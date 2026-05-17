تغيير مسار طائرة أسترالية بعد تعرض أحد أفراد الطاقم لـعضة راكب

2026-05-17 03:05:02
(MENAFN- Al-Bayan) ">اضطرت شركة "كانتاس" الأسترالية للطيران إلى تغيير مسار رحلة كانت متجهة إلى الولايات المتحدة بسبب راكب أثار الفوضى حينما قام بعض أحد أفراد الطاقم، إذ ذكرت وسائل إعلام محلية أنه عضّ أحد أفراد الطاقم.

وكانت الرحلة متجهة من ملبورن إلى دالاس الجمعة عندما اضطرت للتوقف في بابيتي، عاصمة بولينيزيا الفرنسية، بسبب الراكب المُشاغب.

وتمكن ركاب آخرون من السيطرة عليه، وأفادت وسائل إعلام محلية من بينها هيئة قناة "ايه بي سي" الأسترالية، أنه عضّ أحد أفراد الطاقم.

واستلمت السلطات المحلية الرجل لدى وصوله، ومُنع من السفر على متن كل طائرات "كانتاس".

وقال ناطق باسم الشركة لوكالة فرانس برس الأحد إنّ "سلامة زبائننا وطاقمنا هي أولويتنا، ولا نتسامح مطلقا مع أي سلوك مُثير للشغب أو مُهدد على متن رحلاتنا".

