الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية سعياً لتوطيد العلاقات

الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية سعياً لتوطيد العلاقات
يأتي هذا الإعلان عقب قمتين منفصلتين استضافهما شي في بكين الشهر الماضي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان ترامب، الذي التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ثلاث مرات خلال ولايته الأولى، قد صرح سابقا بأنه منفتح على لقاء الزعيم الكوري الشمالي مجددا.
وحل كيم ضيفا في عرض عسكري ضخم أقيم في بكين في سبتمبر الماضي، وسافر إلى العاصمة الصينية على متن قطاره الأخضر المصفح المميز.
وتسعى بكين إلى إعادة بيونغ يانغ إلى فلكها بعد تجميد التبادلات بينهما خلال جائحة كوفيد-19 وقيام الزعيم الكوري الشمالي بتعزيز العلاقات مع موسكو من خلال إرسال قوات وأسلحة لدعم روسيا في حرب أوكرانيا.
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