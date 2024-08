Africa Company Reports Database 2024: Vast Archive Of Corporate Documents From 390+ Listed Companies

(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Dublin, Aug. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The "Africa Company Reports Database" has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.

The Africa Company Reports Database consists of the full-text of interim, quarterly, annual and other reports from over 398 public companies listed on the major African stock exchanges.

Highlights:



Vast archive of corporate documents from listed companies

Interim and annual reports and more For insightful historical analysis and sound forecasting

Countries covered:



Botswana

Cameroon, United Republic Of

Egypt

Kenya

Liberia

Malawi

Mauritius

Morocco

Nigeria

South Africa

Swaziland

Tunisia

Zambia Zimbabwe

Users of the database can access a wealth of financial documentation, ranging from interim and quarterly reports to comprehensive annual reports. These documents provide critical data and strategic insights into public companies' financial health and operational performance, serving as a cornerstone for investors, researchers, and analysts seeking informed decision-making.

A Selection of Featured Companies Include:



ABC Holdings Ltd.

AECI Ltd

Absa Bank Ltd. (South Africa)

Adcorp Holdings Ltd. (South Africa)

Advtech Ltd.

Africa Sun Ltd

African Development Bank (Ivory Coast)

African Media Entertainment Ltd.

Afrimat Ltd

Afrocentric Investment Co Ltd

Allied Electronics Corp., Ltd.

Allied Technologies Ltd. (South Africa)

Amalgamated Electronic Corp Ltd

Amen Bank AB

Anbeeco Investment Holdings Ltd. (South Africa)

AngloGold Ashanti Ltd

Arab African International Bank (Egypt)

Arab Ceramic Co (ARACEMCO)

Arab Cotton Ginning

Art Corp. Ltd. (Zimbabwe)

Ashaka Cement Plc (Nigeria)

Aspen Pharmacare Holdings Plc

Assore Ltd (South Africa)

Astra Holdings Ltd. (Zimbabwe)

Astral Foods Ltd.

Astrapak Ltd

Austro Group Ltd

Aveng Ltd.

BT&T TimeLife Ltd

Banque Centrale Populaire

Banque Misr S.A.E. (Egypt)

Barclays Bank Kenya

Barloworld Ltd

Basil Read Holding Ltd.

Bell Equipment Ltd. (South Africa)

Bidvest Group Ltd.

Bisco Misr/Egyptian Foods SA

Blue Financial Services Ltd

Blue Label Telecoms Ltd.

Bowler Metcalf Ltd. (South Africa)

British American Tobacco (Zimbabwe) Ltd.

Buildmax Ltd

Business Connexion Group Ltd

Business Partners Ltd. (South Africa)

Cadbury Nigeria Plc (Nigeria)

Cairo Poultry Co.

Cape Empowerment Trust Ltd. (South Africa)

Capevin Holdings Ltd

Capital Property Fund

Capitec Bank Holdings Ltd

Caps Holdings Ltd. (Zimbabwe)

Caxton & CTP Publishers & Printers Ltd

Central Bank of Egypt (Egypt)

Central Bank of Kenya (Kenya)

Ceramic Industries Ltd. (South Africa)

Cie Generale Immobiliere

Ciments Du Maroc

Cipla Medpro South Africa Ltd.

Clicks Group Ltd

Clientele Life Assurance Co.

Clover Beverages Ltd

Clover Industries Ltd.

Colcom Holdings Ltd. (Zimbabwe)

Comair Ltd. (South Africa)

Commercial Bank of Zimbabwe Ltd.

Commercial International Bank (Egypt) S.A.E.

Compu-Clearing Outsourcing Ltd (South Africa)

Conduit Capital Ltd

Consolidated Infrastructure Group Ltd.

Control Instruments Group Ltd. (South Africa)

ConvergeNet Holdings Ltd

Credit Agricole Egypt

DRDGold Ltd

Dairibord of Zimbabwe Ltd.

Datacentrix Holdings Ltd.

Datatec Ltd.

Delta Corp. Ltd. (Zimbabwe)

EFG-Hermes Holding Co.

ELB Group Ltd

ESKOM (South Africa)

East African Breweries Ltd. (Kenya)

East African Cables Ltd

East African Portland Cement Co. Ltd. (Kenya)

Edita Food Industries SAE

Egypt Kuwait Holding Co. (S.A.E)

Egyptian Electric Cables Co

Egyptian Gulf Bank

Egyptian Kuwaiti Holding Co.

Egyptian Saudi Finance Bank

El Ahly for Investment And Development

El Ezz Aldekhela Steel Alexandria

El Sewedy Electric Co

El Watany Bank of Egypt

Element One Ltd

Ellies Holdings Ltd.

Emira Property Fund

Eqstra Holdings Ltd

Evraz Highveld Steel & Vanadium Ltd

Exxaro Resources Ltd

Fairvest Property Holdings Ltd

First Bank of Nigeria Plc

First National Bank of Botswana Ltd (Botswana)

FirstRand Banking Group (South Africa)

Foschini Ltd. (South Africa)

Golden Agri-Resources Ltd.

Goliath Gold Mining Ltd

Grindrod Ltd

Harmony Gold Mining Co. Ltd.

Hudaco Industries Ltd. (South Africa)

Hulamin Ltd

Iliad Africa Ltd. (South Africa)

Illovo Sugar Ltd. (South Africa)

Innscor Africa Ltd. (Zimbabwe)

Interfresh Ltd (Zimbabwe)

Investec Ltd

Invicta Holdings Ltd.

Italtile Ltd. (South Africa)

JCI Ltd.

JD Group Ltd

Keaton Energy Holdings Ltd

Kelly Group

Kenya Power & Lighting Co., Ltd.

Kingdom Meikles Ltd

Kumba Iron Ore Ltd

Lafarge Ciments (Morocco)

Lewis Group Ltd

MMI Holdings Ltd

Managem Casablanca

Maroc Telecom (Morocco)

Mashonaland Holdings Ltd. (Zimbabwe)

Mauritius Commercial Bank Ltd (The) (Mauritius)

Merchant Bank of Central Africa Ltd. (Zimbabwe)

Miranda Minerals Holdings Ltd

Mr Price Group Ltd.

Mustek Ltd.

Mvelaphanda Group Ltd

NWK Ltd.

Nampak Ltd.

National Bank of Egypt

National Bank of Malawi

National Merchant Bank Ltd. (Zimbabwe)

Nedbank Ltd

Netcare Ltd

New Mauritius Hotels

Nictus Ltd.(South Africa)

Niger Insurance Plc (Nigeria)

Oando Plc

Orascom Telecom S.A.E.

Orion Real Estate Ltd

P.G. Industries (Zimbabwe) Ltd.

PSG Group Limited (South Africa)

PSV Holdings Ltd

Pan African Resources Corp.

Petmin Ltd.

Phoenix Consolidated Industries Ltd. (Zimbabwe)

Phumelela Gaming & Leisure Ltd

Pioneer Corp Africa Ltd

Poulina Group Holding

Powerspeed Electrical Ltd. (Zimbabwe)

Premium Properties Ltd. (South Africa)

Protech Khuthele Holdings Ltd

Purple Capital Ltd

Quantum Group Ltd. (South Africa)

RCL Foods Limited

Radar Holdings Ltd. (Zimbabwe)

Randgold & Exploration Co., Ltd.

Redefine Properties, Ltd.

Reserve Bank of Malawi

Reunert Ltd.

Rex Trueform Clothing Co., Ltd. (South Africa)

Rio Tinto Zimbabwe Ltd. (Zimbabwe)

Royal Caribbean Cruises Ltd.

SODIC Co

Sable Holdings Ltd. (South Africa)

Sabvest Ltd.

SacOil Holdings Ltd

Sallies Ltd. (South Africa)

Samir

Sanlam Ltd.

Santova Logistics Ltd

Sappi Ltd. (South Africa)

Sasfin Holdings Ltd (South Africa)

Seardel Investment Corp. Ltd.

SecureData Holdings Ltd

Sentula Mining Ltd

Shoprite Holdings, Ltd.

Suez Canal Bank

Suez Cement Co. S.A.E.

Sugar Corp of Malawi Ltd.

Sun International Ltd.

T.A. Holdings Ltd. (Zimbabwe)

Telecom Egypt SAE

Telkom SA Ltd

Thabex Ltd

Tiger Brands Ltd

Tongaat Hulett Ltd.

Total Nigeria Plc (Nigeria)

Trans Hex Group Ltd

Turnall Holdings Zimbabwe Ltd.

UAC of Nigeria Plc (Nigeria)

UCS Group Ltd

United Bank For Africa

Value Group Ltd

Vukile Property Fund Ltd

Wesizwe Platinum Ltd

Winhold Ltd.

ZCCM Investment Holding Co Plc.

Zeder Investments Ltd

Zimbabwe Financial Holdings Ltd. Zimbabwe Newspapers 1980 Ltd. (Zimbabwe)

