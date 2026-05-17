فتح باب التسجيل لسباق السيدات 2026 بنسخته الخامسة تحت شعار اركضي عشانك

عمان 17 أيار (بترا) - أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات "Run Jordan" عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق السيدات بنسخته الخامسة، والذي سيقام الجمعة 12 حزيران المقبل في حدائق الحسين، تحت شعار "اركضي عشانك".

ويأتي فتح باب التسجيل إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة من التحضيرات للسباق، الذي يعد أحد أبرز الفعاليات الرياضية المخصصة للسيدات في الأردن، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية، وتشجيعها على تبني نمط حياة صحي ونشط.

وأكدت Run Jordan أن التسجيل متاح لجميع السيدات والفتيات الراغبات بالمشاركة ضمن مسافتي 2.6 كم و5.2 كم عبر الرابط التالي: أو عبر القدوم الى مكتب الجمعية الأردنية للماراثونات، حيث خصص سباق 2.6 كم للفتيات من عمر 8 - 14 عاما، في إطار دعم الجيل الجديد وتعزيز ثقافة الرياضة منذ سن مبكرة.

كما أكدت الجمعية أنه سيتم تخصيص 20 بالمئة من رسوم التسجيل في سباق هذا العام لدعم أهلنا في قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، في مبادرة إنسانية تعكس قيم التضامن والتكافل التي يسعى الحدث إلى ترسيخها إلى جانب رسالته الرياضية والمجتمعية.

ويواصل سباق السيدات ترسيخ مكانته كمنصة رياضية مجتمعية تعنى بتمكين المرأة وتعزيز حضورها في المشهد الرياضي، من خلال توفير تجربة آمنة ومحفزة تجمع بين الرياضة والطاقة الإيجابية وروح المشاركة.

ودعت الجمعية جميع الراغبات إلى المبادرة بالتسجيل والمشاركة في هذا الحدث الرياضي المميز، الذي يجسد روح التحدي والإصرار ويحتفي بقدرات المرأة في مختلف المراحل العمرية.

ويقام السباق بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى برعاية شركة "برومين الأردن" كراع رئيسي، بمشاركة البنك العربي كراع ذهبي، ومياه غدير وشركة زين وأرامكس ومطاعم الضيعة وبيتزا القيصر وسنيورة، بالإضافة إلى الشريك الرياضي Rize Up وعدد من الجهات الداعمة.

