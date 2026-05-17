كهرباء دبي تدشن 8 محطات نقل رئيسية خلال 2025

دشّنت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال عام 2025 ثماني محطات نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت، ومحطتي نقل رئيسيتين جهد 400 كيلوفولت بحسب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وأكد معاليه أنه برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل الهيئة تطوير بنية تحتية مستدامة تواكب متطلبات التنمية الشاملة في دبي، وتعزز جاهزية الشبكة لاستيعاب الطلب المتنامي على الكهرباء وفق أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية، مشيراً إلى أن تدشين المحطات الثمانية يأتي ضمن خططها التطويرية الرامية إلى تعزيز اعتمادية واستدامة شبكة نقل الكهرباء.

وأضاف معالي الطاير: "تتجاوز التكلفة الإجمالية لمشروعات شبكة نقل الكهرباء قيد الإنشاء 8.5 مليارات درهم، وتشمل تنفيذ 52 محطة جهد 132 كيلوفولت وكابلات نقل أرضية جهد 132 كيلوفولت بطول 223 كيلومتراً، ومحطتي نقل جهد 400 كيلوفولت، إلى جانب 130 كيلومتراً من خطوط النقل الهوائية جهد 400 كيلوفولت، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2028. وبلغ إجمالي عدد محطات نقل الكهرباء التابعة للهيئة حتى نهاية العام الماضي 394 محطة نقل رئيسية، منها 27 محطة جهد 400 كيلوفولت و367 محطة جهد 132 كيلوفولت، مع التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تخطيط وتنفيذ شبكات النقل."

من جانبه، أوضح المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن مشاريع نقل الكهرباء خلال عام 2025 تضمنت تمديد كابلات أرضية وخطوط نقل هوائية بطول 250 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.35 مليار درهم، في مناطق ورسان-4، واليلايس-5، حتا، وسيح شعيب-3، والحبية-5، وجبل علي الأولى. كما بدأت الهيئة تنفيذ خمسة مشاريع لإنشاء محطات نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت لتزويد مناطق إسكان المواطنين الجديدة، مثل مدينة لطيفة، والعوير الأولى، والخوانيج الثانية، وغيرها، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 560 مليون درهم.