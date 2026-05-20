نيكاي يتراجع إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

MENAFN - Al-Bayan) أغلق مؤشر نيكاي الياباني، وهو متوسط أسهم الشركات اليابانية، عند أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع تقريبًا الأربعاء، حيث قادت مجموعة سوفت بنك الانخفاض، مع جني المستثمرين للأرباح من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي التي دعمت الارتفاع الأخير في السوق.

وانخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1.23% إلى 59,804.41 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ الأول من مايو. وأنهى المؤشر تداولاته على انخفاض للجلسة الخامسة على التوالي. كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 1.53% إلى 3,791.65 نقطة.

ووفقًا لكازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية، قام المشاركون في السوق ببيع الأسهم التي دفعت مؤشر نيكاي إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا الشهر. "لكن هذا تعديل مناسب لاعتماد مؤشر نيكاي على مجموعة صغيرة من الأسهم."

كان مؤشر نيكاي قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 63,799.32 نقطة في 14 مايو.

ومن بين أكبر الخاسرين، انخفض سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 6% يوم الأربعاء، وخسرت شركة طوكيو إلكترون، المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق، 2.25%.

وتراجع سهم شركة فوجيكورا، المصنعة لكابلات الألياف الضوئية، بنسبة 8.25%، مواصلاً خسائره للجلسة الخامسة على التوالي بعد إعلانها عن أرباح تشغيلية للعام المالي 2028 أقل من توقعات السوق.

وكانت فوجيكورا، الموردة للمواد المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، من أبرز الشركات أداءً خلال الارتفاع الأخير لمؤشر نيكاي.

وأوضح شيمادا قائلاً: "عندما تُباع أسهم فوجيكورا، يبيع المستثمرون أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى".

وأضاف، مع ذلك، أن الانخفاضات في القطاع لا تزال محدودة قبيل إعلان شركة إنفيديا، المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي، عن أرباحها الفصلية في وقت لاحق من اليوم.

وقال: "إذا كانت نتائج إنفيديا جيدة، فقد ترتفع أسهمها في الجلسة القادمة".

في المقابل، خالفت أسهم شركة أدفانتست، الموردة لشركة إنفيديا، هذا الاتجاه، وأغلقت مرتفعة بنسبة 1.32%.

في غضون ذلك، ارتفعت أسهم شركة يوبي بنسبة 20.92% لتصبح الشركة الرابحة الأكبر في مؤشر نيكاي، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للأسمنت عن خطط لزيادة توزيعات الأرباح.

من بين حوالي 1600 سهم تم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفضت 81% منها، وارتفعت 16%، بينما استقرت 1%.