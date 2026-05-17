الضربات الأردنية والسويداء: خطاب رقمي يكشف فراغ السلطة والشرعية

MENAFN - Amman Net) أصدر معهد السياسة والمجتمع تقريرًا تحليليًا حول“عمليات الردع الأردنية: تحليل الخطاب الرقمي السوري حول الضربات الأردنية على الجنوب السوري في مايو 2026 وخلص التقرير إلى أن التأييد للضربات لم يكن في مجمله تأييدًا مباشرًا للأردن، بل ارتبط في جانب واسع منه بموقف من شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري، ودوره في السويداء، وحضوره ضمن معادلة النفوذ المحلي في الجنوب السوري. كما ظهر ضمن الخطاب المؤيد نمط أمني يربط الضربات بمواجهة شبكات تهريب المخدرات والسلاح، ونمط آخر احتفالي أشاد بسلاح الجو الأردني ودقة الضربات، لكنه انحسر سريعًا بعد ساعات الذروة.

ورصد التقرير النقاش الرقمي السوري حول الضربات الأردنية على الجنوب السوري، وما كشفه هذا النقاش من تداخل بين الملف الأمني الحدودي وأسئلة سورية داخلية تتصل بالسلطة والسيادة والهوية والنفوذ المحلي معتمداً على تحليل 18 ألف تفاعل ، أنتجها 429 مستخدمًا فريدًا، 818 نقاشًا رقميًا سوريًا عامًا حول الضربات الأردنية، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 10 مايو/أيار 2026، وهي الفترة التي شملت يومًا قبل تنفيذ الضربات الأردنية في الثالث من مايو، والأسبوع الذي أعقبها مباشرة.

وأظهرت نتائج التقرير أن التفاعل الرقمي السوري بلغ ذروته في 3 مايو/أيار 2026، يوم تنفيذ الضربات، قبل أن يتراجع سريعًا خلال الأيام التالية، ما يشير إلى أن الحدث أخذ مساحة واضحة في الفضاء الرقمي السوري، لكنه لم يتحول إلى قضية رقمية متماسكة أو مستدامة.

وبحسب التقرير، توزعت المشاعر الرقمية حول الضربات بين 30.9% إيجابية مؤيدة، و22.9% سلبية رافضة، و46.2% محايدة ذات طابع إخباري تناقلي. غير أن معهد السياسة والمجتمع يشير في تحليله إلى أن هذه الأرقام لا تكفي وحدها لفهم تعقيدات الخطاب السوري، إذ يكشف التحليل النوعي أن المواقف كانت أعمق من مجرد تأييد أو رفض لعملية عسكرية من جهة خارجية.

ورصد التقرير إعادة تداول واسعة لتغريدة قديمة لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي حول حكمت الهجري تعود إلى عام 2015، معتبرًا أن هذه التغريدة تحولت إلى ما يشبه“وثيقة رقمية” تُستحضر كلما تصاعد الجدل حول السويداء والهجري. ووفق تحليل المعهد، فإن استحضار هذه التغريدة يعكس أن جزءًا مهمًا من النقاش لم يكن عن الضربات الأردنية بحد ذاتها، بل عن موقع الهجري وسلطته في مشروع إعادة بناء سورية.

أما الخطاب الرافض، الذي شكّل 22.9% من العينة، فلم يكن موحدًا في منطلقاته؛ إذ تباين بين رفض سيادي يقر بوجود مشكلة تهريب لكنه يعترض على الضربات المنفردة، وخطاب يشكك في دوافع العملية ويربطها بمنظومة نفوذ غربية أوسع، إلى جانب خطاب هوياتي وظّف الحدث لتصفية حسابات سابقة وربط بعض النقاشات بين الضربات والموقف من الدروز وعلاقتهم بإسرائيل.

كما بيّن التقرير أن الشريحة المحايدة، وهي الأكبر بنسبة 46.2%، لم تكن حيادًا كاملًا بالمعنى الدقيق؛ إذ أعادت حسابات سورية نشر أخبار وبيانات تربط الضربات بشبكات التهريب وميليشيات الهجري دون تعليق أو اعتراض، وهو ما يقرأه التقرير بوصفه قبولًا ضمنيًا بمنطق الضربات، أو على الأقل غيابًا للرغبة في الدفاع عن رواية مغايرة.

وعلى مستوى الكلمات المفتاحية، أظهر التقرير أن كلمات السويداء، حكمت، المخدرات تصدرت النقاش الرقمي، بما يعكس أن الحدث قُرئ من خلال تداخل المكان والشخص والملف الأمني. واعتبر التقرير أن حضور اسم حكمت الهجري في الكلمات المفتاحية يشير إلى انتقاله من كونه فاعلًا مرتبطًا بالحدث إلى أحد أبرز محاوره في الخطاب الرقمي السوري.

جغرافيًا، كشفت نتائج التقرير هيمنة دمشق على 78.9% من النقاش الرقمي، مقابل 5.1% فقط للسويداء، رغم كونها المحافظة المعنية مباشرة بالضربات. وفسّر التقرير هذا التفاوت بعوامل تتعلق بالبنية التحتية الرقمية من جهة، وبحسابات الخوف والسلامة الشخصية من جهة أخرى، مؤكدًا أن ضعف حضور السويداء رقميًا لا يعني بالضرورة غياب الموقف، بل قد يعكس حساسية التعبير العلني في بيئة محلية هشة.

وأكد معهد السياسة والمجتمع في خلاصة التقرير أن الفضاء الرقمي السوري لم يتعامل مع الضربات الأردنية كحدث أمني حدودي فقط، بل استخدمها لإعادة طرح سؤال أعمق حول من يحكم الجنوب السوري وبأي شرعية. كما اعتبر أن المشكلة لا تقف عند تهريب المخدرات أو الضربات ذاتها، بل تمتد إلى فراغ السلطة والشرعية والثقة بين المجتمع السوري ومؤسساته الناشئة.

ويشير التقرير إلى أن مشكلة التهريب وصناعة المخدرات لم تُحل، وأن العلاقة بين دمشق والسويداء لم تُحسم، وأن حضور الأردن الأمني في المعادلة السورية ما يزال بحاجة إلى آليات تنسيق واضحة، معتبرًا أن ما كشفته الضربات هو أن أسئلة الجنوب السوري لا تزال معلقة، وأن الإجابة عنها لا يمكن أن تأتي إلا بين السوريين أنفسهم.

ويأتي هذا التقرير ضمن مقاربة معهد السياسة والمجتمع بوصفه مركز تفكير Think and Do، يعمل على دراسة التحولات السياسية والأمنية والاجتماعية في الأردن والمنطقة، وتحويل المعرفة والتحليل إلى أدوات عملية تساعد صناع القرار والجمهور على فهم التحولات الإقليمية والوطنية وانعكاساتها. وفي هذا السياق، يولي المعهد أهمية خاصة للاستماع الرقمي بوصفه أداة تحليلية لفهم اتجاهات الرأي العام، وقراءة التحولات في الخطاب والسلوك الرقمي حول مختلف القضايا الإقليمية والوطنية ذات الصلة بالأمن والاستقرار والسياسات العامة.

