لقاء تنسيقي في العقبة لبحث إجراءات استقبال الزوار ورفع كفاءة الخدمات السياحية

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 17 أيار (بترا) - عقدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لقاء تنسيقيا مع وكلاء السياحة والملاحة في العقبة، برعاية مفوض شؤون السياحة والشباب الدكتور ثابت النابلسي، لبحث آليات تنظيم وتسهيل الإجراءات والعمليات المتعلقة باستقبال الزوار، وتعزيز جاهزية القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور النابلسي، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار، وتسهيل حركة المجموعات السياحية، مشيرا إلى حرص السلطة على تطوير القطاع السياحي ورفع كفاءة الخدمات بما يعكس مكانة العقبة كوجهة سياحية متميزة.

وناقش اللقاء أبرز التحديات المتعلقة بالبواخر السياحية، وآليات تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للزوار، بما يسهم في تعزيز تجربة السائح ورفع كفاءة العمل السياحي في العقبة.

كما تناول اللقاء الذي حضره مدير مديرية النقل واللوجستيات عبدالله الرفايعة، ومديرة مديرية السياحة سلام المالكي، أهمية تكثيف الجهود المشتركة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لاستقطاب المزيد من البواخر السياحية، إلى جانب إعداد خطة ترويجية متكاملة تدعم الحركة السياحية وتعزز مكانة العقبة كوجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة.

-- (بترا) د م/أ م/ب ط