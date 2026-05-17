وزير التخطيط: تطوير نموذج تمويلي مبتكر لتنفيذ مشروعات البنية التحتية
وخلال اللقاء، أوضح رستم أنّ الدولة تتحرك وفق رؤية تنموية شاملة، تستهدف تعزيز النمو المستدام وتحسين بيئة الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وأكد وزير التخطيط، أنّ الحكومة تضع ملف ريادة الأعمال على رأس أولوياتها، إيمانًا بدوره في تحفيز الابتكار، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.
ولفت إلى أنّ الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير منظومة متكاملة لدعم الابتكار، تشمل تبسيط الإجراءات، وتحسين الوصول إلى التمويل، ودعم التحول الرقمي بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وفيما يخص مشروعات البنية التحتية، كشف رستم عن توجه الحكومة لتطوير نموذج تمويلي مبتكر يستهدف الدمج بين الموارد الحكومية، واستثمارات القطاع الخاص، ورؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أنّ هذا النموذج سيتيح تمويل المشروعات القومية الكبرى بآليات أكثر كفاءة واستدامة، مستندًا إلى النجاحات التي حققتها الدولة في بناء قاعدة قوية من الطاقة والنقل والتنمية العمرانية خلال السنوات الماضية.
من جانبها، أكدت ألمود ويتز التزام البنك الدولي بدعم جهود مصر، مشيدةً بالمرونة العالية التي أظهرها قطاع السياحة المصري في مواجهة التحديات الإقليمية.
وكشفت“ويتز” أنّ البنك يجري حاليًا مشاورات مكثفة مع المستثمرين والقطاع الخاص؛ لتحديد الفرص المتاحة، وتطوير حلول مبتكرة تدعم السياحة الخضراء والمستدامة في مصر.
