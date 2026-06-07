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سبيس إكس تطلق 21 قمراً صناعياً للفضاء

سبيس إكس تطلق 21 قمراً صناعياً للفضاء

2026-06-07 09:09:25
(MENAFN- Al-Bayan) أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية 21 قمرا صناعيا من منظومة "ستارلينك" إلى الفضاء، في إطار جهودها المستمرة لتوسيع شبكة الإنترنت الفضائي حول العالم.

وأوضحت الشركة أن صاروخ "فالكون 9" انطلق من قاعدة فاندنبرغ الفضائية التابعة لقوة الفضاء الأمريكية بولاية كاليفورنيا، حاملا الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض، مشيرة إلى أن المعزز الصاروخي المستخدم في المهمة سجل رحلته العاشرة، بعد أن شارك سابقا في عدة مهام، من بينها ثماني مهام ضمن برنامج ستارلينك.

وأضافت أنه بعد دقائق من الإقلاع، انفصلت المرحلة الأولى من الصاروخ بنجاح وعادت للهبوط على سفينة الهبوط الذاتية المتمركزة بالمحيط الهادي، في خطوة تؤكد استمرار نجاح استراتيجية إعادة استخدام الصواريخ التي تتبناها الشركة.

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