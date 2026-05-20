6.6 مليارات جنيه إيرادات مجموعة "إي اف چي" في الربع الأول بنمو 18%

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة عن بداية قوية للعام، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة في الربع الأول من العام الجاري بمعدل سنوي 18% لتصل إلى 6.6 مليارات جنيه مصري، مدعومة بالأداء القوي لمنصات الأعمال الثلاثة.

وارتفع صافي الربح التشغيلي وصافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 20% ليصل إلى 2.5 مليار جنيه و2.3 مليار جنيه على التوالي، وهو ما يعكس الأداء التشغيلي القوي للمجموعة. كما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 1.0 مليار جنيه مصري، وهو ما يعد انخفاضاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة للضغوط المتعلقة بالضرائب وحقوق الأقلية، في حين بلغ إجمالي الأصول 270.2 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2026.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 16% لتصل إلى 4.1 مليارات جنيه مصري. ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة المصروفات العامة، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في مصر وزيادة الأنشطة التشغيلية في إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي التابعة للمجموعة وزيادة المخصصات، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى نمو محفظة القروض في كل من إي اف چي فاينانس وبنك نكست.

وفي هذا السياق صرح كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، بأن المجموعة قد حققت بدايةً جيدة لعام 2026، مدعومةً بنمو الإيرادات عبر القطاعات الثلاثة وأداءٍ تشغيلي القوي. غير أنه أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية الناجمة عن النزاع الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد ألقت بثقلها على عموم المنطقة خلال الجزء الأخير من الربع الأول. وأعرب عن أمله في التوصّل إلى حلٍ لهذا النزاع، لما سيكون له من أثر إيجابي بالغ على المنطقة وعلى أعمال المجموعة على حدٍ سواء. وفي غضون ذلك، أكد عوض أن المجموعة ماضية قُدمًا في إدارة أعمالها على النحو الذي يدعم البلدان التي تعمل فيها، مع الحفاظ على الربحية التشغيلية رغم التحديات الاقتصادية الكلية والظروف الإقليمية الراهنة. كما شدّد على مواصلة التركيز على التنفيذ المنضبط، وإدارة المخاطر بحكمة، والاستمرار في دفع عجلة النمو عبر المجموعة.

وعلى صعيد بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، شهدت الأعمال بداية قوية للعام، مع نمو معظم خطوط الأعمال وارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 9% لتصل إلى 3.1 مليار جنيه مصري. وجاء هذا الأداء مدعوماً بأنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة، والتي استفادت من الأرباح غير المحققة القوية من الاستثمارات وأرباح فروق العملات الأجنبية في أعقاب خفض قيمة الجنيه المصري في مارس 2026.

ومن ناحية أخرى، تراجعت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب وقطاع الوساطة في الأوراق المالية (Sell-side) بشكل طفيف بالرغم من الأداء القوي لقطاع الوساطة في الأوراق المالية نتيجة انخفاض النشاط مقارنة بفترة المقارنة القوية، بينما نمت إيرادات قطاع إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-side) بنسبة 6% على أساس سنوي. وبناءً على ذلك، ارتفع صافي الربح التشغيلي وصافي الربح قبل خصم الضرائب لبنك الاستثمار بنسبة 31% و34% سنوياً ليصل إلى 1.2 مليار جنيه و1.1 مليار جنيه على التوالي.

ونجحت إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي التابعة للمجموعة، في تحقيق أداء قوي على مستوى الإيرادات، حيث ارتفعت بنسبة 20% سنويًا لتصل إلى 1.6 مليار جنيه مصري. وقادت شركة ڤاليو نمو المنصة مع قفزة في إيراداتها بنسبة 85% سنوياً، مدفوعة بزيادة مكاسب التوريق وإصدارات القروض.

وعلى الرغم من نمو الإيرادات، انخفض صافي الربح التشغيلي وصافي الربح قبل خصم الضرائب لإي اف چي فاينانس بنسبة 37% و47% سنوياً على التوالي، ليصل إلى 276 مليون جنيه و205 مليون جنيه. ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى زيادة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 335% سنوياً حيث تضمنت فترة المقارنة رد مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة، فضلاً عن خسائر فروق العملة التي تحملتها شركة إي اف چي فاينانس القابضة. وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية للمنصة 61 مليون جنيه مصري.

وحقق بنك نكست، البنك التجاري التابع للمجموعة، نتائج متميزة خلال الربع الأول، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 34% سنوياً لتصل إلى 1.9 مليار جنيه مصري. وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة قدرها 53% في صافي إيرادات الفوائد، بدعم من التوسع القوي في محفظة القروض.

كما ارتفع صافي الربح التشغيلي للبنك بنسبة 40% سنوياً ليصل إلى 1.1 مليار جنيه مصري، بينما ارتفع صافي الربح قبل خصم الضرائب بنسبة 39% ليصل إلى 1.0 مليار جنيه. وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب 691 مليون جنيه، بارتفاع قدره 39% سنوياً، حيث بلغت حصة المجموعة من هذا الربح 354 مليون جنيه مصري.