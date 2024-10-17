亞裔名人堂公佈2024年度入選名單

(MENAFN- PR Newswire) 20週年紀念儀式啟動800萬美元融資計劃

美國加州洛杉磯2024年10月18日 /美通社/ -- 亞裔名人堂 (Asian Hall of Fame)將於10月19日在洛杉磯比爾特莫酒店(Biltmore Los Angeles)舉行2024年入選儀式,並透過Roku GAME直播。Getty Images紅地毯活動將於下午3時30分開始。洛杉磯加州大學空軍後備軍官訓練團榮譽衛兵(UCLA Air Force ROTC Honor Guard)將揭開序幕,活動時間為下午5時30分至晚上8時30分。

在此處體驗完整的互動式多通路新聞發佈:

有賴媒體合作夥伴KTLA 5、官方酒店合作夥伴Millennium & Copthorne的鼎力相助,再加上超過200件簽名紀念品、時尚禮品及主題展,收益將用於支持亞裔名人堂(Asian Hall of Fame)的「亞裔及原住民女性影響基金」(Asian & Native Women Impact Fund)以及將於2026年開幕的全新亞裔名人堂中心的融資計劃。

大會司儀是KTLA 5新聞主播Frank Buckley。音樂表演嘉賓包括Hiro Yamamoto (Soundgarden)、Ed Roth(Annie Lenox)、Maki Mae (《America's Got Talent》)和Malea Emma Tjandrawidjaja (《American Idol》)。

傳媒資料包:

新聞憑證申請:

亞裔名人堂2024年入選者

Anne Akiko Meyers ,小提琴演奏家

謝冰(Bing Xie),Silergy聯席行政總裁

Crystal Kung Minkoff ,媒體先驅

Eva Chow ,KHEE Soju創辦人

Joe Wong ,喜劇演員

Julia S. Gouw ,慈善家

關繼威(Ke Huy Quan) ,電影先驅

郭令明(Kwek Leng Beng) ,新加坡豐隆集團(Hong Leong Group)創辦人兼主席

Larry Li ,豐元資本(Amino Capital)創辦人兼管理合夥人

Leena Nair ,Chanel環球行政總裁

Maia Shibutani 、Alex Shibutani ,奧運選手

Marta & Raj Bhathal 、Alex Bhathal、Lisa Bhathal Merage,體育管理創新者

Millennium & Copthorne ,企業入選者

Richard Lui 、Kristen Lui,媒體先驅

太平洋西北地區入選者

Aisha Ibrahim ,名廚

Bruce Harrell ,西雅圖市長

總領事SEO Eunji ,大韓民國政府

Daniel Nguyen及Katherine Lam ,公民領袖

David Wasielewski ,鼎泰豐管理合夥人

Jacqueline Yang 西雅圖超級鷹隊(SuperHawks)主席兼老闆

Jonathan Sposato ,媒體先驅

Preston Singletary ,特林吉特印第安部落(Tlingit Indian Tribe)玻璃藝術家

已故入選者

Anna May Wong (1905-1961年)

N. Scott Momaday (1934-2024年)

Seiji Ozawa (1935-2024年)William Saito (1936-2012年)

親善大使

Matt Cameron (Pearl Jam)

全國優異獎得主

Brandon Tsay ,亞裔倡導獎

Lydia Lee,年度藝術教育家獎

Malea Emma Tjandrawidjaja ,亞裔創新獎

Sheila Froment,二次機會大獎

亞裔名人堂百年紀念終身成就獎得主

2016年亞裔名人堂年度人物宗毓華(Connie Chung)

弘揚傳統遺產,推進公平事業。

亞裔名人堂(Asian Hall of Fame)是一個文化、教育和研究機構,致力於在美國和全球改變公眾對亞裔和原住民傳統遺產的看法。聯絡方式:[email protected] ,(626) 600-9418, 。

Asian Hall of Fame

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