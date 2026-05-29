بعد صلاح وروبرتسون.. نجم كبير يقرر الرحيل عن ليفربول

2026-05-29 05:36:57
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - ثارت العديد من التكهنات حول مستقبل أحد لاعبي ليفربول والذي ارتبط اسمه على مدار الموسم بالانتقال إلى أحد عمالقة أوروبا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وشهدت مفاوضات ليفربول الإنجليزي ومدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي تحولا مفاجئا ينبئ بنهاية تجربة اللاعب واقتراب خوضه تجربة جديدة قد تحمله إلى الدوري الإسباني.

وذكرت تقارير إخبارية إنجليزية أن كوناتي ابتعد خطوة أخرى عن الاستمرار مع ليفربول مضيفة أنه سيرحل عن ملعب "أنفيلد" بنهاية عقده في يونيو المقبل دون ذكر تفاصيل عن وجهته المقبلة.
وفي حال تأكد خروج إبراهيما كوناتي من ليفربول سيكون اللاعب الدولي الفرنسي ثالث النجوم الراحلين عن النادي بعد محمد صلاح الهداف التاريخي وأندي روبرتسون.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فإنه من المتوقع أن يغادر إبراهيما كوناتي صفوف ليفربول، حيث لم يتم التوصل لاتفاق بين النادي والمدافع الفرنسي.

