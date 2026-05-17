تغيير مسار طائرة أسترالية بعد تعرض أحد أفراد الطاقم لـعضة راكب

تغيير مسار طائرة أسترالية بعد تعرض أحد أفراد الطاقم لـعضة راكب
وكانت الرحلة متجهة من ملبورن إلى دالاس الجمعة عندما اضطرت للتوقف في بابيتي، عاصمة بولينيزيا الفرنسية، بسبب الراكب المُشاغب.
وتمكن ركاب آخرون من السيطرة عليه، وأفادت وسائل إعلام محلية من بينها هيئة قناة "ايه بي سي" الأسترالية، أنه عضّ أحد أفراد الطاقم.
واستلمت السلطات المحلية الرجل لدى وصوله، ومُنع من السفر على متن كل طائرات "كانتاس".
وقال ناطق باسم الشركة لوكالة فرانس برس الأحد إنّ "سلامة زبائننا وطاقمنا هي أولويتنا، ولا نتسامح مطلقا مع أي سلوك مُثير للشغب أو مُهدد على متن رحلاتنا".
