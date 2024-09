(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

11 September 2024 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 10 September 2024 it had purchased a total of 250,000 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 250,000 - - Highest price paid (per ordinary share) 375.00p - - Lowest price paid (per ordinary share) 369.60p - - Volume weighted average price paid (per ordinary share) 372.68p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 381,948,160 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 381,948,160.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT + 1 Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 10/09/2024 16:28:15 GBp 59 373.40 XLON xHa8XE2QReC 10/09/2024 16:27:58 GBp 421 373.40 XLON xHa8XE2QR$o 10/09/2024 16:27:58 GBp 219 373.40 XLON xHa8XE2QR$@ 10/09/2024 16:27:58 GBp 538 373.40 XLON xHa8XE2QR$0 10/09/2024 16:27:58 GBp 57 373.40 XLON xHa8XE2QR$2 10/09/2024 16:27:58 GBp 61 373.40 XLON xHa8XE2QR$4 10/09/2024 16:27:20 GBp 118 373.40 XLON xHa8XE2QROS 10/09/2024 16:27:15 GBp 54 373.40 XLON xHa8XE2QOdN 10/09/2024 16:27:15 GBp 51 373.40 XLON xHa8XE2QOdP 10/09/2024 16:27:15 GBp 56 373.40 XLON xHa8XE2QOdR 10/09/2024 16:27:05 GBp 218 373.40 XLON xHa8XE2QOfz 10/09/2024 16:27:05 GBp 227 373.40 XLON xHa8XE2QOf$ 10/09/2024 16:27:05 GBp 290 373.40 XLON xHa8XE2QOf1 10/09/2024 16:27:05 GBp 53 373.40 XLON xHa8XE2QOf3 10/09/2024 16:27:05 GBp 52 373.40 XLON xHa8XE2QOf9 10/09/2024 16:27:05 GBp 53 373.40 XLON xHa8XE2QOfB 10/09/2024 16:27:05 GBp 56 373.40 XLON xHa8XE2QOfH 10/09/2024 16:27:05 GBp 290 373.40 XLON xHa8XE2QOfJ 10/09/2024 16:27:05 GBp 329 373.40 XLON xHa8XE2QOfL 10/09/2024 16:27:05 GBp 54 373.40 XLON xHa8XE2QOfN 10/09/2024 16:27:05 GBp 5 373.40 XLON xHa8XE2QOfT 10/09/2024 16:27:05 GBp 877 373.40 XLON xHa8XE2QOfV 10/09/2024 16:27:03 GBp 276 373.20 XLON xHa8XE2QOeN 10/09/2024 16:27:03 GBp 205 373.20 XLON xHa8XE2QOeP 10/09/2024 16:25:30 GBp 243 373.20 XLON xHa8XE2QPEh 10/09/2024 16:25:22 GBp 219 373.00 XLON xHa8XE2QPBo 10/09/2024 16:25:22 GBp 252 373.00 XLON xHa8XE2QPB$ 10/09/2024 16:25:22 GBp 257 373.00 XLON xHa8XE2QPB5 10/09/2024 16:25:22 GBp 352 373.00 XLON xHa8XE2QPAa 10/09/2024 16:25:22 GBp 383 373.00 XLON xHa8XE2QPAv 10/09/2024 16:25:22 GBp 51 373.00 XLON xHa8XE2QPAx 10/09/2024 16:25:22 GBp 97 373.00 XLON xHa8XE2QPAO 10/09/2024 16:25:22 GBp 284 373.00 XLON xHa8XE2QPLX 10/09/2024 16:25:22 GBp 415 373.00 XLON xHa8XE2QPLd 10/09/2024 16:25:22 GBp 428 373.00 XLON xHa8XE2QPLo 10/09/2024 16:23:45 GBp 168 372.80 XLON xHa8XE2Q6Qd 10/09/2024 16:23:45 GBp 798 372.80 XLON xHa8XE2Q6Ql 10/09/2024 16:23:09 GBp 92 373.00 XLON xHa8XE2Q75e 10/09/2024 16:23:09 GBp 450 373.00 XLON xHa8XE2Q75q 10/09/2024 16:23:09 GBp 369 373.00 XLON xHa8XE2Q75v 10/09/2024 16:23:09 GBp 5 373.00 XLON xHa8XE2Q75x 10/09/2024 16:22:33 GBp 289 373.00 XLON xHa8XE2Q4Wk 10/09/2024 16:22:33 GBp 770 373.00 XLON xHa8XE2Q4W$ 10/09/2024 16:22:33 GBp 93 373.00 XLON xHa8XE2Q4W1 10/09/2024 16:22:32 GBp 384 373.00 XLON xHa8XE2Q4WA 10/09/2024 16:22:32 GBp 246 373.00 XLON xHa8XE2Q4WL 10/09/2024 16:22:32 GBp 72 373.00 XLON xHa8XE2Q4WN 10/09/2024 16:22:32 GBp 322 373.00 XLON xHa8XE2Q4WT 10/09/2024 16:22:32 GBp 725 373.00 XLON xHa8XE2Q4Zn 10/09/2024 16:22:32 GBp 394 373.00 XLON xHa8XE2Q4Zp 10/09/2024 16:21:31 GBp 52 372.80 XLON xHa8XE2Q5ab 10/09/2024 16:21:31 GBp 423 372.80 XLON xHa8XE2Q5aZ 10/09/2024 16:21:31 GBp 6 372.80 XLON xHa8XE2Q5an 10/09/2024 16:21:31 GBp 211 372.80 XLON xHa8XE2Q5ap 10/09/2024 16:20:59 GBp 481 372.80 XLON xHa8XE2Q56i 10/09/2024 16:20:32 GBp 241 372.80 XLON xHa8XE2Q2aX 10/09/2024 16:18:42 GBp 371 372.80 XLON xHa8XE2Q0kb 10/09/2024 16:18:42 GBp 49 372.80 XLON xHa8XE2Q0kd 10/09/2024 16:18:29 GBp 26 373.00 XLON xHa8XE2Q0$6 10/09/2024 16:18:29 GBp 882 373.00 XLON xHa8XE2Q0$8 10/09/2024 16:18:29 GBp 268 373.00 XLON xHa8XE2Q0$L 10/09/2024 16:18:29 GBp 63 373.00 XLON xHa8XE2Q0$M 10/09/2024 16:17:49 GBp 435 373.00 XLON xHa8XE2Q1Yb 10/09/2024 16:17:49 GBp 192 373.00 XLON xHa8XE2Q1YX 10/09/2024 16:17:49 GBp 210 373.00 XLON xHa8XE2Q1YZ 10/09/2024 16:17:49 GBp 31 373.00 XLON xHa8XE2Q1Yn 10/09/2024 16:17:49 GBp 58 373.00 XLON xHa8XE2Q1Yp 10/09/2024 16:17:09 GBp 425 373.00 XLON xHa8XE2Q1No 10/09/2024 16:17:09 GBp 67 373.00 XLON xHa8XE2Q1N@ 10/09/2024 16:17:09 GBp 176 373.00 XLON xHa8XE2Q1N4 10/09/2024 16:17:09 GBp 22 373.00 XLON xHa8XE2Q1N6 10/09/2024 16:17:09 GBp 100 373.00 XLON xHa8XE2Q1NK 10/09/2024 16:16:29 GBp 30 373.00 XLON xHa8XE2QEvD 10/09/2024 16:16:29 GBp 54 373.00 XLON xHa8XE2QEvF 10/09/2024 16:16:29 GBp 305 373.00 XLON xHa8XE2QEvH 10/09/2024 16:16:29 GBp 288 373.00 XLON xHa8XE2QEvJ 10/09/2024 16:15:49 GBp 376 373.00 XLON xHa8XE2QFWa 10/09/2024 16:15:49 GBp 399 373.00 XLON xHa8XE2QFWc 10/09/2024 16:15:49 GBp 491 373.00 XLON xHa8XE2QFWl 10/09/2024 16:15:49 GBp 68 373.00 XLON xHa8XE2QFWp 10/09/2024 16:15:03 GBp 719 373.00 XLON xHa8XE2QFNb 10/09/2024 16:14:29 GBp 423 373.00 XLON xHa8XE2QCqC 10/09/2024 16:14:29 GBp 369 373.00 XLON xHa8XE2QCqE 10/09/2024 16:13:49 GBp 453 373.00 XLON xHa8XE2QCGW 10/09/2024 16:13:49 GBp 150 373.00 XLON xHa8XE2QCGY 10/09/2024 16:13:49 GBp 217 373.00 XLON xHa8XE2QCGl 10/09/2024 16:13:49 GBp 53 373.00 XLON xHa8XE2QCGn 10/09/2024 16:13:09 GBp 164 373.00 XLON xHa8XE2QDoZ 10/09/2024 16:13:03 GBp 73 373.00 XLON xHa8XE2QD7@ 10/09/2024 16:13:02 GBp 588 373.00 XLON xHa8XE2QD7F 10/09/2024 16:12:29 GBp 352 373.00 XLON xHa8XE2QDPp 10/09/2024 16:12:10 GBp 99 373.00 XLON xHa8XE2QAlK 10/09/2024 16:11:58 GBp 23 373.00 XLON xHa8XE2QAo@ 10/09/2024 16:11:58 GBp 360 373.00 XLON xHa8XE2QAo2 10/09/2024 16:11:46 GBp 31 373.00 XLON xHa8XE2QAw0 10/09/2024 16:11:46 GBp 52 373.00 XLON xHa8XE2QAw2 10/09/2024 16:11:46 GBp 60 373.00 XLON xHa8XE2QAwI 10/09/2024 16:11:46 GBp 600 373.00 XLON xHa8XE2QAwK 10/09/2024 16:11:09 GBp 323 373.00 XLON xHa8XE2QAPr 10/09/2024 16:11:09 GBp 400 373.00 XLON xHa8XE2QAPz 10/09/2024 16:11:09 GBp 39 373.00 XLON xHa8XE2QAP1 10/09/2024 16:10:01 GBp 300 373.00 XLON xHa8XE2QBVT 10/09/2024 16:10:01 GBp 300 373.00 XLON xHa8XE2QBUX 10/09/2024 16:09:49 GBp 489 373.00 XLON xHa8XE2Q8ZQ 10/09/2024 16:09:30 GBp 157 373.00 XLON xHa8XE2Q8$p 10/09/2024 16:09:20 GBp 81 373.00 XLON xHa8XE2Q85y 10/09/2024 16:09:20 GBp 121 373.00 XLON xHa8XE2Q85@ 10/09/2024 16:09:19 GBp 157 373.00 XLON xHa8XE2Q85E 10/09/2024 16:09:19 GBp 541 373.00 XLON xHa8XE2Q85K 10/09/2024 16:09:19 GBp 59 373.00 XLON xHa8XE2Q85M 10/09/2024 16:09:19 GBp 268 373.00 XLON xHa8XE2Q85S 10/09/2024 16:09:19 GBp 658 373.00 XLON xHa8XE2Q84Y 10/09/2024 16:09:19 GBp 76 373.00 XLON xHa8XE2Q84a 10/09/2024 16:09:19 GBp 325 373.00 XLON xHa8XE2Q84i 10/09/2024 16:09:19 GBp 821 373.00 XLON xHa8XE2Q84o 10/09/2024 16:09:19 GBp 90 373.00 XLON xHa8XE2Q84q 10/09/2024 16:09:19 GBp 414 373.00 XLON xHa8XE2Q84w 10/09/2024 16:09:19 GBp 545 373.00 XLON xHa8XE2Q840 10/09/2024 16:09:19 GBp 72 373.00 XLON xHa8XE2Q842 10/09/2024 16:09:19 GBp 291 373.00 XLON xHa8XE2Q848 10/09/2024 16:09:18 GBp 165 373.00 XLON xHa8XE2Q84G 10/09/2024 16:09:18 GBp 409 373.00 XLON xHa8XE2Q84I 10/09/2024 16:09:18 GBp 166 373.00 XLON xHa8XE2Q84O 10/09/2024 16:09:18 GBp 125 373.00 XLON xHa8XE2Q84Q 10/09/2024 16:09:18 GBp 250 373.00 XLON xHa8XE2Q87C 10/09/2024 16:09:18 GBp 148 373.00 XLON xHa8XE2Q87N 10/09/2024 16:09:18 GBp 250 373.00 XLON xHa8XE2Q87P 10/09/2024 16:03:33 GBp 108 372.80 XLON xHa8XE2Rqn9 10/09/2024 16:03:26 GBp 54 372.80 XLON xHa8XE2RqzK 10/09/2024 16:03:26 GBp 206 372.80 XLON xHa8XE2RqzQ 10/09/2024 16:03:26 GBp 173 372.80 XLON xHa8XE2RqyW 10/09/2024 16:03:26 GBp 250 372.80 XLON xHa8XE2RqyY 10/09/2024 16:03:26 GBp 250 372.80 XLON xHa8XE2Rqya 10/09/2024 16:03:26 GBp 250 372.80 XLON xHa8XE2Rqyc 10/09/2024 16:03:26 GBp 250 372.80 XLON xHa8XE2Rqye 10/09/2024 16:03:26 GBp 53 372.80 XLON xHa8XE2Rqyg 10/09/2024 16:03:04 GBp 240 372.80 XLON xHa8XE2RqFd 10/09/2024 16:03:04 GBp 240 372.60 XLON xHa8XE2RqFn 10/09/2024 16:02:05 GBp 1 372.80 XLON xHa8XE2Rrje 10/09/2024 16:02:05 GBp 157 372.80 XLON xHa8XE2Rrjq 10/09/2024 16:00:29 GBp 642 372.80 XLON xHa8XE2Rohz 10/09/2024 16:00:29 GBp 159 372.80 XLON xHa8XE2RohG 10/09/2024 15:59:59 GBp 80 372.80 XLON xHa8XE2Ro9b 10/09/2024 15:59:59 GBp 15 372.80 XLON xHa8XE2Ro9d 10/09/2024 15:59:59 GBp 714 372.80 XLON xHa8XE2Ro9l 10/09/2024 15:59:59 GBp 250 372.80 XLON xHa8XE2Ro9n 10/09/2024 15:59:59 GBp 250 372.80 XLON xHa8XE2Ro9p 10/09/2024 15:57:25 GBp 208 372.40 XLON xHa8XE2Rm0X 10/09/2024 15:57:25 GBp 234 372.40 XLON xHa8XE2Rm0b 10/09/2024 15:56:40 GBp 332 372.60 XLON xHa8XE2RnYu 10/09/2024 15:56:38 GBp 441 372.80 XLON xHa8XE2Rnjs 10/09/2024 15:56:38 GBp 296 372.80 XLON xHa8XE2Rnju 10/09/2024 15:56:31 GBp 51 373.00 XLON xHa8XE2RnhM 10/09/2024 15:56:31 GBp 47 373.00 XLON xHa8XE2RnhO 10/09/2024 15:56:31 GBp 196 373.00 XLON xHa8XE2Rngg 10/09/2024 15:56:26 GBp 243 373.00 XLON xHa8XE2Rnsa 10/09/2024 15:56:21 GBp 236 373.00 XLON xHa8XE2Rnmb 10/09/2024 15:56:19 GBp 586 373.00 XLON xHa8XE2Rnos 10/09/2024 15:56:19 GBp 50 373.00 XLON xHa8XE2RnoJ 10/09/2024 15:56:19 GBp 441 373.00 XLON xHa8XE2RnoV 10/09/2024 15:56:19 GBp 55 373.00 XLON xHa8XE2Rnzb 10/09/2024 15:56:19 GBp 52 373.00 XLON xHa8XE2RnzX 10/09/2024 15:56:19 GBp 250 373.00 XLON xHa8XE2RnzZ 10/09/2024 15:56:19 GBp 210 372.80 XLON xHa8XE2Rnze 10/09/2024 15:56:18 GBp 51 373.00 XLON xHa8XE2Rnzw 10/09/2024 15:56:17 GBp 54 373.00 XLON xHa8XE2Rn$t 10/09/2024 15:56:17 GBp 57 373.00 XLON xHa8XE2Rn$P 10/09/2024 15:56:16 GBp 54 373.00 XLON xHa8XE2Rn$U 10/09/2024 15:56:16 GBp 50 373.00 XLON xHa8XE2Rn@e 10/09/2024 15:56:16 GBp 369 373.00 XLON xHa8XE2Rn@g 10/09/2024 15:56:16 GBp 57 373.00 XLON xHa8XE2Rn@y 10/09/2024 15:56:16 GBp 56 373.00 XLON xHa8XE2Rn@2 10/09/2024 15:56:16 GBp 54 373.00 XLON xHa8XE2Rn@4 10/09/2024 15:56:16 GBp 60 373.00 XLON xHa8XE2Rn@A 10/09/2024 15:56:16 GBp 50 373.00 XLON xHa8XE2RnvW 10/09/2024 15:56:15 GBp 57 373.00 XLON xHa8XE2Rnv9 10/09/2024 15:56:15 GBp 50 373.00 XLON xHa8XE2RnvJ 10/09/2024 15:56:15 GBp 52 373.00 XLON xHa8XE2RnvP 10/09/2024 15:56:15 GBp 57 373.00 XLON xHa8XE2RnvR 10/09/2024 15:56:15 GBp 59 373.00 XLON xHa8XE2Rnuv 10/09/2024 15:56:14 GBp 250 373.00 XLON xHa8XE2Rnxb 10/09/2024 15:56:14 GBp 250 373.00 XLON xHa8XE2RnxX 10/09/2024 15:56:14 GBp 250 373.00 XLON xHa8XE2RnxZ 10/09/2024 15:56:14 GBp 179 373.00 XLON xHa8XE2Rnxh 10/09/2024 15:56:09 GBp 108 373.00 XLON xHa8XE2Rn4R 10/09/2024 15:56:08 GBp 481 373.00 XLON xHa8XE2Rn1b 10/09/2024 15:53:18 GBp 161 372.80 XLON xHa8XE2R$y2 10/09/2024 15:53:17 GBp 363 373.00 XLON xHa8XE2R$yJ 10/09/2024 15:53:17 GBp 600 373.00 XLON xHa8XE2R$yL 10/09/2024 15:53:17 GBp 231 373.00 XLON xHa8XE2R$yV 10/09/2024 15:53:17 GBp 250 373.00 XLON xHa8XE2R$$X 10/09/2024 15:49:06 GBp 98 372.80 XLON xHa8XE2RwYF 10/09/2024 15:47:10 GBp 564 373.00 XLON xHa8XE2Rx5Y 10/09/2024 15:47:07 GBp 51 373.00 XLON xHa8XE2Rx1y 10/09/2024 15:47:07 GBp 462 373.00 XLON xHa8XE2Rx1F 10/09/2024 15:47:07 GBp 223 373.00 XLON xHa8XE2Rx1H 10/09/2024 15:46:29 GBp 108 373.20 XLON xHa8XE2Rujb 10/09/2024 15:46:29 GBp 32 373.20 XLON xHa8XE2Rujx 10/09/2024 15:46:29 GBp 210 373.20 XLON xHa8XE2Rujy 10/09/2024 15:46:29 GBp 400 373.20 XLON xHa8XE2Ruj@ 10/09/2024 15:45:49 GBp 85 373.20 XLON xHa8XE2Ru0N 10/09/2024 15:45:04 GBp 265 373.20 XLON xHa8XE2Rveh 10/09/2024 15:45:04 GBp 214 373.20 XLON xHa8XE2Rvep 10/09/2024 15:45:04 GBp 334 373.20 XLON xHa8XE2Rvet 10/09/2024 15:44:51 GBp 251 373.20 XLON xHa8XE2RvyZ 10/09/2024 15:44:51 GBp 383 373.20 XLON xHa8XE2Rvyn 10/09/2024 15:44:51 GBp 65 373.20 XLON xHa8XE2Rvyp 10/09/2024 15:44:51 GBp 288 373.20 XLON xHa8XE2Rvyx 10/09/2024 15:44:51 GBp 24 373.20 XLON xHa8XE2Rvy6 10/09/2024 15:44:51 GBp 341 373.20 XLON xHa8XE2RvyC 10/09/2024 15:44:51 GBp 132 373.20 XLON xHa8XE2RvyI 10/09/2024 15:44:51 GBp 1,349 373.20 XLON xHa8XE2RvyO 10/09/2024 15:44:51 GBp 67 373.20 XLON xHa8XE2RvyQ 10/09/2024 15:44:51 GBp 399 373.20 XLON xHa8XE2Rv$Z 10/09/2024 15:44:50 GBp 1,398 373.20 XLON xHa8XE2Rv$g 10/09/2024 15:44:50 GBp 62 373.20 XLON xHa8XE2Rv$l 10/09/2024 15:44:50 GBp 355 373.20 XLON xHa8XE2Rv$q 10/09/2024 15:44:50 GBp 299 373.20 XLON xHa8XE2Rv$5 10/09/2024 15:44:50 GBp 96 373.20 XLON xHa8XE2Rv$B 10/09/2024 15:44:50 GBp 335 373.20 XLON xHa8XE2Rv$D 10/09/2024 15:44:50 GBp 119 373.20 XLON xHa8XE2Rv@d 10/09/2024 15:44:50 GBp 481 373.20 XLON xHa8XE2Rv@p 10/09/2024 15:43:09 GBp 42 373.20 XLON xHa8XE2RcCa 10/09/2024 15:42:38 GBp 66 373.20 XLON xHa8XE2RdcQ 10/09/2024 15:42:32 GBp 439 373.40 XLON xHa8XE2RdfA 10/09/2024 15:42:08 GBp 42 373.40 XLON xHa8XE2Rd6x 10/09/2024 15:39:00 GBp 499 373.60 XLON xHa8XE2RY$z 10/09/2024 15:39:00 GBp 290 373.60 XLON xHa8XE2RY$$ 10/09/2024 15:39:00 GBp 50 373.60 XLON xHa8XE2RY$1 10/09/2024 15:39:00 GBp 221 373.60 XLON xHa8XE2RY$3 10/09/2024 15:39:00 GBp 131 373.60 XLON xHa8XE2RY$5 10/09/2024 15:39:00 GBp 215 373.60 XLON xHa8XE2RY$7 10/09/2024 15:39:00 GBp 82 373.40 XLON xHa8XE2RY$A 10/09/2024 15:39:00 GBp 399 373.40 XLON xHa8XE2RY$C 10/09/2024 15:33:45 GBp 61 373.00 XLON xHa8XE2Rlb9 10/09/2024 15:33:45 GBp 423 373.00 XLON xHa8XE2RlbT 10/09/2024 15:33:45 GBp 50 373.00 XLON xHa8XE2RlbV 10/09/2024 15:33:45 GBp 26 373.00 XLON xHa8XE2RlaX 10/09/2024 15:33:43 GBp 481 372.80 XLON xHa8XE2RlcJ 10/09/2024 15:32:03 GBp 2 372.80 XLON xHa8XE2Ri$2 10/09/2024 15:32:03 GBp 645 373.00 XLON xHa8XE2Ri$4 10/09/2024 15:31:46 GBp 210 373.20 XLON xHa8XE2RiCg 10/09/2024 15:31:46 GBp 446 373.40 XLON xHa8XE2RiCi 10/09/2024 15:31:31 GBp 259 373.80 XLON xHa8XE2RiH5 10/09/2024 15:30:29 GBp 281 373.40 XLON xHa8XE2Rj2q 10/09/2024 15:30:12 GBp 393 373.40 XLON xHa8XE2RjJ3 10/09/2024 15:30:12 GBp 172 373.40 XLON xHa8XE2RjJ5 10/09/2024 15:29:07 GBp 419 372.80 XLON xHa8XE2RgSb 10/09/2024 15:29:07 GBp 500 372.80 XLON xHa8XE2RgSd 10/09/2024 15:29:07 GBp 154 372.80 XLON xHa8XE2RgSf 10/09/2024 15:29:04 GBp 15 372.60 XLON xHa8XE2RhXj 10/09/2024 15:27:49 GBp 83 372.20 XLON xHa8XE2RhRl 10/09/2024 15:27:44 GBp 41 372.00 XLON xHa8XE2Rebc 10/09/2024 15:27:44 GBp 138 372.00 XLON xHa8XE2Rebe 10/09/2024 15:27:20 GBp 316 372.20 XLON xHa8XE2Reqa 10/09/2024 15:27:20 GBp 65 372.20 XLON xHa8XE2Reqc 10/09/2024 15:27:20 GBp 11,244 372.20 XLON xHa8XE2Reqi 10/09/2024 15:27:20 GBp 750 372.20 XLON xHa8XE2Reqk 10/09/2024 15:27:20 GBp 468 371.80 XLON xHa8XE2Reqy 10/09/2024 15:27:20 GBp 13 371.80 XLON xHa8XE2Req@ 10/09/2024 15:25:31 GBp 250 372.00 XLON xHa8XE2Rf38 10/09/2024 15:25:27 GBp 250 372.00 XLON xHa8XE2Rf9D 10/09/2024 15:24:18 GBp 101 371.60 XLON xHa8XE2RM9M 10/09/2024 15:24:18 GBp 272 371.60 XLON xHa8XE2RM9O 10/09/2024 15:24:18 GBp 108 371.60 XLON xHa8XE2RM9Q 10/09/2024 15:23:08 GBp 55 371.80 XLON xHa8XE2RNKI 10/09/2024 15:23:08 GBp 23 371.80 XLON xHa8XE2RNNX 10/09/2024 15:23:08 GBp 60 371.80 XLON xHa8XE2RNNZ 10/09/2024 15:23:06 GBp 47 371.80 XLON xHa8XE2RNGi 10/09/2024 15:23:06 GBp 53 371.80 XLON xHa8XE2RNGk 10/09/2024 15:23:05 GBp 45 371.80 XLON xHa8XE2RNIs 10/09/2024 15:23:05 GBp 50 371.80 XLON xHa8XE2RNIu 10/09/2024 15:23:05 GBp 61 371.80 XLON xHa8XE2RNIw 10/09/2024 15:23:04 GBp 10 371.80 XLON xHa8XE2RNSs 10/09/2024 15:23:04 GBp 55 371.80 XLON xHa8XE2RNSu 10/09/2024 15:23:04 GBp 47 371.80 XLON xHa8XE2RNSw 10/09/2024 15:23:04 GBp 54 371.80 XLON xHa8XE2RNSy 10/09/2024 15:23:03 GBp 48 371.80 XLON xHa8XE2RNVs 10/09/2024 15:23:03 GBp 56 371.80 XLON xHa8XE2RNVu 10/09/2024 15:23:01 GBp 47 371.80 XLON xHa8XE2RNUT 10/09/2024 15:23:01 GBp 54 371.80 XLON xHa8XE2RNUV 10/09/2024 15:23:01 GBp 76 371.80 XLON xHa8XE2RNPe 10/09/2024 15:23:01 GBp 31 371.80 XLON xHa8XE2RNPg 10/09/2024 15:23:01 GBp 25 371.80 XLON xHa8XE2RNPt 10/09/2024 15:23:01 GBp 49 371.80 XLON xHa8XE2RNPv 10/09/2024 15:23:01 GBp 60 371.80 XLON xHa8XE2RNPx 10/09/2024 15:23:00 GBp 1 371.80 XLON xHa8XE2RNPJ 10/09/2024 15:23:00 GBp 47 371.80 XLON xHa8XE2RNPL 10/09/2024 15:23:00 GBp 54 371.80 XLON xHa8XE2RNPN 10/09/2024 15:22:59 GBp 49 371.80 XLON xHa8XE2RNRv 10/09/2024 15:22:59 GBp 58 371.80 XLON xHa8XE2RNRx 10/09/2024 15:22:58 GBp 47 371.80 XLON xHa8XE2RNQ4 10/09/2024 15:22:58 GBp 52 371.80 XLON xHa8XE2RNQ6 10/09/2024 15:22:58 GBp 75 371.80 XLON xHa8XE2RNQN 10/09/2024 15:22:58 GBp 31 371.80 XLON xHa8XE2RNQP 10/09/2024 15:22:58 GBp 79 371.80 XLON xHa8XE2RKbc 10/09/2024 15:22:58 GBp 31 371.80 XLON xHa8XE2RKbe 10/09/2024 15:22:56 GBp 85 371.80 XLON xHa8XE2RKag 10/09/2024 15:22:56 GBp 85 371.80 XLON xHa8XE2RKav 10/09/2024 15:22:56 GBp 5 371.80 XLON xHa8XE2RKa3 10/09/2024 15:22:56 GBp 79 371.80 XLON xHa8XE2RKa5 10/09/2024 15:22:56 GBp 76 371.80 XLON xHa8XE2RKaB 10/09/2024 15:22:56 GBp 51 371.80 XLON xHa8XE2RKaD 10/09/2024 15:22:56 GBp 183 371.80 XLON xHa8XE2RKdb 10/09/2024 15:22:56 GBp 53 371.80 XLON xHa8XE2RKdZ 10/09/2024 15:22:56 GBp 63 371.80 XLON xHa8XE2RKdi 10/09/2024 15:22:56 GBp 58 371.80 XLON xHa8XE2RKdk 10/09/2024 15:22:56 GBp 56 371.80 XLON xHa8XE2RKdm 10/09/2024 15:22:56 GBp 229 371.80 XLON xHa8XE2RKd@ 10/09/2024 15:22:56 GBp 107 371.80 XLON xHa8XE2RKd0 10/09/2024 15:22:56 GBp 178 371.80 XLON xHa8XE2RKdu 10/09/2024 15:22:56 GBp 55 371.80 XLON xHa8XE2RKdw 10/09/2024 15:22:56 GBp 51 371.80 XLON xHa8XE2RKdy 10/09/2024 15:22:56 GBp 117 371.80 XLON xHa8XE2RKdM 10/09/2024 15:22:56 GBp 580 371.80 XLON xHa8XE2RKdK 10/09/2024 15:22:56 GBp 481 371.60 XLON xHa8XE2RKdT 10/09/2024 15:21:02 GBp 155 371.80 XLON xHa8XE2RLLB 10/09/2024 15:21:02 GBp 186 371.80 XLON xHa8XE2RLLD 10/09/2024 15:21:02 GBp 37 371.80 XLON xHa8XE2RLLF 10/09/2024 15:21:02 GBp 481 371.60 XLON xHa8XE2RLLI 10/09/2024 15:20:13 GBp 216 371.80 XLON xHa8XE2RIp@ 10/09/2024 15:20:13 GBp 67 371.80 XLON xHa8XE2RIpR 10/09/2024 15:20:13 GBp 56 371.80 XLON xHa8XE2RIpT 10/09/2024 15:20:13 GBp 66 371.80 XLON xHa8XE2RIoh 10/09/2024 15:20:13 GBp 56 371.80 XLON xHa8XE2RIoj 10/09/2024 15:20:13 GBp 388 371.80 XLON xHa8XE2RIor 10/09/2024 15:20:13 GBp 57 371.80 XLON xHa8XE2RIot 10/09/2024 15:20:13 GBp 500 371.80 XLON xHa8XE2RIoL 10/09/2024 15:20:13 GBp 600 371.80 XLON xHa8XE2RIoN 10/09/2024 15:20:13 GBp 58 371.80 XLON xHa8XE2RIoP 10/09/2024 15:20:12 GBp 250 371.80 XLON xHa8XE2RIyC 10/09/2024 15:20:12 GBp 250 371.80 XLON xHa8XE2RIyE 10/09/2024 15:20:10 GBp 250 371.80 XLON xHa8XE2RI$I 10/09/2024 15:20:08 GBp 204 371.80 XLON xHa8XE2RIux 10/09/2024 15:20:08 GBp 52 371.80 XLON xHa8XE2RIuz 10/09/2024 15:20:08 GBp 127 371.80 XLON xHa8XE2RIu3 10/09/2024 15:20:07 GBp 133 371.80 XLON xHa8XE2RIxK 10/09/2024 15:20:07 GBp 225 371.80 XLON xHa8XE2RIxM 10/09/2024 15:20:07 GBp 106 371.80 XLON xHa8XE2RIxO 10/09/2024 15:20:07 GBp 56 371.80 XLON xHa8XE2RIxQ 10/09/2024 15:20:07 GBp 600 371.80 XLON xHa8XE2RIxS 10/09/2024 15:20:07 GBp 53 371.80 XLON xHa8XE2RIxU 10/09/2024 15:20:07 GBp 481 371.60 XLON xHa8XE2RIwb 10/09/2024 15:18:07 GBp 60 371.80 XLON xHa8XE2RGrp 10/09/2024 15:18:07 GBp 55 371.80 XLON xHa8XE2RGrr 10/09/2024 15:18:07 GBp 210 371.60 XLON xHa8XE2RGru 10/09/2024 15:18:02 GBp 481 371.80 XLON xHa8XE2RGyE 10/09/2024 15:17:53 GBp 893 371.80 XLON xHa8XE2RG5e 10/09/2024 15:17:53 GBp 250 371.80 XLON xHa8XE2RG5g 10/09/2024 15:17:53 GBp 52 371.80 XLON xHa8XE2RG5i 10/09/2024 15:17:53 GBp 250 371.80 XLON xHa8XE2RG5k 10/09/2024 15:17:53 GBp 350 371.80 XLON xHa8XE2RG5m 10/09/2024 15:17:53 GBp 58 371.80 XLON xHa8XE2RG5o 10/09/2024 15:17:53 GBp 600 371.80 XLON xHa8XE2RG5q 10/09/2024 15:17:53 GBp 35 371.80 XLON xHa8XE2RG5s 10/09/2024 15:17:51 GBp 156 371.80 XLON xHa8XE2RG4P 10/09/2024 15:17:51 GBp 51 371.80 XLON xHa8XE2RG4R 10/09/2024 15:17:51 GBp 600 371.80 XLON xHa8XE2RG4T 10/09/2024 15:17:51 GBp 429 371.80 XLON xHa8XE2RG7b 10/09/2024 15:17:51 GBp 57 371.80 XLON xHa8XE2RG7d 10/09/2024 15:17:51 GBp 481 371.60 XLON xHa8XE2RG7g 10/09/2024 15:17:10 GBp 83 371.40 XLON xHa8XE2RHjB 10/09/2024 15:16:06 GBp 83 371.60 XLON xHa8XE2RHRk 10/09/2024 15:16:02 GBp 35 371.60 XLON xHa8XE2RUZh 10/09/2024 15:16:02 GBp 192 371.60 XLON xHa8XE2RUZj 10/09/2024 15:16:02 GBp 273 371.60 XLON xHa8XE2RUZp 10/09/2024 15:16:02 GBp 235 371.60 XLON xHa8XE2RUZw 10/09/2024 15:16:02 GBp 484 371.60 XLON xHa8XE2RUZ4 10/09/2024 15:16:02 GBp 96 371.60 XLON xHa8XE2RUZA 10/09/2024 15:16:02 GBp 74 371.60 XLON xHa8XE2RUZC 10/09/2024 15:16:02 GBp 53 371.60 XLON xHa8XE2RUZE 10/09/2024 15:16:02 GBp 223 371.60 XLON xHa8XE2RUZK 10/09/2024 15:16:01 GBp 219 371.60 XLON xHa8XE2RUYi 10/09/2024 15:16:01 GBp 176 371.60 XLON xHa8XE2RUYo 10/09/2024 15:16:01 GBp 195 371.60 XLON xHa8XE2RUYq 10/09/2024 15:15:59 GBp 36 371.60 XLON xHa8XE2RUis 10/09/2024 15:15:59 GBp 21 371.60 XLON xHa8XE2RUiu 10/09/2024 15:15:59 GBp 563 371.60 XLON xHa8XE2RUiw 10/09/2024 15:15:59 GBp 634 371.60 XLON xHa8XE2RUiB 10/09/2024 15:15:59 GBp 613 371.60 XLON xHa8XE2RUiQ 10/09/2024 15:15:59 GBp 623 371.60 XLON xHa8XE2RUlg 10/09/2024 15:15:59 GBp 129 371.60 XLON xHa8XE2RUlo 10/09/2024 15:15:59 GBp 500 371.60 XLON xHa8XE2RUlq 10/09/2024 15:15:59 GBp 250 371.60 XLON xHa8XE2RUlw 10/09/2024 15:15:59 GBp 156 371.60 XLON xHa8XE2RUl2 10/09/2024 15:15:59 GBp 198 371.60 XLON xHa8XE2RUlD 10/09/2024 15:15:59 GBp 11 371.60 XLON xHa8XE2RUlF 10/09/2024 15:11:45 GBp 183 370.80 XLON xHa8XE2RTGP 10/09/2024 15:11:45 GBp 327 370.80 XLON xHa8XE2RTGR 10/09/2024 15:11:44 GBp 481 371.00 XLON xHa8XE2RTJR 10/09/2024 15:11:08 GBp 462 370.80 XLON xHa8XE2RQ7m 10/09/2024 15:11:08 GBp 19 370.80 XLON xHa8XE2RQ7o 10/09/2024 15:11:05 GBp 481 370.80 XLON xHa8XE2RQ3x 10/09/2024 15:07:15 GBp 182 371.00 XLON xHa8XE2R6np 10/09/2024 15:07:15 GBp 317 370.80 XLON xHa8XE2R6ns 10/09/2024 15:07:09 GBp 277 371.00 XLON xHa8XE2R6yq 10/09/2024 15:07:09 GBp 204 371.00 XLON xHa8XE2R6ys 10/09/2024 15:06:02 GBp 180 371.20 XLON xHa8XE2R71e 10/09/2024 15:05:55 GBp 481 371.20 XLON xHa8XE2R7Ed 10/09/2024 15:05:47 GBp 472 371.40 XLON xHa8XE2R7HT 10/09/2024 15:05:47 GBp 9 371.40 XLON xHa8XE2R7HV 10/09/2024 15:03:21 GBp 21 371.60 XLON xHa8XE2R5A3 10/09/2024 15:03:21 GBp 61 371.60 XLON xHa8XE2R5A5 10/09/2024 15:03:21 GBp 123 371.60 XLON xHa8XE2R5A7 10/09/2024 15:03:21 GBp 89 371.60 XLON xHa8XE2R5LW 10/09/2024 14:58:51 GBp 427 371.60 XLON xHa8XE2R192 10/09/2024 14:58:05 GBp 159 371.20 XLON xHa8XE2REzV 10/09/2024 14:57:33 GBp 21 371.40 XLON xHa8XE2REMu 10/09/2024 14:57:33 GBp 383 371.40 XLON xHa8XE2REM3 10/09/2024 14:57:33 GBp 55 371.40 XLON xHa8XE2REM5 10/09/2024 14:57:33 GBp 133 371.40 XLON xHa8XE2REMB 10/09/2024 14:57:33 GBp 600 371.40 XLON xHa8XE2REMD 10/09/2024 14:57:33 GBp 48 371.40 XLON xHa8XE2REMF 10/09/2024 14:57:33 GBp 189 371.40 XLON xHa8XE2REML 10/09/2024 14:57:32 GBp 244 371.40 XLON xHa8XE2REGx 10/09/2024 14:57:32 GBp 210 371.20 XLON xHa8XE2REGB 10/09/2024 14:57:32 GBp 103 371.40 XLON xHa8XE2REJ4 10/09/2024 14:57:32 GBp 378 371.40 XLON xHa8XE2REJ6 10/09/2024 14:57:10 GBp 481 371.60 XLON xHa8XE2RFi4 10/09/2024 14:57:10 GBp 481 371.60 XLON xHa8XE2RFiB 10/09/2024 14:48:24 GBp 86 371.60 XLON xHa8XE2Ks15 10/09/2024 14:48:24 GBp 395 371.60 XLON xHa8XE2Ks17 10/09/2024 14:48:08 GBp 325 371.60 XLON xHa8XE2KsHa 10/09/2024 14:47:52 GBp 72 371.60 XLON xHa8XE2KtZB 10/09/2024 14:47:49 GBp 223 371.80 XLON xHa8XE2KtkJ 10/09/2024 14:47:49 GBp 481 371.80 XLON xHa8XE2Ktfa 10/09/2024 14:47:49 GBp 481 371.80 XLON xHa8XE2Ktfy 10/09/2024 14:44:04 GBp 307 371.80 XLON xHa8XE2Ko01 10/09/2024 14:44:04 GBp 174 371.80 XLON xHa8XE2Ko03 10/09/2024 14:39:55 GBp 458 372.00 XLON xHa8XE2K@oY 10/09/2024 14:36:00 GBp 23 372.00 XLON xHa8XE2Kw6x 10/09/2024 14:34:28 GBp 60 372.20 XLON xHa8XE2Kugm 10/09/2024 14:34:28 GBp 52 372.20 XLON xHa8XE2Kugo 10/09/2024 14:34:28 GBp 147 372.20 XLON xHa8XE2Kug2 10/09/2024 14:34:28 GBp 250 372.20 XLON xHa8XE2Kug4 10/09/2024 14:34:28 GBp 500 372.20 XLON xHa8XE2Kug6 10/09/2024 14:34:28 GBp 1,567 372.20 XLON xHa8XE2Kug8 10/09/2024 14:34:23 GBp 91 372.20 XLON xHa8XE2Kusb 10/09/2024 14:34:08 GBp 57 372.20 XLON xHa8XE2Ku6V 10/09/2024 14:34:08 GBp 61 372.20 XLON xHa8XE2Ku1X 10/09/2024 14:34:08 GBp 80 372.20 XLON xHa8XE2Ku1Z 10/09/2024 14:34:08 GBp 118 372.20 XLON xHa8XE2Ku1k 10/09/2024 14:34:08 GBp 178 372.20 XLON xHa8XE2Ku1m 10/09/2024 14:34:08 GBp 146 371.80 XLON xHa8XE2Ku1t 10/09/2024 14:34:06 GBp 250 372.20 XLON xHa8XE2Ku2v 10/09/2024 14:34:06 GBp 250 372.20 XLON xHa8XE2Ku2x 10/09/2024 14:34:05 GBp 46 372.20 XLON xHa8XE2KuFK 10/09/2024 14:34:05 GBp 61 372.20 XLON xHa8XE2Ku8y 10/09/2024 14:34:05 GBp 105 372.20 XLON xHa8XE2KuBt 10/09/2024 14:34:04 GBp 55 372.20 XLON xHa8XE2KuAr 10/09/2024 14:34:04 GBp 106 372.20 XLON xHa8XE2KuLW 10/09/2024 14:34:04 GBp 56 372.20 XLON xHa8XE2KuK2 10/09/2024 14:34:03 GBp 106 372.20 XLON xHa8XE2KuKP 10/09/2024 14:34:03 GBp 51 372.20 XLON xHa8XE2KuNn 10/09/2024 14:34:03 GBp 56 372.20 XLON xHa8XE2KuNp 10/09/2024 14:34:03 GBp 245 372.20 XLON xHa8XE2KuNx 10/09/2024 14:34:03 GBp 204 372.20 XLON xHa8XE2KuND 10/09/2024 14:34:03 GBp 220 372.20 XLON xHa8XE2KuNF 10/09/2024 14:34:03 GBp 178 372.20 XLON xHa8XE2KuNH 10/09/2024 14:34:03 GBp 182 372.20 XLON xHa8XE2KuNJ 10/09/2024 14:34:03 GBp 481 372.00 XLON xHa8XE2KuNM 10/09/2024 14:32:07 GBp 30 372.20 XLON xHa8XE2KcHa 10/09/2024 14:32:07 GBp 370 372.20 XLON xHa8XE2KcHY 10/09/2024 14:32:07 GBp 137 372.20 XLON xHa8XE2KcHg 10/09/2024 14:32:07 GBp 271 372.20 XLON xHa8XE2KcHm 10/09/2024 14:32:07 GBp 34 372.20 XLON xHa8XE2KcHo 10/09/2024 14:32:07 GBp 229 372.20 XLON xHa8XE2KcHq 10/09/2024 14:32:07 GBp 794 372.20 XLON xHa8XE2KcH2 10/09/2024 14:32:07 GBp 173 372.20 XLON xHa8XE2KcH4 10/09/2024 14:32:07 GBp 229 372.20 XLON xHa8XE2KcH6 10/09/2024 14:32:07 GBp 481 372.00 XLON xHa8XE2KcHD 10/09/2024 14:31:28 GBp 302 372.20 XLON xHa8XE2KdEo 10/09/2024 14:31:17 GBp 357 372.20 XLON xHa8XE2Kaaa 10/09/2024 14:31:17 GBp 124 372.20 XLON xHa8XE2KaaY 10/09/2024 14:30:38 GBp 357 372.40 XLON xHa8XE2Kbcr 10/09/2024 14:30:19 GBp 210 372.60 XLON xHa8XE2KbCp 10/09/2024 14:30:14 GBp 481 372.80 XLON xHa8XE2KbGe 10/09/2024 14:30:10 GBp 16 372.80 XLON xHa8XE2KbRi 10/09/2024 14:30:10 GBp 465 372.80 XLON xHa8XE2KbRk 10/09/2024 14:19:40 GBp 55 372.80 XLON xHa8XE2KjAD 10/09/2024 14:19:40 GBp 203 372.80 XLON xHa8XE2KjAN 10/09/2024 14:19:40 GBp 203 372.80 XLON xHa8XE2KjAT 10/09/2024 14:19:40 GBp 203 372.80 XLON xHa8XE2KjLd 10/09/2024 14:19:39 GBp 205 372.80 XLON xHa8XE2KjKM 10/09/2024 14:19:39 GBp 127 372.80 XLON xHa8XE2KjKS 10/09/2024 14:19:39 GBp 250 372.80 XLON xHa8XE2KjN1 10/09/2024 14:17:04 GBp 144 372.60 XLON xHa8XE2KhvI 10/09/2024 14:17:04 GBp 481 372.60 XLON xHa8XE2KhvP 10/09/2024 14:16:36 GBp 90 372.80 XLON xHa8XE2KhAW 10/09/2024 14:16:36 GBp 382 372.80 XLON xHa8XE2KhAY 10/09/2024 14:16:18 GBp 440 372.80 XLON xHa8XE2KhTn 10/09/2024 14:13:22 GBp 98 372.80 XLON xHa8XE2KfJc 10/09/2024 14:13:21 GBp 222 373.00 XLON xHa8XE2KfTA 10/09/2024 14:13:21 GBp 259 373.00 XLON xHa8XE2KfTC 10/09/2024 14:07:54 GBp 98 373.00 XLON xHa8XE2KL9m 10/09/2024 14:02:21 GBp 481 373.20 XLON xHa8XE2KHpe 10/09/2024 13:57:49 GBp 32 373.40 XLON xHa8XE2KSCG 10/09/2024 13:57:49 GBp 122 373.40 XLON xHa8XE2KSCS 10/09/2024 13:53:46 GBp 75 373.20 XLON xHa8XE2KRl8 10/09/2024 13:49:09 GBp 125 373.00 XLON xHa8XE2K6XS 10/09/2024 13:49:09 GBp 31 373.00 XLON xHa8XE2K6XU 10/09/2024 13:48:29 GBp 129 373.00 XLON xHa8XE2K6@M 10/09/2024 13:48:06 GBp 456 373.00 XLON xHa8XE2K6CV 10/09/2024 13:46:29 GBp 503 373.00 XLON xHa8XE2K71S 10/09/2024 13:45:50 GBp 6 373.00 XLON xHa8XE2K4br 10/09/2024 13:45:50 GBp 137 373.00 XLON xHa8XE2K4bt 10/09/2024 13:45:49 GBp 109 372.80 XLON xHa8XE2K4b2 10/09/2024 13:45:49 GBp 81 372.80 XLON xHa8XE2K4al 10/09/2024 13:45:49 GBp 42 372.80 XLON xHa8XE2K4av 10/09/2024 13:45:09 GBp 176 372.80 XLON xHa8XE2K4@q 10/09/2024 13:45:09 GBp 29 372.80 XLON xHa8XE2K4@0 10/09/2024 13:45:09 GBp 52 372.80 XLON xHa8XE2K4@2 10/09/2024 13:44:37 GBp 193 372.80 XLON xHa8XE2K4L0 10/09/2024 13:44:37 GBp 47 372.80 XLON xHa8XE2K4L8 10/09/2024 13:44:37 GBp 384 372.80 XLON xHa8XE2K4LA 10/09/2024 13:44:37 GBp 31 372.80 XLON xHa8XE2K4LC 10/09/2024 13:44:37 GBp 116 372.80 XLON xHa8XE2K4LO 10/09/2024 13:43:10 GBp 81 372.80 XLON xHa8XE2K51H 10/09/2024 13:43:10 GBp 2,307 372.80 XLON xHa8XE2K50h 10/09/2024 13:43:10 GBp 48 372.80 XLON xHa8XE2K50j 10/09/2024 13:43:10 GBp 1,000 372.80 XLON xHa8XE2K50l 10/09/2024 13:43:10 GBp 750 372.80 XLON xHa8XE2K50n 10/09/2024 13:43:10 GBp 52 372.80 XLON xHa8XE2K50p 10/09/2024 13:43:10 GBp 71 372.80 XLON xHa8XE2K50u 10/09/2024 13:43:10 GBp 116 372.80 XLON xHa8XE2K50w 10/09/2024 13:37:46 GBp 197 372.00 XLON xHa8XE2K0Vq 10/09/2024 13:37:46 GBp 452 372.20 XLON xHa8XE2K0Vs 10/09/2024 13:37:46 GBp 5 372.40 XLON xHa8XE2K0V@ 10/09/2024 13:30:46 GBp 103 372.60 XLON xHa8XE2KDwj 10/09/2024 13:30:40 GBp 108 372.60 XLON xHa8XE2KD7I 10/09/2024 13:30:29 GBp 99 373.00 XLON xHa8XE2KDF@ 10/09/2024 13:29:49 GBp 85 372.80 XLON xHa8XE2KAdu 10/09/2024 13:29:49 GBp 15 372.80 XLON xHa8XE2KAdw 10/09/2024 13:29:49 GBp 51 373.00 XLON xHa8XE2KAds 10/09/2024 13:29:49 GBp 248 373.00 XLON xHa8XE2KAdo 10/09/2024 13:29:49 GBp 59 373.00 XLON xHa8XE2KAdq 10/09/2024 13:28:49 GBp 56 373.00 XLON xHa8XE2KADb 10/09/2024 13:28:49 GBp 92 373.00 XLON xHa8XE2KADd 10/09/2024 13:28:49 GBp 315 373.00 XLON xHa8XE2KA2V 10/09/2024 13:28:49 GBp 51 373.00 XLON xHa8XE2KADX 10/09/2024 13:28:49 GBp 320 373.00 XLON xHa8XE2KADZ 10/09/2024 13:28:49 GBp 429 373.00 XLON xHa8XE2KADo 10/09/2024 13:28:49 GBp 78 373.00 XLON xHa8XE2KADq 10/09/2024 13:28:49 GBp 57 373.00 XLON xHa8XE2KADB 10/09/2024 13:28:49 GBp 90 373.00 XLON xHa8XE2KADH 10/09/2024 13:28:49 GBp 225 373.00 XLON xHa8XE2KADS 10/09/2024 13:28:49 GBp 102 373.00 XLON xHa8XE2KACW 10/09/2024 13:28:49 GBp 58 373.00 XLON xHa8XE2KADU 10/09/2024 13:28:48 GBp 61 373.00 XLON xHa8XE2KACi 10/09/2024 13:28:48 GBp 270 373.00 XLON xHa8XE2KACk 10/09/2024 13:28:48 GBp 290 373.00 XLON xHa8XE2KACs 10/09/2024 13:28:48 GBp 270 373.00 XLON xHa8XE2KACu 10/09/2024 13:28:48 GBp 21 373.00 XLON xHa8XE2KAC4 10/09/2024 13:28:48 GBp 23 373.00 XLON xHa8XE2KAC8 10/09/2024 13:28:48 GBp 21 373.00 XLON xHa8XE2KACA 10/09/2024 13:28:48 GBp 87 373.00 XLON xHa8XE2KACM 10/09/2024 13:28:02 GBp 500 373.00 XLON xHa8XE2KBcE 10/09/2024 13:21:11 GBp 68 373.00 XLON xHa8XE2Lszd 10/09/2024 13:21:11 GBp 157 373.00 XLON xHa8XE2Lszh 10/09/2024 13:21:11 GBp 393 373.00 XLON xHa8XE2Lszj 10/09/2024 13:21:11 GBp 184 372.80 XLON xHa8XE2Lszm 10/09/2024 13:21:11 GBp 333 373.00 XLON xHa8XE2Lszo 10/09/2024 13:19:15 GBp 52 373.00 XLON xHa8XE2LtD$ 10/09/2024 13:17:35 GBp 86 372.80 XLON xHa8XE2Lq9O 10/09/2024 13:17:31 GBp 207 372.80 XLON xHa8XE2LqAf 10/09/2024 13:17:31 GBp 423 372.80 XLON xHa8XE2LqAl 10/09/2024 13:17:18 GBp 233 372.80 XLON xHa8XE2LqIJ 10/09/2024 13:17:18 GBp 165 372.80 XLON xHa8XE2LqIL 10/09/2024 13:09:44 GBp 488 372.00 XLON xHa8XE2LnJh 10/09/2024 13:09:38 GBp 337 372.20 XLON xHa8XE2LnS2 10/09/2024 13:09:38 GBp 127 372.20 XLON xHa8XE2LnS4 10/09/2024 13:06:26 GBp 945 372.40 XLON xHa8XE2L$OE 10/09/2024 13:06:23 GBp 148 372.80 XLON xHa8XE2Lydj 10/09/2024 13:06:23 GBp 62 372.80 XLON xHa8XE2Lydl 10/09/2024 13:06:23 GBp 252 372.80 XLON xHa8XE2Lydn 10/09/2024 13:06:23 GBp 476 372.80 XLON xHa8XE2Lyd5 10/09/2024 13:06:23 GBp 2,500 372.80 XLON xHa8XE2Lyd7 10/09/2024 13:06:23 GBp 250 372.80 XLON xHa8XE2Lyd9 10/09/2024 13:06:23 GBp 345 372.80 XLON xHa8XE2LydB 10/09/2024 13:06:23 GBp 500 372.80 XLON xHa8XE2LydD 10/09/2024 13:06:23 GBp 750 372.80 XLON xHa8XE2LydF 10/09/2024 13:06:23 GBp 21 372.80 XLON xHa8XE2LydH 10/09/2024 13:06:23 GBp 86 372.80 XLON xHa8XE2LydS 10/09/2024 12:49:04 GBp 171 372.00 XLON xHa8XE2LaUm 10/09/2024 12:49:04 GBp 993 372.00 XLON xHa8XE2LaUs 10/09/2024 12:49:02 GBp 37 372.00 XLON xHa8XE2LaUH 10/09/2024 12:49:02 GBp 57 372.00 XLON xHa8XE2LaUJ 10/09/2024 12:49:02 GBp 199 372.00 XLON xHa8XE2LaUT 10/09/2024 12:49:02 GBp 89 372.00 XLON xHa8XE2LaPj 10/09/2024 12:47:21 GBp 259 371.80 XLON xHa8XE2LbCa 10/09/2024 12:47:21 GBp 52 371.80 XLON xHa8XE2LbCY 10/09/2024 12:47:15 GBp 22 371.80 XLON xHa8XE2LbBg 10/09/2024 12:42:13 GBp 170 371.40 XLON xHa8XE2LZQ4 10/09/2024 12:42:12 GBp 264 371.60 XLON xHa8XE2LWbu 10/09/2024 12:42:12 GBp 250 371.60 XLON xHa8XE2LWb2 10/09/2024 12:42:12 GBp 255 371.60 XLON xHa8XE2LWb8 10/09/2024 12:42:11 GBp 256 371.60 XLON xHa8XE2LWbE 10/09/2024 12:42:11 GBp 257 371.60 XLON xHa8XE2LWbN 10/09/2024 12:42:11 GBp 289 371.60 XLON xHa8XE2LWaZ 10/09/2024 12:42:11 GBp 275 371.60 XLON xHa8XE2LWab 10/09/2024 12:42:11 GBp 219 371.60 XLON xHa8XE2LWad 10/09/2024 12:42:11 GBp 679 371.60 XLON xHa8XE2LWaj 10/09/2024 12:42:11 GBp 228 371.60 XLON xHa8XE2LWal 10/09/2024 12:42:11 GBp 47 371.60 XLON xHa8XE2LWan 10/09/2024 12:42:11 GBp 183 371.60 XLON xHa8XE2LWat 10/09/2024 12:42:08 GBp 389 371.60 XLON xHa8XE2LWdh 10/09/2024 12:39:02 GBp 70 371.40 XLON xHa8XE2LX2X 10/09/2024 12:37:50 GBp 58 371.60 XLON xHa8XE2LkmD 10/09/2024 12:37:50 GBp 250 371.60 XLON xHa8XE2LkmF 10/09/2024 12:37:50 GBp 250 371.60 XLON xHa8XE2LkmH 10/09/2024 12:37:50 GBp 500 371.60 XLON xHa8XE2LkmJ 10/09/2024 12:37:50 GBp 386 371.40 XLON xHa8XE2LkmM 10/09/2024 12:37:28 GBp 378 371.60 XLON xHa8XE2Lk6C 10/09/2024 12:37:28 GBp 189 371.60 XLON xHa8XE2Lk6I 10/09/2024 12:37:28 GBp 250 371.60 XLON xHa8XE2Lk6V 10/09/2024 12:37:28 GBp 250 371.60 XLON xHa8XE2Lk1X 10/09/2024 12:37:28 GBp 250 371.60 XLON xHa8XE2Lk1Z 10/09/2024 12:37:28 GBp 250 371.60 XLON xHa8XE2Lk1b 10/09/2024 12:37:28 GBp 173 371.60 XLON xHa8XE2Lk1d 10/09/2024 12:37:28 GBp 128 371.60 XLON xHa8XE2Lk1f 10/09/2024 12:37:04 GBp 114 371.60 XLON xHa8XE2LkHa 10/09/2024 12:37:04 GBp 56 371.60 XLON xHa8XE2LkHc 10/09/2024 12:37:03 GBp 32 371.80 XLON xHa8XE2LkGQ 10/09/2024 12:37:03 GBp 214 371.80 XLON xHa8XE2LkGS 10/09/2024 12:37:03 GBp 244 371.80 XLON xHa8XE2LkJl 10/09/2024 12:37:03 GBp 243 371.80 XLON xHa8XE2LkJr 10/09/2024 12:37:02 GBp 241 371.80 XLON xHa8XE2LkJ9 10/09/2024 12:37:02 GBp 26 371.80 XLON xHa8XE2LkJB 10/09/2024 12:37:02 GBp 891 371.80 XLON xHa8XE2LkIX 10/09/2024 12:37:02 GBp 403 371.80 XLON xHa8XE2LkIl 10/09/2024 12:37:02 GBp 391 371.80 XLON xHa8XE2LkIt 10/09/2024 12:32:13 GBp 108 372.00 XLON xHa8XE2LjgS 10/09/2024 12:31:43 GBp 395 372.00 XLON xHa8XE2Lj4o 10/09/2024 12:27:47 GBp 348 372.00 XLON xHa8XE2Lh7K 10/09/2024 12:22:54 GBp 195 372.00 XLON xHa8XE2LMe2 10/09/2024 12:17:10 GBp 112 372.00 XLON xHa8XE2LL7o 10/09/2024 12:17:09 GBp 368 372.00 XLON xHa8XE2LL6O 10/09/2024 12:14:18 GBp 112 372.00 XLON xHa8XE2LJaq 10/09/2024 12:14:18 GBp 36 372.00 XLON xHa8XE2LJas 10/09/2024 12:14:15 GBp 16 372.00 XLON xHa8XE2LJdE 10/09/2024 12:13:03 GBp 307 372.00 XLON xHa8XE2LJFb 10/09/2024 12:13:03 GBp 59 372.00 XLON xHa8XE2LJFd 10/09/2024 12:11:34 GBp 119 372.20 XLON xHa8XE2LG4c 10/09/2024 12:11:34 GBp 170 372.20 XLON xHa8XE2LG4u 10/09/2024 12:11:34 GBp 359 372.00 XLON xHa8XE2LG4$ 10/09/2024 12:06:30 GBp 173 372.20 XLON xHa8XE2LVnI 10/09/2024 12:06:30 GBp 173 372.20 XLON xHa8XE2LVnS 10/09/2024 11:53:55 GBp 127 371.40 XLON xHa8XE2L7eu 10/09/2024 11:53:15 GBp 146 371.60 XLON xHa8XE2L7Ix 10/09/2024 11:52:13 GBp 108 371.80 XLON xHa8XE2L4U$ 10/09/2024 11:52:13 GBp 171 371.80 XLON xHa8XE2L4U2 10/09/2024 11:51:42 GBp 108 372.00 XLON xHa8XE2L5wu 10/09/2024 11:51:18 GBp 175 371.60 XLON xHa8XE2L5N3 10/09/2024 11:51:12 GBp 400 371.80 XLON xHa8XE2L5Tp 10/09/2024 11:51:03 GBp 458 372.20 XLON xHa8XE2L2cJ 10/09/2024 11:51:03 GBp 52 372.20 XLON xHa8XE2L2cL 10/09/2024 11:51:00 GBp 20 372.20 XLON xHa8XE2L2ge 10/09/2024 11:50:59 GBp 1,350 372.20 XLON xHa8XE2L2rl 10/09/2024 11:50:59 GBp 61 372.20 XLON xHa8XE2L2rn 10/09/2024 11:50:59 GBp 67 372.00 XLON xHa8XE2L2rp 10/09/2024 11:50:59 GBp 130 372.20 XLON xHa8XE2L2rx 10/09/2024 11:50:59 GBp 56 372.20 XLON xHa8XE2L2rz 10/09/2024 11:50:59 GBp 136 372.20 XLON xHa8XE2L2r3 10/09/2024 11:50:59 GBp 51 372.20 XLON xHa8XE2L2r5 10/09/2024 11:50:59 GBp 143 372.20 XLON xHa8XE2L2rA 10/09/2024 11:50:59 GBp 58 372.20 XLON xHa8XE2L2q0 10/09/2024 11:50:59 GBp 145 372.20 XLON xHa8XE2L2qS 10/09/2024 11:50:58 GBp 143 372.20 XLON xHa8XE2L2se 10/09/2024 11:50:58 GBp 51 372.20 XLON xHa8XE2L2sz 10/09/2024 11:50:58 GBp 70 372.20 XLON xHa8XE2L2nc 10/09/2024 11:50:58 GBp 58 372.20 XLON xHa8XE2L2p@ 10/09/2024 11:50:58 GBp 819 372.20 XLON xHa8XE2L2pu 10/09/2024 11:50:58 GBp 228 372.20 XLON xHa8XE2L2pw 10/09/2024 11:50:58 GBp 57 372.20 XLON xHa8XE2L2py 10/09/2024 11:50:58 GBp 94 372.00 XLON xHa8XE2L2of 10/09/2024 11:50:58 GBp 250 372.00 XLON xHa8XE2L2oh 10/09/2024 11:41:17 GBp 409 372.00 XLON xHa8XE2LF3h 10/09/2024 11:41:17 GBp 21 372.00 XLON xHa8XE2LFDX 10/09/2024 11:41:17 GBp 30 372.00 XLON xHa8XE2LFDZ 10/09/2024 11:41:17 GBp 509 372.00 XLON xHa8XE2LFDj 10/09/2024 11:41:17 GBp 148 372.00 XLON xHa8XE2LFDm 10/09/2024 11:41:13 GBp 112 372.20 XLON xHa8XE2LFFb 10/09/2024 11:41:13 GBp 339 372.20 XLON xHa8XE2LFFk 10/09/2024 11:37:12 GBp 391 372.60 XLON xHa8XE2LDRr 10/09/2024 11:37:12 GBp 215 372.60 XLON xHa8XE2LDRt 10/09/2024 11:37:09 GBp 334 372.40 XLON xHa8XE2LDQy 10/09/2024 11:31:45 GBp 334 372.60 XLON xHa8XE2L85H 10/09/2024 11:21:02 GBp 38 372.80 XLON xHa8XE2MobP 10/09/2024 11:21:02 GBp 137 372.80 XLON xHa8XE2MobR 10/09/2024 11:20:57 GBp 108 373.00 XLON xHa8XE2Mocd 10/09/2024 11:20:56 GBp 230 373.00 XLON xHa8XE2Mocm 10/09/2024 11:20:56 GBp 218 373.00 XLON xHa8XE2Moco 10/09/2024 11:19:00 GBp 32 373.20 XLON xHa8XE2MoQq 10/09/2024 11:19:00 GBp 223 373.20 XLON xHa8XE2MoQs 10/09/2024 11:19:00 GBp 41 373.20 XLON xHa8XE2MoQu 10/09/2024 11:17:55 GBp 108 373.20 XLON xHa8XE2Mp5n 10/09/2024 11:17:50 GBp 329 373.20 XLON xHa8XE2Mp7X 10/09/2024 11:17:09 GBp 342 373.20 XLON xHa8XE2MpOe 10/09/2024 11:17:01 GBp 287 374.00 XLON xHa8XE2MmlJ 10/09/2024 11:17:01 GBp 73 374.00 XLON xHa8XE2MmlL 10/09/2024 11:17:00 GBp 342 373.40 XLON xHa8XE2Mme@ 10/09/2024 11:14:30 GBp 123 373.40 XLON xHa8XE2MnSU 10/09/2024 11:14:30 GBp 28 373.40 XLON xHa8XE2MnVW 10/09/2024 11:14:29 GBp 109 373.40 XLON xHa8XE2MnVJ 10/09/2024 11:12:46 GBp 354 372.60 XLON xHa8XE2M$di 10/09/2024 11:12:46 GBp 58 372.60 XLON xHa8XE2M$dk 10/09/2024 11:12:46 GBp 81 372.60 XLON xHa8XE2M$d@ 10/09/2024 11:12:46 GBp 127 372.60 XLON xHa8XE2M$d4 10/09/2024 11:12:44 GBp 223 372.40 XLON xHa8XE2M$X@ 10/09/2024 11:12:44 GBp 103 372.40 XLON xHa8XE2M$Xw 10/09/2024 11:12:44 GBp 58 372.40 XLON xHa8XE2M$Xy 10/09/2024 11:12:44 GBp 319 372.40 XLON xHa8XE2M$XO 10/09/2024 11:06:39 GBp 148 372.40 XLON xHa8XE2Mwga 10/09/2024 11:06:02 GBp 232 372.40 XLON xHa8XE2Mw6M 10/09/2024 11:05:44 GBp 368 372.60 XLON xHa8XE2MwLf 10/09/2024 11:05:44 GBp 134 372.60 XLON xHa8XE2MwLh 10/09/2024 11:03:01 GBp 561 373.00 XLON xHa8XE2MudU 10/09/2024 11:03:01 GBp 211 372.80 XLON xHa8XE2Muca 10/09/2024 11:03:01 GBp 57 372.80 XLON xHa8XE2Mucc 10/09/2024 11:03:01 GBp 49 372.80 XLON xHa8XE2Muce 10/09/2024 11:02:55 GBp 316 373.00 XLON xHa8XE2MuWs 10/09/2024 10:59:56 GBp 256 373.00 XLON xHa8XE2MvDS 10/09/2024 10:59:56 GBp 250 373.00 XLON xHa8XE2MvDU 10/09/2024 10:59:56 GBp 189 373.00 XLON xHa8XE2MvCj 10/09/2024 10:59:56 GBp 250 373.00 XLON xHa8XE2MvCw 10/09/2024 10:59:56 GBp 250 373.00 XLON xHa8XE2MvCy 10/09/2024 10:59:55 GBp 250 373.00 XLON xHa8XE2Mv9b 10/09/2024 10:59:55 GBp 549 373.00 XLON xHa8XE2Mv9d 10/09/2024 10:59:55 GBp 250 373.00 XLON xHa8XE2Mv9Z 10/09/2024 10:59:53 GBp 191 373.00 XLON xHa8XE2MvAx 10/09/2024 10:59:53 GBp 156 373.00 XLON xHa8XE2MvA0 10/09/2024 10:59:53 GBp 192 373.00 XLON xHa8XE2MvA6 10/09/2024 10:59:53 GBp 189 373.00 XLON xHa8XE2MvAO 10/09/2024 10:58:53 GBp 138 372.60 XLON xHa8XE2McnR 10/09/2024 10:58:49 GBp 109 372.80 XLON xHa8XE2McmH 10/09/2024 10:58:49 GBp 318 372.80 XLON xHa8XE2McmN 10/09/2024 10:57:08 GBp 81 373.20 XLON xHa8XE2Mdrf 10/09/2024 10:57:08 GBp 360 373.20 XLON xHa8XE2Mdrn 10/09/2024 10:57:08 GBp 182 373.20 XLON xHa8XE2Mdry 10/09/2024 10:57:08 GBp 136 373.00 XLON xHa8XE2Mdr2 10/09/2024 10:57:08 GBp 320 373.20 XLON xHa8XE2Mdr4 10/09/2024 10:44:04 GBp 108 373.20 XLON xHa8XE2MkxW 10/09/2024 10:44:02 GBp 62 373.40 XLON xHa8XE2Mkwg 10/09/2024 10:44:02 GBp 250 373.40 XLON xHa8XE2Mkwi 10/09/2024 10:43:02 GBp 44 373.00 XLON xHa8XE2MlWZ 10/09/2024 10:42:05 GBp 83 373.20 XLON xHa8XE2MlAC 10/09/2024 10:41:32 GBp 30 373.20 XLON xHa8XE2MicQ 10/09/2024 10:41:32 GBp 247 373.20 XLON xHa8XE2MicV 10/09/2024 10:40:56 GBp 115 373.40 XLON xHa8XE2Misq 10/09/2024 10:40:56 GBp 1,100 373.40 XLON xHa8XE2Miss 10/09/2024 10:40:56 GBp 476 373.20 XLON xHa8XE2Mis2 10/09/2024 10:39:51 GBp 112 373.60 XLON xHa8XE2MiG1 10/09/2024 10:39:51 GBp 755 373.40 XLON xHa8XE2MiGG 10/09/2024 10:39:51 GBp 55 373.40 XLON xHa8XE2MiGI 10/09/2024 10:39:46 GBp 178 374.00 XLON xHa8XE2MiVG 10/09/2024 10:34:02 GBp 215 373.40 XLON xHa8XE2Mh2$ 10/09/2024 10:33:21 GBp 252 373.40 XLON xHa8XE2MhU4 10/09/2024 10:29:06 GBp 63 373.20 XLON xHa8XE2MfRp 10/09/2024 10:29:06 GBp 237 373.20 XLON xHa8XE2MfRw 10/09/2024 10:29:01 GBp 250 373.60 XLON xHa8XE2MMcR 10/09/2024 10:28:55 GBp 196 373.60 XLON xHa8XE2MMfd 10/09/2024 10:28:55 GBp 52 373.60 XLON xHa8XE2MMff 10/09/2024 10:28:55 GBp 59 373.60 XLON xHa8XE2MMeg 10/09/2024 10:28:55 GBp 185 373.60 XLON xHa8XE2MMee 10/09/2024 10:28:55 GBp 182 373.60 XLON xHa8XE2MMe@ 10/09/2024 10:28:55 GBp 50 373.60 XLON xHa8XE2MMe0 10/09/2024 10:28:55 GBp 60 373.60 XLON xHa8XE2MMe2 10/09/2024 10:28:55 GBp 185 373.60 XLON xHa8XE2MMeE 10/09/2024 10:28:55 GBp 60 373.60 XLON xHa8XE2MMeG 10/09/2024 10:28:54 GBp 174 373.60 XLON xHa8XE2MMhv 10/09/2024 10:28:54 GBp 52 373.60 XLON xHa8XE2MMhx 10/09/2024 10:28:54 GBp 61 373.60 XLON xHa8XE2MMhz 10/09/2024 10:28:54 GBp 198 373.60 XLON xHa8XE2MMh3 10/09/2024 10:28:54 GBp 188 373.60 XLON xHa8XE2MMhJ 10/09/2024 10:28:54 GBp 61 373.60 XLON xHa8XE2MMhL 10/09/2024 10:28:54 GBp 6 373.60 XLON xHa8XE2MMge 10/09/2024 10:28:54 GBp 90 373.60 XLON xHa8XE2MMgg 10/09/2024 10:28:54 GBp 56 373.60 XLON xHa8XE2MMga 10/09/2024 10:28:54 GBp 64 373.60 XLON xHa8XE2MMgY 10/09/2024 10:28:54 GBp 6 373.60 XLON xHa8XE2MMgs 10/09/2024 10:28:54 GBp 55 373.60 XLON xHa8XE2MMgu 10/09/2024 10:28:54 GBp 27 373.60 XLON xHa8XE2MMgw 10/09/2024 10:28:54 GBp 54 373.60 XLON xHa8XE2MMgB 10/09/2024 10:28:54 GBp 34 373.60 XLON xHa8XE2MMg9 10/09/2024 10:11:39 GBp 478 372.20 XLON xHa8XE2MS04 10/09/2024 10:09:07 GBp 160 372.40 XLON xHa8XE2MQvh 10/09/2024 10:08:54 GBp 741 373.20 XLON xHa8XE2MQDQ 10/09/2024 10:08:54 GBp 114 373.00 XLON xHa8XE2MQDS 10/09/2024 10:08:54 GBp 195 372.60 XLON xHa8XE2MQCY 10/09/2024 10:08:54 GBp 446 372.80 XLON xHa8XE2MQCa 10/09/2024 10:07:44 GBp 230 373.20 XLON xHa8XE2MRqI 10/09/2024 10:07:44 GBp 1,090 373.20 XLON xHa8XE2MRqS 10/09/2024 10:07:44 GBp 479 373.00 XLON xHa8XE2MRtZ 10/09/2024 10:07:38 GBp 766 373.20 XLON xHa8XE2MRo7 10/09/2024 10:07:38 GBp 476 373.20 XLON xHa8XE2MRoD 10/09/2024 10:01:03 GBp 94 373.40 XLON xHa8XE2M7zn 10/09/2024 10:01:03 GBp 58 373.40 XLON xHa8XE2M7zp 10/09/2024 10:01:03 GBp 218 373.40 XLON xHa8XE2M7zx 10/09/2024 10:01:02 GBp 10,658 373.40 XLON xHa8XE2M7$x 10/09/2024 10:01:00 GBp 185 373.40 XLON xHa8XE2M7x7 10/09/2024 10:01:00 GBp 1,100 373.40 XLON xHa8XE2M7x9 10/09/2024 10:01:00 GBp 210 373.20 XLON xHa8XE2M7xC 10/09/2024 10:01:00 GBp 250 373.20 XLON xHa8XE2M7xE 10/09/2024 09:59:10 GBp 11 373.40 XLON xHa8XE2M42b 10/09/2024 09:59:10 GBp 215 373.40 XLON xHa8XE2M42d 10/09/2024 09:59:10 GBp 69 373.40 XLON xHa8XE2M42f 10/09/2024 09:37:30 GBp 65 373.00 XLON xHa8XE2M9nY 10/09/2024 09:37:21 GBp 108 373.00 XLON xHa8XE2M9y0 10/09/2024 09:35:02 GBp 102 372.60 XLON xHa8XE2NsOV 10/09/2024 09:34:35 GBp 238 373.00 XLON xHa8XE2Nt$N 10/09/2024 09:34:35 GBp 434 372.80 XLON xHa8XE2Nt$Q 10/09/2024 09:33:54 GBp 371 373.00 XLON xHa8XE2NtQS 10/09/2024 09:33:54 GBp 64 373.20 XLON xHa8XE2Nqbd 10/09/2024 09:33:54 GBp 99 373.20 XLON xHa8XE2Nqbm 10/09/2024 09:33:54 GBp 331 373.20 XLON xHa8XE2Nqbo 10/09/2024 09:29:53 GBp 1 373.40 XLON xHa8XE2NoNk 10/09/2024 09:25:19 GBp 420 373.20 XLON xHa8XE2NnmF 10/09/2024 09:24:00 GBp 149 373.40 XLON xHa8XE2N@Y7 10/09/2024 09:24:00 GBp 169 373.40 XLON xHa8XE2N@Y9 10/09/2024 09:23:14 GBp 371 373.60 XLON xHa8XE2N@3n 10/09/2024 09:23:02 GBp 596 373.80 XLON xHa8XE2N@L0 10/09/2024 09:22:11 GBp 111 374.00 XLON xHa8XE2N$ro 10/09/2024 09:22:07 GBp 186 374.20 XLON xHa8XE2N$ny 10/09/2024 09:22:05 GBp 426 374.40 XLON xHa8XE2N$yS 10/09/2024 09:22:05 GBp 426 374.40 XLON xHa8XE2N$$z 10/09/2024 09:19:52 GBp 433 374.40 XLON xHa8XE2NyNp 10/09/2024 09:19:40 GBp 7 374.80 XLON xHa8XE2NyT0 10/09/2024 09:19:40 GBp 145 374.80 XLON xHa8XE2NyT2 10/09/2024 09:16:53 GBp 176 374.00 XLON xHa8XE2Nw5r 10/09/2024 09:16:52 GBp 255 374.20 XLON xHa8XE2Nw5V 10/09/2024 09:16:51 GBp 723 374.40 XLON xHa8XE2Nw48 10/09/2024 09:16:51 GBp 99 374.80 XLON xHa8XE2Nw4M 10/09/2024 09:16:51 GBp 686 375.00 XLON xHa8XE2Nw7Z 10/09/2024 09:16:51 GBp 1,165 375.00 XLON xHa8XE2Nw7b 10/09/2024 09:16:51 GBp 16 375.00 XLON xHa8XE2Nw7d 10/09/2024 09:16:45 GBp 163 374.80 XLON xHa8XE2Nw1T 10/09/2024 09:16:45 GBp 110 374.80 XLON xHa8XE2Nw1V 10/09/2024 09:16:40 GBp 92 374.80 XLON xHa8XE2Nw3V 10/09/2024 09:16:40 GBp 68 374.80 XLON xHa8XE2Nw2k 10/09/2024 09:16:40 GBp 151 374.80 XLON xHa8XE2Nw2m 10/09/2024 09:16:40 GBp 69 374.80 XLON xHa8XE2Nw20 10/09/2024 09:16:40 GBp 142 374.80 XLON xHa8XE2Nw22 10/09/2024 09:16:40 GBp 250 374.80 XLON xHa8XE2Nw2T 10/09/2024 09:16:40 GBp 4,750 374.80 XLON xHa8XE2Nw2V 10/09/2024 09:16:40 GBp 228 374.80 XLON xHa8XE2NwDX 10/09/2024 09:16:40 GBp 482 374.80 XLON xHa8XE2NwDZ 10/09/2024 09:16:40 GBp 5,000 374.80 XLON xHa8XE2NwDb 10/09/2024 09:02:46 GBp 72 373.00 XLON xHa8XE2Nb0a 10/09/2024 09:02:46 GBp 127 373.00 XLON xHa8XE2Nb0e 10/09/2024 09:02:46 GBp 70 373.00 XLON xHa8XE2Nb0$ 10/09/2024 09:02:46 GBp 1,100 373.00 XLON xHa8XE2Nb01 10/09/2024 09:02:46 GBp 428 372.80 XLON xHa8XE2Nb06 10/09/2024 08:59:26 GBp 100 373.00 XLON xHa8XE2NZh3 10/09/2024 08:59:23 GBp 171 373.00 XLON xHa8XE2NZgM 10/09/2024 08:57:32 GBp 50 373.00 XLON xHa8XE2NWc8 10/09/2024 08:57:32 GBp 287 373.00 XLON xHa8XE2NWcC 10/09/2024 08:54:18 GBp 179 373.20 XLON xHa8XE2NXLg 10/09/2024 08:54:18 GBp 11 373.20 XLON xHa8XE2NXLk 10/09/2024 08:54:18 GBp 103 373.20 XLON xHa8XE2NXLm 10/09/2024 08:52:15 GBp 112 373.00 XLON xHa8XE2NkGT 10/09/2024 08:51:03 GBp 182 373.00 XLON xHa8XE2Nl03 10/09/2024 08:51:03 GBp 256 373.20 XLON xHa8XE2Nl05 10/09/2024 08:51:03 GBp 161 373.20 XLON xHa8XE2Nl07 10/09/2024 08:45:40 GBp 63 372.80 XLON xHa8XE2Ng2r 10/09/2024 08:42:34 GBp 32 372.20 XLON xHa8XE2Ne@M 10/09/2024 08:40:18 GBp 38 372.40 XLON xHa8XE2Nf0G 10/09/2024 08:40:18 GBp 332 372.40 XLON xHa8XE2Nf0P 10/09/2024 08:40:18 GBp 157 372.40 XLON xHa8XE2Nf0R 10/09/2024 08:40:18 GBp 42 372.40 XLON xHa8XE2Nf3X 10/09/2024 08:40:18 GBp 69 372.40 XLON xHa8XE2Nf3e 10/09/2024 08:40:18 GBp 21 372.40 XLON xHa8XE2Nf3i 10/09/2024 08:40:18 GBp 90 372.40 XLON xHa8XE2Nf3@ 10/09/2024 08:36:45 GBp 411 372.00 XLON xHa8XE2NNw@ 10/09/2024 08:36:40 GBp 411 372.20 XLON xHa8XE2NN5U 10/09/2024 08:36:01 GBp 75 372.20 XLON xHa8XE2NNSj 10/09/2024 08:36:01 GBp 61 372.20 XLON xHa8XE2NNSn 10/09/2024 08:36:01 GBp 61 372.20 XLON xHa8XE2NNSE 10/09/2024 08:36:01 GBp 61 372.20 XLON xHa8XE2NNSN 10/09/2024 08:36:01 GBp 61 372.20 XLON xHa8XE2NNSU 10/09/2024 08:36:01 GBp 43 372.20 XLON xHa8XE2NNVh 10/09/2024 08:33:40 GBp 166 372.20 XLON xHa8XE2NLzb 10/09/2024 08:33:40 GBp 55 372.20 XLON xHa8XE2NLzW 10/09/2024 08:33:10 GBp 183 372.00 XLON xHa8XE2NL2f 10/09/2024 08:33:10 GBp 153 372.40 XLON xHa8XE2NL2k 10/09/2024 08:33:10 GBp 422 372.20 XLON xHa8XE2NL2$ 10/09/2024 08:33:09 GBp 32 372.60 XLON xHa8XE2NL2T 10/09/2024 08:33:09 GBp 56 372.60 XLON xHa8XE2NL2V 10/09/2024 08:33:08 GBp 45 372.60 XLON xHa8XE2NLCw 10/09/2024 08:33:08 GBp 36 372.60 XLON xHa8XE2NLC3 10/09/2024 08:33:08 GBp 6,740 372.80 XLON xHa8XE2NLCR 10/09/2024 08:33:08 GBp 1,929 372.80 XLON xHa8XE2NLCT 10/09/2024 08:33:08 GBp 250 372.80 XLON xHa8XE2NLCV 10/09/2024 08:33:08 GBp 34 372.60 XLON xHa8XE2NLFb 10/09/2024 08:33:08 GBp 205 372.60 XLON xHa8XE2NLF1 10/09/2024 08:33:08 GBp 884 372.80 XLON xHa8XE2NLFz 10/09/2024 08:33:08 GBp 202 372.40 XLON xHa8XE2NLFD 10/09/2024 08:33:08 GBp 172 372.80 XLON xHa8XE2NLFT 10/09/2024 08:33:08 GBp 495 372.60 XLON xHa8XE2NLEW 10/09/2024 08:33:08 GBp 21 372.60 XLON xHa8XE2NLEY 10/09/2024 08:33:08 GBp 463 372.80 XLON xHa8XE2NLE6 10/09/2024 08:33:08 GBp 115 373.40 XLON xHa8XE2NLEE 10/09/2024 08:33:08 GBp 205 373.40 XLON xHa8XE2NLEG 10/09/2024 08:33:08 GBp 161 373.40 XLON xHa8XE2NL9c 10/09/2024 08:33:08 GBp 184 373.00 XLON xHa8XE2NL9n 10/09/2024 08:33:08 GBp 423 373.20 XLON xHa8XE2NL9p 10/09/2024 08:14:22 GBp 8 371.20 XLON xHa8XE2NPY$ 10/09/2024 08:10:02 GBp 108 369.80 XLON xHa8XE2N7et 10/09/2024 08:10:00 GBp 106 370.00 XLON xHa8XE2N7hK 10/09/2024 08:10:00 GBp 291 370.60 XLON xHa8XE2N7gd 10/09/2024 08:10:00 GBp 723 370.60 XLON xHa8XE2N7gp 10/09/2024 08:10:00 GBp 106 370.60 XLON xHa8XE2N7gr 10/09/2024 08:10:00 GBp 1,100 370.60 XLON xHa8XE2N7gt 10/09/2024 08:10:00 GBp 55 370.40 XLON xHa8XE2N7gv 10/09/2024 08:10:00 GBp 414 370.40 XLON xHa8XE2N7gx 10/09/2024 08:10:00 GBp 154 370.20 XLON xHa8XE2N7g3 10/09/2024 08:10:00 GBp 24 370.20 XLON xHa8XE2N7g5 10/09/2024 08:09:18 GBp 212 370.40 XLON xHa8XE2N7D2 10/09/2024 08:09:18 GBp 2 370.40 XLON xHa8XE2N7DD 10/09/2024 08:09:18 GBp 206 370.20 XLON xHa8XE2N7DF 10/09/2024 08:09:17 GBp 162 370.40 XLON xHa8XE2N7C6 10/09/2024 08:09:07 GBp 158 370.00 XLON xHa8XE2N7KW 10/09/2024 08:09:02 GBp 62 370.00 XLON xHa8XE2N7HP 10/09/2024 08:09:02 GBp 60 370.00 XLON xHa8XE2N7HR 10/09/2024 08:09:02 GBp 66 370.00 XLON xHa8XE2N7HT 10/09/2024 08:09:02 GBp 534 370.00 XLON xHa8XE2N7Gj 10/09/2024 08:09:02 GBp 56 370.00 XLON xHa8XE2N7Gl 10/09/2024 08:09:02 GBp 131 370.00 XLON xHa8XE2N7Gn 10/09/2024 08:09:02 GBp 953 370.00 XLON xHa8XE2N7G3 10/09/2024 08:09:02 GBp 253 370.00 XLON xHa8XE2N7GA 10/09/2024 08:09:02 GBp 100 370.00 XLON xHa8XE2N7GC 10/09/2024 08:09:02 GBp 206 370.00 XLON xHa8XE2N7GH 10/09/2024 08:09:02 GBp 50 370.00 XLON xHa8XE2N7GJ 10/09/2024 08:09:02 GBp 108 369.60 XLON xHa8XE2N7GV 10/09/2024 08:09:02 GBp 479 370.00 XLON xHa8XE2N7Ja 10/09/2024 08:09:02 GBp 221 369.80 XLON xHa8XE2N7JY