29 GBp 63 393.60 XLON xeaNIDJy$WH 30/12/2024 13:54:29 GBp 62 393.60 XLON xeaNIDJy$WJ 30/12/2024 13:54:29 GBp 565 393.60 XLON xeaNIDJy$Zg 30/12/2024 13:54:29 GBp 577 393.40 XLON xeaNIDJy$Zm 30/12/2024 13:41:45 GBp 38 393.60 XLON xeaNIDJyvjU 30/12/2024 13:41:05 GBp 139 393.60 XLON xeaNIDJyv4m 30/12/2024 13:41:05 GBp 476 393.60 XLON xeaNIDJyv7k 30/12/2024 13:41:05 GBp 67 393.60 XLON xeaNIDJyv7m 30/12/2024 13:39:56 GBp 170 393.60 XLON xeaNIDJycYu 30/12/2024 13:39:48 GBp 2 393.60 XLON xeaNIDJyce2 30/12/2024 13:39:48 GBp 73 393.60 XLON xeaNIDJyceG 30/12/2024 13:39:48 GBp 159 393.60 XLON xeaNIDJyceI 30/12/2024 13:38:54 GBp 65 393.60 XLON xeaNIDJycEX 30/12/2024 13:38:54 GBp 119 393.60 XLON xeaNIDJycEZ 30/12/2024 13:38:54 GBp 62 393.60 XLON xeaNIDJycFT 30/12/2024 13:38:54 GBp 57 393.60 XLON xeaNIDJycFV 30/12/2024 13:38:54 GBp 556 393.20 XLON xeaNIDJycEh 30/12/2024 13:34:25 GBp 316 393.40 XLON xeaNIDJyaMW 30/12/2024 13:34:25 GBp 240 393.40 XLON xeaNIDJyaMY 30/12/2024 13:32:55 GBp 62 393.60 XLON xeaNIDJyb0e 30/12/2024 13:25:50 GBp 4 393.60 XLON xeaNIDJyWS9 30/12/2024 13:25:50 GBp 151 393.60 XLON xeaNIDJyWSQ 30/12/2024 13:25:50 GBp 200 393.60 XLON xeaNIDJyWVb 30/12/2024 13:25:50 GBp 195 393.60 XLON xeaNIDJyWVZ 30/12/2024 13:15:00 GBp 156 393.80 XLON xeaNIDJyj$e 30/12/2024 13:15:00 GBp 196 393.80 XLON xeaNIDJyj$g 30/12/2024 13:10:05 GBp 136 394.00 XLON xeaNIDJyh$5 30/12/2024 13:10:05 GBp 211 394.00 XLON xeaNIDJyh$7 30/12/2024 13:10:05 GBp 200 394.00 XLON xeaNIDJyh$9 30/12/2024 13:10:05 GBp 8 394.00 XLON xeaNIDJyh$B 30/12/2024 13:08:24 GBp 29 394.00 XLON xeaNIDJyecT 30/12/2024 13:08:24 GBp 318 394.00 XLON xeaNIDJyecV 30/12/2024 13:08:24 GBp 215 394.00 XLON xeaNIDJyeXX 30/12/2024 13:08:24 GBp 330 393.80 XLON xeaNIDJyeXd 30/12/2024 13:01:50 GBp 41 394.00 XLON xeaNIDJyMFP 30/12/2024 13:01:50 GBp 100 394.00 XLON xeaNIDJyMFR 30/12/2024 13:00:00 GBp 288 394.20 XLON xeaNIDJyN7@ 30/12/2024 12:58:10 GBp 211 394.20 XLON xeaNIDJyK1g 30/12/2024 12:49:23 GBp 186 394.20 XLON xeaNIDJyGRu 30/12/2024 12:49:17 GBp 123 394.40 XLON xeaNIDJyHWn 30/12/2024 12:49:17 GBp 111 394.40 XLON xeaNIDJyHWp 30/12/2024 12:48:56 GBp 427 394.40 XLON xeaNIDJyH@j 30/12/2024 12:42:08 GBp 245 395.20 XLON xeaNIDJySIE 30/12/2024 12:42:05 GBp 412 395.40 XLON xeaNIDJySPD 30/12/2024 12:42:01 GBp 420 395.60 XLON xeaNIDJySQQ 30/12/2024 12:40:45 GBp 43 395.80 XLON xeaNIDJyT1J 30/12/2024 12:40:45 GBp 122 395.80 XLON xeaNIDJyT1L 30/12/2024 12:38:15 GBp 238 395.80 XLON xeaNIDJyQAr 30/12/2024 12:38:14 GBp 32 396.40 XLON xeaNIDJyQL6 30/12/2024 12:38:14 GBp 221 396.40 XLON xeaNIDJyQL8 30/12/2024 12:38:14 GBp 201 396.20 XLON xeaNIDJyQLA 30/12/2024 12:38:14 GBp 66 396.20 XLON xeaNIDJyQLC 30/12/2024 12:38:14 GBp 221 396.20 XLON xeaNIDJyQLE 30/12/2024 12:38:14 GBp 341 396.00 XLON xeaNIDJyQLT 30/12/2024 12:30:00 GBp 226 396.40 XLON xeaNIDJy6Kv 30/12/2024 12:30:00 GBp 1,026 396.40 XLON xeaNIDJy6Kx 30/12/2024 12:30:00 GBp 1,100 396.40 XLON xeaNIDJy6Kz 30/12/2024 12:30:00 GBp 341 396.20 XLON xeaNIDJy6K2 30/12/2024 12:04:12 GBp 228 396.40 XLON xeaNIDJyAcH 30/12/2024 12:04:11 GBp 402 396.80 XLON xeaNIDJyAXb 30/12/2024 12:04:11 GBp 1 396.80 XLON xeaNIDJyAXd 30/12/2024 12:04:11 GBp 220 396.80 XLON xeaNIDJyAXZ 30/12/2024 12:04:11 GBp 500 396.80 XLON xeaNIDJyAXm 30/12/2024 12:04:11 GBp 498 396.80 XLON xeaNIDJyAXs 30/12/2024 12:04:11 GBp 505 396.80 XLON xeaNIDJyAXy 30/12/2024 12:04:11 GBp 145 396.80 XLON xeaNIDJyAX2 30/12/2024 12:04:11 GBp 352 396.80 XLON xeaNIDJyAX4 30/12/2024 12:04:11 GBp 514 396.80 XLON xeaNIDJyAXA 30/12/2024 12:04:11 GBp 48 396.60 XLON xeaNIDJyAXQ 30/12/2024 12:02:45 GBp 362 396.60 XLON xeaNIDJyA9s 30/12/2024 11:32:34 GBp 179 395.60 XLON xeaNIDJzyI@ 30/12/2024 11:31:38 GBp 214 395.80 XLON xeaNIDJzzqG 30/12/2024 11:31:19 GBp 462 396.00 XLON xeaNIDJzz@5 30/12/2024 11:25:52 GBp 257 395.40 XLON xeaNIDJzuW9 30/12/2024 11:25:51 GBp 370 395.60 XLON xeaNIDJzuWB 30/12/2024 11:25:31 GBp 357 395.80 XLON xeaNIDJzuqO 30/12/2024 11:25:31 GBp 66 395.80 XLON xeaNIDJzuqQ 30/12/2024 11:25:31 GBp 152 395.80 XLON xeaNIDJzuqS 30/12/2024 11:21:00 GBp 235 395.60 XLON xeaNIDJzcua 30/12/2024 11:21:00 GBp 120 395.60 XLON xeaNIDJzcuc 30/12/2024 11:20:14 GBp 139 395.60 XLON xeaNIDJzcL5 30/12/2024 11:20:13 GBp 593 395.60 XLON xeaNIDJzcLS 30/12/2024 11:20:13 GBp 791 395.60 XLON xeaNIDJzcLU 30/12/2024 11:20:12 GBp 472 395.60 XLON xeaNIDJzcKO 30/12/2024 11:20:12 GBp 25 395.60 XLON xeaNIDJzcNX 30/12/2024 11:20:12 GBp 50 395.60 XLON xeaNIDJzcNZ 30/12/2024 11:19:49 GBp 74 395.60 XLON xeaNIDJzdb9 30/12/2024 11:19:49 GBp 308 395.60 XLON xeaNIDJzdbB 30/12/2024 11:19:49 GBp 100 395.60 XLON xeaNIDJzdbD 30/12/2024 11:19:49 GBp 1,100 395.60 XLON xeaNIDJzdbH 30/12/2024 11:19:48 GBp 20 395.40 XLON xeaNIDJzdbV 30/12/2024 11:19:48 GBp 208 395.40 XLON xeaNIDJzdaX 30/12/2024 11:19:48 GBp 330 395.60 XLON xeaNIDJzdaZ 30/12/2024 10:55:31 GBp 288 395.60 XLON xeaNIDJzhL2 30/12/2024 10:49:23 GBp 9 395.60 XLON xeaNIDJzMU2 30/12/2024 10:40:56 GBp 463 395.80 XLON xeaNIDJzINC 30/12/2024 10:39:50 GBp 233 396.40 XLON xeaNIDJzJgT 30/12/2024 10:39:50 GBp 247 396.40 XLON xeaNIDJzJgV 30/12/2024 10:37:50 GBp 302 395.60 XLON xeaNIDJzGjM 30/12/2024 10:33:20 GBp 54 395.60 XLON xeaNIDJzUdc 30/12/2024 10:33:20 GBp 49 395.60 XLON xeaNIDJzUde 30/12/2024 10:31:30 GBp 20 395.60 XLON xeaNIDJzUGq 30/12/2024 10:31:30 GBp 128 395.60 XLON xeaNIDJzUGs 30/12/2024 10:30:14 GBp 577 395.60 XLON xeaNIDJzVxx 30/12/2024 10:30:14 GBp 330 395.40 XLON xeaNIDJzVx@ 30/12/2024 10:24:10 GBp 93 395.40 XLON xeaNIDJzQja 30/12/2024 10:24:10 GBp 46 395.40 XLON xeaNIDJzQjc 30/12/2024 10:23:04 GBp 94 395.40 XLON xeaNIDJzQBb 30/12/2024 10:23:04 GBp 37 395.40 XLON xeaNIDJzQBf 30/12/2024 10:23:04 GBp 38 395.40 XLON xeaNIDJzQBZ 30/12/2024 10:21:37 GBp 25 395.40 XLON xeaNIDJzRyn 30/12/2024 10:21:37 GBp 142 395.40 XLON xeaNIDJzRyp 30/12/2024 10:21:33 GBp 2,195 395.40 XLON xeaNIDJzRuh 30/12/2024 10:21:33 GBp 200 395.40 XLON xeaNIDJzRuj 30/12/2024 10:21:33 GBp 200 395.40 XLON xeaNIDJzRul 30/12/2024 10:21:33 GBp 93 395.40 XLON xeaNIDJzRun 30/12/2024 10:21:29 GBp 162 395.40 XLON xeaNIDJzRwE 30/12/2024 10:21:29 GBp 202 395.40 XLON xeaNIDJzRwG 30/12/2024 10:21:29 GBp 240 395.40 XLON xeaNIDJzRwI 30/12/2024 10:21:29 GBp 432 395.40 XLON xeaNIDJzR56 30/12/2024 10:21:29 GBp 68 395.20 XLON xeaNIDJzR58 30/12/2024 10:21:29 GBp 63 395.20 XLON xeaNIDJzR5A 30/12/2024 10:21:29 GBp 228 394.80 XLON xeaNIDJzR5J 30/12/2024 10:21:29 GBp 330 395.00 XLON xeaNIDJzR5L 30/12/2024 09:57:30 GBp 22 394.20 XLON xeaNIDJz1ZZ 30/12/2024 09:57:30 GBp 88 394.20 XLON xeaNIDJz1Za 30/12/2024 09:57:30 GBp 260 394.20 XLON xeaNIDJz1Zc 30/12/2024 09:57:30 GBp 202 394.20 XLON xeaNIDJz1Ze 30/12/2024 09:57:30 GBp 228 394.00 XLON xeaNIDJz1Zs 30/12/2024 09:57:30 GBp 330 394.20 XLON xeaNIDJz1Zu 30/12/2024 09:40:47 GBp 1,100 394.00 XLON xeaNIDJzBNX 30/12/2024 09:40:47 GBp 258 394.00 XLON xeaNIDJzBKV 30/12/2024 09:40:47 GBp 202 393.80 XLON xeaNIDJzBNj 30/12/2024 09:40:47 GBp 128 393.80 XLON xeaNIDJzBNl 30/12/2024 09:35:23 GBp 294 394.00 XLON xeaNIDJz9Vm 30/12/2024 09:24:04 GBp 233 393.20 XLON xeaNIDJ@oU4 30/12/2024 09:24:04 GBp 228 393.00 XLON xeaNIDJ@oUB 30/12/2024 09:24:01 GBp 554 393.40 XLON xeaNIDJ@oOm 30/12/2024 09:24:01 GBp 506 393.40 XLON xeaNIDJ@oO@ 30/12/2024 09:23:59 GBp 82 393.40 XLON xeaNIDJ@oRI 30/12/2024 09:23:56 GBp 364 393.40 XLON xeaNIDJ@oQ3 30/12/2024 09:23:56 GBp 62 393.40 XLON xeaNIDJ@oQ5 30/12/2024 09:23:56 GBp 128 393.40 XLON xeaNIDJ@oQ7 30/12/2024 09:15:13 GBp 17 393.00 XLON xeaNIDJ@@yD 30/12/2024 09:15:13 GBp 810 392.80 XLON xeaNIDJ@@yO 30/12/2024 09:15:13 GBp 2 393.20 XLON xeaNIDJ@@yQ 30/12/2024 09:15:13 GBp 492 393.00 XLON xeaNIDJ@@$X 30/12/2024 09:15:13 GBp 228 392.80 XLON xeaNIDJ@@$c 30/12/2024 09:15:13 GBp 330 393.00 XLON xeaNIDJ@@$e 30/12/2024 09:14:14 GBp 228 393.20 XLON xeaNIDJ@@IF 30/12/2024 09:14:13 GBp 330 393.40 XLON xeaNIDJ@@IS 30/12/2024 09:07:02 GBp 326 393.60 XLON xeaNIDJ@zCC 30/12/2024 09:07:02 GBp 28 393.60 XLON xeaNIDJ@zCM 30/12/2024 09:07:02 GBp 200 393.60 XLON xeaNIDJ@zCO 30/12/2024 09:05:14 GBp 148 393.80 XLON xeaNIDJ@wod 30/12/2024 09:05:14 GBp 170 393.80 XLON xeaNIDJ@wof 30/12/2024 09:03:37 GBp 300 394.00 XLON xeaNIDJ@xWN 30/12/2024 09:02:16 GBp 51 394.00 XLON xeaNIDJ@xBb 30/12/2024 08:54:14 GBp 149 393.60 XLON xeaNIDJ@dWS 30/12/2024 08:54:14 GBp 200 393.60 XLON xeaNIDJ@dWU 30/12/2024 08:54:12 GBp 1 393.80 XLON xeaNIDJ@dZD 30/12/2024 08:54:12 GBp 185 393.80 XLON xeaNIDJ@dZF 30/12/2024 08:53:27 GBp 316 393.80 XLON xeaNIDJ@dzZ 30/12/2024 08:40:12 GBp 251 393.80 XLON xeaNIDJ@WLZ 30/12/2024 08:38:56 GBp 104 394.00 XLON xeaNIDJ@Xfm 30/12/2024 08:38:56 GBp 200 394.00 XLON xeaNIDJ@Xfo 30/12/2024 08:33:28 GBp 107 393.20 XLON xeaNIDJ@l40 30/12/2024 08:33:28 GBp 390 393.20 XLON xeaNIDJ@l42 30/12/2024 08:24:36 GBp 186 394.00 XLON xeaNIDJ@hc3 30/12/2024 08:21:48 GBp 232 394.00 XLON xeaNIDJ@eX7 30/12/2024 08:18:42 GBp 186 394.60 XLON xeaNIDJ@fYz 30/12/2024 08:16:10 GBp 251 395.00 XLON xeaNIDJ@f9r 30/12/2024 08:16:09 GBp 307 395.20 XLON xeaNIDJ@f9y 30/12/2024 08:10:20 GBp 260 395.40 XLON xeaNIDJ@Nnl 30/12/2024 08:10:18 GBp 280 395.60 XLON xeaNIDJ@Nn5 30/12/2024 08:10:18 GBp 96 395.60 XLON xeaNIDJ@Nn7 30/12/2024 08:10:03 GBp 286 395.80 XLON xeaNIDJ@Ny5 30/12/2024 08:10:03 GBp 186 396.00 XLON xeaNIDJ@Ny7 30/12/2024 08:06:54 GBp 157 395.40 XLON xeaNIDJ@KpF 30/12/2024 08:06:54 GBp 91 395.40 XLON xeaNIDJ@KpG 30/12/2024 08:05:52 GBp 567 395.80 XLON xeaNIDJ@KBF