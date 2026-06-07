سبيس إكس تطلق 21 قمراً صناعياً للفضاء

سبيس إكس تطلق 21 قمراً صناعياً للفضاء
وأوضحت الشركة أن صاروخ "فالكون 9" انطلق من قاعدة فاندنبرغ الفضائية التابعة لقوة الفضاء الأمريكية بولاية كاليفورنيا، حاملا الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض، مشيرة إلى أن المعزز الصاروخي المستخدم في المهمة سجل رحلته العاشرة، بعد أن شارك سابقا في عدة مهام، من بينها ثماني مهام ضمن برنامج ستارلينك.
وأضافت أنه بعد دقائق من الإقلاع، انفصلت المرحلة الأولى من الصاروخ بنجاح وعادت للهبوط على سفينة الهبوط الذاتية المتمركزة بالمحيط الهادي، في خطوة تؤكد استمرار نجاح استراتيجية إعادة استخدام الصواريخ التي تتبناها الشركة.
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