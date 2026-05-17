وزير التخطيط: تطوير نموذج تمويلي مبتكر لتنفيذ مشروعات البنية التحتية

MENAFN - Al-Borsa News) بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ألمود ويتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون ومناقشة عددٍ من الملفات الاستراتيجية المشتركة.

وخلال اللقاء، أوضح رستم أنّ الدولة تتحرك وفق رؤية تنموية شاملة، تستهدف تعزيز النمو المستدام وتحسين بيئة الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

وأكد وزير التخطيط، أنّ الحكومة تضع ملف ريادة الأعمال على رأس أولوياتها، إيمانًا بدوره في تحفيز الابتكار، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.

ولفت إلى أنّ الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير منظومة متكاملة لدعم الابتكار، تشمل تبسيط الإجراءات، وتحسين الوصول إلى التمويل، ودعم التحول الرقمي بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

وفيما يخص مشروعات البنية التحتية، كشف رستم عن توجه الحكومة لتطوير نموذج تمويلي مبتكر يستهدف الدمج بين الموارد الحكومية، واستثمارات القطاع الخاص، ورؤوس الأموال الأجنبية.

وأشار إلى أنّ هذا النموذج سيتيح تمويل المشروعات القومية الكبرى بآليات أكثر كفاءة واستدامة، مستندًا إلى النجاحات التي حققتها الدولة في بناء قاعدة قوية من الطاقة والنقل والتنمية العمرانية خلال السنوات الماضية.

من جانبها، أكدت ألمود ويتز التزام البنك الدولي بدعم جهود مصر، مشيدةً بالمرونة العالية التي أظهرها قطاع السياحة المصري في مواجهة التحديات الإقليمية.

وكشفت“ويتز” أنّ البنك يجري حاليًا مشاورات مكثفة مع المستثمرين والقطاع الخاص؛ لتحديد الفرص المتاحة، وتطوير حلول مبتكرة تدعم السياحة الخضراء والمستدامة في مصر.