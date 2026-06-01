انخفاض أسعار الذهب تحت وطأة الدولار

خبرني - تراجعت أسعار الذهب اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون ​قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق المقترح لتمديد وقف إطلاق ‌النار مع إيران.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 1.30% إلى 4533.10 دولار للأونصة.

فيما تراجعت العقود الفورية بنسبة 0.84% إلى 4502.04 دولار للأونصة، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة.

وارتفع الدولار، مما زاد من تكلفة ​الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وجرى تداول مؤشر الدولار عند 98.9960 نقطة بزيادة نسبتها 0.05% عن سعر الإغلاق السابق.