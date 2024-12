(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) 24th December 2024 PayPoint plc ("PayPoint" or the "Company") Transaction in Own Shares The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec plc (“Investec”). Ordinary Shares

Date of purchase: 23rd December 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 10,291 Lowest price per share (pence): 745.00 Highest price per share (pence): 764.00 Weighted average price per day (pence): 754.2245

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,577,051 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,577,051 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 754.2245 10,291 745.00 764.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 23 December 2024 08:19:38 4 764.00 XLON 00317289410TRLO1 23 December 2024 08:19:38 69 764.00 XLON 00317289411TRLO1 23 December 2024 08:19:38 71 764.00 XLON 00317289412TRLO1 23 December 2024 08:40:17 212 762.00 XLON 00317293632TRLO1 23 December 2024 09:04:23 90 762.00 XLON 00317297967TRLO1 23 December 2024 09:04:23 41 762.00 XLON 00317297970TRLO1 23 December 2024 09:04:23 113 761.00 XLON 00317297971TRLO1 23 December 2024 09:04:23 113 761.00 XLON 00317297972TRLO1 23 December 2024 09:04:23 68 762.00 XLON 00317297974TRLO1 23 December 2024 09:04:23 41 762.00 XLON 00317297975TRLO1 23 December 2024 09:09:04 8 762.00 XLON 00317298599TRLO1 23 December 2024 09:09:04 73 762.00 XLON 00317298600TRLO1 23 December 2024 09:11:36 44 762.00 XLON 00317298968TRLO1 23 December 2024 09:11:36 52 762.00 XLON 00317298969TRLO1 23 December 2024 09:14:26 36 762.00 XLON 00317299398TRLO1 23 December 2024 09:14:26 19 762.00 XLON 00317299399TRLO1 23 December 2024 09:14:39 113 761.00 XLON 00317299432TRLO1 23 December 2024 09:29:37 108 760.00 XLON 00317301624TRLO1 23 December 2024 10:57:36 108 760.00 XLON 00317309902TRLO1 23 December 2024 10:57:36 550 760.00 XLON 00317309903TRLO1 23 December 2024 10:57:36 74 760.00 XLON 00317309904TRLO1 23 December 2024 10:57:36 113 759.00 XLON 00317309905TRLO1 23 December 2024 10:57:36 1 759.00 XLON 00317309906TRLO1 23 December 2024 10:58:45 227 759.00 XLON 00317309923TRLO1 23 December 2024 10:58:45 110 759.00 XLON 00317309924TRLO1 23 December 2024 10:58:45 114 759.00 XLON 00317309925TRLO1 23 December 2024 10:59:34 212 758.00 XLON 00317309937TRLO1 23 December 2024 10:59:34 119 758.00 XLON 00317309938TRLO1 23 December 2024 11:30:23 217 757.00 XLON 00317310346TRLO1 23 December 2024 11:30:23 117 757.00 XLON 00317310347TRLO1 23 December 2024 12:22:15 106 755.00 XLON 00317310996TRLO1 23 December 2024 12:22:15 105 755.00 XLON 00317310997TRLO1 23 December 2024 12:22:15 105 755.00 XLON 00317310998TRLO1 23 December 2024 12:22:15 105 755.00 XLON 00317310999TRLO1 23 December 2024 12:40:13 115 755.00 XLON 00317311326TRLO1 23 December 2024 13:41:03 106 755.00 XLON 00317312378TRLO1 23 December 2024 13:49:23 113 754.00 XLON 00317312588TRLO1 23 December 2024 13:49:23 268 754.00 XLON 00317312589TRLO1 23 December 2024 13:53:30 84 754.00 XLON 00317312679TRLO1 23 December 2024 13:53:30 23 754.00 XLON 00317312680TRLO1 23 December 2024 14:27:29 107 755.00 XLON 00317313388TRLO1 23 December 2024 14:27:29 106 755.00 XLON 00317313389TRLO1 23 December 2024 14:30:44 152 754.00 XLON 00317313896TRLO1 23 December 2024 14:47:38 264 753.00 XLON 00317314548TRLO1 23 December 2024 14:47:40 1 753.00 XLON 00317314549TRLO1 23 December 2024 14:47:41 50 753.00 XLON 00317314550TRLO1 23 December 2024 14:47:41 2 753.00 XLON 00317314551TRLO1 23 December 2024 14:47:41 106 753.00 XLON 00317314552TRLO1 23 December 2024 14:47:41 105 753.00 XLON 00317314553TRLO1 23 December 2024 14:47:41 105 753.00 XLON 00317314554TRLO1 23 December 2024 14:47:41 264 753.00 XLON 00317314555TRLO1 23 December 2024 14:52:55 96 755.00 XLON 00317314693TRLO1 23 December 2024 14:52:55 332 755.00 XLON 00317314694TRLO1 23 December 2024 14:52:55 134 755.00 XLON 00317314695TRLO1 23 December 2024 14:53:26 334 754.00 XLON 00317314706TRLO1 23 December 2024 15:21:09 198 754.00 XLON 00317315759TRLO1 23 December 2024 15:21:09 370 754.00 XLON 00317315760TRLO1 23 December 2024 15:21:09 45 754.00 XLON 00317315761TRLO1 23 December 2024 15:21:09 18 753.00 XLON 00317315762TRLO1 23 December 2024 15:21:09 444 753.00 XLON 00317315763TRLO1 23 December 2024 15:21:09 69 753.00 XLON 00317315764TRLO1 23 December 2024 15:21:09 32 752.00 XLON 00317315765TRLO1 23 December 2024 15:21:09 81 752.00 XLON 00317315766TRLO1 23 December 2024 15:22:02 70 751.00 XLON 00317315775TRLO1 23 December 2024 15:22:02 46 751.00 XLON 00317315776TRLO1 23 December 2024 15:22:03 106 750.00 XLON 00317315777TRLO1 23 December 2024 15:22:10 86 750.00 XLON 00317315778TRLO1 23 December 2024 15:22:10 25 750.00 XLON 00317315779TRLO1 23 December 2024 15:50:01 15 749.00 XLON 00317316598TRLO1 23 December 2024 15:50:01 99 749.00 XLON 00317316599TRLO1 23 December 2024 15:50:01 113 749.00 XLON 00317316600TRLO1 23 December 2024 15:50:01 43 749.00 XLON 00317316601TRLO1 23 December 2024 15:50:01 70 749.00 XLON 00317316602TRLO1 23 December 2024 15:50:01 113 749.00 XLON 00317316603TRLO1 23 December 2024 15:50:01 112 748.00 XLON 00317316604TRLO1 23 December 2024 15:50:20 97 747.00 XLON 00317316613TRLO1 23 December 2024 15:51:12 221 748.00 XLON 00317316624TRLO1 23 December 2024 15:51:16 113 747.00 XLON 00317316630TRLO1 23 December 2024 16:00:23 89 746.00 XLON 00317316861TRLO1 23 December 2024 16:00:33 22 746.00 XLON 00317316864TRLO1 23 December 2024 16:00:33 111 746.00 XLON 00317316865TRLO1 23 December 2024 16:00:33 89 746.00 XLON 00317316866TRLO1 23 December 2024 16:06:24 109 746.00 XLON 00317316971TRLO1 23 December 2024 16:06:24 110 746.00 XLON 00317316972TRLO1 23 December 2024 16:06:24 110 746.00 XLON 00317316973TRLO1 23 December 2024 16:20:00 112 745.00 XLON 00317317457TRLO1 23 December 2024 16:20:00 1 745.00 XLON 00317317458TRLO1 23 December 2024 16:20:01 72 745.00 XLON 00317317460TRLO1 23 December 2024 16:20:02 41 745.00 XLON 00317317462TRLO1 23 December 2024 16:20:02 77 745.00 XLON 00317317463TRLO1 23 December 2024 16:21:08 35 745.00 XLON 00317317496TRLO1 23 December 2024 16:21:08 84 745.00 XLON 00317317497TRLO1 23 December 2024 16:25:08 29 745.00 XLON 00317317747TRLO1 23 December 2024 16:25:08 9 745.00 XLON 00317317748TRLO1 23 December 2024 16:25:08 10 745.00 XLON 00317317749TRLO1 23 December 2024 16:25:58 70 745.00 XLON 00317317802TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970