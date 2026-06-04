الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية سعياً لتوطيد العلاقات

MENAFN - Al-Bayan) أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ‌اليوم الجمعة بأن الرئيس شي جين بينغ سيزور كوريا الشمالية يومي الثامن والتاسع من يونيو الحالي، وهي أول زيارة له ⁠منذ ما يقرب من سبع سنوات وتأتي في وقت تتطلع فيه بكين إلى تعزيز ‌العلاقات مع بيونغ يانغ.

يأتي هذا الإعلان عقب قمتين منفصلتين استضافهما شي ‌في بكين الشهر الماضي للرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير ‌بوتين. وكان ‌ترامب، الذي التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ‌ثلاث مرات خلال ولايته الأولى، ⁠قد صرح سابقا بأنه منفتح على لقاء الزعيم الكوري الشمالي مجددا.

وحل ⁠كيم ⁠ضيفا في عرض عسكري ضخم أقيم في بكين في ⁠سبتمبر الماضي، وسافر إلى العاصمة الصينية على متن قطاره الأخضر المصفح المميز.

وتسعى بكين إلى إعادة بيونغ يانغ إلى فلكها بعد ‌تجميد التبادلات بينهما خلال جائحة كوفيد-19 وقيام الزعيم الكوري الشمالي بتعزيز العلاقات مع موسكو من خلال إرسال قوات وأسلحة لدعم روسيا في حرب أوكرانيا.