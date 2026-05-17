فتح باب التسجيل لسباق السيدات 2026 بنسخته الخامسة تحت شعار اركضي عشانك
عمان 17 أيار (بترا) - أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات "Run Jordan" عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق السيدات بنسخته الخامسة، والذي سيقام الجمعة 12 حزيران المقبل في حدائق الحسين، تحت شعار "اركضي عشانك".
ويأتي فتح باب التسجيل إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة من التحضيرات للسباق، الذي يعد أحد أبرز الفعاليات الرياضية المخصصة للسيدات في الأردن، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية، وتشجيعها على تبني نمط حياة صحي ونشط.
وأكدت Run Jordan أن التسجيل متاح لجميع السيدات والفتيات الراغبات بالمشاركة ضمن مسافتي 2.6 كم و5.2 كم عبر الرابط التالي: أو عبر القدوم الى مكتب الجمعية الأردنية للماراثونات، حيث خصص سباق 2.6 كم للفتيات من عمر 8 - 14 عاما، في إطار دعم الجيل الجديد وتعزيز ثقافة الرياضة منذ سن مبكرة.
كما أكدت الجمعية أنه سيتم تخصيص 20 بالمئة من رسوم التسجيل في سباق هذا العام لدعم أهلنا في قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، في مبادرة إنسانية تعكس قيم التضامن والتكافل التي يسعى الحدث إلى ترسيخها إلى جانب رسالته الرياضية والمجتمعية.
ويواصل سباق السيدات ترسيخ مكانته كمنصة رياضية مجتمعية تعنى بتمكين المرأة وتعزيز حضورها في المشهد الرياضي، من خلال توفير تجربة آمنة ومحفزة تجمع بين الرياضة والطاقة الإيجابية وروح المشاركة.
ودعت الجمعية جميع الراغبات إلى المبادرة بالتسجيل والمشاركة في هذا الحدث الرياضي المميز، الذي يجسد روح التحدي والإصرار ويحتفي بقدرات المرأة في مختلف المراحل العمرية.
ويقام السباق بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى برعاية شركة "برومين الأردن" كراع رئيسي، بمشاركة البنك العربي كراع ذهبي، ومياه غدير وشركة زين وأرامكس ومطاعم الضيعة وبيتزا القيصر وسنيورة، بالإضافة إلى الشريك الرياضي Rize Up وعدد من الجهات الداعمة.
